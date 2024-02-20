Правительственная коалиция Германии готовится передать Украине дальнобойные системы, о Taurus пока речь не идет, - СМИ
Правительственная коалиция Германии подготовила секретное предложение по поставке Украине большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Однако в плане не упоминаются крылатые ракеты Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Как отмечается, голосование по военному пакету помощи Украине собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.
Однако крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Речь идет о "снабжении дополнительно необходимыми системами вооружения большой дальности и боеприпасами для того, чтобы Украина (...) могла осуществлять целенаправленные удары в соответствии с международным правом по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора".
Отметим, что ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 км.
Правительственная коалиция Германии убеждена, что украинцы должны иметь возможность атаковать военные склады или пути снабжения далеко за линией фронта. Таким образом, ВСУ будут лучше защищены.
Пожалуйста, подождите...
Все інше - пусті слова.
- ні
- Так його ї нема
Я ще минулого року жартував, що замість таурусів на складах у німців зберігаються муляжі.
Як виявилося, не дуже й помилився.
Бо послідовні:
шольц сказав не дамо Леопардів 2 , та не дав.
Сказав ми можливо подумаємо- « думають» вже два роки…
Данке шен.
Це мабуть найбільш важливе.
Мабуть вже дозрівають
Перспективу появи такого озброєння у ЗСУ очільник оборонного відомства оцінив, як "дуже добру". Цю заяву посадовець зробив під час виступу на форумі "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України".
Не розумію, що за кіпіш з Таурусом, який б'є всього на 500 км, скоро Зеленський зробить свою ракету, яка б'є на 1000, да і Нептуни мабуть на підході!
@Shura_Vavrenyk
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https://twitter.com/Shura_Vavrenyk/status/1759960315012202675 1 мин
Президент Латвии Ринкевичс опубликовал в Х пост с карикатурой на западные поставки Украине "Именно так оценивает нынешнюю западную поддержку Украины один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка. К сожалению, он прав", - написал Ринкевичс.