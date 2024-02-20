Польские охотники присоединятся к протестам фермеров на границе с Украиной

Польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, польские охотники хотят поддержать требования польских фермеров на границе и выразить свой протест против новых ограничений на охоту.

"Мы не согласны с разрушением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Сбалансированная охота, сельское и лесное хозяйство – это основы безопасности нашей страны. Нужно остановить разрушение наследия многих поколений поляков", - заявили в ассоциации.

Они призвали своих единомышленников "стать со своим автомобилем за каждым фермерским трактором".

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Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы из Украины.