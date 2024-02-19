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Лиман (314) Бахмут (1599) Купянск (543) Евлаш Илья (137)

Враг сосредотачивает войска на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях, - Силы обороны

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Сейчас на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях оккупанты продолжают подтягивать свои резервы на замену ранее утраченным.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Враг продолжает обстреливать позиции Сил обороны из всех имеющихся видов вооружения, а именно - из реактивной артиллерии, также использует авиацию Су-34 и Су-35, применяет КАБы, количество может быть от 1 до 5 единиц. Кроме того, использует также и БПЛА разных типов, включая "шахеды". За минувшие сутки 8 авиационных ударов противник нанес в полосе ответственности на Лимано-Купянском направлении, также совершил 22 удара дронами-камикадзе по позициям ВСУ, провел 489 обстрелов, произошло 22 боестолкновения. Кроме того, в ходе этих столкновений нашим защитникам удалось ликвидировать 264 оккупанта убитыми и ранеными и уничтожить 26 единиц ВВТ, среди которых 6 танков, 5 ББМ, 5 установок Д-30, 7 автомобилей разного типа, склады и укрытия", - сообщил Евлаш .

По его словам, на Бахмутском направлении ситуация остается не менее динамичной, где враг провел 512 обстрелов и 7 боевых столкновений. Силы обороны ликвидировали 194 оккупанта и 86 образцов ВВТ, среди которых 70 летательных аппаратов врага, которые удалось приземлить украинским защитникам.

"Враг продолжает подтягивать свои резервы на замену ранее утраченным. В частности, на Бахмутском направлении, вблизи Богдановки переходит как в лобовые атаки, так и пытается обходить наши укрепленные позиции. Но наши держатся, командиры принимают важные решения, демонстрируя свое оперативное мастерство", - сообщил спикер.

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Евлаш подтвердил, что, готовя наступление на Купянск, Россия сосредоточила там большое количество техники и вооружения.

"На самом деле этот ресурс сохраняется там давно, об этом количестве я говорил еще осенью. В начале осени 2023 года общее количество на Лимано-Купянском направлении на тот момент составляло 110 тысяч оккупантов. И это количество именно на Купянске, если мы берем только этот участок, он сохраняется там довольно давно. Нужно понимать, что из 42 тысяч не все участвуют непосредственно в боевых действиях. Это и подразделения обслуживания, это рембаты, это повара, логисты, инженеры, то есть это большое количество людей, в целом присутствующих на этом направлении. Если грубо сказать, то примерно треть – это боевой численный состав, который участвует на первой линии обороны", – пояснил Евлаш.

Он также добавил, что враг держит на этом направлении 500 танков, более 650 ББМ, 430 артсистем и более 150 РСЗО.
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Топ комментарии
+4
Мда... Це якась диверсія. Залишити нас без пітримки тоді, коли її потребуємо найбільше...
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19.02.2024 12:49
+3
Голобородько сливает Украину...медленно.. путлер никуда не спешит ...
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19.02.2024 13:04
+1
тут не треба бути великим стратегом, щоб розуміти подальший розвиток подій: захоплення Куп'янська, яке дасть кацапам змогу в рази покращити свою логістику, потім оточення Харкова з курська, через Сумську область.
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19.02.2024 12:55
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Мда... Це якась диверсія. Залишити нас без пітримки тоді, коли її потребуємо найбільше...
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19.02.2024 12:49 Ответить
На купянському напрямку перевага ворога у кількість солдат та техніки очевидна.

Це було зрозуміло ще 3 місяця тому.

Споліваюсь що « зуби дракона», укріпленні вже побудовані харьковским керівником області Сінегубовим.

Трактари державних установ на позиціях ЗСУ працювали у 3 зміни…
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19.02.2024 15:23 Ответить
jesli kacapi prizvali 300 tysiac svojix,tak oni pojdut razxod,kak pusecnoje miaso.Nikto tam im platyt dengi za tak nebudet.Obezatelno ix brosit v boj na vsex frontax.Mozet eto i xoroso sto ne odin ucastov vybran,brosat vse sili?
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19.02.2024 12:51 Ответить
тут не треба бути великим стратегом, щоб розуміти подальший розвиток подій: захоплення Куп'янська, яке дасть кацапам змогу в рази покращити свою логістику, потім оточення Харкова з курська, через Сумську область.
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19.02.2024 12:55 Ответить
Аба наступ після Авдіївки на район Покровськ-Мирноград (який вже деякий час постійно обстрілюється), і далі - на Дніпро, опору всієї оборони Сходу.
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19.02.2024 13:47 Ответить
малоймовірно. Харків за спиною лишати - самогубство.
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19.02.2024 15:03 Ответить
Голобородько сливает Украину...медленно.. путлер никуда не спешит ...
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19.02.2024 13:04 Ответить
Якщо все буде йти як іде. Без змін на краще…

То це може бути повний провал военноі компанії України.

Плана Б у зелених нема. ( та і план А не чіткий).

Що робити далі?
Може стати у глуху оборону?
Мати якусь лінію размежування?
Та захістити те що е?
Про це казав Залужний?
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19.02.2024 15:31 Ответить
Ось чому потрібні безпілотники які б кожен день вибивали техніку на відстані не кажучи про бази і інше ракети вкрай необхідні ще вчора.Ось те вилазить ті 9 місяців що ми відверто прогавили не роблячи нічого по тилах ворога ,коли був тільки Бахмут.А тепер весь південь заміновано і стягнуті резерви.Ворог шукає слабку ланку .Те саме було в Авдіївці.Як пишутьь віськові немає маневру на фронті все стаціонарно все зажато,практика малих груп забута.Дочить штурмувати ті довбангі посадки які нікому нах не потрібні на які витрачається багато сил.Їх десятки тисяч.Це дурня.
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19.02.2024 16:06 Ответить
Я так розумію що спати на ціх напрямках можна спокійно. Оборонні укріплення побудовано як у росіянців в Токмаку.
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20.02.2024 00:19 Ответить
 
 