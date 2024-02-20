Польські фермери послабили обмеження руху на кордоні з Україною, - Держприкордонслужба

Прикордонники повідомляють про послаблення обмеження руху на польсько-українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Крім того, протестувальники висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.

Учасники акції протесту також готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - повідомляють в ДПСУ.

За словами прикордонників, після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Долгобичув-Угринів".

"Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по 4 вантажівки на вʼїзд в Україну та по 1 вантажівці - на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

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