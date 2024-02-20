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На Юге ситуация остается достаточно напряженной, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ, но безуспешно и с большими потерями, - ОК "Південь"

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Ситуация на южном направлении достаточно напряженная, но полностью контролируемая украинскими защитниками. В эти сутки российские оккупанты 5 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ, понеся потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"На юге ситуация остается достаточно напряженной. Поскольку россияне не оставляют попыток штурмовать наши позиции, но без успеха для них. Они не имеют никаких успехов в каждом своем штурме".

Накануне они предприняли аж 16 таких штурмов. Был сильный туман, и они не смогли привлечь свои воздушные силы, даже беспилотные", - отметила Гуменюк.

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По ее словам, за эти сутки ВСУ ликвидировали более 70 российских захватчиков. Враг совершил 5 штурмов.

"Результата опять-таки нет, а потери у врага достаточно мощные. Более 70 оккупантов были уничтожены. Также есть у них потери тяжелой артиллерии, минометных расчетов и даже лодка", - добавила представительница ОК "Південь".
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Напружена!
Пропустили слово "контрольована", як було в Авдіївці!
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20.02.2024 09:14 Ответить
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20.02.2024 09:23 Ответить
Що, почали діяти наслідки зміни Головнокомандувача? Все,що відгризли влітку, здаєм?
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20.02.2024 09:36 Ответить
Не думаю, що зараз щось вирішує конкретна особа командуючого. Кількість ОС, озброєння і боєзапасів! Економіка...
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20.02.2024 09:41 Ответить
У цеї Гум(е)нючки, (як у Мюллєра), як завжди все є - інструкції з ж(ОП)и, методички з генштабу,записки від Тарнавського і Сирського. Але останнім часом не вистачає ... натхнення ******* і значно збільшилося штукатурки не фейсі. Відчуває, ... що настає час відповідати "за базар"...
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20.02.2024 10:19 Ответить
У Нас якщо напружена ситуація, значить повний пісець. Будемо відступати.
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20.02.2024 10:40 Ответить
 
 