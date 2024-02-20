Польские охотники присоединятся к протестам фермеров на границе с Украиной
Польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, польские охотники хотят поддержать требования польских фермеров на границе и выразить свой протест против новых ограничений на охоту.
"Мы не согласны с разрушением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Сбалансированная охота, сельское и лесное хозяйство – это основы безопасности нашей страны. Нужно остановить разрушение наследия многих поколений поляков", - заявили в ассоциации.
Они призвали своих единомышленников "стать со своим автомобилем за каждым фермерским трактором".
Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы из Украины.
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Де НОТА протесту від Українського МЗС ? Альо, СБУ?!
Чи язики в сраки від страху позапихали ?
якщо є бажання постріляти тварюк - "іноземний легіон" України цінує розумну сміливість та гонор, а от розстрілювати беззахистних зайців-фазанів будь-який дурень зможе..
Потрібно робити висновки. Переорінтувати продаж зерна в країни Сходу , Африки , там міліарди населення і питання продовольства стоїть дуже гостро. Вивозити через наші порти , порти Руминії, Болгарії, Греції . Розвивати транзитні шляхи в об'їзд Польщі. Контролювати товари польського походження до відповідності міжнародним стандартам. Літати в ЄС літаками з Румунії, Молдови , Болгарії, Словакії. Вартість квитків на літаки співпадає з вартістю поїздки автобусом. Користуватись ж/д транспортом для перетину кордону з Румунією , Словакією. Забути за ту Польщу , як страшний сон. Хай собі біснуються. Наші громадяни : заробітчани , біженці можуть переїхати потихеньку в другі країни або повернутись в Україну в безпечні райони. Лишіть тих поляків самих , без транзиту , без українських рук, але з гонором і голою сракою. Як кажуть , краще з розумним загубитись , чим з дурним знайтись.
А їм що не так? Вовки та ліси з України усю худобу їхню погризли ?