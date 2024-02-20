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Сикорский о задержке помощи Украине: "Может быть слишком поздно"

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике задержку с принятием решений по военной помощи Украине на уровне ЕС и заявил, что "может быть слишком поздно".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом Сикорский сказал в комментариях СМИ в Брюсселе после встречи министров иностранных дел.

Глава МИД Польши отметил, что ему грустно снова рассказывать об отсутствии прогресса в поставках боеприпасов в Украину, а также о том, что некоторые страны все еще блокируют создание специального механизма в рамках Европейского фонда мира для финансирования поставок снарядов.

Это решение должно быть принято как можно быстрее, подчеркнул он.

"Ситуация в Украине начинает становиться драматичной. Я призвал наконец-то принять решение… Как мы видим, Авдеевка уже упала, россияне наступают на нескольких направлениях, возможно, уже "слишком поздно", - заявил Сикорский.

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Кроме того, он отреагировал на заявление на Мюнхенской конференции президента Чехии Петра Павела о том, что Прага "обнаружила" сотни тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине.

"Это новая ситуация, потому что до сих пор мы думали, что снарядов уже просто нет. Оказывается, что есть и снаряды, и мощности производства. Чего нет – это решения о выделении средств на закупку и производство", - добавил министр иностранных дел Польши.

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Топ комментарии
+29
Так ви принаймі кордон розюлокуйте, щоб та допомога могла проїхати.
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20.02.2024 09:51
+24
В соцмережах є відос водія фури, який везе бронеавтоміль для фронту. Той каже, що польські підри які заблокували кордон не пропускають його без черги. Ось така вона допомога рашистам від заподляків, а сікорський може писдіти що завгодно, по факту польській владі похєр.
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20.02.2024 09:52
+20
У вас на кордоні стоять ********** для фронту, що городите там ??
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20.02.2024 09:51
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"затримка допомоги Україні" як США.ТАК І ЄС Є КУПЛЕНА КУЙЛОМ.
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20.02.2024 09:50 Ответить
Тут "воткі" нєт іді домой
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20.02.2024 09:54 Ответить
не пий "бояришню",вже мозги не фунциклірують і не мають змоги думати,що є причиною відсутності для України допомоги і ***********, котрих до березня в ЄС наобіцяли надати мульйон штук ,а надали брехуни і аферисти стільки, що на фронті прораховували кожен вистріл куди його нанести...Два роки "бла бла бла".Хоча,,,,"бояришня" проходь...
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20.02.2024 10:21 Ответить
Так ви принаймі кордон розюлокуйте, щоб та допомога могла проїхати.
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20.02.2024 09:51 Ответить
Майстер з відкривання очей, бл...
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20.02.2024 09:51 Ответить
У вас на кордоні стоять ********** для фронту, що городите там ??
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20.02.2024 09:51 Ответить
Точно стоять автівки з б/к. Може є фоткі або ще якись докази твоїх букв.
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20.02.2024 10:05 Ответить
https://x.com/nazar_london/status/1759610157854572581?s=20 https://x.com/nazar_london/status/1759610157854572581?s=20

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20.02.2024 10:09 Ответить
Бачу автівки грузові. б/к там є чи ні - то таке. Але поляки нам нічого не винні - так строяться відносини з сусідами - херово. Є якись проблеми - є. Україна їх не може вірішувати - не може. З чим це пов'язано, або не бажанням, або не вмінням дипломатів - то вже знає історія.
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20.02.2024 10:17 Ответить
На даних фото - вантажівки які мають йти до артилеристів для швидкого розвантаження *********** на позиції.))

На фото спецавтотранспорт для перевезення бк . Самого бк там немає .
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20.02.2024 10:32 Ответить
А ви і далі робіть на зло Україні...
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20.02.2024 09:52 Ответить
В соцмережах є відос водія фури, який везе бронеавтоміль для фронту. Той каже, що польські підри які заблокували кордон не пропускають його без черги. Ось така вона допомога рашистам від заподляків, а сікорський може писдіти що завгодно, по факту польській владі похєр.
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20.02.2024 09:52 Ответить
То робіть те що можете: наведіть порядок на кордоні з Україною. Бо загралися в популізм....
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20.02.2024 09:53 Ответить
Я навіть не уявляю, щоб українці блокували воюючу країну. А якби хтось проплачений заблокував, наприклад, Молдову, їх би знесли.
Поляки це ниций і підлий народ.
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20.02.2024 09:54 Ответить
ЦЕ ПРОСТО ТУПІ ФЕРМЕРИ.ЗРАДНИКИ ПОЛЬЩІ.
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20.02.2024 10:14 Ответить
ага,самі ,самі блокують, а влада та органи пасуть задніх та не турбують їх.
Рожеві поні в минулому, країну давлять на перемовини УСІМИ шляхами, і роблять це - МАЙЖЕ усі ті хто нам "допомагає".
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20.02.2024 10:22 Ответить
Спочатку вгамуйте біснуватих рубльових ,,фермерів,,
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20.02.2024 09:54 Ответить
Якась всесвітня змова.
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20.02.2024 09:55 Ответить
Сікора - дивись у себе під носом, - Пиня за допомогою наївних і звичайних ідіотів блокує знемагаючу у нерівній боротьбі Україну.
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20.02.2024 09:56 Ответить
При цьому 12 млн тонн російської агропродукції польським фермерам аж ніяк не шкодять.
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20.02.2024 09:59 Ответить
все-ж таки інфа про 12 млн - фейк. що не відміняє гнилу сутність заподляків.
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20.02.2024 10:19 Ответить
Тоді де можна подивитись дані самої Польщі про імпорт агропродукції з різних країн?
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20.02.2024 10:21 Ответить
поняття не маю. проте мулька про 12 млн тон з'явилась від центру протидії дезінформації також без жодних ссилок на офіційні джерела, як я бачу.
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20.02.2024 10:43 Ответить
За даними Головного статистичного управління, за весь 2022 рік до Польщі з Росії було імпортовано 6 140 734 кг зернових. З 1 січня 2023 року до кінця травня 2023 року в нашу країну потрапило 5 870 316 кг зернових.
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20.02.2024 10:44 Ответить
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza/32495-import-zboza-z-rosji-do-polski-jest-wciaz-dopuszczalny#google_vignette
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w całym roku 2022 do Polski zaimportowano z Rosji 6 140 734 kg zbóż. Od 1 stycznia 2023 do końca maja 2023 na terytorium naszego kraju wpłynęło 5 870 316 kg zbóż.
Дивні якісь цифри. 6140 тонн зернових у 2022, 5870 тонн у 2023. Імпорт досі дозволений (Import zboża z Rosji do Polski jest wciąż dopuszczalny).
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20.02.2024 10:50 Ответить
Цілии міністр каже -- ми думали шо снарядів просто немає - Туреччина може продати 1млн снарядів - Франція блокує - так обіити іі
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20.02.2024 09:58 Ответить
Так может наведете порядок на границе? Что бы хоть какую то помощь могли доставить... А то там ведь не только зерновозы заблокированы.
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20.02.2024 09:59 Ответить
Проти України існує широка змова , в який беруть участь багато країн - ті ж самі Польща, США, Угорщина, кацапстан і ще багато яких країн.👈 💩
Вони всі косять під дурника, і тільки наживаються на знищенні українців.
Ну що цей поляк розповідає казки , якщо поляки блокують перевезення з України, ніби то вони нічого з цим не можуть поробити
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20.02.2024 09:59 Ответить
Проти України існує широка змова , в який беруть участь багато країн - ті ж самі Польща, США, Угорщина, кацапстан і ще багато яких країн.👈 💩
Вони всі косять під дурника, і тільки наживаються на знищенні українців.

БЕЗДОКАЗОВА ..УЙНЯ.
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20.02.2024 10:12 Ответить
Геноцид українського народу десятки, якщо не сотні тисяч жертв українського народу, поруйнована і окупована українська територія - це є РЕЗУЛЬТАТ ЗМОВИ про яку ,вище написано...
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20.02.2024 10:27 Ответить
Пора уже сливать бочки с отработанным ядерным топливом у чорна мора. сколько еще терпеть издивательства будем? А так уже никто не сможет поплескаться в чорна мора и в средиземском мора и погреть свои пузики не песочке
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20.02.2024 10:35 Ответить
Ось одна із змов
можливо фейк, проте згідно звіту міноборони США після цього перестали закупляти зброю по USAI та заміну по PDA

Читаємо офіційний https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони США
та статью https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de , або https://www.wionews.com/world/us-germany-forcing-ukraine-to-end-war-with-russia-and-ready-to-accept-new-boundary-report-663043 тут

"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"

Порівнюємо з розсекреченим звітом міноборони, коли були останні контракти по USAI та PDA (на відновлення) - останні в квітні 2023

Зустріч в березні, останні контракти в квітні
Залишок коштів: USAI 6.6млрд, PDA 7.9млрд

Домовились Байден та Шольц, підвтердження цього, нових контрактів після "зустрічі" нема, проте є невикористані гроші.
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20.02.2024 14:03 Ответить
Польські цинічні спекулянти.
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20.02.2024 10:02 Ответить
""Це нова ситуація, тому що досі ми думали, що снарядів вже просто немає."----думатели
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20.02.2024 10:02 Ответить
Виявляється, що є і снаряди
Почекайте ще трохи, і згодом з'ясується, що снаряди всі вже куплені росією та відправлені туди. І ніякі фермери кордон не заблокують.
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20.02.2024 10:08 Ответить

Почекайте ще трохи, і згодом з'ясується, що снаряди всі вже куплені росією та відправлені туди. .

БЕЗДОКАЗОВА ..УЙНЯ.

У РАШКИ НЕМАЄ 155 КАЛІБРУ
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20.02.2024 10:13 Ответить
Викуплять просто для того, щоб нам не дісталось - такий варіант на думку не спадав?
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20.02.2024 10:17 Ответить
Така ж сама "бездоказова", як і те що польска влада "нічого не може зробити з блокуванням кордону", або американці не можуть передати ЗСУ ракети і таке інше - і фактично допомагає путіну винищувати українців👈
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20.02.2024 10:20 Ответить
вони роблять гармати під обидва калібру, ось найвідоміша:
САУ 2С19М1-155 «Мста-С»
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20.02.2024 10:25 Ответить
Це виключно експортний варіант , на озброєнні у кацапів 155мм САУ немає .
До того ж він не пішов в серію , в серійне виробництво . Їх зробили лише кілька шт .
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20.02.2024 10:42 Ответить
вони роблять гармати під обидва калібру
----
будуть снаряди, будуть гармати
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20.02.2024 10:52 Ответить
Весь ВПК в них налаштований на випуск гармат і снарядів калібру 152 мм . Навіщо русні щось міняти , витрачати час і купу грошей на перелаштування всього виробництва під 155 мм , якщо її пречудово влаштовує нинішнє виробництво під 152 калібр . ? Де сенс .?
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20.02.2024 11:09 Ответить
Сенс - ну КНР випускає гармати 155 мм ( і звісно вона їх не продасть - просто бартером за жижу передасть ).
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20.02.2024 12:43 Ответить
Полякам треба самим вже дбати про свою безпеку та озброюватись і озброюватись. Це тіки українськи потопельники під час війни будували шляхи з 19 і по сей час, для рашистьских колон у 22 році.
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20.02.2024 10:10 Ответить
С фермерами и границей бы разобраться пан Сикорский...
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20.02.2024 10:13 Ответить
Клоун, хай краще шось про своїх кончених фермерів блокаторів скаже
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20.02.2024 10:15 Ответить
Вова, а де дрони на 40 млрд.грошей?
А де заводи "збудовані" за два роки?
Де захисні споруди з бетону (у тебе ж вся країна в схеиатозниках-забужоаниках). Зараз орки Запоріжжя віджимають, а там ніх..уя не профінансоване
Чого ти в заручники людей взяв, які тут не хотять жити? Відкривай кордони, людожер.
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20.02.2024 10:48 Ответить
пока они сосут под работино)они синьковку группировкой под 100к с лета берут.
запорижжя....ну-ну.
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20.02.2024 10:53 Ответить
Наведи на границе порядок, а то будет и для вас слишком поздно
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20.02.2024 10:56 Ответить
10:37



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/20/7442689/ Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи с катерами и не только
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20.02.2024 11:06 Ответить
 
 