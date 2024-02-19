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взрыв (6503) Кропивницький (535) Тахтаулове (724)

Взрывы раздались в Полтаве и Кропивницком

вибух

В Полтаве и Кропивницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также взрывы прогремели в Кропивницком.

Тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

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Топ комментарии
+9
Скільки буду жити - стільки проклинатиму кацапів!
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19.02.2024 12:07
+5
****** русня!!
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19.02.2024 12:06
+2
Думаю так, сьогодні у русні -2 літаки
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19.02.2024 12:39
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****** русня!!
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19.02.2024 12:06 Ответить
Скільки буду жити - стільки проклинатиму кацапів!
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19.02.2024 12:07 Ответить
Попереджали ж, що скористуються переміщенням більшої частини ППО в район Авдіївки.
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19.02.2024 12:10 Ответить
По Полтаві та Кропивницькому і без гіпотетичного переміщення регулярно били. Навряд чи це пов'язано.
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19.02.2024 12:15 Ответить
Буде видно по тому, чи є прильоти ракет.
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19.02.2024 12:18 Ответить
Видимо опять по аэродромам...
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19.02.2024 12:10 Ответить
Думаю так, сьогодні у русні -2 літаки
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19.02.2024 12:39 Ответить
може це ППО? полтавчани, це ППО? або ні?
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19.02.2024 12:12 Ответить
Не чути (область)...
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19.02.2024 12:14 Ответить
та яке ППО по С-300/400 чи Іскандерах ?
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19.02.2024 12:39 Ответить
Пока сабакоеды не продали Рашке ракеты то по Полтавщине баллистикой не били.
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19.02.2024 15:54 Ответить
 
 