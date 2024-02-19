Взрывы раздались в Полтаве и Кропивницком

В Полтаве и Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также взрывы прогремели в Кропивницком.

Тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

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