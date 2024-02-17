РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11708 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 972 57
Зеленский (19011) Харрис (122)

Зеленский: Ключевой вопрос сейчас – сохранение поддержки США

Володимир Зеленський та Камала Гарріс

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что положительное голосование Конгресса США за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом.

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Ключевой для нас вопрос сейчас – это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки. Спасибо каждому и каждой, кто осознает, как много зависит от одного этого голосования", – заявил Зеленский.

Читайте также: Дополнительный пакет помощи Украине во время голосования в Конгрессе США будет принят, - Гаррис

Он отметил, что в разговоре с Гаррис отмечал, каких весомых результатов уже удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.

"Американские Patriot – это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. И каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а значит и нашей экономике… Нужно добавить Украине больше экономической самостоятельности, и вопросы ПВО для этого – основное", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что на переговорах рассказал Камале Гаррис о текущей ситуации на фронте и возможностях и перспективах Украины при условии достаточной поддержки со стороны союзников, и о "трансформации нашего государства, в частности, решения, которые могут увеличить нашу стойкость".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии

Гаррис в своей речи акцентировала внимание на разнице потенциалов Украины и России и, что несмотря на эту разительную разницу, Украина, в том числе - благодаря поддержке партнеров, получила ряд выдающихся успехов.

"Поддерживать помощь Украине – в наших стратегических интересах… История свидетельствует, что если позволить агрессору, как Путин, безнаказанно захватывать земли – они на том не останавливаются, а другие агрессоры начинают чувствовать себя увереннее", – подчеркнула Гаррис.

Она заявила, что за поддержку Украины выступает большинство членов Конгресса США в обеих палатах.

"Президент Байден и я продолжим работать над тем, чтобы обеспечить для вас оружие и ресурсы, необходимые для успеха. Мы также продолжим поддерживать ваши усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира. Мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. Мы хотим, чтобы в итоге Украина вышла из этой войны свободным, демократическим и независимым государством… Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо", – сказала Камала Гаррис.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
вони з тобою розмовляють тільки завдяки героїзму українських воїнів.
Ти ще до лютого 2022 себе великим стратегом проявив по відношенню до США.
черчіль криворізький
показать весь комментарий
17.02.2024 18:05
+21
если Зеленский еще раз отправит Ермака в штаты то о поддержке можно забыть на всегда
показать весь комментарий
17.02.2024 18:03
+19
Ключове питання нашого виживання - *********** тебе копняками з влади.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москалику, ти палишся. "Чоб" - такого слова в українській мові немає.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:04 Ответить
если Зеленский еще раз отправит Ермака в штаты то о поддержке можно забыть на всегда
показать весь комментарий
17.02.2024 18:03 Ответить
Єрмак - ключове питання
показать весь комментарий
17.02.2024 18:24 Ответить
щоб забути про підтримку Україні,достатньо того,що рашистський агент"козирний" при "зе" в Україні .
показать весь комментарий
17.02.2024 19:01 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2024 18:04 Ответить
Ага. Головна Только для кого?

показать весь комментарий
17.02.2024 18:04 Ответить
вони з тобою розмовляють тільки завдяки героїзму українських воїнів.
Ти ще до лютого 2022 себе великим стратегом проявив по відношенню до США.
черчіль криворізький
показать весь комментарий
17.02.2024 18:05 Ответить
Раніше, з вересня 21го. Ой!ще раніше - втручання у вибори президента США.
показать весь комментарий
17.02.2024 19:05 Ответить
15 лютого у Варшаві Петро Порошенко мав заплановані зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Головою Комітету із закордонних справ Сейму Павлом Ковалем та депутатами Сейму Польщі для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, в тому числі торговельних перевезень.
Крім того, 16-18 лютого Порошенко на запрошення організаторів мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції. Там був запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.
А 19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко планував відвідати Ізраїль. За словами Порошенка, там планувалась зустріч з премʼєром Ізраїлю Нетаньяху, також він мав обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва БпЛА та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:06 Ответить
йому і туди
показать весь комментарий
17.02.2024 18:25 Ответить
Може після канікул зберуться з духом -- бо куди ж тягнути
показать весь комментарий
17.02.2024 18:07 Ответить
Кремлевские слоны Трампа: 80% снонсорских спикера республиканцев связаны с Z-Рейхом
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
17.02.2024 18:15 Ответить
ФБР на них нема
показать весь комментарий
17.02.2024 18:18 Ответить
На жаль, вже писали, що навіть якщо трамп накаже підтримати допомогу Україні,

чисто технічно раніше середини березня 2024 закон не приймуть ( поки з канікул, далі процедури ) .
показать весь комментарий
17.02.2024 18:30 Ответить
Американці, на відміну від українських лошар, прекрасно розуміють, що являе собою ця купка ЗЕленого лайна буба криворогий, і вони насамперед підтримують Україну, а не блазня і його злодійську коМанду. Закулісні інтриги блазня, його ж...ОПи і особисто д,Ермака, коли вся ця ЗЕбанута зграя обезголовила ЗСУ, знявши Залужного і генералів, які очолювали ЗСУ вже привела до здачі Авдіївки. Аякже, це потрібно *****, перед виборами на кацапії
показать весь комментарий
17.02.2024 18:11 Ответить
Может дотянут пока зелибоба станет нелегитимным.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:11 Ответить
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:12 Ответить
Ключове питання нашого виживання - *********** тебе копняками з влади.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:15 Ответить
Ще й не дати втекти.
показать весь комментарий
18.02.2024 00:43 Ответить
Нахера ж ти скотиняка, останній раз дєрьмака туди посилав. Зеленомордийклован є подразником для всіх адекватних людей, а дєрьмак то взагалі.... Після його візиту американці зовсім забили на Україну.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:15 Ответить
ключове питання як від тебе здихатися - янетряпка херпіду...
показать весь комментарий
17.02.2024 18:16 Ответить
Ти підтримку Америки почав про*ирати звідтоді коли на пропозицію американців прибрати д'єрмака навпаки почав його тягати скрізь за собою.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:16 Ответить
Моя країна завжди підтримувала Україну і підтримуватиме! Слава США! Слава Великої нації !
показать весь комментарий
17.02.2024 18:19 Ответить
Вороги не пройдуть ! Героям Слава !
показать весь комментарий
17.02.2024 18:20 Ответить
ви собі уявляте спілку Пастор-Залужний-Порох?
показать весь комментарий
17.02.2024 18:24 Ответить
не уявляєте...
тобто кловуняримо далі - **** тут до травневих?
показать весь комментарий
17.02.2024 18:28 Ответить
Можем не дотянуть...
показать весь комментарий
17.02.2024 18:31 Ответить
пацани - знав би як?
допоміг би...
але свій мозок в чужу голову не вставиш.
Оболонь обрала безкутну!
ні, я завжди занав, там трохі не ті, але не думав шо настільки....
показать весь комментарий
17.02.2024 18:37 Ответить
Уявляю. Туди би ще ввійшли потужні кадри економічні, дипломатичні і військові.
У нас все було би по іншому.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:40 Ответить
замість маємо потужно-незламні гарантії безпеки,
а кацапські ракети і бімби як летіли так і летять.
і тут я сам себе зупиняю, бо нема відповіді нащо такий прикол був?
показать весь комментарий
17.02.2024 18:46 Ответить
"Ключове для нас питання зараз - це збереження принципової американської підтримки."
Збереження життів українців - не на часі?
73 дупоголових - співучасники зезлодіянь.
показать весь комментарий
17.02.2024 18:31 Ответить
Можете отправить туда эту, которая сосну корабельную олицетворяет?
показать весь комментарий
17.02.2024 18:32 Ответить
безглузду з недолугою
показать весь комментарий
17.02.2024 19:11 Ответить
Ключове для нас питання зараз - це збереження принципової американської підтримки. Джерело:
Але красти мільярдами доларів, кидати за грати українських офіцерів та патріотів, чинити тиск на опозицію та переслідувати журналістів не припинемо, бо "оманські угоди" з кремлем понад усе і їх ніхто нє атмєнял ... Да, Вован???
показать весь комментарий
17.02.2024 18:38 Ответить
ключове питання - хто буде захищати Україну???
показать весь комментарий
17.02.2024 18:55 Ответить
в мене є план.
згадуєте, як всі запримітили таку рису Зє!лупи як бідовість?
Як трясло меркель в його присутності?
як заливало в Сахарі якусь арабську країну, де ніколи не було дощів, а з візитом бубочки всіх верблюдів там ледь не змило в море.. і ше багато такого..
закінчиться тим, що України може не стати.. якщо Зє!лю не сплавити кудись ще.
Ото хай воно їде на маскву. В будь-якій якості. Хоч послом доброї волі, хоч бєшєнцем, хоч плацкартою.. аби туди і там залишився. От тоді масква рухне.. провалиться під землю.. згорить, утоне, вимре, щезне..
показать весь комментарий
17.02.2024 19:03 Ответить
https://bigkyiv.com.ua/zelenskyj-prynosyt-odni-neshhastya-ukrayintsi-prosyat-zaboronyty-vizyty-prezydenta/
показать весь комментарий
17.02.2024 21:22 Ответить
Посмійся ще зі здачі Авдівки, спались вкрай.
показать весь комментарий
17.02.2024 22:15 Ответить
а в Англію знову зашлеш послом злодіярєзнікова за допомогою з натяком,що все розкрадете!Злодії світового гатутунку продовжують блєф не тільки перед українцями а й перед усім світом!П"ять (5!) років каденції потрачено на підготовку до знищення і допомогу в знищенні України!!!Українці добровільно,аморально вибрали собі ліквідаторів...
показать весь комментарий
17.02.2024 19:13 Ответить
Почему зеленожопая фсбшная обезьяна просит поддержку у США, а не у Китая?
вот в чем вопрос. Ты или крестик сними, или трусы надень
-------------
Статья 436-1 Уголовного кодекса Украины. Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

------
За останні роки Китай став для України найбільшим торговим партнером у світі, посівши перше місце серед країн-експортерів і перше місце серед країн-імпортерів. Загалом, за 30 років обсяг двосторонньої торгівлі виріс майже у 65 разів - з 230 млн дол. США на момент встановлення дипломатичних відносин до 15,4 млрд дол
показать весь комментарий
17.02.2024 19:15 Ответить
https://youtu.be/ytZ3IZ-75Jc?si=k7XzzH8UGlJOg-_E ...

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на 400 млн баксов и запретил занимать любую должность в штате ...,а это значит Рыжая Крыса летит в космос...💥🐒
показать весь комментарий
17.02.2024 19:29 Ответить
Вашингтон - столица США. Вашингтон выделен в отдельный Федеральный округ Колумбия и не относится ни к одному штату.

Я за объективность.
показать весь комментарий
17.02.2024 19:46 Ответить
Вся територія Авдіївки вже захоплена, - DeepState
показать весь комментарий
17.02.2024 19:33 Ответить
Ключове питання зараз - відставка Зеленського.
Інакше ми програємо війну і Україну.
показать весь комментарий
17.02.2024 19:50 Ответить
Ніби він сам піде - йому дЄрмак проразставляв по Україні своїх людей в МВС, судах, НГ, тепер вже частково і у ЗСУ. За що Зе клоуну хвилюватись, представник кремля/ фсб дЄрмак гарантує йому цілковиту безпеку поки він працює на кремль.
показать весь комментарий
17.02.2024 22:12 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1758887853516361947 2 ч

Вираз обличчя Ґіларі Клінтон говорить сам за себе
показать весь комментарий
17.02.2024 20:52 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Ведуча на Мюнхенській безпековій конференції: - Ви б хотіли сказали щось республіканцям США, які блокують закон про допомогу Україні? Щеля: - А нас показують по телевізору? Тоді я не буду Перший в світі преЗедент-стендапер. Це вам не Порошенко якийсь
показать весь комментарий
17.02.2024 20:57 Ответить
ПІДТРИМКА АМЕРИКОЙ УКРАЇНИ БУДЕ І БЕЗ ТЕБЕ Зе ДОВБОЙ*Б - БЕЗ ТЕБЕ ЩЕ КРАЩЕ.
показать весь комментарий
17.02.2024 22:08 Ответить
 
 