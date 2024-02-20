Сикорский о задержке помощи Украине: "Может быть слишком поздно"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике задержку с принятием решений по военной помощи Украине на уровне ЕС и заявил, что "может быть слишком поздно".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом Сикорский сказал в комментариях СМИ в Брюсселе после встречи министров иностранных дел.
Глава МИД Польши отметил, что ему грустно снова рассказывать об отсутствии прогресса в поставках боеприпасов в Украину, а также о том, что некоторые страны все еще блокируют создание специального механизма в рамках Европейского фонда мира для финансирования поставок снарядов.
Это решение должно быть принято как можно быстрее, подчеркнул он.
"Ситуация в Украине начинает становиться драматичной. Я призвал наконец-то принять решение… Как мы видим, Авдеевка уже упала, россияне наступают на нескольких направлениях, возможно, уже "слишком поздно", - заявил Сикорский.
Кроме того, он отреагировал на заявление на Мюнхенской конференции президента Чехии Петра Павела о том, что Прага "обнаружила" сотни тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине.
"Это новая ситуация, потому что до сих пор мы думали, что снарядов уже просто нет. Оказывается, что есть и снаряды, и мощности производства. Чего нет – это решения о выделении средств на закупку и производство", - добавил министр иностранных дел Польши.
Пожалуйста, подождите...
На фото спецавтотранспорт для перевезення бк . Самого бк там немає .
Поляки це ниций і підлий народ.
Рожеві поні в минулому, країну давлять на перемовини УСІМИ шляхами, і роблять це - МАЙЖЕ усі ті хто нам "допомагає".
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w całym roku 2022 do Polski zaimportowano z Rosji 6 140 734 kg zbóż. Od 1 stycznia 2023 do końca maja 2023 na terytorium naszego kraju wpłynęło 5 870 316 kg zbóż.
Дивні якісь цифри. 6140 тонн зернових у 2022, 5870 тонн у 2023. Імпорт досі дозволений (Import zboża z Rosji do Polski jest wciąż dopuszczalny).
Вони всі косять під дурника, і тільки наживаються на знищенні українців.
Ну що цей поляк розповідає казки , якщо поляки блокують перевезення з України, ніби то вони нічого з цим не можуть поробити
Вони всі косять під дурника, і тільки наживаються на знищенні українців.
БЕЗДОКАЗОВА ..УЙНЯ.
можливо фейк, проте згідно звіту міноборони США після цього перестали закупляти зброю по USAI та заміну по PDA
Читаємо офіційний https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони США
та статью https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de , або https://www.wionews.com/world/us-germany-forcing-ukraine-to-end-war-with-russia-and-ready-to-accept-new-boundary-report-663043 тут
"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"
Порівнюємо з розсекреченим звітом міноборони, коли були останні контракти по USAI та PDA (на відновлення) - останні в квітні 2023
Зустріч в березні, останні контракти в квітні
Залишок коштів: USAI 6.6млрд, PDA 7.9млрд
Домовились Байден та Шольц, підвтердження цього, нових контрактів після "зустрічі" нема, проте є невикористані гроші.
Почекайте ще трохи, і згодом з'ясується, що снаряди всі вже куплені росією та відправлені туди. І ніякі фермери кордон не заблокують.
Почекайте ще трохи, і згодом з'ясується, що снаряди всі вже куплені росією та відправлені туди. .
БЕЗДОКАЗОВА ..УЙНЯ.
У РАШКИ НЕМАЄ 155 КАЛІБРУ
САУ 2С19М1-155 «Мста-С»
До того ж він не пішов в серію , в серійне виробництво . Їх зробили лише кілька шт .
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будуть снаряди, будуть гармати
А де заводи "збудовані" за два роки?
Де захисні споруди з бетону (у тебе ж вся країна в схеиатозниках-забужоаниках). Зараз орки Запоріжжя віджимають, а там ніх..уя не профінансоване
Чого ти в заручники людей взяв, які тут не хотять жити? Відкривай кордони, людожер.
запорижжя....ну-ну.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/20/7442689/ Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи с катерами и не только