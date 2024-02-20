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Госпогранслужба (6140) граница (5146) Польша (8149) блокирование (459)

Польские фермеры ослабили ограничение движения на границе с Украиной, - Госпогранслужба

блокада,польща

Пограничники сообщают об ослаблении ограничения движения на польско-украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

После 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Руська". Кроме того, протестующие выразили готовность каждый час пропускать по 1 фуре в обоих направлениях.

Участники акции протеста также готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

"В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час - по 1 фуре на въезд в Польшу, и по 3 фуры - на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме", - сообщают в ГПСУ.

По словам пограничников, после 18:00 митингующие разблокировали движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Долгобычев-Угринов".

"В то же время протестующие намерены продолжать ограничение движения для фур и пропускать в один час только по 4 фуры на въезд в Украину и по 1 фуре - на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Польские фермеры угрожают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной до апреля
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Топ комментарии
+12
Всьо ідьот па плану - ***** . Ну що , хвєрмєри мля .!

.
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20.02.2024 18:58
+10
В сотий раз тут кажу - там немає фермерів . Ну може невеликий процент і є . А в основному там ультранаціоналістична прокацапська мразота , яка одягла жилетки мітингарів і зображає з себе фермерів . Відпрацьовує гроші ***** . Про це ж кажуть і наші водії яких вони блокують .
Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
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20.02.2024 19:36
+9
ты провокатор ? по моему да , все факты говорят что все эти блокировки границы организованы на деньги рф , и за что мы должны благодарить поляков ? а не поляки на коленях должны благодарить Украину за то что рюськие войска как минимум не стоят на границе польши как максимум - засовывают им флаг польши им же в зад , пшеки они и есть пшеки хотят в это тяжелое для нас время вытерти о нас ноги и показать что они паны , а мы холопы
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20.02.2024 19:07
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Правила форума Совет форумчан
Може краще не блокувати кордон, а публікувати причини блокування. Бо виходить якось дуже сумнівна акція. Дуже сумнівна акція
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20.02.2024 18:55 Ответить
причина одна польське господарство отримало рублі !
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20.02.2024 19:57 Ответить
В общем, все те, кто сейчас льют яд и гной на Польшу должны понимать, что их используют как полезных идиотов для того, чтобы отрезать нас от оружия, боеприпасов, рембазы и вообще - логистики. Вам обидно за жирных котов, которые сейчас становятся миллиарерами на халявном ввозе зерна, правда? Вам это важнее, чем фактический тыл ВСУ? Тогда я вас поздравляю. Вам надо надеть буденовку и красные революционные шаровары. Вы их уже заслужили. Ну а мы в очереджной раз говорим: Dziękujemy, Polsko, za wszystko, co dla nas robisz!
https://dl-news.defence-line.org/?p=23964
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20.02.2024 18:55 Ответить
ты провокатор ? по моему да , все факты говорят что все эти блокировки границы организованы на деньги рф , и за что мы должны благодарить поляков ? а не поляки на коленях должны благодарить Украину за то что рюськие войска как минимум не стоят на границе польши как максимум - засовывают им флаг польши им же в зад , пшеки они и есть пшеки хотят в это тяжелое для нас время вытерти о нас ноги и показать что они паны , а мы холопы
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20.02.2024 19:07 Ответить
Ты сними будёновку, красные революционные шаровары и прочитай первоисточник.
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20.02.2024 19:15 Ответить
какой первоисточник - что поляки вопреки всем законам блокируют границу - вот первоисточник, кто там и на чем наживается должны разбираться соответствующие органы , а ответь мне зовущий кобзона почему поляки не блокируют рюськие фуры с украденным у нас зерном , я думаю что ответ очевиден , так кто из нас в буденовке
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20.02.2024 19:25 Ответить
Вози свое зерно куда возил до 2022 года.
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20.02.2024 19:56 Ответить
Первоисточник сидит в ху#ловской *ОПе и ссорит нас с поляками по заданию параши. А зебилы типа тебя эту хрень разносят по углам. Молчи, если ничего не понимаешь.
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20.02.2024 20:46 Ответить
Сергійку , а може зелені курви винні ? Тобі---УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.

Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
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20.02.2024 19:20 Ответить
Это не так, просто украинские олигархи пытаются заработать на этой войне и разозлили многих людей в Польше
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20.02.2024 20:21 Ответить
Ок, а пассажирский транспорт при чем? Зерно в багажнике?
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20.02.2024 20:26 Ответить
Оцей допис це якась херня "дякуем" за що , за лозунг на тракторі "путін разбереться і з Украіной і з Брюселем і з правительством", за висипане з потягів зерно, за ввоз з параши зерна в три рази білше чим з України, за непропуск воених та гуманітарних грузів а по суті за допомогу ***** у войні проти України і вбивстві наших воїнів із за нестачі зброї. А допомогати якщо вони европейска держава з европейскими цінностями вони зобовязані державі яка ці цінності захищае і боронить йих не менш чим себе. Дякуючи нашим біженцям вони ще і відмазуються від африканських біженців біженців. І справа не в жирних котах України а в Жирних котах в Польші які не хочуть ніякої агропродукціі з України а щоб ЕС покупало їхне дермо і за велики кошти
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20.02.2024 19:16 Ответить
Дяковать надо не мне или Антиколорадосу, а гундосому чму.
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20.02.2024 20:49 Ответить
Який же ти дебіл.
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21.02.2024 01:33 Ответить
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25.02.2024 22:02 Ответить
А варто тільки було нашим почати сьогодні блокувати. Треба ще жорсткіше
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20.02.2024 18:56 Ответить
Дурня. Польща без нашого транзиту проживе. А ми - ні
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20.02.2024 19:00 Ответить
Так справа ж не в транзиті, а в тому шо збуту польської продукції не буде в Україні.
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20.02.2024 19:04 Ответить
Українські перевізники збіжжя демпінгують ціни на продукцію в Польщі. Навіщо це Україні? гроші все одно залишаються в офшорах
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20.02.2024 19:07 Ответить
Так нехай польські правоохоронці не пускають це збіжжя на ринок Польщі. Перевізники ж його декларують як транзитний вантаж? То чого поляки дозволяють його скидувати в Польщі?
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20.02.2024 19:11 Ответить
Це все зрозуміло про збіжжя. Доречі, як можна продати українське збіжжя, якщо польский пан його не захоче купувати, га? Але поляки нам блокують ВСІ кордони, ВСІ дороги, ВЕСЬ товарообіг. Не тільки агропродукцію і не тільки зерно!!! І не тільки на ввіз у Польщу, а й на вивіз. "Друзі" блокують Україні всі вантажі: ліки, медикаменти, пошту, посилки, електроніку, одяг, їжу, корма, меблі, запчастини для авто, одяг, комплектуючі для дронів, волонтерське спорядження для військових, сировину для пдприємств. Короче все, що буде їхати В Україну, або з неї. Це не дружній крок. І Польщі це так не минеться, якщо вона не схаменеться. А мислівці до чого тут? Яке відношення має Україна до дозволів на полювання? А до зелених тарифів, як вимагають фермери яке Україна має відношення?? Чому вони Варшаву не блокують??
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20.02.2024 19:24 Ответить
Проживемо. Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков. "Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Джерело:
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20.02.2024 19:16 Ответить
це треба було робить ще у 22 році, а не чекати, коли вже критична ситуація на фронті. і поДляки не блокували б зараз кордон. в українському уряді отакі профі. 73% зебобиків понавибирали "нелоха" і "нетряпка".
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20.02.2024 19:44 Ответить
А хто чекав від поляків, що аж до такого дойде??
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20.02.2024 20:10 Ответить
ві ще "невтік"
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20.02.2024 20:22 Ответить
треба йти в суд там порушено купу законів , а не хапатися за соломину !
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20.02.2024 20:03 Ответить
Зверталися, польскі суди затягують розглядання справ...
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20.02.2024 20:09 Ответить
что только не сделают кацапские деньги и желание получать еще больше дотаций от ЕС - вот и поляки свое очко кацапам подставили , даже не удивлюсь если они уже начинают учить рюський
язык
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20.02.2024 18:57 Ответить
Всьо ідьот па плану - ***** . Ну що , хвєрмєри мля .!

.
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20.02.2024 18:58 Ответить
фермери, що не годують.. що це за плятсво таке?
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20.02.2024 19:01 Ответить
завтра этот биомусор посадят на бутылку) такие ***** есть везде главное какой процент в обществе,если не больше 5-10 процентов то не критично
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20.02.2024 19:05 Ответить
Я у шоці по коліно!
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20.02.2024 19:09 Ответить
В сотий раз тут кажу - там немає фермерів . Ну може невеликий процент і є . А в основному там ультранаціоналістична прокацапська мразота , яка одягла жилетки мітингарів і зображає з себе фермерів . Відпрацьовує гроші ***** . Про це ж кажуть і наші водії яких вони блокують .
Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
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20.02.2024 19:36 Ответить
ті ж самі блокувальники спробували заблокувати вагони з паливом, польским паливом для України, як гадаєте, скільки продовжувалося їх блокування?

так от, суть в тому що влада поляцька ніяк не протидіє цим ідіотам, коли вони наводять шуму з блокування фур з продуктами та іншими товарами, але коли стадо заважає поляцькій владі, то ті одразу роблять "по закону" та розганяють свої пшецьких тітушок без шуму та пилюки
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20.02.2024 22:17 Ответить
Очевидно - загризатися зі своїми виробниками і продавцями палива , для польської влади ще більший жах , ніж з ультранаціоналістами і виробниками сг продукції . Тому їй тут вже не до ходіння перед ними - на цирлах .
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20.02.2024 22:45 Ответить
Полиция Польши уже задержала https://t.me/insiderUKR/69995 фермера с флагом СССР и плакатом адресованным Путину

Пишут, что ему предъявлены два обвинения: за разжигание и восхваление путинской агрессивной войны и пропаганду тоталитаризма.
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20.02.2024 21:11 Ответить
Одна танкова рота могла б вирішити проблему...
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20.02.2024 18:58 Ответить
Глупство
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20.02.2024 19:03 Ответить
У поляков натовская армия, Абрамсы, Леопарды, K-2, 500 Хаймарс, F-16, F-35, FA-50, Patriot, Nasams и еще куча всего.
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20.02.2024 19:10 Ответить
Вони ніхто проти ЗСУ. Втечуть через три години.
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20.02.2024 19:14 Ответить
Гонор не позволит.
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20.02.2024 19:18 Ответить
Не сміши. Вони при нападі Росії збираються відступити за Вислу. А кожен третій поляк обого полу у віці 30-39 років втік би із країни у разі початку там бойових дій. в ЗСУ армія набагато сильніше. Одними дронами і артилерією їх завалимо. І піхоти в нас в 5 разів більше наразі.
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20.02.2024 19:33 Ответить
если поляки проявят хоть какую то агрессию в сторону Украины то минимум все НАТО останеться в стороне от этого конфликта , максимум сами поляки получат по мордасам от того же НАТО и не важно какие силы НАТО находяться на территории польши - НАТО это оборонительный союз
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20.02.2024 19:34 Ответить
провокатор?
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20.02.2024 20:24 Ответить
Споживачи не купуйте нічого від запроданців ***** поляків в магазинах !
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20.02.2024 18:59 Ответить
То спочаткут було, а потім українці зрозуміли шо все польське таке саме як і сушені помідори
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20.02.2024 19:02 Ответить
Не робіть поляків ворогами українців
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20.02.2024 19:04 Ответить
Вони ніколи друзями і не були, просто сусіди, з якими багато разів теж воювали доречі.
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20.02.2024 19:13 Ответить
Ваню вони відкрили другий фронт проти України то хто вони ?
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20.02.2024 20:06 Ответить
вони себе самі такими зробили, ще багато століть тому
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20.02.2024 22:44 Ответить
хоч і поганяло ти взяв правильне але історії України ніколи не читав.
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20.02.2024 22:45 Ответить
Це не на довго і може поновитись в будь який момент.
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20.02.2024 18:59 Ответить
та які ж вони фермери?
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20.02.2024 18:59 Ответить
На фото якийсь *****, а не поляк
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20.02.2024 19:01 Ответить
просто присів по*рать..
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20.02.2024 19:03 Ответить
Це ж Ермак.
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20.02.2024 19:14 Ответить
Точно Я його у шапочці не взнав
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20.02.2024 19:20 Ответить
***** зарплатню зажилів
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20.02.2024 19:02 Ответить
Вони не пропускають навіть транзитні вантажі у інші країни. Це зерно, що поляки висипали з вагону потяга -взагалі їхало до Німеччини. А що ви пропонуєте, взагалі відмовитсия від експорту, щоб валюти не було?? Курс гривні і так антирекорд встановив сьогодні.
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20.02.2024 19:12 Ответить
Шлях морем розблокований. Через польщу йшло 5 відсотків, Зеленський сказав. Натомість із за зерна заблокована зброя, горючка, запчастини, біженці і т.д. І ситуація як порохова бочка. От пуйло устроє провокацію з жертвами! Що далі? Уявляєте???
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20.02.2024 19:24 Ответить
Через море у Німеччину, серйозно? Може ще у кругосвітнє плавання? Якщо Німеччина зразу за Польщою..
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20.02.2024 19:26 Ответить
Ну давайте баранить і далі. Ні зерно не йде в Німеччину 3 місяці ні зброя в Україну. З таким успіхом і україну просерем
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20.02.2024 19:29 Ответить
Ви себе чуєте? Блокують нас пани, а повинні припинити баранити ми?? Ще на коліна впадіть, цілуйте панського сапога. Через Польщу -найкоротший шлях у Європу, всі товари в Україні подорожають вдвічі, якщо їх через кругосвєтку везти. Да й малий бізнес загине в Україні, в нього немає грошей нанимати кораблі, щоб завести в Україну одяг, запчастини, чи корм для кішок. Це все через Польщу шло.
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20.02.2024 19:38 Ответить
то ви платний провокатор.
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20.02.2024 19:38 Ответить
У чому моя провокація, сцикуне? Що я написав правду, що вести морем у Німеччину, а не через Польщу дуже дорого. Піздец ,яких довбойобів українська земля народила.
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21.02.2024 17:14 Ответить
ти долбойб
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20.02.2024 22:47 Ответить
Уявляю ,і відчуваю, що Польща дограється з вогнем рано чи пізно... Фермери не мають права блокувати зброю, горючку, ліки, пошту, запчастини та інші вантажі. Тим більше не мають права блокувати автобуси і легкові авто. Тому що це не має відношення до збіжжя і зерна.
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20.02.2024 19:28 Ответить
Польщі немає діла до наших проблем, по великому рахунку. А та купка провокаторів, під видом фермерів, та зе-лідор настроють всіх поляків проти нас. При тому, що США проти нас вже настроїли. І тоді за столом переговорів сидітимуть пуйло та поляки, і знову поділять україну між собою. Бикуйте далі, пуйло аплодує.
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20.02.2024 19:35 Ответить
Значить треба зробити так, що в них були проблеми. Якщо ми себе поважаємо, хоч трохи.
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20.02.2024 19:39 Ответить
ти або кретин або платний провокатор.
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20.02.2024 19:42 Ответить
Ні, довбойоб твій батько, що такого кріпака як ти на світ пустив. Шевченко би заплакав, Як би побачив, що українці у 2024 році ще готові навколишки перед панами падати.
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21.02.2024 17:12 Ответить
мій батько вже в іншому світі, і якщо ти так будеш хамити людям - скоро з ним побачишся.
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21.02.2024 18:28 Ответить
Тебе батько не навчив не хамити людям? Мого батька теж немає на світі, ти перший почав хамити, що я кретин. ВІн мене навчив, що треба себе захищати. То я тебе перший вб'ю. ЩО, СИНКУ, ДОПОМОГЛИ ТОБІ ТВОЇ ЛЯХИ??
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22.02.2024 03:38 Ответить
Розкриваю вам очі - Це називаеться єкономична блокада країни з целью її знищення не военим шляхом а єкономічним. Параша опладуе стоячи !
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20.02.2024 19:22 Ответить
5 відсотків експорту зерна? Яке й так 3 місяці вже не пропускають? Так може краще прибрати ті фури з зерном, та розблокувати зброю?
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20.02.2024 19:27 Ответить
Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в'їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", Джерело:

--Дуже дякуємо шановні пшеки, будемо вам тепер у ноги кланятися. Щоб вас так по всій Європі пропускали.
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20.02.2024 19:10 Ответить
Хіба не зрозуміло, що Польща вже окупована " путінськими фермерами", як 10 років тому схід України був окупований "путінськими шахтарями і трактористами".?
Польща грає з вогнем і зволікає.
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20.02.2024 19:13 Ответить
Селюки скучили за твьордай рузкая рукой та смердючим кацапським чоботом. А польські пані за брудним кацапським чліном.
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20.02.2024 19:16 Ответить
Ні пані , не ведися на брехню , бо вона вигідна зеленим . Все почалося з оцього --УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.

Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
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20.02.2024 19:25 Ответить
Все почалося 24.02.2022. А зараз почалося сінхронно з пуйловським наступом. Ну, так співпало.. Ще й мисливці підтягнулись так випадково..
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20.02.2024 19:43 Ответить
Помиляєтесь , все почалося з 2019 року .
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20.02.2024 19:44 Ответить
Ні в 862-му...
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20.02.2024 19:46 Ответить
Женщины и дети в автобусах сутками сидели выходит,паны опять хотят дождаться кирзовых сапог на своей земле?
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20.02.2024 19:51 Ответить


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/20/710171/?_gl=1*1lld1eb*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODQ1MDgyMC4zMjguMS4xNzA4NDUxNDM5LjUzLjAuMA.. Украина планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы преодолеть польскую блокаду
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20.02.2024 19:51 Ответить
подляки забыли как нищенствовали при ссср., просили подачки у советских солдат
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20.02.2024 19:53 Ответить
Платящий на Кипре налоги украинский фермер в среднем владеет землей в таком же объеме, как 44 тысячи фермеров в Польше. Это большая сила, которую ЕС должен начать слушать."
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20.02.2024 20:17 Ответить
тобі якє діло? Німецький власник БМВ тоже дуже багатіший за тебе, - так що будете закривати кордон від БМВ?
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20.02.2024 22:48 Ответить
Byłoby sprawiedliwym strajkiem, gdybyś blokował tylko produkty rolne, ale blokujesz wszystko! Elektronika, medycyna, żywność, poczta, przesyłki prywatne, odzież, części do samochodów, części do dronów dla wojska, komponenty do ukraińskich fabryk. Ukraina nie może otrzymać wszystkich tych towarów. Cała nasza gospodarka jest zniszczona. Bo w czasie wojny blokujecie drogi Ukrainy. Znalazłeś nasz słaby punkt, że nie mamy innych dróg, tylko przez Polskę. Ponieważ inne strony ukraińskiej granicy są blokowane przez Rosję. Chcesz, żeby Ukraina przegrała z Putinem? Pracujesz dla Moskwy? Co Ukraina ma wspólnego z tymi przepisami? Dlaczego nie zablokujecie Brukseli? Blokuj Warszawę! Ukraina nie może w żaden sposób wpływać na dopłaty dla rolników. To nie jest przyjazne posunięcie.
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21.02.2024 17:25 Ответить
хто б міг подумати що поляки такі кончені
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20.02.2024 20:52 Ответить
той хто має хоть початковий рівень освіти
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20.02.2024 22:49 Ответить
ну так в ретроспективі всі все знають і такі *****ць "освічені" но то розкажи нам "освічений" що буде через два роки
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21.02.2024 00:04 Ответить
Якщо ці курви на кордоні так нас принижують та влаштовують ворожнечу, то що вони почнуть робити з нашими біженцями через деякий час можна лише здогадуватись. Рятувальники хЄрові. Щоб вам від ***** прилетіло, а ми подивимось, як він вам ввьол.
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20.02.2024 21:33 Ответить
"Путин, разберись с ними". Польский фермер обратился к президенту России на границе с Украиной
https://ctrana.news/news/458237-blokirujushchij-ukrainskuju-hranitsu-fermer-iz-polshi-prizval-vladimira-putina-navesti-porjadok.html
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20.02.2024 22:44 Ответить
 
 