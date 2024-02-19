Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов", - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"БпЛА на юге Харьковской области, курс западный. БпЛА из Харьковской области в северной части Днепропетровщины, курс юго-западный", - говорится в сообщении ВС.
Также зафиксированы новые группы ударных БПЛА в северной части Херсонской области, они двигаются в направлении Николаевской области, курс западный.
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