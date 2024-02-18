Атаку на українські медіа здійснили російські хакери, - Держспецзв’язку

Російські хакери здійснили атаку на низку відомих українських медіа, фахівці вже досліджують цей інцидент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила в Телеграмі.

"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію", – зазначили у службі.

Повідомляється, що до урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, уже звернулися представники видань Liga.net, "Українська правда", "Апостроф" і "Телеграф".

У разі підозри на хакерську атаку CERT-UA закликає одразу звертатися до фахівців команди.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого видання LIGA.net заявило, що невідомі зламали його сайт й опублікували там фейкову новину про нібито "розгром" елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області. "Українська правда" поінформувала про злам її акаунту в соцмережі Х. На сторінці видання теж з'явився фейк про "розгром" елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.