Враг сосредотачивает войска на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях, - Силы обороны

Сейчас на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях оккупанты продолжают подтягивать свои резервы на замену ранее утраченным.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Враг продолжает обстреливать позиции Сил обороны из всех имеющихся видов вооружения, а именно - из реактивной артиллерии, также использует авиацию Су-34 и Су-35, применяет КАБы, количество может быть от 1 до 5 единиц. Кроме того, использует также и БПЛА разных типов, включая "шахеды". За минувшие сутки 8 авиационных ударов противник нанес в полосе ответственности на Лимано-Купянском направлении, также совершил 22 удара дронами-камикадзе по позициям ВСУ, провел 489 обстрелов, произошло 22 боестолкновения. Кроме того, в ходе этих столкновений нашим защитникам удалось ликвидировать 264 оккупанта убитыми и ранеными и уничтожить 26 единиц ВВТ, среди которых 6 танков, 5 ББМ, 5 установок Д-30, 7 автомобилей разного типа, склады и укрытия", - сообщил Евлаш .

По его словам, на Бахмутском направлении ситуация остается не менее динамичной, где враг провел 512 обстрелов и 7 боевых столкновений. Силы обороны ликвидировали 194 оккупанта и 86 образцов ВВТ, среди которых 70 летательных аппаратов врага, которые удалось приземлить украинским защитникам.

"Враг продолжает подтягивать свои резервы на замену ранее утраченным. В частности, на Бахмутском направлении, вблизи Богдановки переходит как в лобовые атаки, так и пытается обходить наши укрепленные позиции. Но наши держатся, командиры принимают важные решения, демонстрируя свое оперативное мастерство", - сообщил спикер.

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Евлаш подтвердил, что, готовя наступление на Купянск, Россия сосредоточила там большое количество техники и вооружения.

"На самом деле этот ресурс сохраняется там давно, об этом количестве я говорил еще осенью. В начале осени 2023 года общее количество на Лимано-Купянском направлении на тот момент составляло 110 тысяч оккупантов. И это количество именно на Купянске, если мы берем только этот участок, он сохраняется там довольно давно. Нужно понимать, что из 42 тысяч не все участвуют непосредственно в боевых действиях. Это и подразделения обслуживания, это рембаты, это повара, логисты, инженеры, то есть это большое количество людей, в целом присутствующих на этом направлении. Если грубо сказать, то примерно треть – это боевой численный состав, который участвует на первой линии обороны", – пояснил Евлаш.

Он также добавил, что враг держит на этом направлении 500 танков, более 650 ББМ, 430 артсистем и более 150 РСЗО.