Польські фермери послабили обмеження руху на кордоні з Україною, - Держприкордонслужба
Прикордонники повідомляють про послаблення обмеження руху на польсько-українському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.
Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Крім того, протестувальники висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.
Учасники акції протесту також готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".
"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - повідомляють в ДПСУ.
За словами прикордонників, після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Долгобичув-Угринів".
"Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по 4 вантажівки на вʼїзд в Україну та по 1 вантажівці - на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=23964
Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.
Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
язык
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Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
так от, суть в тому що влада поляцька ніяк не протидіє цим ідіотам, коли вони наводять шуму з блокування фур з продуктами та іншими товарами, але коли стадо заважає поляцькій владі, то ті одразу роблять "по закону" та розганяють свої пшецьких тітушок без шуму та пилюки
Пишут, что ему предъявлены два обвинения: за разжигание и восхваление путинской агрессивной войны и пропаганду тоталитаризма.
--Дуже дякуємо шановні пшеки, будемо вам тепер у ноги кланятися. Щоб вас так по всій Європі пропускали.
Польща грає з вогнем і зволікає.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.
Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/20/710171/?_gl=1*1lld1eb*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODQ1MDgyMC4zMjguMS4xNzA4NDUxNDM5LjUzLjAuMA.. Украина планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы преодолеть польскую блокаду
https://ctrana.news/news/458237-blokirujushchij-ukrainskuju-hranitsu-fermer-iz-polshi-prizval-vladimira-putina-navesti-porjadok.html