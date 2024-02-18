Атаку на українські медіа здійснили російські хакери, - Держспецзв’язку
Російські хакери здійснили атаку на низку відомих українських медіа, фахівці вже досліджують цей інцидент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила в Телеграмі.
"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію", – зазначили у службі.
Повідомляється, що до урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, уже звернулися представники видань Liga.net, "Українська правда", "Апостроф" і "Телеграф".
У разі підозри на хакерську атаку CERT-UA закликає одразу звертатися до фахівців команди.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого видання LIGA.net заявило, що невідомі зламали його сайт й опублікували там фейкову новину про нібито "розгром" елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області. "Українська правда" поінформувала про злам її акаунту в соцмережі Х. На сторінці видання теж з'явився фейк про "розгром" елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.
Будь ласка, зачекайте...
невже неможете зайнятися чимось корисним для себе і своєї кацапії ?😡
А коли дослідять - що робитимуть?
Давно вже треба заборонити той телеграм. А в нас ще в ньому повно всіляких офіційних каналів організацій та установ.
Але мабуть не зреагували як завжди.
https://censor.net/ua/news/3474144/avdiyivka_oborona_i_vyhid_zsu_yuriyi_butusov_najyvo_pryama_translyatsiya
Вяличие краснопузое Концлагерное Гетто...👺👹🦍🐒 встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные...