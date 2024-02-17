Столтенберг: Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг емоційно закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України.
Про це Столтенберг заявив на панельній дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Генсек визнав, що європейські члени НАТО справді недостатньо вкладають у власну оборону, але за обсягом військової допомоги Україні разом із Канадою виділили більше коштів, ніж Сполучені Штати.
Він додав, що відсутність рішення Конгресу США щодо пакета допомоги Україні безпосередньо впливає на поле бою.
"Йдеться не просто про ухвалення правильних рішень, а про те, щоб їх ухвалити заздалегідь і якнайшвидше. Бо це нагально. З кожним тижнем нашого очікування все більше людей убивають на полі бою в Україні", – наголосив Столтенберг.
"Не мені давати поради Конгресу США, як ухвалювати закони. Але що я можу сказати, то це те, що перед США постала життєво важлива й нагальна потреба ухвалити рішення щодо пакета допомоги Україні, бо вона цієї підтримки потребує", – додав він.
Генсек Альянсу наголосив, що Європа й Канада взяли на себе свій тягар військової допомоги Україні, "тож тепер настав час США виконати обіцяне".
Будь ласка, зачекайте...
Трагедія в тому, що "цивілізований захід", як і два тисячоліття тому Рим, чомусь вирішив, що варварів можна цивілізувати, ознайомивши їх із технологіями, як промисловими, так і суспільними. Дивно, що нікому навіть на думку не спало, що в результаті може виникнути не подібне Риму суспільство, а підсилене технологіями варварство.
то столтенберг, шо зе!поц?
ми нічого не робимо, але сша, давайте бабло?
Де Трамп таке казав?
Ти не мирославська, ти **********.
На него и надо давить, персонально.
у него есть право PDA подписи еще на 4.2млрд
это при том, что в 2022 - он просто "забыл" подписать 1.6млрд
Также имеется около 10млрд USAI на которые пока не заключили контракты
Также продавать не хотят, Канада в прошлом году заплатила 400млн за NASAMs
и США не хотят продавать и изготавливать
При чем здесь Джонсон?
Если проблема в исполнительной власти
Это решение Джонсона, он про это в интервью заявил.
Конгрес на 2023 год (т.е. до 1 октября 2023),
разрешил президенту использовать 14.5млрд на PDA
Летом 2023 обнаружили ошибку на 6.2млрд,
на 3 октября ошибка уменшилась до 5.3млрд
сейчас осталось 4.2млрд
Как президент мог ошибиться на 6.2млрд на сумме в 14.5млрд?
Почему ошибку не исправили до 1 октября 2023?
Почему сейчас не используют оставшиеся деньги и полномочия на 4.2млрд?
В новом пакете, 13.4млрд на PDA
это меньше чем в 2022 и 2023 годах
Почему меньше?
что делать, если также забудет подписать, или не захочет использовать новый пакет?
Как поможет этот поможет, если он меньше чем раньше?
что делать когда пакет закончится, и нового пакета больше не будет?
Трамп сейчас - кандидат в кандидаты, он не имеет власти.
Рулит обама руками этого чучела, не помнящего имени умершего сына и количества своих внуков.
Проблема в байдене, который прикарманил 5миллиардов, УЖЕ ВЫДЕЛЕННЫХ Украине, отморозился и делает вид, что забыл о них. Сынку хантеру они нужнее,
Так в Україні біда але то далеко , да і українці добре тримають кацапів.
Ти повинен стати на їх місце і все стане зрозуміло
Тогда, как помогло НАТО как организация?