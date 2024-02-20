Германская компания DND рассматривает возможность производства гранатометов Panzerfaust 3 в Украине.. ФОТО

Германская компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) изучает возможность производства в Украине гранатометов Panzerfaust 3.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на германское издание Hartpunkt.

По словам представителя компании DND, первым шагом будет изучение возможности совместного производства Panzerfaust 3 в Украине.

"Например, окончательную сборку гранатомета Panzerfaust 3 могли бы взять на себя украинские предприятия. На втором этапе возможно также лицензионное производство в Украине", – отметил представитель DND журналистам.

Отмечается, что производство в Украине могло бы снизить давление на ограниченные производственные мощности в Германии в пользу других продуктов DND, в частности преемник гранатомета RGW 110, который находится на стадии разработки.

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Ранее в Укроборонпроме сообщили о подписании меморандума с компанией DND. Соглашение было подписано 17 февраля.

По словам гендиректора АО Германа Сметанина, такое партнерство "важно для усиления оборонных мощностей, важно для победы Украины и построения арсенала свободного мира".

Использование Panzerfaust 3 в Украине

Издание указывает, что Украина получает гранатометы последней версии Panzerfaust 3-IT DM72 A1 из складов Бундесвера и других стран. Их используют с первых месяцев полномасштабной войны. В частности, последняя версия системы использовалась против российских боевых танков и бронетехники.

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Какие характеристики Panzerfaust 3

Panzerfaust 3-IT весит около 15 килограммов и способен поражать современные основные боевые танки российских оккупантов, даже с реактивной броней, на расстоянии около 400 метров.

В рамках военной поддержки Германии DND было поручено поставить в Украину еще несколько тысяч базук.

Гранатомет Panzerfaust 3 могут начать производить в Украине.

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