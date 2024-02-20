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Германия (6730) крылатые ракеты (866) помощь (7436)

Правительственная коалиция Германии готовится передать Украине дальнобойные системы, о Taurus пока речь не идет, - СМИ

taurus

Правительственная коалиция Германии подготовила секретное предложение по поставке Украине большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Однако в плане не упоминаются крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как отмечается, голосование по военному пакету помощи Украине собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Однако крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Речь идет о "снабжении дополнительно необходимыми системами вооружения большой дальности и боеприпасами для того, чтобы Украина (...) могла осуществлять целенаправленные удары в соответствии с международным правом по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора".

Отметим, что ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 км.

Правительственная коалиция Германии убеждена, что украинцы должны иметь возможность атаковать военные склады или пути снабжения далеко за линией фронта. Таким образом, ВСУ будут лучше защищены.

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Топ комментарии
+7
Урядова коаліція Німеччини підготувала секретну пропозицію щодо постачання Україні більшої кількості ***********, транспортних засобів та систем озброєння. Однак у плані не згадуються крилаті ракети Taurus. Уже рассекретили...
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20.02.2024 13:10
+4
Головне слово- « готується»…

Все інше - пусті слова.
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20.02.2024 15:03
+3
- Ти Таурус бачиш
- ні
- Так його ї нема
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20.02.2024 13:15
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Урядова коаліція Німеччини підготувала секретну пропозицію щодо постачання Україні більшої кількості ***********, транспортних засобів та систем озброєння. Однак у плані не згадуються крилаті ракети Taurus. Уже рассекретили...
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20.02.2024 13:10 Ответить
Головне слово- « готується»…

Все інше - пусті слова.
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20.02.2024 15:03 Ответить
- Ти Таурус бачиш
- ні
- Так його ї нема
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20.02.2024 13:15 Ответить
...і не буде.
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20.02.2024 13:24 Ответить
Цікаво, скільки їх "на ходу"? Бо вже була інформація, що лише півтори сотні в робочому стані.
Я ще минулого року жартував, що замість таурусів на складах у німців зберігаються муляжі.
Як виявилося, не дуже й помилився.
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20.02.2024 14:09 Ответить
Все буде, но попізже!
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20.02.2024 13:19 Ответить
Не на часі??
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20.02.2024 13:26 Ответить
та ніхто і не чекав
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20.02.2024 13:26 Ответить
Німці з тими Таурасами носяться, як учмарілі! Теж мені ядерна бомба!
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20.02.2024 13:33 Ответить
Дякуємо !
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20.02.2024 13:33 Ответить
За обіцянки!

Бо послідовні:
шольц сказав не дамо Леопардів 2 , та не дав.
Сказав ми можливо подумаємо- « думають» вже два роки…

Данке шен.
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20.02.2024 15:06 Ответить
Ми не те що можемо,ми мусимо лупити кацапську нечисть,заради виживання людства
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20.02.2024 13:35 Ответить
ПОКИ????? ЧОМУ?????? ЧОГО ЧЕКАЄТЕ???????????????????????????!!!
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20.02.2024 13:40 Ответить
Те що вони готуються передати, новина 2х річної давності.
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20.02.2024 13:46 Ответить
відповідно до міжнародного права по стратегічно важливих цілях, розташованих далеко в тилу російського агресора". Джерело:

Це мабуть найбільш важливе.
Мабуть вже дозрівають
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20.02.2024 13:48 Ответить
та хоть шмаурус-2 напишите,главное чтоб бч 500кг была и дальность км 500 минимум,можем вообще барвинок -3000 написать и шмалять алля наша разработка
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20.02.2024 14:01 Ответить
ТауРУС не вылечит мавзолейных Бабуинов 🦍👺👹 Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки ... Ангела Меркель запретила и Сара Вагенкнехт... редкая дрянь в Бундестаге... сегодня...читал ее опусы про братана путлера...🐒 курица тупая 🐔
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20.02.2024 14:15 Ответить
В чем хитрый план не давания этих ракет Украине? Они даже объяснить не могут почему.
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20.02.2024 14:23 Ответить
Є чарівне слово "ескалація", яке запустили в обіг недолугі радники бідона. Німці його підхопили і мусолять вже два роки...
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20.02.2024 14:35 Ответить
Україна розробляє ракетне озброєння, яке зможе уражати цілі на дальності понад 1000 км. Цю інформацію озвучив Міністр оборони Олексій Резніков, зазначивши, що виконавцями робіт є українські виробники й мова йде про державну програму.

Перспективу появи такого озброєння у ЗСУ очільник оборонного відомства оцінив, як "дуже добру". Цю заяву посадовець зробив під час виступу на форумі "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України".

Не розумію, що за кіпіш з Таурусом, який б'є всього на 500 км, скоро Зеленський зробить свою ракету, яка б'є на 1000, да і Нептуни мабуть на підході!
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20.02.2024 14:47 Ответить
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20.02.2024 15:00 Ответить
Mozet nemci otdast Mars MRLS,u nix ix jest ecio 30 stuk,5 uze dali.Zalko tam oni nemozet kasetnimi snariadami streliat,Himars tak mozet,a eti net
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20.02.2024 15:07 Ответить
Мартынов Александр

@Shura_Vavrenyk

·

https://twitter.com/Shura_Vavrenyk/status/1759960315012202675 1 мин

Президент Латвии Ринкевичс опубликовал в Х пост с карикатурой на западные поставки Украине "Именно так оценивает нынешнюю западную поддержку Украины один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка. К сожалению, он прав", - написал Ринкевичс.
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20.02.2024 17:19 Ответить
 
 