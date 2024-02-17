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Столтенберг: Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг емоційно закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України.

Про це Столтенберг заявив на панельній дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Генсек визнав, що європейські члени НАТО справді недостатньо вкладають у власну оборону, але за обсягом військової допомоги Україні разом із Канадою виділили більше коштів, ніж Сполучені Штати.

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Він додав, що відсутність рішення Конгресу США щодо пакета допомоги Україні безпосередньо впливає на поле бою.

"Йдеться не просто про ухвалення правильних рішень, а про те, щоб їх ухвалити заздалегідь і якнайшвидше. Бо це нагально. З кожним тижнем нашого очікування все більше людей убивають на полі бою в Україні", – наголосив Столтенберг.

"Не мені давати поради Конгресу США, як ухвалювати закони. Але що я можу сказати, то це те, що перед США постала життєво важлива й нагальна потреба ухвалити рішення щодо пакета допомоги Україні, бо вона цієї підтримки потребує", – додав він.

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Генсек Альянсу наголосив, що Європа й Канада взяли на себе свій тягар військової допомоги Україні, "тож тепер настав час США виконати обіцяне".

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Топ коментарі
+10
Чим довше неберуть Україну в НАТО,тим скоріше куйло просувається окупацієюУкраїни .до границь НАТО ."Американське зволікання з допомогоюУкраїні ,і неприйняття її в НАТО" .Є КУПЛЕНЕ КУЙЛОМ..."
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17.02.2024 19:28
+7
Фінанси, фінанси, фінанси. Це як відкуп Риму від варварів. Бо Рим не мав війська захищати місто. А що Європа немає вже армій, війська, нарешті хоробрих чоловіків ? Вони пішли у похід як римське військо в Іспанію ? Пане Столтенберг, ох пане Столтенберг. Яка в дупу ескалація ? Гине ціла нація на твоїх очах !!!
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17.02.2024 19:29
+7
Повірте їх це особливо не турбує...вот така она бутафорська омерика
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17.02.2024 19:30
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Чим довше неберуть Україну в НАТО,тим скоріше куйло просувається окупацієюУкраїни .до границь НАТО ."Американське зволікання з допомогоюУкраїні ,і неприйняття її в НАТО" .Є КУПЛЕНЕ КУЙЛОМ..."
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17.02.2024 19:28 Відповісти
Якби фрау Меркель не була така вперта, німці вже би 10 років воювали.
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17.02.2024 20:54 Відповісти
Якби ,(у 2008 р) завербований рашистами канцлер Меркель ,не була ,по вказівці куйла,проти вступу Ураїни в НАТО,то війни в Україні б не було від слова " зовсім "
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17.02.2024 23:33 Відповісти
Фінанси, фінанси, фінанси. Це як відкуп Риму від варварів. Бо Рим не мав війська захищати місто. А що Європа немає вже армій, війська, нарешті хоробрих чоловіків ? Вони пішли у похід як римське військо в Іспанію ? Пане Столтенберг, ох пане Столтенберг. Яка в дупу ескалація ? Гине ціла нація на твоїх очах !!!
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17.02.2024 19:29 Відповісти
Це точно - про Рим і варварів. І допомогло це Риму?
Трагедія в тому, що "цивілізований захід", як і два тисячоліття тому Рим, чомусь вирішив, що варварів можна цивілізувати, ознайомивши їх із технологіями, як промисловими, так і суспільними. Дивно, що нікому навіть на думку не спало, що в результаті може виникнути не подібне Риму суспільство, а підсилене технологіями варварство.
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17.02.2024 19:45 Відповісти
Повірте їх це особливо не турбує...вот така она бутафорська омерика
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17.02.2024 19:30 Відповісти
Геніально сказано. А двері ще відчинені чи вже все, зачинилися?
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17.02.2024 19:33 Відповісти
оооу..
то столтенберг, шо зе!поц?
ми нічого не робимо, але сша, давайте бабло?
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17.02.2024 19:36 Відповісти
Випустили песика погавкати.
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17.02.2024 19:40 Відповісти
На жалость ви їх не продавите, американські "партнери" мають знати точно який вони отримають з цього гешефт, виражений у американській твердій валюті. Дядя Трамп чітко сказав, що на халяву давати не треба, а лише як кредити та ще й з відсотками, щоб потім можна було ослаблену війною Україну, яка буде неспроможна повернути ці кредити, взяти за горло і видавити з неї все що можна.
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17.02.2024 19:42 Відповісти
А що ще можна вичавити з України? "Свої" ще не все вичавили?
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17.02.2024 19:47 Відповісти
"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати", - зазначив Трамп
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17.02.2024 21:38 Відповісти
Не бреши, мирославська шльондро!
Де Трамп таке казав?
Ти не мирославська, ти **********.
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18.02.2024 00:05 Відповісти
Вже майже 2 роки повномасштабного вторгення, а вони тільки здумали що українці гинуть..
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17.02.2024 20:04 Відповісти
США найвеличнiша краiна у свiтi ! Нацiя переможцiв ! Нестримнi , невразливi ,лютi ! Не рекомендую нiкому зустрiчатися на полi бою з США та нашими партнерами та друзями !
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17.02.2024 20:13 Відповісти
Кров українців не лише на руках кацапів а й на руках американців
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17.02.2024 20:33 Відповісти
хасапчик щось маешь проти Европи та США ?
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17.02.2024 20:42 Відповісти
чи ти просте антiмайдоновське ... проти Євроасоціаціi ?
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17.02.2024 20:45 Відповісти
Є організації, у яких генеральний секретар - справді генеральний, хоч і секретар. А в НАТО генеральний секретар - це просто секретар, хоч і генеральний.
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17.02.2024 20:14 Відповісти
НЕ надо обобщать, США медлят, есть конкретный человек и конкретная должность, на данный момент проблема в спикере Конгресса Майке Джонсоне, а не в каких-то абстрактных США.
На него и надо давить, персонально.
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17.02.2024 20:19 Відповісти
а почему персонально не надавить на дедушку чтобы не накладывал вето на реальные ограничения на границе?
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17.02.2024 20:30 Відповісти
Если конкретный человек, то это Байден

у него есть право PDA подписи еще на 4.2млрд
это при том, что в 2022 - он просто "забыл" подписать 1.6млрд
Также имеется около 10млрд USAI на которые пока не заключили контракты

Также продавать не хотят, Канада в прошлом году заплатила 400млн за NASAMs
и США не хотят продавать и изготавливать

При чем здесь Джонсон?
Если проблема в исполнительной власти
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17.02.2024 21:42 Відповісти
при том, что Байден предлагает выход и решение проблемы - проголосуйте за пакет помощи, в который он и включил эти самые 4.2 забытых миллиарда. И Сенат верхняя палата уже проголосовал. А Джонсон и Трамп два мудака застопорили это дело.
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17.02.2024 22:07 Відповісти
При чем тут Трамп?
Это решение Джонсона, он про это в интервью заявил.

Конгрес на 2023 год (т.е. до 1 октября 2023),
разрешил президенту использовать 14.5млрд на PDA
Летом 2023 обнаружили ошибку на 6.2млрд,
на 3 октября ошибка уменшилась до 5.3млрд
сейчас осталось 4.2млрд

Как президент мог ошибиться на 6.2млрд на сумме в 14.5млрд?
Почему ошибку не исправили до 1 октября 2023?
Почему сейчас не используют оставшиеся деньги и полномочия на 4.2млрд?

В новом пакете, 13.4млрд на PDA
это меньше чем в 2022 и 2023 годах
Почему меньше?
что делать, если также забудет подписать, или не захочет использовать новый пакет?
Как поможет этот поможет, если он меньше чем раньше?
что делать когда пакет закончится, и нового пакета больше не будет?
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17.02.2024 22:25 Відповісти
Не спорьте с пуйловским ботом. эта мразь специально брешет .
Трамп сейчас - кандидат в кандидаты, он не имеет власти.
Рулит обама руками этого чучела, не помнящего имени умершего сына и количества своих внуков.
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18.02.2024 00:11 Відповісти
Не бреши, кацапская погань!
Проблема в байдене, который прикарманил 5миллиардов, УЖЕ ВЫДЕЛЕННЫХ Украине, отморозился и делает вид, что забыл о них. Сынку хантеру они нужнее,
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18.02.2024 00:09 Відповісти
Хто винний у тому, що допомога Заходу зменшилась? Коли зрозумієте хто ворог України, то перестанете звинувачувати США.
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17.02.2024 20:20 Відповісти
посольство фсб в центрі столиці винне у всьому без виключення
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17.02.2024 20:37 Відповісти
я роумію, у них там свої політичні двіжи, але якже договір і принципи по яких вони живуть і дотримуються, у них же все асноване на законі і договорі, чому вони не докладуть максимум зусиль щоб порушника - кацапію, не покарати і не покаати свою силу і те, що закон і договір це база?
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17.02.2024 20:48 Відповісти
У них все добре вони, подорожують відпочивають, заробляють , мир і злагода.

Так в Україні біда але то далеко , да і українці добре тримають кацапів.
Ти повинен стати на їх місце і все стане зрозуміло
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17.02.2024 20:58 Відповісти
але це все вони мають, бо поважаюють домовленості і їх дотримуються, а кацапи показали, що можуть хрін свівй класти на всі договори, і їх ніхто за це не карає.
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17.02.2024 23:20 Відповісти
Против отмены права вето в Совбезе ООН были 2 страны, Россия и США.
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17.02.2024 21:00 Відповісти
Все що вони обіцяли, вони обов'язково виконають... але потім, пізніше...
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17.02.2024 21:12 Відповісти
bloody recess of the US Congress
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17.02.2024 21:04 Відповісти
НАТО в жопе.
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17.02.2024 21:06 Відповісти
Бюджет НАТО 1,700 млрд - В бюджет России 86 млрд.
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17.02.2024 21:25 Відповісти
росия уже давно обвиняет, что воюет с НАТО

Тогда, как помогло НАТО как организация?
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17.02.2024 21:44 Відповісти
НАТО и само фикция и Украине ни чем не помогает хотя варвары заявляют что с ним воюют.
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17.02.2024 21:47 Відповісти
Бла бла бла бла…. Висловив занепокоєність мудак? Якщо б ви Україну ще раніш у блок прийняли не було б ніякої війни.
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17.02.2024 22:47 Відповісти
 
 