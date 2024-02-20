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взлом (83) медиа (177) Эспрессо (6)

Неизвестные сломали эфирную систему телеканала "Еспресо"

еспресо

Эфирная система телеканала "Еспресо" подверглась хакерской атаке.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом заявили на сайте телеканала.

Отмечается, что около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала Эспрессо. Они разместили в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов, видео с Джозефом Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к войне в Украине.

"Нам досадно, что наши зрители могли видеть в эфире это провокационное видео. Ответственность за войну в Украине несет исключительно россия. Это очевидный факт, который авторы видео пытались извратить. Это дает понять, что к атаке на Эспрессо причастны россияне", - прокомментировали в пресс-службе. телеканала.

Это уже не первая атака хакеров на украинские медиа за последние дни. Перед этим сообщалось, что Неизвестные взломали сайт Liga.net и X(Twitter) УП.

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Топ комментарии
+29
Чому не відомі?Всі відомі,їх 5-ть "найефективніших" менеджерів і всі сидять на Банковій,а виконавці на Володимирівській під керівництвом Ігоря клоуна з ДЗНД
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20.02.2024 02:11
+24
Чьомусь ні хто не взламує канали з марафону,"дом".То мабуть для кацапів свої.
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20.02.2024 03:38
+20
Щось багато всякої куйні почало відбуватися після ганебного звільнення Залужного . Схоже після того як українці обісрались і не змогли захистити єдиного хто хотів їх захистити , шобла відчула що тепер можна здавати Україну не ховаючись.
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20.02.2024 02:44
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Чому не відомі?Всі відомі,їх 5-ть "найефективніших" менеджерів і всі сидять на Банковій,а виконавці на Володимирівській під керівництвом Ігоря клоуна з ДЗНД
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20.02.2024 02:11 Ответить
ДЗНД - Державний Захист Надзвичайних Дебілів.
ДЗНД - Долбо...би Заважають Нашій Державі.
ДЗНД - Дураки Знать Не Должны.
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20.02.2024 02:25 Ответить
Другий варіант найбільш реалістичний.
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20.02.2024 04:24 Ответить
Це навідь не кацапи зломали Еспресо. Це друзі ЗЕбанутої срані риго.анали ( жопоблок ) або самі ЗЕбінуті з слуги урода. ***** дало вказівку, щоб для нього була гарна картинка з України перед його виборами, ось вся ця ЗЕбанута і риго.анальна шелупонь і тужиться для *****.
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20.02.2024 06:34 Ответить
Про невідомих відомо тільки, що вони зеленого кольору
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20.02.2024 06:38 Ответить
Щось багато всякої куйні почало відбуватися після ганебного звільнення Залужного . Схоже після того як українці обісрались і не змогли захистити єдиного хто хотів їх захистити , шобла відчула що тепер можна здавати Україну не ховаючись.
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20.02.2024 02:44 Ответить
Ну это не из-за Залужного, но факт в том что события явно идут в худшую сторону.
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20.02.2024 03:46 Ответить
це, канєшно, робота ворожої дрг...хочуть добитись більше переглядів єдінствєнного марафону і каналу сватів 95 кварталу...
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20.02.2024 11:03 Ответить
А Вас хіба не захищав? А обіймався тому, що у війську пішло хвилювання. І він пожертвував Вашою особистою прихильністю, щоб воїни не покинули фронт заради походу на Банкову. Розумні зрозуміють
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20.02.2024 05:05 Ответить
Спостерігачі за санкціями ООН розслідують десятки передбачуваних кібератак з боку Північної Кореї, які зібрали 3 мільярди доларів для подальшого розвитку своєї програми ядерної зброї, згідно з витягами з неопублікованої доповіді ООН, з якою ознайомилося агентство Reuters.

"Комісія розслідує 58 ймовірних кібератак КНДР на компанії, пов'язані з криптовалютами, у період з 2017 по 2023 рік на суму близько 3 мільярдів доларів, які, як повідомляється, фінансують розробку КНДР зброї масового знищення", - пишуть спостерігачі.
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20.02.2024 02:47 Ответить
Натякаєш, що наш Еспресо хакнули не кацапи , а діти чучхе?
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20.02.2024 07:25 Ответить
Невідомі?
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20.02.2024 03:36 Ответить
Чьомусь ні хто не взламує канали з марафону,"дом".То мабуть для кацапів свої.
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20.02.2024 03:38 Ответить
зелені мерзотники доведуть країну до кінця
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20.02.2024 04:18 Ответить
Невідомі.
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20.02.2024 06:16 Ответить
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20.02.2024 07:17 Ответить
Ох ті невідомі. То мабуть Зінка. Як вона не додумалася зламати телемарафон?
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20.02.2024 08:14 Ответить
А що таке Эспресо?
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20.02.2024 08:17 Ответить
То така кава
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20.02.2024 08:27 Ответить
Атакують канал, які дивляться усі, хто хоче знати правдиву (без темників єрмака) інформацію
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20.02.2024 08:30 Ответить
Залужного уволили по приказу Андрея дЕрмака и его фюрера путла... это знают уже даже 5 летние дети...
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20.02.2024 08:38 Ответить
і ніхто, ніхто не хоче ламати марахвон
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20.02.2024 09:08 Ответить
 
 