Столтенберг: Чем дольше США медлят с помощью, тем больше украинцев гибнут
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины.
Об этом Столтенберг заявил на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Генсек признал, что европейские члены НАТО действительно недостаточно вкладывают в собственную оборону, но по объему военной помощи Украине и Канаде выделили больше средств, чем Соединенные Штаты.
Он добавил, что отсутствие решения Конгресса США по пакету помощи Украине непосредственно влияет на поле боя.
"Речь идет не просто о принятии правильных решений, а о том, чтобы их принять заранее и как можно быстрее. Потому что это неотложно. С каждой неделей нашего ожидания все больше людей убивают на поле боя в Украине", – подчеркнул Столтенберг.
"Не мне давать советы Конгрессу США, как принимать законы. Но что я могу сказать, так это то, что перед США возникла жизненно важная и насущная необходимость принять решение о пакете помощи Украине, потому что она в этой поддержке нуждается", – добавил он.
Генсек Альянса подчеркнул, что Европа и Канада взяли на себя свое бремя военной помощи Украине, "и теперь пришло время США выполнить обещанное".
Пожалуйста, подождите...
Трагедія в тому, що "цивілізований захід", як і два тисячоліття тому Рим, чомусь вирішив, що варварів можна цивілізувати, ознайомивши їх із технологіями, як промисловими, так і суспільними. Дивно, що нікому навіть на думку не спало, що в результаті може виникнути не подібне Риму суспільство, а підсилене технологіями варварство.
то столтенберг, шо зе!поц?
ми нічого не робимо, але сша, давайте бабло?
Де Трамп таке казав?
Ти не мирославська, ти **********.
На него и надо давить, персонально.
у него есть право PDA подписи еще на 4.2млрд
это при том, что в 2022 - он просто "забыл" подписать 1.6млрд
Также имеется около 10млрд USAI на которые пока не заключили контракты
Также продавать не хотят, Канада в прошлом году заплатила 400млн за NASAMs
и США не хотят продавать и изготавливать
При чем здесь Джонсон?
Если проблема в исполнительной власти
Это решение Джонсона, он про это в интервью заявил.
Конгрес на 2023 год (т.е. до 1 октября 2023),
разрешил президенту использовать 14.5млрд на PDA
Летом 2023 обнаружили ошибку на 6.2млрд,
на 3 октября ошибка уменшилась до 5.3млрд
сейчас осталось 4.2млрд
Как президент мог ошибиться на 6.2млрд на сумме в 14.5млрд?
Почему ошибку не исправили до 1 октября 2023?
Почему сейчас не используют оставшиеся деньги и полномочия на 4.2млрд?
В новом пакете, 13.4млрд на PDA
это меньше чем в 2022 и 2023 годах
Почему меньше?
что делать, если также забудет подписать, или не захочет использовать новый пакет?
Как поможет этот поможет, если он меньше чем раньше?
что делать когда пакет закончится, и нового пакета больше не будет?
Трамп сейчас - кандидат в кандидаты, он не имеет власти.
Рулит обама руками этого чучела, не помнящего имени умершего сына и количества своих внуков.
Проблема в байдене, который прикарманил 5миллиардов, УЖЕ ВЫДЕЛЕННЫХ Украине, отморозился и делает вид, что забыл о них. Сынку хантеру они нужнее,
Так в Україні біда але то далеко , да і українці добре тримають кацапів.
Ти повинен стати на їх місце і все стане зрозуміло
Тогда, как помогло НАТО как организация?