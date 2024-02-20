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Германская компания DND рассматривает возможность производства гранатометов Panzerfaust 3 в Украине.. ФОТО

Германская компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) изучает возможность производства в Украине гранатометов Panzerfaust 3.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на германское издание Hartpunkt.

По словам представителя компании DND, первым шагом будет изучение возможности совместного производства Panzerfaust 3 в Украине.

"Например, окончательную сборку гранатомета Panzerfaust 3 могли бы взять на себя украинские предприятия. На втором этапе возможно также лицензионное производство в Украине", – отметил представитель DND журналистам.

Отмечается, что производство в Украине могло бы снизить давление на ограниченные производственные мощности в Германии в пользу других продуктов DND, в частности преемник гранатомета RGW 110, который находится на стадии разработки.

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Ранее в Укроборонпроме сообщили о подписании меморандума с компанией DND. Соглашение было подписано 17 февраля.

По словам гендиректора АО Германа Сметанина, такое партнерство "важно для усиления оборонных мощностей, важно для победы Украины и построения арсенала свободного мира".

Использование Panzerfaust 3 в Украине

Издание указывает, что Украина получает гранатометы последней версии Panzerfaust 3-IT DM72 A1 из складов Бундесвера и других стран. Их используют с первых месяцев полномасштабной войны. В частности, последняя версия системы использовалась против российских боевых танков и бронетехники.

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Какие характеристики Panzerfaust 3

Panzerfaust 3-IT весит около 15 килограммов и способен поражать современные основные боевые танки российских оккупантов, даже с реактивной броней, на расстоянии около 400 метров.

В рамках военной поддержки Германии DND было поручено поставить в Украину еще несколько тысяч базук.

Panzerfaust 3
Гранатомет Panzerfaust 3 могут начать производить в Украине.

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Автор: 

Германия (6987) оружие (10224) производство (470)


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Топ комментарии
+12
У владі немає державників,лише крадії і брехуни, і так з моменту її створення в 1991 році((((
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20.02.2024 08:36
+7
"Вивчає можливість" - то круто. То крутіше за "серйозну стурбованість"...
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20.02.2024 08:51
+5
Це звичайно добра ініціатива. Але ж поки є тупорилі чиновники, які викладуть адресу заводу у відкриті реєстри краще цього не робити. Можливо запропонуйте біженцям, хто ще не влаштований і пройде перевірку працювати на ново відкритому заводі у тій же Німеччині чи Чехії наприклад.
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20.02.2024 08:37
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Правила форума Совет форумчан
У владі немає державників,лише крадії і брехуни, і так з моменту її створення в 1991 році((((
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20.02.2024 08:36 Ответить
яких вибирає умний нарід
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20.02.2024 08:39 Ответить
а нарід такий, бо школа така. ні з кого брати добрий приклад логічного мисення.
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20.02.2024 08:48 Ответить
Демократія не для ідіотів.
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20.02.2024 08:47 Ответить
Всі люди народжуються з процами однієї архітектури - але комусь пощастило і в нього проц працює на вищій тактовій частоті а інколи щастить і функціональні блоки які як правило заблоковані спочатку у них зразу при народженні є розблокованими ( якшо ви вирішите шо я написав повну хрінь то це буде означати шо ви просто не цікавитесь деякими речами а не те шо я зловив галюни до прикладу).
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20.02.2024 09:54 Ответить
Ні не не хрінь.
Комусь пощастило(хоча це як подивитись), хтось працює над собою, цікавиться не тільки тим, що приносить прибуток тут і зараз. Але ж більшості чомусь подобається лишатися керованим стадом. Бо мабуть так вже звикли...
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20.02.2024 13:16 Ответить
Не подобається - але не кожен має сили бути іншим собою бо "Футбол не граєш якісь книжки читаєш - ти шо не мужик ?".
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20.02.2024 13:26 Ответить
Державники вже наставили дві руки та кармани на взятки від німців, а ті не розуміють ?!
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20.02.2024 16:51 Ответить
Це звичайно добра ініціатива. Але ж поки є тупорилі чиновники, які викладуть адресу заводу у відкриті реєстри краще цього не робити. Можливо запропонуйте біженцям, хто ще не влаштований і пройде перевірку працювати на ново відкритому заводі у тій же Німеччині чи Чехії наприклад.
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20.02.2024 08:37 Ответить
Вам же самим завод знадобиться в будь-якому разі. Росія збудила всяких божевільних, що мріють про переділ влади силою, тому такий гіпотетичний завод не буде простоювати ні дня
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20.02.2024 08:39 Ответить
Шо вони тільки розглядають думають планують а рашка не жде
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20.02.2024 08:41 Ответить
Німецька державна машина працює довго що у військових що у цивільних справах.
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20.02.2024 08:47 Ответить
Це було б виправданим якби и рашка волінзялась . Тендери - шмендери -- віина
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20.02.2024 08:51 Ответить
Безумовно ви праві, я просто констатую факт як воно все працює. Навіть якщо ви будете подихати з голоду чи спливати кров'ю на війні держава буде довго розмірковувати і від цього нікуди не дінешся це типова ознака німецької бюрократії.
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20.02.2024 08:56 Ответить
"Вивчає можливість" - то круто. То крутіше за "серйозну стурбованість"...
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20.02.2024 08:51 Ответить
На неокупованій частині України залишились усі трубні заводи Пінчука. Там можна не тільки ці фаустпатрони випускати...
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20.02.2024 09:11 Ответить
Це потрібно робити в Карпатах під землею на захищеній глибині. І не один великий завод, а декілька невеликих. Як казав мені на форумі Інвестмен виробник дронів - я зробив два заводи для того щоб якщо зруйнують один мій завод, то інший зможе виконати контракт по виготовленню дронів. Зрозуміло, що це не сто відсоткова гарантія, але ж більш практично. Сподіваюсь зелені це розуміють. Хоча, хер знає про що цей ******* думає
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20.02.2024 09:29 Ответить
Нахера ці анонси?
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20.02.2024 09:17 Ответить
Японія надасть Україні допомогу на $12,1 млрд, із них $4,7 млрд Київ отримає до кінця лютого, - прем'єр Шмигаль
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20.02.2024 09:19 Ответить
Їм у жодному разі не можна давати живі гроші! Все роздерибанять і розведуть руками - уже немає! Тільки техніку, **********, будівельні фірми зі своїми будматеріалами. Жодного українського прораба! Навіть робочих "фільтрувати" - все крастимуть так, "ніби живуть останній день".
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20.02.2024 10:28 Ответить
...рассматривают... . Да я каждое утро расматриваю туалетную бумагу, но там ничего не написано! А вот голых девок рассмотреть всегда охота.
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20.02.2024 10:34 Ответить
 
 