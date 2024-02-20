Правительственная коалиция Германии готовится передать Украине дальнобойные системы, о Taurus пока речь не идет, - СМИ

Правительственная коалиция Германии подготовила секретное предложение по поставке Украине большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Однако в плане не упоминаются крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как отмечается, голосование по военному пакету помощи Украине собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Однако крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Речь идет о "снабжении дополнительно необходимыми системами вооружения большой дальности и боеприпасами для того, чтобы Украина (...) могла осуществлять целенаправленные удары в соответствии с международным правом по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора".

Отметим, что ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 км.

Правительственная коалиция Германии убеждена, что украинцы должны иметь возможность атаковать военные склады или пути снабжения далеко за линией фронта. Таким образом, ВСУ будут лучше защищены.

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