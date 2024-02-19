РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12289 посетителей онлайн
Новости Война
3 304 11
беспилотник (3151) Днепропетровщина (3507) Харьковщина (5576) Воздушные силы (2005)

Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов", - Воздушные силы

шахеди

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"БпЛА на юге Харьковской области, курс западный. БпЛА из Харьковской области в северной части Днепропетровщины, курс юго-западный", - говорится в сообщении ВС.

Также зафиксированы новые группы ударных БПЛА в северной части Херсонской области, они двигаются в направлении Николаевской области, курс западный.

Читайте также: Уничтожены Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Свинособаки..
показать весь комментарий
19.02.2024 22:50
+3
А якби не комендантська година, можна б було піти на нічне полювання на шахеда..
показать весь комментарий
19.02.2024 23:00
+1
Впевнений, с Зе буде все добре, як і при інших обстрілах
показать весь комментарий
19.02.2024 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинособаки..
показать весь комментарий
19.02.2024 22:50 Ответить
Впевнений, с Зе буде все добре, як і при інших обстрілах
показать весь комментарий
19.02.2024 22:53 Ответить
А якби не комендантська година, можна б було піти на нічне полювання на шахеда..
показать весь комментарий
19.02.2024 23:00 Ответить
З чим? З рогаткою? Це нам комендантська година. А шахеду похер що там придумали зелені обісранці.
показать весь комментарий
20.02.2024 00:05 Ответить
Шахед така куєта, що його і з величенької рогатки збити можна..
показать весь комментарий
20.02.2024 00:11 Ответить
Ну, тоді виходить що і рогаток в нас немає.
показать весь комментарий
20.02.2024 00:26 Ответить
Зате кусків асфальту від "Великого крадівництва" вистачає.
показать весь комментарий
20.02.2024 05:17 Ответить
В унітаз навчився попадати чи сидячи сциш?
показать весь комментарий
20.02.2024 07:08 Ответить
До посту 23.00
показать весь комментарий
20.02.2024 07:09 Ответить
 
 