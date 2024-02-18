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Конгрес США (1201) Пісторіус (213)

Відмова допомагати Україні нашкодить економіці Америки, - Пісторіус - Конгресу США

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Конгрес США продовжити підтримку України, оскільки відмова від цього зобов’язання може нашкодити американській економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пояснив Пісторіус в розмові з Bloomberg, продовження російської агресії може зашкодити співробітництву у сфері безпеки з США, завдати шкоди американським оборонним підрядникам, а також послабити Європу і торговельні відносини ЄС з американською економікою, яка є найбільшою у світі.

Німецький міністр також наголосив, що поразка України у війні з РФ нашкодить не лише Європі, але й самим Сполученим Штатам.

"Географічно Європа знаходиться далеко від Айови або Вісконсіна, але все ж вона дуже близька з точки зору політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для США", - сказав Пісторіус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і партнери будуть міцно стояти на боці України, як би довго Путін не продовжував війну, - Пісторіус

Автор: 
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Топ коментарі
+10
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18.02.2024 21:25
+7
Байден теж валяє дурня. В нього є інструменти для поставки озброєнь і без конгресу, хай і не такі великі. Але він чи дійсно забув про це чи хоче трампістів нагнути не розбереш.
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18.02.2024 21:26
+5
Степан Срака, главний інженер

@StepanSraka_

·

https://twitter.com/StepanSraka_/status/1759276602465120412 1 ч

Німеччина: передасть ********** і техніку Франція: передасть ракети Норвегія: передасть ППО США: передасть іншим країнам, що Україні потрібна допомога
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18.02.2024 21:27
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Добрый Пиксель.

@goodpixel3

В связи с полной блокировкой поставки оружия из США в Украину, правильная формулировка этого действия : " санкции в отношении поставки оружия в Украину выведенные администрацией Байдена".
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18.02.2024 21:21 Відповісти
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18.02.2024 21:25 Відповісти
Це хороший руській? В чомусь він правий.
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18.02.2024 21:34 Відповісти
Навальний тепер уже хороший руцкій. А цей, ніби, ще живий.
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18.02.2024 21:36 Відповісти
Хароший рускій Вайцман.
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18.02.2024 21:40 Відповісти
Ну він хоч чесно каже, що ***** не зупиниться і не стане нормальною людиною.
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18.02.2024 21:49 Відповісти
Он забыл сказать, что в рашке живут 150 000 000 ******, одинаковых, как братья Дауны.
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19.02.2024 05:57 Відповісти
Да походу это горькая и суровая для Украины правда .Вот и Маск об этом даже гворит на одном из форумов республиканцев -противников голосования за очередной пакет помощи Украины ,что мол не надо позволить путину проиграть ибо тогда его уже на самой раше его могут свергнуть и прийти к власти ещё более жестокие и невменяемые люди чем он .Вот такая вот муйня малята
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18.02.2024 21:42 Відповісти
мнение Вайцмана бесценно, жаль не знаю кто это ))))
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18.02.2024 23:43 Відповісти
ППКС !
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19.02.2024 05:56 Відповісти
Не США, а Белый Дом. Остальное - ПРАВДА.
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19.02.2024 06:00 Відповісти
Байден теж валяє дурня. В нього є інструменти для поставки озброєнь і без конгресу, хай і не такі великі. Але він чи дійсно забув про це чи хоче трампістів нагнути не розбереш.
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18.02.2024 21:26 Відповісти
Остолопе, байден здав Украину в листопадi 2021-го, коли поставлений ним та завербований %уйлом директор ЦРУ Бьорнс бухав з ****** та мав ТРИ НАРАДИ з Наришкиним при закритих дверях. Чи вам повилазило, панове??????????
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19.02.2024 06:06 Відповісти
Степан Срака, главний інженер

@StepanSraka_

·

https://twitter.com/StepanSraka_/status/1759276602465120412 1 ч

Німеччина: передасть ********** і техніку Франція: передасть ракети Норвегія: передасть ППО США: передасть іншим країнам, що Україні потрібна допомога
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18.02.2024 21:27 Відповісти
При глобалізації економіки географічне розташування вже не важливе: якщо почне падати в одному місці, то руйнація дійде і на інший край світу.
Саме тому всі ці "гаманці" так бояться "ескалації" - може почати руйнуватися СВІТОВА економіка, а це їхні статки і гарне життя. А для політиків - погіршення рівня життя їх виборців і, як наслідок, не переобрання та забуття....
А на людські життя українців їм так само наср@ть, як і *****...
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18.02.2024 21:29 Відповісти
Пох на їх економіку.. війна перевернулась з ніг на голову.. а слово американця,почало прирівнюватись до слова касапа.. нехай побачать мене дієздатні представники держави,яка іменується США..
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18.02.2024 21:34 Відповісти
пиндосы будут торговать валянками с Немытой
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18.02.2024 21:35 Відповісти
в первую очередь выпендривание Джонсона навредит республиканцам , рейтинг упадет
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18.02.2024 21:36 Відповісти
нет помощи союзникам и проблема с границей не решается
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18.02.2024 21:39 Відповісти
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18.02.2024 21:44 Відповісти
Звісно потужний зелідор тут нєпрічьом. Він нічого не должєн
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18.02.2024 22:26 Відповісти
А Равчєв не знайшов аргументу,
навіщо всім українцям вигороджувати ЗЄрмаків, чиї дії призвели до війни і сотень тисяч смертей

От нахіба українцям об'єднуватися навколо своїх внутрішніх ворогів?
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19.02.2024 00:55 Відповісти
Долбень, не в Конгрессе США, А В БЕЛОМ ДОМЕ, где рулит обама-чмо руками чучела.
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19.02.2024 06:09 Відповісти
Відсутність поставок зброї і обезголовлювання керівництва - ідеальні обставини для ідеального шторму
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18.02.2024 21:50 Відповісти
Маразм. Яким чином сливання грошей позитивно відзначиться на економіці?
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18.02.2024 22:02 Відповісти
Ім своє робить -- вибори
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18.02.2024 22:02 Відповісти
Так трампистам етого и надо. Им пох. на Америку. Они наоборот ставят Байдену палки в колеса, обрушивают економику, а потом еще с Байдена и насмехаются что он ничего не делает.
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18.02.2024 22:10 Відповісти
МУДАГ, экономику обрушил байден : он рулит четвертый год и инфляция превысила уровень Великой Депрессии прошлого века.
Какие трамписты, падла?
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ нелегалов зашли через открытую байденом границу и ВСЕ СЕЛИ НА ХАЛЯВУ - пособия и "бесплатную" медицину. ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДАРМОЕДОВ
Заткни пасть паскуда **********!
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19.02.2024 06:14 Відповісти
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України!

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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18.02.2024 22:37 Відповісти
Ага. А еще повяжите белые ленточки, надуйте шарики и принесите цветочки.
Может, это перевесит те 5 миллиардов долларов, которые байден прикарманил из позапрошлого гранта для Украины и те миллионы , которые пуйло платит ему через ублюдка хантера руками Елены Батуриной.
Можете еще стать против ветра и пописять с криками БАЙДЕН ПАМАГИИИИИ!!!!
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19.02.2024 06:18 Відповісти
Для оздоровлення західної нації потрібно пропускати російські ракети і шахеди в західних областях України. Хай летять дальше. Не потрібно збивати. Це для профілактики. Лікарі рекомендують.
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18.02.2024 23:03 Відповісти
Полякам буде корисно.
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18.02.2024 23:04 Відповісти
Кінець гегемонії США. Уступіть місце китаю і росіїї.
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18.02.2024 23:08 Відповісти
росии можно уступить свое место на кладбище или на помойке.
Больше - НИГДЕ
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19.02.2024 06:20 Відповісти
Світ плюне на американські товари.
Тим більше, що європейські, японські та південно-корейські кращі та надійніші.
Який дурень тепер купуватиме "Теслу", якщо Маск або не сповна розуму,
або потрапив на путінський гачок і виконуватиме його забаганки ?
Хто захоче, щоб його "Тесла" усіма своїми настройками, камерами та мікрофонами
передавала персональну інформацію у ФСБ, чи ще кудись ?
Не вистачало, щоб ФСБ одержало доступ до гальм чи керма - це ж просто ідеальне убивство.
Навіть просте накопичення інформації про регулярні маршрути стає небезпечним.
Політика впливає на економіку.
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18.02.2024 23:13 Відповісти
А трампистам на это насрать. Чем хуже - тем лучше.
На Джонсона-спикера найдите управу олухи, он поставит пакет на голосование и протащите его в нижней палате, вот и всё. Как дети епрст, одного человека всей государственной системой "уговорить" не могут.
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19.02.2024 00:27 Відповісти
********, шо ты знаешь о трампистах?
Тебе плеснули помоев в мисочку и ты гавкаешь на тех, кто старается сохранить СВОЮ СТРАНУ.
Рухнут США - вам точно лучше не станет, ИДИОТ!
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19.02.2024 06:22 Відповісти
США не могут рухнуть, если избавятся от ненужных уже самолётов, ракет, хаммеров
и другой техники, которая пылится на хранении, ожидая утилизации.
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19.02.2024 08:30 Відповісти
А кто сказал, что избавление от ненужной техники обрушит США?
Угрозы совсем в другом.
В страну за 3 года вошла огромная армия вторжения - не менее 23 000 000 нелегальных бездокументных мигрантов, больше 90% которых - мужчины военнообязанного возраста
и раасеялась по территории. Работать никто не собирался и не думает - не для того они
приперлись из тропиков в ледяные Чикаго и Н-Й, Бостон и Сиэттл. Для их халявного прокорма напечатаны триллионы необеспеченных долларов.
Угрозы - это инфляция, "байденомика", рост преступности, наркомании, эпидемии гепатита, дизентерии, сифилиса, СПИДа, малярии и прочей экзотики, "бидонвилли" с антисанитарией и крысами, раскол в народе - еще есть добрые самаритяне, орущие МИГРАНТС ВЭЛКАМ (но не дающие СВОЕГО адреса).
Угроза - это пришлые бандюги, которые собираются выбирать президента США.
Поток не прекращается, а нарастает. Уже "освоили границу" в Аризоне - там их даже не считают.
Вот где угроза.
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25.02.2024 15:38 Відповісти
Не треба заяву одного, виставляти як позицію держави, тим самим обманювати себе ілюдей. Америкашки вкакались і злились. Ось така неприємна правда.
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19.02.2024 06:11 Відповісти
"Джавеліни" дав Конгрес, а особисто Трамп був проти !
За Старлінки ми дякували і дякуємо - не треба брехати !
Америка - це не Трамп із Маском.
Америка - це американці, що ствоюють багатство країни
завдяки американським цінностям.
І Україна ці цінності захищає кровь'ю своїх кращих людей.
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19.02.2024 08:02 Відповісти
1. Хто тебе сказал, что Трамп был против? пуйло сказало?
2 Конгрес и лендлиз "дал", но особысто байден был против - и шо Украина получила?
ДВА НИ*УЯ.
3. Перестаньте гавкать на Трампа! Зачем заранее портить отношения с тем, кто имеет большие
шансы стать президентом - и как потом с ним общаться? "Слышь, трампон, мы там тебе пару лет на голову срали, так давай нам помогай". ТАК?
Умная позиция - нейтралитет, и НЕ ЛЕЗТЬ В ЧУЖИЕ ВЫБОРЫ, вы ничего в них не решаете, а настраиваете против Украины больше половины американского НАРОДА, що створюють американськи цинности". У Трампа огромная поддержка НАРОДА.
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19.02.2024 18:45 Відповісти
 
 