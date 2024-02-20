Польские фермеры ослабили ограничение движения на границе с Украиной, - Госпогранслужба

Пограничники сообщают об ослаблении ограничения движения на польско-украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

После 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Руська". Кроме того, протестующие выразили готовность каждый час пропускать по 1 фуре в обоих направлениях.

Участники акции протеста также готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

"В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час - по 1 фуре на въезд в Польшу, и по 3 фуры - на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме", - сообщают в ГПСУ.

По словам пограничников, после 18:00 митингующие разблокировали движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Долгобычев-Угринов".

"В то же время протестующие намерены продолжать ограничение движения для фур и пропускать в один час только по 4 фуры на въезд в Украину и по 1 фуре - на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

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