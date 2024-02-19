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обстрел (25782) Запорожская область (2843)

Рашисты обстреляли из "Града" село на Запорожье, погиб мужчина

град,рф,росія,окупанти,арміярф

Сегодня, 19 февраля, вражеские войска обстреляли территорию Запорожской области, под огонь из "Града" попало село Приморское Васильевского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Рашистские изверги сегодня отобрали еще одну невинную жизнь на запорожской земле. Около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района. Погиб 57-летний местный житель. Чей-то сын, муж, отец", – говорится в сообщении.

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