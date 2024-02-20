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Болгария (647) БТР (352)

Болгария снова задерживает поставки обещанных Украине 100 бронетранспортеров, - СМИ

бтр

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров для Украины, поскольку минобороны страны просит НАТО покрыть расходы по транспортировке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Болгария может помочь, но это не происходит необходимыми темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но через три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай) на северо-востоке Болгарии – ред.)", - отметил депутат парламента Мирчев.

Решение об отправке машин было принято в парламенте более трех месяцев назад и министерство внутренних дел Болгарии и министерство обороны Украины подписали соглашение о поставках бронетранспортеров.

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По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, задержка произошла из-за того, что София проверяла, смогут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку БТР.

"Это не простая транспортная операция, в ней должно быть задействовано большое количество поездов", – добавил он.

Издание обратилось в болгарское оборонное ведомство с просьбой назвать причины, почему поставка БТРов еще не состоялась, однако ответа не получило.
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Топ комментарии
+13
100 одиниць радянського мохом покритого мотлоху, який на фронті не зробить ніякої погоди, й ті не можуть передати. Дно!
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20.02.2024 10:38
+13
Здібності сексологині виявилися набагато завищеними....
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20.02.2024 10:38
+6
Вже подумав що в нас інфраструктура для них не готова
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20.02.2024 11:01
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100 одиниць радянського мохом покритого мотлоху, який на фронті не зробить ніякої погоди, й ті не можуть передати. Дно!
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20.02.2024 10:38 Ответить
кажуть,там все-таки поміняли двигуни..
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20.02.2024 11:12 Ответить
По два на рило газонівські?
Там все згнило, проводка, гума. Предавати бронекорпуси під бензин.
Мабуть соромно.
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20.02.2024 11:47 Ответить
а якби путіну передали - то згодилося б?
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20.02.2024 12:03 Ответить
В України немає платформ для 5 ешелонів щоб перевезти ті БТР, які дуже потрібні, хоча б для евакуації поранених
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20.02.2024 13:34 Ответить
Здібності сексологині виявилися набагато завищеними....
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20.02.2024 10:38 Ответить
Проста нада было послать туда чота помоложе да посимпатичней
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20.02.2024 10:50 Ответить
Так потрібно збір оголосити Стерненкові і на Цензорі - за два дні би зібрали гроші ! Чому спимо ?
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20.02.2024 10:41 Ответить
чи Притулі D
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20.02.2024 11:01 Ответить
Стерненко, Притула - ДЕ ГРОШІ?! Ой, на рекламу зборів для дронів пішли? Пробачте! А ті гроші на дрони куди підуть? А, на рекламу зборів на чергову проплату за супутник що не відрізняє завдяки "якості" людину від каменюки?! Ну добре, добре, продовжуйте, ще не усі лохи вам гроші віддали!
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20.02.2024 11:18 Ответить
супутник що не відрізняє завдяки "якості" людину від каменюки?

НЕ МАЄ СУПУТНИК такої роздільчої здатності,фантазере !

на ньому авто-2 пікселі,а танк-4..
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20.02.2024 11:23 Ответить
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20.02.2024 11:25 Ответить
Ну все, ти мене "викрав"! А з яких це часів я винен визнавати "волонтерами" тих, хто купує щось, як виявляється, за завищеними цінами за рахунок грошей донатів?! Тих хто був викритий на примушені військових підписувати документи про "отримання" того що НЕ БУЛО НАДАНО, а часто міжнародна допомога від інших держав видавалась за "допомогу від фонду Притули"?! А його фоткі на фоні того що НЕ ВІН придбав розповсюджені у інтернеті?! А от "Повернись живим", "Справа громад", то реально підтверджено чесні волонтерські фонди, не кажучи про багатьох відомих волонтерів що на практиці підтвердили свою відданість Україні та бійцям ЗСУ!!! А от те що саме Притулу рекламує ЗЕзидентьський телемарафон теж не таємниця, а враховуючи що "рибак рибака", тобто "шахрай шахрая" бачать здалеку мене це не дивує!
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20.02.2024 11:53 Ответить
Керівники країн НАТО та ЄС, мабуть, глибоко зхвильовані …
Але, усе рівно, Українці вдячні за допомогу Західним Партнерам!
Слава Україні!!
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20.02.2024 10:44 Ответить
ну так НЕ своїй же ріднесенькій законнообраній бубочці ЗЄлічке дякувати
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20.02.2024 13:39 Ответить
Бтры сами не едут? Теоретически можно и морем, основную разргрузку сделать в румынии, потом паромами в Орловку. По идеи цена перевозки в районе 20 тысяч долларов. Просто болгары пытаются морозиться
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20.02.2024 10:46 Ответить
Своїм ходом вони до України моторесурс спалять. Доведеться знову вже тут міняти дригло та ходову.
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20.02.2024 12:23 Ответить
Вже ж грузили на залізничні платформи - і шо зняли - та ну нах -- а своім ходом вони не доідуть?
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20.02.2024 10:48 Ответить
'теоретикам'.

у бронетехніки є 'ресурс ходу'..
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20.02.2024 11:13 Ответить
По ходу і перевірили якии в них ресурс
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20.02.2024 11:16 Ответить
танки,наприклад,ТІЛЬКИ ДОВОЗЯТЬ..

СВоїм ходом ДУЖЕ ДОРОГО.
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20.02.2024 11:20 Ответить
Танки да -- а ці ж на колесах - 80км ч - за день через Румунію були б в Украіні
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20.02.2024 11:25 Ответить
Ясна річ що будь яка військова техніка менш економна ніж цивільна, але БТР дійсно дуже непогано йдуть своїм ходом і на сотні км у той час як будь яка гусенична техніка просто руйнує дорожнє покриття, тож відмазки Варни якісь дивні. Їм просто гроші потрібні, хоч на паливо, хоч на потяги, бо у бюджеті на це не закладено ані копійки. А може просто ці БТР НЕ ЗДАТНІ їхати, бо зламані, а нам тут очі замилюють???!!!
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20.02.2024 11:42 Ответить
Вже подумав що в нас інфраструктура для них не готова
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20.02.2024 11:01 Ответить
дЕрмак запретил все поставки в Украину..можно было уже и догадаться с осени...
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20.02.2024 11:12 Ответить
"Павло Дудра", я правильно зрозумів твій коментар що дЄрмак дорівнює Зе, а до Зе, через усі його "досягнення" та "велику купу" добрих справ треба відноситись добре, як і до дЄрмака?! То може перерахуєш тут нам усі "досягнення" Зеленського, та добрі наслідки його керівництва для України аби ми тебе у цьому підтримали?! Не соромся, я згоден сам рахувати, ти тільки їх просто переліч. Про дороги краще не кажи, бо усі відремонтовані при ньому у 20-21 роках, принаймні у Одеській області, назвати дорогами язик не повертається, а от відремонтовані навіть у 2014-му досі у більш придатному стані ніж нові!
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20.02.2024 11:25 Ответить
ПНХ.

------------

інтерв'ю інтернет тролям не даю.
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20.02.2024 11:27 Ответить
Ну поки, за усіма ознаками лише ти відповідаєш визначенню "інтернет троль", бо із сенсом у твоїх коментарях щось не дуже. То що, про "досягнення" ЗЕзидента нагадаєш, аби ми почали "поважати" НАЙвеличнішого?! Може ми не праві, але БУДЬ ЯКА розумна людина поважає іншу ЗА ЩОСЬ, а просто так поважають лише дурні!
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20.02.2024 11:33 Ответить


дЕрмак запретил все поставки в Украину.

-------------------

- це концентрована ненависть до Зе..

Для якої'всі засоби' хороші..

в тому чРслі і брехНя.
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20.02.2024 11:26 Ответить
Дубль: "Павло Дудра", я правильно зрозумів твій коментар що дЄрмак дорівнює Зе, а до Зе, через усі його "досягнення" та "велику купу" добрих справ треба відноситись добре, як і до дЄрмака?! То може перерахуєш тут нам усі "досягнення" Зеленського, та добрі наслідки його керівництва для України аби ми тебе у цьому підтримали?! Не соромся, я згоден сам рахувати, ти тільки їх просто переліч. Про дороги краще не кажи, бо усі відремонтовані при ньому у 20-21 роках, принаймні у Одеській області, назвати дорогами язик не повертається, а от відремонтовані навіть у 2014-му досі у більш придатному стані ніж нові!
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20.02.2024 11:35 Ответить
Копать не охота. Но теме бтр из Болгарии вроде уже на второй год повернуло. Как же мы лоханулись тогда в 94--96 гг отдав все подписав не читая и не думая!? Капец!
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20.02.2024 11:13 Ответить
Ох и крендели ) Вроде и да, но в итоге нет...
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20.02.2024 11:14 Ответить
Краще б таку інформацію не публікували, бо іноді, коли дізнаєшся що саме стає перешкодою передачі озброєння або ***********, то стає сумно і вже не дуже впевнений у тому що НАТО це організація, бо більше схоже на якийсь дитячий гурток!!!
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20.02.2024 11:15 Ответить
НАТО- це офіс,не більше..
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20.02.2024 11:19 Ответить
Ні, ну тоді Московія (т.з. "роССія") це точно не більше ніж офіс у Кремлі, максимум місто Москва, бо турбуються лише про них, а усе інше справа мешканців цих інших територій в котрих до Кремля забрали майже усі їх гроші! Але ж ти диви - лайном кидається як велика країна-лайномет! Я мав на увазі інше, що деякі члени альянсу дійсно як діти, бажають щоб ХТОСЬ про них турбувався, а вони лише у колясці гойдались та бульбашки зі слюни пускали!
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20.02.2024 11:30 Ответить
Що це за бред?
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20.02.2024 11:22 Ответить
После бананового геноцида Эквадор тоже дал заднюю.
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20.02.2024 11:34 Ответить
Тому було б непогано, аби Штати передали Україні усе те що обіцяли Еквадору в обмін на радянську техніку! А Еквадор нехай банани Кремлю продає і ними ж себе обороняє!
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20.02.2024 11:37 Ответить
Цікаво, що росія заборонила купувати в Болгарії?
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20.02.2024 12:24 Ответить
 
 