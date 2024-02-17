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Конгресс США (1206) Столтенберг (1619)

Столтенберг: Чем дольше США медлят с помощью, тем больше украинцев гибнут

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины.

Об этом Столтенберг заявил на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генсек признал, что европейские члены НАТО действительно недостаточно вкладывают в собственную оборону, но по объему военной помощи Украине и Канаде выделили больше средств, чем Соединенные Штаты.

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Он добавил, что отсутствие решения Конгресса США по пакету помощи Украине непосредственно влияет на поле боя.

"Речь идет не просто о принятии правильных решений, а о том, чтобы их принять заранее и как можно быстрее. Потому что это неотложно. С каждой неделей нашего ожидания все больше людей убивают на поле боя в Украине", – подчеркнул Столтенберг.

"Не мне давать советы Конгрессу США, как принимать законы. Но что я могу сказать, так это то, что перед США возникла жизненно важная и насущная необходимость принять решение о пакете помощи Украине, потому что она в этой поддержке нуждается", – добавил он.

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Генсек Альянса подчеркнул, что Европа и Канада взяли на себя свое бремя военной помощи Украине, "и теперь пришло время США выполнить обещанное".
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Топ комментарии
+10
Чим довше неберуть Україну в НАТО,тим скоріше куйло просувається окупацієюУкраїни .до границь НАТО ."Американське зволікання з допомогоюУкраїні ,і неприйняття її в НАТО" .Є КУПЛЕНЕ КУЙЛОМ..."
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17.02.2024 19:28
+7
Фінанси, фінанси, фінанси. Це як відкуп Риму від варварів. Бо Рим не мав війська захищати місто. А що Європа немає вже армій, війська, нарешті хоробрих чоловіків ? Вони пішли у похід як римське військо в Іспанію ? Пане Столтенберг, ох пане Столтенберг. Яка в дупу ескалація ? Гине ціла нація на твоїх очах !!!
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17.02.2024 19:29
+7
Повірте їх це особливо не турбує...вот така она бутафорська омерика
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17.02.2024 19:30
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Чим довше неберуть Україну в НАТО,тим скоріше куйло просувається окупацієюУкраїни .до границь НАТО ."Американське зволікання з допомогоюУкраїні ,і неприйняття її в НАТО" .Є КУПЛЕНЕ КУЙЛОМ..."
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17.02.2024 19:28 Ответить
Якби фрау Меркель не була така вперта, німці вже би 10 років воювали.
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17.02.2024 20:54 Ответить
Якби ,(у 2008 р) завербований рашистами канцлер Меркель ,не була ,по вказівці куйла,проти вступу Ураїни в НАТО,то війни в Україні б не було від слова " зовсім "
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17.02.2024 23:33 Ответить
Фінанси, фінанси, фінанси. Це як відкуп Риму від варварів. Бо Рим не мав війська захищати місто. А що Європа немає вже армій, війська, нарешті хоробрих чоловіків ? Вони пішли у похід як римське військо в Іспанію ? Пане Столтенберг, ох пане Столтенберг. Яка в дупу ескалація ? Гине ціла нація на твоїх очах !!!
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17.02.2024 19:29 Ответить
Це точно - про Рим і варварів. І допомогло це Риму?
Трагедія в тому, що "цивілізований захід", як і два тисячоліття тому Рим, чомусь вирішив, що варварів можна цивілізувати, ознайомивши їх із технологіями, як промисловими, так і суспільними. Дивно, що нікому навіть на думку не спало, що в результаті може виникнути не подібне Риму суспільство, а підсилене технологіями варварство.
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17.02.2024 19:45 Ответить
Повірте їх це особливо не турбує...вот така она бутафорська омерика
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17.02.2024 19:30 Ответить
Геніально сказано. А двері ще відчинені чи вже все, зачинилися?
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17.02.2024 19:33 Ответить
оооу..
то столтенберг, шо зе!поц?
ми нічого не робимо, але сша, давайте бабло?
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17.02.2024 19:36 Ответить
Випустили песика погавкати.
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17.02.2024 19:40 Ответить
На жалость ви їх не продавите, американські "партнери" мають знати точно який вони отримають з цього гешефт, виражений у американській твердій валюті. Дядя Трамп чітко сказав, що на халяву давати не треба, а лише як кредити та ще й з відсотками, щоб потім можна було ослаблену війною Україну, яка буде неспроможна повернути ці кредити, взяти за горло і видавити з неї все що можна.
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17.02.2024 19:42 Ответить
А що ще можна вичавити з України? "Свої" ще не все вичавили?
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17.02.2024 19:47 Ответить
"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати", - зазначив Трамп
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17.02.2024 21:38 Ответить
Не бреши, мирославська шльондро!
Де Трамп таке казав?
Ти не мирославська, ти **********.
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18.02.2024 00:05 Ответить
Вже майже 2 роки повномасштабного вторгення, а вони тільки здумали що українці гинуть..
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17.02.2024 20:04 Ответить
США найвеличнiша краiна у свiтi ! Нацiя переможцiв ! Нестримнi , невразливi ,лютi ! Не рекомендую нiкому зустрiчатися на полi бою з США та нашими партнерами та друзями !
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17.02.2024 20:13 Ответить
Кров українців не лише на руках кацапів а й на руках американців
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17.02.2024 20:33 Ответить
хасапчик щось маешь проти Европи та США ?
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17.02.2024 20:42 Ответить
чи ти просте антiмайдоновське ... проти Євроасоціаціi ?
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17.02.2024 20:45 Ответить
Є організації, у яких генеральний секретар - справді генеральний, хоч і секретар. А в НАТО генеральний секретар - це просто секретар, хоч і генеральний.
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17.02.2024 20:14 Ответить
НЕ надо обобщать, США медлят, есть конкретный человек и конкретная должность, на данный момент проблема в спикере Конгресса Майке Джонсоне, а не в каких-то абстрактных США.
На него и надо давить, персонально.
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17.02.2024 20:19 Ответить
а почему персонально не надавить на дедушку чтобы не накладывал вето на реальные ограничения на границе?
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17.02.2024 20:30 Ответить
Если конкретный человек, то это Байден

у него есть право PDA подписи еще на 4.2млрд
это при том, что в 2022 - он просто "забыл" подписать 1.6млрд
Также имеется около 10млрд USAI на которые пока не заключили контракты

Также продавать не хотят, Канада в прошлом году заплатила 400млн за NASAMs
и США не хотят продавать и изготавливать

При чем здесь Джонсон?
Если проблема в исполнительной власти
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17.02.2024 21:42 Ответить
при том, что Байден предлагает выход и решение проблемы - проголосуйте за пакет помощи, в который он и включил эти самые 4.2 забытых миллиарда. И Сенат верхняя палата уже проголосовал. А Джонсон и Трамп два мудака застопорили это дело.
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17.02.2024 22:07 Ответить
При чем тут Трамп?
Это решение Джонсона, он про это в интервью заявил.

Конгрес на 2023 год (т.е. до 1 октября 2023),
разрешил президенту использовать 14.5млрд на PDA
Летом 2023 обнаружили ошибку на 6.2млрд,
на 3 октября ошибка уменшилась до 5.3млрд
сейчас осталось 4.2млрд

Как президент мог ошибиться на 6.2млрд на сумме в 14.5млрд?
Почему ошибку не исправили до 1 октября 2023?
Почему сейчас не используют оставшиеся деньги и полномочия на 4.2млрд?

В новом пакете, 13.4млрд на PDA
это меньше чем в 2022 и 2023 годах
Почему меньше?
что делать, если также забудет подписать, или не захочет использовать новый пакет?
Как поможет этот поможет, если он меньше чем раньше?
что делать когда пакет закончится, и нового пакета больше не будет?
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17.02.2024 22:25 Ответить
Не спорьте с пуйловским ботом. эта мразь специально брешет .
Трамп сейчас - кандидат в кандидаты, он не имеет власти.
Рулит обама руками этого чучела, не помнящего имени умершего сына и количества своих внуков.
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18.02.2024 00:11 Ответить
Не бреши, кацапская погань!
Проблема в байдене, который прикарманил 5миллиардов, УЖЕ ВЫДЕЛЕННЫХ Украине, отморозился и делает вид, что забыл о них. Сынку хантеру они нужнее,
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18.02.2024 00:09 Ответить
Хто винний у тому, що допомога Заходу зменшилась? Коли зрозумієте хто ворог України, то перестанете звинувачувати США.
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17.02.2024 20:20 Ответить
посольство фсб в центрі столиці винне у всьому без виключення
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17.02.2024 20:37 Ответить
я роумію, у них там свої політичні двіжи, але якже договір і принципи по яких вони живуть і дотримуються, у них же все асноване на законі і договорі, чому вони не докладуть максимум зусиль щоб порушника - кацапію, не покарати і не покаати свою силу і те, що закон і договір це база?
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17.02.2024 20:48 Ответить
У них все добре вони, подорожують відпочивають, заробляють , мир і злагода.

Так в Україні біда але то далеко , да і українці добре тримають кацапів.
Ти повинен стати на їх місце і все стане зрозуміло
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17.02.2024 20:58 Ответить
але це все вони мають, бо поважаюють домовленості і їх дотримуються, а кацапи показали, що можуть хрін свівй класти на всі договори, і їх ніхто за це не карає.
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17.02.2024 23:20 Ответить
Против отмены права вето в Совбезе ООН были 2 страны, Россия и США.
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17.02.2024 21:00 Ответить
Все що вони обіцяли, вони обов'язково виконають... але потім, пізніше...
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17.02.2024 21:12 Ответить
bloody recess of the US Congress
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17.02.2024 21:04 Ответить
НАТО в жопе.
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17.02.2024 21:06 Ответить
Бюджет НАТО 1,700 млрд - В бюджет России 86 млрд.
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17.02.2024 21:25 Ответить
росия уже давно обвиняет, что воюет с НАТО

Тогда, как помогло НАТО как организация?
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17.02.2024 21:44 Ответить
НАТО и само фикция и Украине ни чем не помогает хотя варвары заявляют что с ним воюют.
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17.02.2024 21:47 Ответить
Бла бла бла бла…. Висловив занепокоєність мудак? Якщо б ви Україну ще раніш у блок прийняли не було б ніякої війни.
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17.02.2024 22:47 Ответить
 
 