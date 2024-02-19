Взрывы раздались в Полтаве и Кропивницком
В Полтаве и Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Также взрывы прогремели в Кропивницком.
Тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
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