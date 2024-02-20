Польские фермеры ослабили ограничение движения на границе с Украиной, - Госпогранслужба
Пограничники сообщают об ослаблении ограничения движения на польско-украинской границе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.
После 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Руська". Кроме того, протестующие выразили готовность каждый час пропускать по 1 фуре в обоих направлениях.
Участники акции протеста также готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
"В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час - по 1 фуре на въезд в Польшу, и по 3 фуры - на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме", - сообщают в ГПСУ.
По словам пограничников, после 18:00 митингующие разблокировали движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Долгобычев-Угринов".
"В то же время протестующие намерены продолжать ограничение движения для фур и пропускать в один час только по 4 фуры на въезд в Украину и по 1 фуре - на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=23964
Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.
Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
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Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
так от, суть в тому що влада поляцька ніяк не протидіє цим ідіотам, коли вони наводять шуму з блокування фур з продуктами та іншими товарами, але коли стадо заважає поляцькій владі, то ті одразу роблять "по закону" та розганяють свої пшецьких тітушок без шуму та пилюки
Пишут, что ему предъявлены два обвинения: за разжигание и восхваление путинской агрессивной войны и пропаганду тоталитаризма.
--Дуже дякуємо шановні пшеки, будемо вам тепер у ноги кланятися. Щоб вас так по всій Європі пропускали.
Польща грає з вогнем і зволікає.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.
Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/20/710171/?_gl=1*1lld1eb*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODQ1MDgyMC4zMjguMS4xNzA4NDUxNDM5LjUzLjAuMA.. Украина планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы преодолеть польскую блокаду
https://ctrana.news/news/458237-blokirujushchij-ukrainskuju-hranitsu-fermer-iz-polshi-prizval-vladimira-putina-navesti-porjadok.html