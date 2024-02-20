На Юге ситуация остается достаточно напряженной, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ, но безуспешно и с большими потерями, - ОК "Південь"

Ситуация на южном направлении достаточно напряженная, но полностью контролируемая украинскими защитниками. В эти сутки российские оккупанты 5 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ, понеся потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"На юге ситуация остается достаточно напряженной. Поскольку россияне не оставляют попыток штурмовать наши позиции, но без успеха для них. Они не имеют никаких успехов в каждом своем штурме".

Накануне они предприняли аж 16 таких штурмов. Был сильный туман, и они не смогли привлечь свои воздушные силы, даже беспилотные", - отметила Гуменюк.

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По ее словам, за эти сутки ВСУ ликвидировали более 70 российских захватчиков. Враг совершил 5 штурмов.

"Результата опять-таки нет, а потери у врага достаточно мощные. Более 70 оккупантов были уничтожены. Также есть у них потери тяжелой артиллерии, минометных расчетов и даже лодка", - добавила представительница ОК "Південь".