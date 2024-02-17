Зеленский: Ключевой вопрос сейчас – сохранение поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что положительное голосование Конгресса США за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом.

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Ключевой для нас вопрос сейчас – это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки. Спасибо каждому и каждой, кто осознает, как много зависит от одного этого голосования", – заявил Зеленский.

Читайте также: Дополнительный пакет помощи Украине во время голосования в Конгрессе США будет принят, - Гаррис

Он отметил, что в разговоре с Гаррис отмечал, каких весомых результатов уже удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.

"Американские Patriot – это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. И каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а значит и нашей экономике… Нужно добавить Украине больше экономической самостоятельности, и вопросы ПВО для этого – основное", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что на переговорах рассказал Камале Гаррис о текущей ситуации на фронте и возможностях и перспективах Украины при условии достаточной поддержки со стороны союзников, и о "трансформации нашего государства, в частности, решения, которые могут увеличить нашу стойкость".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии

Гаррис в своей речи акцентировала внимание на разнице потенциалов Украины и России и, что несмотря на эту разительную разницу, Украина, в том числе - благодаря поддержке партнеров, получила ряд выдающихся успехов.

"Поддерживать помощь Украине – в наших стратегических интересах… История свидетельствует, что если позволить агрессору, как Путин, безнаказанно захватывать земли – они на том не останавливаются, а другие агрессоры начинают чувствовать себя увереннее", – подчеркнула Гаррис.

Она заявила, что за поддержку Украины выступает большинство членов Конгресса США в обеих палатах.

"Президент Байден и я продолжим работать над тем, чтобы обеспечить для вас оружие и ресурсы, необходимые для успеха. Мы также продолжим поддерживать ваши усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира. Мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. Мы хотим, чтобы в итоге Украина вышла из этой войны свободным, демократическим и независимым государством… Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо", – сказала Камала Гаррис.