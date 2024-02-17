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Зеленський (22411) Гарріс (127)

Зеленський: Ключове питання зараз - збереження підтримки США

Володимир Зеленський та Камала Гарріс

Президент України Володимир Зеленський акцентував, що позитивне голосування Конгресу США за виділення коштів на подальшу військову допомогу для України зараз є ключовим питанням.

Про це він заявив на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та наші воїни потребують і дуже очікують позитивного голосування щодо пакета підтримки. Дякую кожному і кожній хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування", – заявив Зеленський.

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Він зазначив, що у розмові з Гарріс наголошував на тому, яких вагомих результатів вже вдалося досягти Україні в опорі російській агресії завдяки американській допомозі, зокрема ППО.

"Американські Patriot – це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна система Patriot не лише рятує сотні й тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам, а отже і нашій економіці… Потрібно додати Україні більше економічної самостійності, і питання ППО для цього – основне", – наголосив Зеленський.

Президент України додав, що на переговорах розповів Камалі Гарріс про поточну ситуацію на фронті та можливості і перспективи України за умови достатньої підтримки з боку союзників, та про "трансформації нашої держави, зокрема рішення, які можуть збільшити нашу стійкість".

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Гарріс у своїй промові акцентувала на різниці потенціалів України і Росії і тому, що попри цю разючу різницю Україна, у тому числі завдяки підтримці партнерів, здобула низку видатних успіхів.

"Підтримувати допомогу Україні – у наших стратегічних інтересах… Історія свідчить, що якщо дозволити агресору, як Путін, безкарно загарбувати землі – вони на тому не зупиняються, а інші агресори починають почуватися впевненіше", – наголосила Гарріс.

Вона заявила, що за підтримку України виступає більшість членів Конгресу США в обох палатах.

"Президент Байден і я продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити для вас зброю і ресурси, необхідні для успіху. Ми також продовжимо підтримувати ваші зусилля для забезпечення справедливого і сталого миру. Ми працюватимемо над тим, щоби Росія сплатила за завдані Україні збитки. Ми хочемо, щоб у підсумку Україна вийшла з цієї війни вільною, демократичною і незалежною державу… Ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде необхідно", – сказала Камала Гарріс.

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Топ коментарі
+23
вони з тобою розмовляють тільки завдяки героїзму українських воїнів.
Ти ще до лютого 2022 себе великим стратегом проявив по відношенню до США.
черчіль криворізький
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17.02.2024 18:05
+21
если Зеленский еще раз отправит Ермака в штаты то о поддержке можно забыть на всегда
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17.02.2024 18:03
+19
Ключове питання нашого виживання - *********** тебе копняками з влади.
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17.02.2024 18:15
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Москалику, ти палишся. "Чоб" - такого слова в українській мові немає.
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17.02.2024 18:04 Відповісти
если Зеленский еще раз отправит Ермака в штаты то о поддержке можно забыть на всегда
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17.02.2024 18:03 Відповісти
Єрмак - ключове питання
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17.02.2024 18:24 Відповісти
щоб забути про підтримку Україні,достатньо того,що рашистський агент"козирний" при "зе" в Україні .
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17.02.2024 19:01 Відповісти
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17.02.2024 18:04 Відповісти
Ага. Головна Только для кого?

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17.02.2024 18:04 Відповісти
вони з тобою розмовляють тільки завдяки героїзму українських воїнів.
Ти ще до лютого 2022 себе великим стратегом проявив по відношенню до США.
черчіль криворізький
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17.02.2024 18:05 Відповісти
Раніше, з вересня 21го. Ой!ще раніше - втручання у вибори президента США.
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17.02.2024 19:05 Відповісти
15 лютого у Варшаві Петро Порошенко мав заплановані зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Головою Комітету із закордонних справ Сейму Павлом Ковалем та депутатами Сейму Польщі для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, в тому числі торговельних перевезень.
Крім того, 16-18 лютого Порошенко на запрошення організаторів мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції. Там був запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.
А 19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко планував відвідати Ізраїль. За словами Порошенка, там планувалась зустріч з премʼєром Ізраїлю Нетаньяху, також він мав обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва БпЛА та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.
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17.02.2024 18:06 Відповісти
йому і туди
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17.02.2024 18:25 Відповісти
Може після канікул зберуться з духом -- бо куди ж тягнути
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17.02.2024 18:07 Відповісти
Кремлевские слоны Трампа: 80% снонсорских спикера республиканцев связаны с Z-Рейхом
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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17.02.2024 18:15 Відповісти
ФБР на них нема
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17.02.2024 18:18 Відповісти
На жаль, вже писали, що навіть якщо трамп накаже підтримати допомогу Україні,

чисто технічно раніше середини березня 2024 закон не приймуть ( поки з канікул, далі процедури ) .
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17.02.2024 18:30 Відповісти
Американці, на відміну від українських лошар, прекрасно розуміють, що являе собою ця купка ЗЕленого лайна буба криворогий, і вони насамперед підтримують Україну, а не блазня і його злодійську коМанду. Закулісні інтриги блазня, його ж...ОПи і особисто д,Ермака, коли вся ця ЗЕбанута зграя обезголовила ЗСУ, знявши Залужного і генералів, які очолювали ЗСУ вже привела до здачі Авдіївки. Аякже, це потрібно *****, перед виборами на кацапії
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17.02.2024 18:11 Відповісти
Может дотянут пока зелибоба станет нелегитимным.
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17.02.2024 18:11 Відповісти
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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17.02.2024 18:12 Відповісти
Ключове питання нашого виживання - *********** тебе копняками з влади.
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17.02.2024 18:15 Відповісти
Ще й не дати втекти.
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18.02.2024 00:43 Відповісти
Нахера ж ти скотиняка, останній раз дєрьмака туди посилав. Зеленомордийклован є подразником для всіх адекватних людей, а дєрьмак то взагалі.... Після його візиту американці зовсім забили на Україну.
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17.02.2024 18:15 Відповісти
ключове питання як від тебе здихатися - янетряпка херпіду...
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17.02.2024 18:16 Відповісти
Ти підтримку Америки почав про*ирати звідтоді коли на пропозицію американців прибрати д'єрмака навпаки почав його тягати скрізь за собою.
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17.02.2024 18:16 Відповісти
Моя країна завжди підтримувала Україну і підтримуватиме! Слава США! Слава Великої нації !
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17.02.2024 18:19 Відповісти
Вороги не пройдуть ! Героям Слава !
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17.02.2024 18:20 Відповісти
ви собі уявляте спілку Пастор-Залужний-Порох?
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17.02.2024 18:24 Відповісти
не уявляєте...
тобто кловуняримо далі - **** тут до травневих?
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17.02.2024 18:28 Відповісти
Можем не дотянуть...
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17.02.2024 18:31 Відповісти
пацани - знав би як?
допоміг би...
але свій мозок в чужу голову не вставиш.
Оболонь обрала безкутну!
ні, я завжди занав, там трохі не ті, але не думав шо настільки....
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17.02.2024 18:37 Відповісти
Уявляю. Туди би ще ввійшли потужні кадри економічні, дипломатичні і військові.
У нас все було би по іншому.
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17.02.2024 18:40 Відповісти
замість маємо потужно-незламні гарантії безпеки,
а кацапські ракети і бімби як летіли так і летять.
і тут я сам себе зупиняю, бо нема відповіді нащо такий прикол був?
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17.02.2024 18:46 Відповісти
"Ключове для нас питання зараз - це збереження принципової американської підтримки."
Збереження життів українців - не на часі?
73 дупоголових - співучасники зезлодіянь.
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17.02.2024 18:31 Відповісти
Можете отправить туда эту, которая сосну корабельную олицетворяет?
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17.02.2024 18:32 Відповісти
безглузду з недолугою
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17.02.2024 19:11 Відповісти
Ключове для нас питання зараз - це збереження принципової американської підтримки. Джерело:
Але красти мільярдами доларів, кидати за грати українських офіцерів та патріотів, чинити тиск на опозицію та переслідувати журналістів не припинемо, бо "оманські угоди" з кремлем понад усе і їх ніхто нє атмєнял ... Да, Вован???
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17.02.2024 18:38 Відповісти
ключове питання - хто буде захищати Україну???
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17.02.2024 18:55 Відповісти
в мене є план.
згадуєте, як всі запримітили таку рису Зє!лупи як бідовість?
Як трясло меркель в його присутності?
як заливало в Сахарі якусь арабську країну, де ніколи не було дощів, а з візитом бубочки всіх верблюдів там ледь не змило в море.. і ше багато такого..
закінчиться тим, що України може не стати.. якщо Зє!лю не сплавити кудись ще.
Ото хай воно їде на маскву. В будь-якій якості. Хоч послом доброї волі, хоч бєшєнцем, хоч плацкартою.. аби туди і там залишився. От тоді масква рухне.. провалиться під землю.. згорить, утоне, вимре, щезне..
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17.02.2024 19:03 Відповісти
https://bigkyiv.com.ua/zelenskyj-prynosyt-odni-neshhastya-ukrayintsi-prosyat-zaboronyty-vizyty-prezydenta/
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17.02.2024 21:22 Відповісти
Посмійся ще зі здачі Авдівки, спались вкрай.
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17.02.2024 22:15 Відповісти
а в Англію знову зашлеш послом злодіярєзнікова за допомогою з натяком,що все розкрадете!Злодії світового гатутунку продовжують блєф не тільки перед українцями а й перед усім світом!П"ять (5!) років каденції потрачено на підготовку до знищення і допомогу в знищенні України!!!Українці добровільно,аморально вибрали собі ліквідаторів...
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17.02.2024 19:13 Відповісти
Почему зеленожопая фсбшная обезьяна просит поддержку у США, а не у Китая?
вот в чем вопрос. Ты или крестик сними, или трусы надень
-------------
Статья 436-1 Уголовного кодекса Украины. Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

------
За останні роки Китай став для України найбільшим торговим партнером у світі, посівши перше місце серед країн-експортерів і перше місце серед країн-імпортерів. Загалом, за 30 років обсяг двосторонньої торгівлі виріс майже у 65 разів - з 230 млн дол. США на момент встановлення дипломатичних відносин до 15,4 млрд дол
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17.02.2024 19:15 Відповісти
https://youtu.be/ytZ3IZ-75Jc?si=k7XzzH8UGlJOg-_E ...

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на 400 млн баксов и запретил занимать любую должность в штате ...,а это значит Рыжая Крыса летит в космос...💥🐒
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17.02.2024 19:29 Відповісти
Вашингтон - столица США. Вашингтон выделен в отдельный Федеральный округ Колумбия и не относится ни к одному штату.

Я за объективность.
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17.02.2024 19:46 Відповісти
Вся територія Авдіївки вже захоплена, - DeepState
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17.02.2024 19:33 Відповісти
Ключове питання зараз - відставка Зеленського.
Інакше ми програємо війну і Україну.
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17.02.2024 19:50 Відповісти
Ніби він сам піде - йому дЄрмак проразставляв по Україні своїх людей в МВС, судах, НГ, тепер вже частково і у ЗСУ. За що Зе клоуну хвилюватись, представник кремля/ фсб дЄрмак гарантує йому цілковиту безпеку поки він працює на кремль.
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17.02.2024 22:12 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1758887853516361947 2 ч

Вираз обличчя Ґіларі Клінтон говорить сам за себе
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17.02.2024 20:52 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Ведуча на Мюнхенській безпековій конференції: - Ви б хотіли сказали щось республіканцям США, які блокують закон про допомогу Україні? Щеля: - А нас показують по телевізору? Тоді я не буду Перший в світі преЗедент-стендапер. Це вам не Порошенко якийсь
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17.02.2024 20:57 Відповісти
ПІДТРИМКА АМЕРИКОЙ УКРАЇНИ БУДЕ І БЕЗ ТЕБЕ Зе ДОВБОЙ*Б - БЕЗ ТЕБЕ ЩЕ КРАЩЕ.
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17.02.2024 22:08 Відповісти
 
 