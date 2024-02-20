Неизвестные сломали эфирную систему телеканала "Еспресо"
Эфирная система телеканала "Еспресо" подверглась хакерской атаке.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом заявили на сайте телеканала.
Отмечается, что около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала Эспрессо. Они разместили в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов, видео с Джозефом Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к войне в Украине.
"Нам досадно, что наши зрители могли видеть в эфире это провокационное видео. Ответственность за войну в Украине несет исключительно россия. Это очевидный факт, который авторы видео пытались извратить. Это дает понять, что к атаке на Эспрессо причастны россияне", - прокомментировали в пресс-службе. телеканала.
Это уже не первая атака хакеров на украинские медиа за последние дни. Перед этим сообщалось, что Неизвестные взломали сайт Liga.net и X(Twitter) УП.
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"Комісія розслідує 58 ймовірних кібератак КНДР на компанії, пов'язані з криптовалютами, у період з 2017 по 2023 рік на суму близько 3 мільярдів доларів, які, як повідомляється, фінансують розробку КНДР зброї масового знищення", - пишуть спостерігачі.