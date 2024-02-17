Зеленский: Ключевой вопрос сейчас – сохранение поддержки США
Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что положительное голосование Конгресса США за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом.
Об этом он заявил на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Ключевой для нас вопрос сейчас – это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки. Спасибо каждому и каждой, кто осознает, как много зависит от одного этого голосования", – заявил Зеленский.
Он отметил, что в разговоре с Гаррис отмечал, каких весомых результатов уже удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.
"Американские Patriot – это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. И каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а значит и нашей экономике… Нужно добавить Украине больше экономической самостоятельности, и вопросы ПВО для этого – основное", – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины добавил, что на переговорах рассказал Камале Гаррис о текущей ситуации на фронте и возможностях и перспективах Украины при условии достаточной поддержки со стороны союзников, и о "трансформации нашего государства, в частности, решения, которые могут увеличить нашу стойкость".
Гаррис в своей речи акцентировала внимание на разнице потенциалов Украины и России и, что несмотря на эту разительную разницу, Украина, в том числе - благодаря поддержке партнеров, получила ряд выдающихся успехов.
"Поддерживать помощь Украине – в наших стратегических интересах… История свидетельствует, что если позволить агрессору, как Путин, безнаказанно захватывать земли – они на том не останавливаются, а другие агрессоры начинают чувствовать себя увереннее", – подчеркнула Гаррис.
Она заявила, что за поддержку Украины выступает большинство членов Конгресса США в обеих палатах.
"Президент Байден и я продолжим работать над тем, чтобы обеспечить для вас оружие и ресурсы, необходимые для успеха. Мы также продолжим поддерживать ваши усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира. Мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. Мы хотим, чтобы в итоге Украина вышла из этой войны свободным, демократическим и независимым государством… Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо", – сказала Камала Гаррис.
Пожалуйста, подождите...
Ти ще до лютого 2022 себе великим стратегом проявив по відношенню до США.
черчіль криворізький
Крім того, 16-18 лютого Порошенко на запрошення організаторів мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції. Там був запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.
А 19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко планував відвідати Ізраїль. За словами Порошенка, там планувалась зустріч з премʼєром Ізраїлю Нетаньяху, також він мав обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва БпЛА та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
чисто технічно раніше середини березня 2024 закон не приймуть ( поки з канікул, далі процедури ) .
тобто кловуняримо далі - **** тут до травневих?
допоміг би...
але свій мозок в чужу голову не вставиш.
Оболонь обрала безкутну!
ні, я завжди занав, там трохі не ті, але не думав шо настільки....
У нас все було би по іншому.
а кацапські ракети і бімби як летіли так і летять.
і тут я сам себе зупиняю, бо нема відповіді нащо такий прикол був?
Збереження життів українців - не на часі?
73 дупоголових - співучасники зезлодіянь.
Але красти мільярдами доларів, кидати за грати українських офіцерів та патріотів, чинити тиск на опозицію та переслідувати журналістів не припинемо, бо "оманські угоди" з кремлем понад усе і їх ніхто нє атмєнял ... Да, Вован???
згадуєте, як всі запримітили таку рису Зє!лупи як бідовість?
Як трясло меркель в його присутності?
як заливало в Сахарі якусь арабську країну, де ніколи не було дощів, а з візитом бубочки всіх верблюдів там ледь не змило в море.. і ше багато такого..
закінчиться тим, що України може не стати.. якщо Зє!лю не сплавити кудись ще.
Ото хай воно їде на маскву. В будь-якій якості. Хоч послом доброї волі, хоч бєшєнцем, хоч плацкартою.. аби туди і там залишився. От тоді масква рухне.. провалиться під землю.. згорить, утоне, вимре, щезне..
вот в чем вопрос. Ты или крестик сними, или трусы надень
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Статья 436-1 Уголовного кодекса Украины. Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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За останні роки Китай став для України найбільшим торговим партнером у світі, посівши перше місце серед країн-експортерів і перше місце серед країн-імпортерів. Загалом, за 30 років обсяг двосторонньої торгівлі виріс майже у 65 разів - з 230 млн дол. США на момент встановлення дипломатичних відносин до 15,4 млрд дол
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на 400 млн баксов и запретил занимать любую должность в штате ...,а это значит Рыжая Крыса летит в космос...💥🐒
Я за объективность.
Інакше ми програємо війну і Україну.
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1758887853516361947 2 ч
Вираз обличчя Ґіларі Клінтон говорить сам за себе
@RudijLis
Ведуча на Мюнхенській безпековій конференції: - Ви б хотіли сказали щось республіканцям США, які блокують закон про допомогу Україні? Щеля: - А нас показують по телевізору? Тоді я не буду Перший в світі преЗедент-стендапер. Це вам не Порошенко якийсь