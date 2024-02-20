Германская компания DND рассматривает возможность производства гранатометов Panzerfaust 3 в Украине.. ФОТО
Германская компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) изучает возможность производства в Украине гранатометов Panzerfaust 3.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на германское издание Hartpunkt.
По словам представителя компании DND, первым шагом будет изучение возможности совместного производства Panzerfaust 3 в Украине.
"Например, окончательную сборку гранатомета Panzerfaust 3 могли бы взять на себя украинские предприятия. На втором этапе возможно также лицензионное производство в Украине", – отметил представитель DND журналистам.
Отмечается, что производство в Украине могло бы снизить давление на ограниченные производственные мощности в Германии в пользу других продуктов DND, в частности преемник гранатомета RGW 110, который находится на стадии разработки.
Ранее в Укроборонпроме сообщили о подписании меморандума с компанией DND. Соглашение было подписано 17 февраля.
По словам гендиректора АО Германа Сметанина, такое партнерство "важно для усиления оборонных мощностей, важно для победы Украины и построения арсенала свободного мира".
Использование Panzerfaust 3 в Украине
Издание указывает, что Украина получает гранатометы последней версии Panzerfaust 3-IT DM72 A1 из складов Бундесвера и других стран. Их используют с первых месяцев полномасштабной войны. В частности, последняя версия системы использовалась против российских боевых танков и бронетехники.
Какие характеристики Panzerfaust 3
Panzerfaust 3-IT весит около 15 килограммов и способен поражать современные основные боевые танки российских оккупантов, даже с реактивной броней, на расстоянии около 400 метров.
В рамках военной поддержки Германии DND было поручено поставить в Украину еще несколько тысяч базук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Комусь пощастило(хоча це як подивитись), хтось працює над собою, цікавиться не тільки тим, що приносить прибуток тут і зараз. Але ж більшості чомусь подобається лишатися керованим стадом. Бо мабуть так вже звикли...