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Атаку на українські медіа здійснили російські хакери, - Держспецзв’язку

хакер

Російські хакери здійснили атаку на низку відомих українських медіа, фахівці вже досліджують цей інцидент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила в Телеграмі.

"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію", – зазначили у службі.

Повідомляється, що до урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, уже звернулися представники видань Liga.net, "Українська правда", "Апостроф" і "Телеграф".

У разі підозри на хакерську атаку CERT-UA закликає одразу звертатися до фахівців команди.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 лютого видання LIGA.net заявило, що невідомі зламали його сайт й опублікували там фейкову новину про нібито "розгром" елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області. "Українська правда" поінформувала про злам її акаунту в соцмережі Х. На сторінці видання теж з'явився фейк про "розгром" елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

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Топ коментарі
+6
https://pbs.twimg.com/media/GGoNcXuXcAAksl0?format=jpg&name=small
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18.02.2024 23:41
+6
Треба не міфічних хакерів ловити а зайти в редакцію упячки і трошки там їх перестріляли. Пітори давонули фейк, але оскільки вони свої для дерьмаків, то придумали "хакерів"...
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19.02.2024 00:25
+5
основна мета та ідея русні ,яка протягнута повз його хорді е тою щоб не самому жіті краще ,а щоб сосіді жіли гірше.
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18.02.2024 23:43
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Кругом кацапи сунуться своїми брудними лапами до нас ,
невже неможете зайнятися чимось корисним для себе і своєї кацапії ?😡
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18.02.2024 23:23 Відповісти
основна мета та ідея русні ,яка протягнута повз його хорді е тою щоб не самому жіті краще ,а щоб сосіді жіли гірше.
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18.02.2024 23:43 Відповісти
Америку відкрив ? Це , й так зрозуміло ! Краще б ГОТУВАЛИСЬ І ПРОТИДІЯЛИ , а не констатували факти своєї імпотентності і приховували агентуру РАШИСТСЬКУ
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19.02.2024 08:57 Відповісти
фахівці вже досліджують цей інцидент

А коли дослідять - що робитимуть?
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18.02.2024 23:24 Відповісти
Відзвітують й отримають премії.

Давно вже треба заборонити той телеграм. А в нас ще в ньому повно всіляких офіційних каналів організацій та установ.
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18.02.2024 23:54 Відповісти
Здається хтось згадував про операцію " Перун" .
Але мабуть не зреагували як завжди.
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18.02.2024 23:25 Відповісти
Ну і нах нам такий спецзвязок?? Який не в змозі захистити Україну від кацапських хакерів? Щоб державне бабло красти??
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18.02.2024 23:36 Відповісти
Вони ще типу організовують державний спецзв'язок. І - коли бачите кортеж препіздента, одна з машин має дивний вигляд. Ото машина держспецзв'язку.
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18.02.2024 23:56 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/GGoNcXuXcAAksl0?format=jpg&name=small
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18.02.2024 23:41 Відповісти
Юрію Бутусову, дякують Українців за правду та патріотичність!!
https://censor.net/ua/news/3474144/avdiyivka_oborona_i_vyhid_zsu_yuriyi_butusov_najyvo_pryama_translyatsiya
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18.02.2024 23:42 Відповісти
Наши вроде периодически ложат масковскую биржу. Поднатужились бы и положили её вообще нахрен
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18.02.2024 23:45 Відповісти
Треба не міфічних хакерів ловити а зайти в редакцію упячки і трошки там їх перестріляли. Пітори давонули фейк, але оскільки вони свої для дерьмаків, то придумали "хакерів"...
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19.02.2024 00:25 Відповісти
Язик не повернеться назвати "Українську правду",яка повністю контролюється Єрмаком, українським медіа. Скількі та помийка вже вкинула ІПСО і джинси?!Навіть Небензя посилався в ООН на ту "Єрмаківську правду".Правильно писати в заголовку : Російські хакери планували атаку на українські медіа і випадково взламали ресурс підконтрольний ФСБ.
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19.02.2024 00:32 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/19/7442480/ ВСУ за сутки уничтожили 1 290 оккупантов и самолет
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19.02.2024 08:29 Відповісти
шо то я не заметил что они взломали , не Телеграм не УП
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19.02.2024 08:30 Відповісти
Как говорил Василий Макарович Шукшин...Ложь,ложь ложь... куда ни глянь везде Ложь поросшая Коростой...
Вяличие краснопузое Концлагерное Гетто...👺👹🦍🐒 встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные...
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19.02.2024 08:32 Відповісти
Головне Telegram закрити і тоді всі проблеми зникнуть, а на фронті з'являться мільйони дронів.
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19.02.2024 09:25 Відповісти
 
 