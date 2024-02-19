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Атаку на украинские медиа совершили российские хакеры, - Госспецсвязи

хакер

Российские хакеры совершили атаку на ряд известных украинских медиа, специалисты уже исследуют этот инцидент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Телеграме Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию", - отметили в службе.

Сообщается, что в правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующую при Госспецсвязи, уже обратились представители изданий Liga.net, "Украинская правда", "Апостроф" и "Телеграф".

В случае подозрения на хакерскую атаку, CERT-UA призывает сразу обращаться к специалистам команды.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля издание LIGA.net заявило, что неизвестные взломали его сайт и опубликовали там фейковую новость о якобы "разгроме" элитных подразделений Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области. "Украинская правда" проинформировала о взломе ее аккаунта в соцсети Х. На странице издания тоже появился фейк о "разгроме" элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.
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Топ комментарии
+6
https://pbs.twimg.com/media/GGoNcXuXcAAksl0?format=jpg&name=small
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18.02.2024 23:41
+6
Треба не міфічних хакерів ловити а зайти в редакцію упячки і трошки там їх перестріляли. Пітори давонули фейк, але оскільки вони свої для дерьмаків, то придумали "хакерів"...
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19.02.2024 00:25
+5
основна мета та ідея русні ,яка протягнута повз його хорді е тою щоб не самому жіті краще ,а щоб сосіді жіли гірше.
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18.02.2024 23:43
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Кругом кацапи сунуться своїми брудними лапами до нас ,
невже неможете зайнятися чимось корисним для себе і своєї кацапії ?😡
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18.02.2024 23:23 Ответить
основна мета та ідея русні ,яка протягнута повз його хорді е тою щоб не самому жіті краще ,а щоб сосіді жіли гірше.
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18.02.2024 23:43 Ответить
Америку відкрив ? Це , й так зрозуміло ! Краще б ГОТУВАЛИСЬ І ПРОТИДІЯЛИ , а не констатували факти своєї імпотентності і приховували агентуру РАШИСТСЬКУ
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19.02.2024 08:57 Ответить
фахівці вже досліджують цей інцидент

А коли дослідять - що робитимуть?
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18.02.2024 23:24 Ответить
Відзвітують й отримають премії.

Давно вже треба заборонити той телеграм. А в нас ще в ньому повно всіляких офіційних каналів організацій та установ.
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18.02.2024 23:54 Ответить
Здається хтось згадував про операцію " Перун" .
Але мабуть не зреагували як завжди.
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18.02.2024 23:25 Ответить
Ну і нах нам такий спецзвязок?? Який не в змозі захистити Україну від кацапських хакерів? Щоб державне бабло красти??
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18.02.2024 23:36 Ответить
Вони ще типу організовують державний спецзв'язок. І - коли бачите кортеж препіздента, одна з машин має дивний вигляд. Ото машина держспецзв'язку.
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18.02.2024 23:56 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/GGoNcXuXcAAksl0?format=jpg&name=small
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18.02.2024 23:41 Ответить
Юрію Бутусову, дякують Українців за правду та патріотичність!!
https://censor.net/ua/news/3474144/avdiyivka_oborona_i_vyhid_zsu_yuriyi_butusov_najyvo_pryama_translyatsiya
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18.02.2024 23:42 Ответить
Наши вроде периодически ложат масковскую биржу. Поднатужились бы и положили её вообще нахрен
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18.02.2024 23:45 Ответить
Треба не міфічних хакерів ловити а зайти в редакцію упячки і трошки там їх перестріляли. Пітори давонули фейк, але оскільки вони свої для дерьмаків, то придумали "хакерів"...
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19.02.2024 00:25 Ответить
Язик не повернеться назвати "Українську правду",яка повністю контролюється Єрмаком, українським медіа. Скількі та помийка вже вкинула ІПСО і джинси?!Навіть Небензя посилався в ООН на ту "Єрмаківську правду".Правильно писати в заголовку : Російські хакери планували атаку на українські медіа і випадково взламали ресурс підконтрольний ФСБ.
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19.02.2024 00:32 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/19/7442480/ ВСУ за сутки уничтожили 1 290 оккупантов и самолет
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19.02.2024 08:29 Ответить
шо то я не заметил что они взломали , не Телеграм не УП
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19.02.2024 08:30 Ответить
Как говорил Василий Макарович Шукшин...Ложь,ложь ложь... куда ни глянь везде Ложь поросшая Коростой...
Вяличие краснопузое Концлагерное Гетто...👺👹🦍🐒 встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные...
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19.02.2024 08:32 Ответить
Головне Telegram закрити і тоді всі проблеми зникнуть, а на фронті з'являться мільйони дронів.
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19.02.2024 09:25 Ответить
 
 