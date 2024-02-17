Столтенберг: Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг емоційно закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України.

Про це Столтенберг заявив на панельній дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Генсек визнав, що європейські члени НАТО справді недостатньо вкладають у власну оборону, але за обсягом військової допомоги Україні разом із Канадою виділили більше коштів, ніж Сполучені Штати.

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Він додав, що відсутність рішення Конгресу США щодо пакета допомоги Україні безпосередньо впливає на поле бою.

"Йдеться не просто про ухвалення правильних рішень, а про те, щоб їх ухвалити заздалегідь і якнайшвидше. Бо це нагально. З кожним тижнем нашого очікування все більше людей убивають на полі бою в Україні", – наголосив Столтенберг.

"Не мені давати поради Конгресу США, як ухвалювати закони. Але що я можу сказати, то це те, що перед США постала життєво важлива й нагальна потреба ухвалити рішення щодо пакета допомоги Україні, бо вона цієї підтримки потребує", – додав він.

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Генсек Альянсу наголосив, що Європа й Канада взяли на себе свій тягар військової допомоги Україні, "тож тепер настав час США виконати обіцяне".