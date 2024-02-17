Зеленський: Ключове питання зараз - збереження підтримки США
Президент України Володимир Зеленський акцентував, що позитивне голосування Конгресу США за виділення коштів на подальшу військову допомогу для України зараз є ключовим питанням.
Про це він заявив на брифінгу після переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та наші воїни потребують і дуже очікують позитивного голосування щодо пакета підтримки. Дякую кожному і кожній хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування", – заявив Зеленський.
Він зазначив, що у розмові з Гарріс наголошував на тому, яких вагомих результатів вже вдалося досягти Україні в опорі російській агресії завдяки американській допомозі, зокрема ППО.
"Американські Patriot – це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна система Patriot не лише рятує сотні й тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам, а отже і нашій економіці… Потрібно додати Україні більше економічної самостійності, і питання ППО для цього – основне", – наголосив Зеленський.
Президент України додав, що на переговорах розповів Камалі Гарріс про поточну ситуацію на фронті та можливості і перспективи України за умови достатньої підтримки з боку союзників, та про "трансформації нашої держави, зокрема рішення, які можуть збільшити нашу стійкість".
Гарріс у своїй промові акцентувала на різниці потенціалів України і Росії і тому, що попри цю разючу різницю Україна, у тому числі завдяки підтримці партнерів, здобула низку видатних успіхів.
"Підтримувати допомогу Україні – у наших стратегічних інтересах… Історія свідчить, що якщо дозволити агресору, як Путін, безкарно загарбувати землі – вони на тому не зупиняються, а інші агресори починають почуватися впевненіше", – наголосила Гарріс.
Вона заявила, що за підтримку України виступає більшість членів Конгресу США в обох палатах.
"Президент Байден і я продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити для вас зброю і ресурси, необхідні для успіху. Ми також продовжимо підтримувати ваші зусилля для забезпечення справедливого і сталого миру. Ми працюватимемо над тим, щоби Росія сплатила за завдані Україні збитки. Ми хочемо, щоб у підсумку Україна вийшла з цієї війни вільною, демократичною і незалежною державу… Ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде необхідно", – сказала Камала Гарріс.
Будь ласка, зачекайте...
Ти ще до лютого 2022 себе великим стратегом проявив по відношенню до США.
черчіль криворізький
Крім того, 16-18 лютого Порошенко на запрошення організаторів мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції. Там був запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.
А 19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко планував відвідати Ізраїль. За словами Порошенка, там планувалась зустріч з премʼєром Ізраїлю Нетаньяху, також він мав обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва БпЛА та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
чисто технічно раніше середини березня 2024 закон не приймуть ( поки з канікул, далі процедури ) .
тобто кловуняримо далі - **** тут до травневих?
допоміг би...
але свій мозок в чужу голову не вставиш.
Оболонь обрала безкутну!
ні, я завжди занав, там трохі не ті, але не думав шо настільки....
У нас все було би по іншому.
а кацапські ракети і бімби як летіли так і летять.
і тут я сам себе зупиняю, бо нема відповіді нащо такий прикол був?
Збереження життів українців - не на часі?
73 дупоголових - співучасники зезлодіянь.
Але красти мільярдами доларів, кидати за грати українських офіцерів та патріотів, чинити тиск на опозицію та переслідувати журналістів не припинемо, бо "оманські угоди" з кремлем понад усе і їх ніхто нє атмєнял ... Да, Вован???
згадуєте, як всі запримітили таку рису Зє!лупи як бідовість?
Як трясло меркель в його присутності?
як заливало в Сахарі якусь арабську країну, де ніколи не було дощів, а з візитом бубочки всіх верблюдів там ледь не змило в море.. і ше багато такого..
закінчиться тим, що України може не стати.. якщо Зє!лю не сплавити кудись ще.
Ото хай воно їде на маскву. В будь-якій якості. Хоч послом доброї волі, хоч бєшєнцем, хоч плацкартою.. аби туди і там залишився. От тоді масква рухне.. провалиться під землю.. згорить, утоне, вимре, щезне..
вот в чем вопрос. Ты или крестик сними, или трусы надень
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Статья 436-1 Уголовного кодекса Украины. Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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За останні роки Китай став для України найбільшим торговим партнером у світі, посівши перше місце серед країн-експортерів і перше місце серед країн-імпортерів. Загалом, за 30 років обсяг двосторонньої торгівлі виріс майже у 65 разів - з 230 млн дол. США на момент встановлення дипломатичних відносин до 15,4 млрд дол
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на 400 млн баксов и запретил занимать любую должность в штате ...,а это значит Рыжая Крыса летит в космос...💥🐒
Я за объективность.
Інакше ми програємо війну і Україну.
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1758887853516361947 2 ч
Вираз обличчя Ґіларі Клінтон говорить сам за себе
@RudijLis
Ведуча на Мюнхенській безпековій конференції: - Ви б хотіли сказали щось республіканцям США, які блокують закон про допомогу Україні? Щеля: - А нас показують по телевізору? Тоді я не буду Перший в світі преЗедент-стендапер. Це вам не Порошенко якийсь