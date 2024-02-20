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граница (5146) Польша (8149) протест (5834) фермер (185)

Польские охотники присоединятся к протестам фермеров на границе с Украиной

кордон

Польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, польские охотники хотят поддержать требования польских фермеров на границе и выразить свой протест против новых ограничений на охоту.

"Мы не согласны с разрушением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Сбалансированная охота, сельское и лесное хозяйство – это основы безопасности нашей страны. Нужно остановить разрушение наследия многих поколений поляков", - заявили в ассоциации.

Они призвали своих единомышленников "стать со своим автомобилем за каждым фермерским трактором".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Польские митингующие заблокировали железную дорогу на украинской границе и рассыпали зерно из вагона. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы из Украины.
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Топ комментарии
+75
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !
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20.02.2024 12:22
+53
ідіть ган дони в Варшаву бастувати! Якого біса ви на кордоні?
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20.02.2024 12:22
+42
на розсипане українське зерно з фур поналітало багато дичини
ось і мисливці підсуєтились
скоро польські повії з'являться
польські шаурмісти
а там і до народних польських гулянь недалеко
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20.02.2024 12:24
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однако красиво работает "кгб", видно, что не растеряли еще опыт...
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20.02.2024 13:30 Ответить
а им то шо прострелили???
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20.02.2024 13:34 Ответить
Нассалі в дуло бєрданкі
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20.02.2024 13:38 Ответить
Ще й ахотнікі! Ще трохи, і вони будуть атакувати ВСУ разом з уззкімі братішкамі. Ну з тими, що цинічно завалили літак з польским Президентом.
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20.02.2024 13:37 Ответить
подивимося якими вони будуть борзими, коли вагнера полізуть з біларусі
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20.02.2024 13:40 Ответить
3,14
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20.02.2024 13:41 Ответить
Вот поэтому и нужны нам отношения с другими соседями помимо поляков. Польска ****** занимается непойми чем в самые сложные для украинцев времена, этот народ еще не созрел для взрослых отношений пусть идут...
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20.02.2024 13:50 Ответить
Це вже викликає сміх, бо який же це маразм висловлювати свій протест проти якихось заборон у Польщі блокуванням українських вантажів. Це що, серед поляків почались змагання через те хто більше нашкодить українцям незрозуміло через що та навіщо?! Москва рулить на Польщі по повній і явно має там таки важелі впливу що й керівництво цієї країни не у змозі чинити їм спротиву!
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20.02.2024 13:54 Ответить
В пОЛЬЩІ вже розпочався проплачений росією новий РУХ "Kobiety wiejskie murem za polską żywnością" (пОЛЬСЬКІ тьолкі стіною за пОЛЬСЬКЕ їдло) закликають купувати тільки пОЛЬСЬКЕ їдло і не упувати Українське, бо вони не відповідають Європейським нормам.

https://www.expresselblag.pl/artykul/15979,kobiety-wiejskie-murem-za-polska-zywnoscia

Де НОТА протесту від Українського МЗС ? Альо, СБУ?!
Чи язики в сраки від страху позапихали ?
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20.02.2024 13:59 Ответить
..у полку корисних ідіотів поповнення..
якщо є бажання постріляти тварюк - "іноземний легіон" України цінує розумну сміливість та гонор, а от розстрілювати беззахистних зайців-фазанів будь-який дурень зможе..
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20.02.2024 13:58 Ответить
Все робиться з мовчазної згоди польскої влади : блокада , нагнітання антиукраїнської істерії , вбивства українських громадян. Польща стає небезпечною для українців. Вона зрадила Україну , недарма її президент порівнював нашу країну з потопельником. В історії Польща завжди зраджувала Україну в самий важкий момент , згадайте Сагайдачного , Богдана Хмельницького.
Потрібно робити висновки. Переорінтувати продаж зерна в країни Сходу , Африки , там міліарди населення і питання продовольства стоїть дуже гостро. Вивозити через наші порти , порти Руминії, Болгарії, Греції . Розвивати транзитні шляхи в об'їзд Польщі. Контролювати товари польського походження до відповідності міжнародним стандартам. Літати в ЄС літаками з Румунії, Молдови , Болгарії, Словакії. Вартість квитків на літаки співпадає з вартістю поїздки автобусом. Користуватись ж/д транспортом для перетину кордону з Румунією , Словакією. Забути за ту Польщу , як страшний сон. Хай собі біснуються. Наші громадяни : заробітчани , біженці можуть переїхати потихеньку в другі країни або повернутись в Україну в безпечні райони. Лишіть тих поляків самих , без транзиту , без українських рук, але з гонором і голою сракою. Як кажуть , краще з розумним загубитись , чим з дурним знайтись.
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20.02.2024 14:02 Ответить
Попердолило щей мислівців
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20.02.2024 14:33 Ответить
Наступні у черзі - польські повії...
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20.02.2024 14:36 Ответить
Де ті любителі поляків, які кричали що ви все не розумієте, то ваші олігархи з агрохолдингів воду мутять?!
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20.02.2024 15:19 Ответить
Тобто мисливців обмежив уряд Польщі, а протестувати вони прийшли на кордон з Україною - правильно я зрозумів логіку подій?
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20.02.2024 16:09 Ответить
Ох *** , і мисливці туди ж.
А їм що не так? Вовки та ліси з України усю худобу їхню погризли ?
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20.02.2024 16:16 Ответить
напевно звірі від їбанутих тікають в Україну
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20.02.2024 17:31 Ответить
А польські проститутки також прийдуть на кордон частувати за мисливцями )))
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20.02.2024 16:23 Ответить
Ну и где вы придурки которые писали - может на надо везти наше зерно через Польшу? Где вы ау!
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20.02.2024 18:03 Ответить
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