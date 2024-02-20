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Новини
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Польські фермери послабили обмеження руху на кордоні з Україною, - Держприкордонслужба

блокада,польща

Прикордонники повідомляють про послаблення обмеження руху на польсько-українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Крім того, протестувальники висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.  

Учасники акції протесту також готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - повідомляють в ДПСУ.

За словами прикордонників, після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Долгобичув-Угринів". 

"Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по 4 вантажівки на вʼїзд в Україну та по 1 вантажівці - на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Польські фермери погрожують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною до квітня

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) Польща (8500) блокування (650)


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Топ коментарі
+12
Всьо ідьот па плану - ***** . Ну що , хвєрмєри мля .!

.
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20.02.2024 18:58
+10
В сотий раз тут кажу - там немає фермерів . Ну може невеликий процент і є . А в основному там ультранаціоналістична прокацапська мразота , яка одягла жилетки мітингарів і зображає з себе фермерів . Відпрацьовує гроші ***** . Про це ж кажуть і наші водії яких вони блокують .
Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
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20.02.2024 19:36
+9
ты провокатор ? по моему да , все факты говорят что все эти блокировки границы организованы на деньги рф , и за что мы должны благодарить поляков ? а не поляки на коленях должны благодарить Украину за то что рюськие войска как минимум не стоят на границе польши как максимум - засовывают им флаг польши им же в зад , пшеки они и есть пшеки хотят в это тяжелое для нас время вытерти о нас ноги и показать что они паны , а мы холопы
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20.02.2024 19:07
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Може краще не блокувати кордон, а публікувати причини блокування. Бо виходить якось дуже сумнівна акція. Дуже сумнівна акція
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20.02.2024 18:55 Відповісти
причина одна польське господарство отримало рублі !
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20.02.2024 19:57 Відповісти
В общем, все те, кто сейчас льют яд и гной на Польшу должны понимать, что их используют как полезных идиотов для того, чтобы отрезать нас от оружия, боеприпасов, рембазы и вообще - логистики. Вам обидно за жирных котов, которые сейчас становятся миллиарерами на халявном ввозе зерна, правда? Вам это важнее, чем фактический тыл ВСУ? Тогда я вас поздравляю. Вам надо надеть буденовку и красные революционные шаровары. Вы их уже заслужили. Ну а мы в очереджной раз говорим: Dziękujemy, Polsko, za wszystko, co dla nas robisz!
https://dl-news.defence-line.org/?p=23964
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20.02.2024 18:55 Відповісти
ты провокатор ? по моему да , все факты говорят что все эти блокировки границы организованы на деньги рф , и за что мы должны благодарить поляков ? а не поляки на коленях должны благодарить Украину за то что рюськие войска как минимум не стоят на границе польши как максимум - засовывают им флаг польши им же в зад , пшеки они и есть пшеки хотят в это тяжелое для нас время вытерти о нас ноги и показать что они паны , а мы холопы
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20.02.2024 19:07 Відповісти
Ты сними будёновку, красные революционные шаровары и прочитай первоисточник.
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20.02.2024 19:15 Відповісти
какой первоисточник - что поляки вопреки всем законам блокируют границу - вот первоисточник, кто там и на чем наживается должны разбираться соответствующие органы , а ответь мне зовущий кобзона почему поляки не блокируют рюськие фуры с украденным у нас зерном , я думаю что ответ очевиден , так кто из нас в буденовке
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20.02.2024 19:25 Відповісти
Вози свое зерно куда возил до 2022 года.
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20.02.2024 19:56 Відповісти
Первоисточник сидит в ху#ловской *ОПе и ссорит нас с поляками по заданию параши. А зебилы типа тебя эту хрень разносят по углам. Молчи, если ничего не понимаешь.
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20.02.2024 20:46 Відповісти
Сергійку , а може зелені курви винні ? Тобі---УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.

Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
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20.02.2024 19:20 Відповісти
Это не так, просто украинские олигархи пытаются заработать на этой войне и разозлили многих людей в Польше
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20.02.2024 20:21 Відповісти
Ок, а пассажирский транспорт при чем? Зерно в багажнике?
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20.02.2024 20:26 Відповісти
Оцей допис це якась херня "дякуем" за що , за лозунг на тракторі "путін разбереться і з Украіной і з Брюселем і з правительством", за висипане з потягів зерно, за ввоз з параши зерна в три рази білше чим з України, за непропуск воених та гуманітарних грузів а по суті за допомогу ***** у войні проти України і вбивстві наших воїнів із за нестачі зброї. А допомогати якщо вони европейска держава з европейскими цінностями вони зобовязані державі яка ці цінності захищае і боронить йих не менш чим себе. Дякуючи нашим біженцям вони ще і відмазуються від африканських біженців біженців. І справа не в жирних котах України а в Жирних котах в Польші які не хочуть ніякої агропродукціі з України а щоб ЕС покупало їхне дермо і за велики кошти
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20.02.2024 19:16 Відповісти
Дяковать надо не мне или Антиколорадосу, а гундосому чму.
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20.02.2024 20:49 Відповісти
Який же ти дебіл.
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21.02.2024 01:33 Відповісти
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25.02.2024 22:02 Відповісти
А варто тільки було нашим почати сьогодні блокувати. Треба ще жорсткіше
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20.02.2024 18:56 Відповісти
Дурня. Польща без нашого транзиту проживе. А ми - ні
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20.02.2024 19:00 Відповісти
Так справа ж не в транзиті, а в тому шо збуту польської продукції не буде в Україні.
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20.02.2024 19:04 Відповісти
Українські перевізники збіжжя демпінгують ціни на продукцію в Польщі. Навіщо це Україні? гроші все одно залишаються в офшорах
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20.02.2024 19:07 Відповісти
Так нехай польські правоохоронці не пускають це збіжжя на ринок Польщі. Перевізники ж його декларують як транзитний вантаж? То чого поляки дозволяють його скидувати в Польщі?
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20.02.2024 19:11 Відповісти
Це все зрозуміло про збіжжя. Доречі, як можна продати українське збіжжя, якщо польский пан його не захоче купувати, га? Але поляки нам блокують ВСІ кордони, ВСІ дороги, ВЕСЬ товарообіг. Не тільки агропродукцію і не тільки зерно!!! І не тільки на ввіз у Польщу, а й на вивіз. "Друзі" блокують Україні всі вантажі: ліки, медикаменти, пошту, посилки, електроніку, одяг, їжу, корма, меблі, запчастини для авто, одяг, комплектуючі для дронів, волонтерське спорядження для військових, сировину для пдприємств. Короче все, що буде їхати В Україну, або з неї. Це не дружній крок. І Польщі це так не минеться, якщо вона не схаменеться. А мислівці до чого тут? Яке відношення має Україна до дозволів на полювання? А до зелених тарифів, як вимагають фермери яке Україна має відношення?? Чому вони Варшаву не блокують??
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20.02.2024 19:24 Відповісти
Проживемо. Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков. "Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Джерело:
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20.02.2024 19:16 Відповісти
це треба було робить ще у 22 році, а не чекати, коли вже критична ситуація на фронті. і поДляки не блокували б зараз кордон. в українському уряді отакі профі. 73% зебобиків понавибирали "нелоха" і "нетряпка".
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20.02.2024 19:44 Відповісти
А хто чекав від поляків, що аж до такого дойде??
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20.02.2024 20:10 Відповісти
ві ще "невтік"
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20.02.2024 20:22 Відповісти
треба йти в суд там порушено купу законів , а не хапатися за соломину !
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20.02.2024 20:03 Відповісти
Зверталися, польскі суди затягують розглядання справ...
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20.02.2024 20:09 Відповісти
что только не сделают кацапские деньги и желание получать еще больше дотаций от ЕС - вот и поляки свое очко кацапам подставили , даже не удивлюсь если они уже начинают учить рюський
язык
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20.02.2024 18:57 Відповісти
Всьо ідьот па плану - ***** . Ну що , хвєрмєри мля .!

.
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20.02.2024 18:58 Відповісти
фермери, що не годують.. що це за плятсво таке?
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20.02.2024 19:01 Відповісти
завтра этот биомусор посадят на бутылку) такие ***** есть везде главное какой процент в обществе,если не больше 5-10 процентов то не критично
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20.02.2024 19:05 Відповісти
Я у шоці по коліно!
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20.02.2024 19:09 Відповісти
В сотий раз тут кажу - там немає фермерів . Ну може невеликий процент і є . А в основному там ультранаціоналістична прокацапська мразота , яка одягла жилетки мітингарів і зображає з себе фермерів . Відпрацьовує гроші ***** . Про це ж кажуть і наші водії яких вони блокують .
Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
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20.02.2024 19:36 Відповісти
ті ж самі блокувальники спробували заблокувати вагони з паливом, польским паливом для України, як гадаєте, скільки продовжувалося їх блокування?

так от, суть в тому що влада поляцька ніяк не протидіє цим ідіотам, коли вони наводять шуму з блокування фур з продуктами та іншими товарами, але коли стадо заважає поляцькій владі, то ті одразу роблять "по закону" та розганяють свої пшецьких тітушок без шуму та пилюки
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20.02.2024 22:17 Відповісти
Очевидно - загризатися зі своїми виробниками і продавцями палива , для польської влади ще більший жах , ніж з ультранаціоналістами і виробниками сг продукції . Тому їй тут вже не до ходіння перед ними - на цирлах .
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20.02.2024 22:45 Відповісти
Полиция Польши уже задержала https://t.me/insiderUKR/69995 фермера с флагом СССР и плакатом адресованным Путину

Пишут, что ему предъявлены два обвинения: за разжигание и восхваление путинской агрессивной войны и пропаганду тоталитаризма.
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20.02.2024 21:11 Відповісти
Одна танкова рота могла б вирішити проблему...
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20.02.2024 18:58 Відповісти
Глупство
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20.02.2024 19:03 Відповісти
У поляков натовская армия, Абрамсы, Леопарды, K-2, 500 Хаймарс, F-16, F-35, FA-50, Patriot, Nasams и еще куча всего.
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20.02.2024 19:10 Відповісти
Вони ніхто проти ЗСУ. Втечуть через три години.
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20.02.2024 19:14 Відповісти
Гонор не позволит.
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20.02.2024 19:18 Відповісти
Не сміши. Вони при нападі Росії збираються відступити за Вислу. А кожен третій поляк обого полу у віці 30-39 років втік би із країни у разі початку там бойових дій. в ЗСУ армія набагато сильніше. Одними дронами і артилерією їх завалимо. І піхоти в нас в 5 разів більше наразі.
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20.02.2024 19:33 Відповісти
если поляки проявят хоть какую то агрессию в сторону Украины то минимум все НАТО останеться в стороне от этого конфликта , максимум сами поляки получат по мордасам от того же НАТО и не важно какие силы НАТО находяться на территории польши - НАТО это оборонительный союз
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20.02.2024 19:34 Відповісти
провокатор?
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20.02.2024 20:24 Відповісти
Споживачи не купуйте нічого від запроданців ***** поляків в магазинах !
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20.02.2024 18:59 Відповісти
То спочаткут було, а потім українці зрозуміли шо все польське таке саме як і сушені помідори
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20.02.2024 19:02 Відповісти
Не робіть поляків ворогами українців
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20.02.2024 19:04 Відповісти
Вони ніколи друзями і не були, просто сусіди, з якими багато разів теж воювали доречі.
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20.02.2024 19:13 Відповісти
Ваню вони відкрили другий фронт проти України то хто вони ?
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20.02.2024 20:06 Відповісти
вони себе самі такими зробили, ще багато століть тому
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20.02.2024 22:44 Відповісти
хоч і поганяло ти взяв правильне але історії України ніколи не читав.
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20.02.2024 22:45 Відповісти
Це не на довго і може поновитись в будь який момент.
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20.02.2024 18:59 Відповісти
та які ж вони фермери?
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20.02.2024 18:59 Відповісти
На фото якийсь *****, а не поляк
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20.02.2024 19:01 Відповісти
просто присів по*рать..
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20.02.2024 19:03 Відповісти
Це ж Ермак.
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20.02.2024 19:14 Відповісти
Точно Я його у шапочці не взнав
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20.02.2024 19:20 Відповісти
***** зарплатню зажилів
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20.02.2024 19:02 Відповісти
Вони не пропускають навіть транзитні вантажі у інші країни. Це зерно, що поляки висипали з вагону потяга -взагалі їхало до Німеччини. А що ви пропонуєте, взагалі відмовитсия від експорту, щоб валюти не було?? Курс гривні і так антирекорд встановив сьогодні.
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20.02.2024 19:12 Відповісти
Шлях морем розблокований. Через польщу йшло 5 відсотків, Зеленський сказав. Натомість із за зерна заблокована зброя, горючка, запчастини, біженці і т.д. І ситуація як порохова бочка. От пуйло устроє провокацію з жертвами! Що далі? Уявляєте???
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20.02.2024 19:24 Відповісти
Через море у Німеччину, серйозно? Може ще у кругосвітнє плавання? Якщо Німеччина зразу за Польщою..
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20.02.2024 19:26 Відповісти
Ну давайте баранить і далі. Ні зерно не йде в Німеччину 3 місяці ні зброя в Україну. З таким успіхом і україну просерем
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20.02.2024 19:29 Відповісти
Ви себе чуєте? Блокують нас пани, а повинні припинити баранити ми?? Ще на коліна впадіть, цілуйте панського сапога. Через Польщу -найкоротший шлях у Європу, всі товари в Україні подорожають вдвічі, якщо їх через кругосвєтку везти. Да й малий бізнес загине в Україні, в нього немає грошей нанимати кораблі, щоб завести в Україну одяг, запчастини, чи корм для кішок. Це все через Польщу шло.
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20.02.2024 19:38 Відповісти
то ви платний провокатор.
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20.02.2024 19:38 Відповісти
У чому моя провокація, сцикуне? Що я написав правду, що вести морем у Німеччину, а не через Польщу дуже дорого. Піздец ,яких довбойобів українська земля народила.
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21.02.2024 17:14 Відповісти
ти долбойб
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20.02.2024 22:47 Відповісти
Уявляю ,і відчуваю, що Польща дограється з вогнем рано чи пізно... Фермери не мають права блокувати зброю, горючку, ліки, пошту, запчастини та інші вантажі. Тим більше не мають права блокувати автобуси і легкові авто. Тому що це не має відношення до збіжжя і зерна.
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20.02.2024 19:28 Відповісти
Польщі немає діла до наших проблем, по великому рахунку. А та купка провокаторів, під видом фермерів, та зе-лідор настроють всіх поляків проти нас. При тому, що США проти нас вже настроїли. І тоді за столом переговорів сидітимуть пуйло та поляки, і знову поділять україну між собою. Бикуйте далі, пуйло аплодує.
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20.02.2024 19:35 Відповісти
Значить треба зробити так, що в них були проблеми. Якщо ми себе поважаємо, хоч трохи.
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20.02.2024 19:39 Відповісти
ти або кретин або платний провокатор.
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20.02.2024 19:42 Відповісти
Ні, довбойоб твій батько, що такого кріпака як ти на світ пустив. Шевченко би заплакав, Як би побачив, що українці у 2024 році ще готові навколишки перед панами падати.
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21.02.2024 17:12 Відповісти
мій батько вже в іншому світі, і якщо ти так будеш хамити людям - скоро з ним побачишся.
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21.02.2024 18:28 Відповісти
Тебе батько не навчив не хамити людям? Мого батька теж немає на світі, ти перший почав хамити, що я кретин. ВІн мене навчив, що треба себе захищати. То я тебе перший вб'ю. ЩО, СИНКУ, ДОПОМОГЛИ ТОБІ ТВОЇ ЛЯХИ??
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22.02.2024 03:38 Відповісти
Розкриваю вам очі - Це називаеться єкономична блокада країни з целью її знищення не военим шляхом а єкономічним. Параша опладуе стоячи !
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20.02.2024 19:22 Відповісти
5 відсотків експорту зерна? Яке й так 3 місяці вже не пропускають? Так може краще прибрати ті фури з зерном, та розблокувати зброю?
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20.02.2024 19:27 Відповісти
Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в'їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", Джерело:

--Дуже дякуємо шановні пшеки, будемо вам тепер у ноги кланятися. Щоб вас так по всій Європі пропускали.
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20.02.2024 19:10 Відповісти
Хіба не зрозуміло, що Польща вже окупована " путінськими фермерами", як 10 років тому схід України був окупований "путінськими шахтарями і трактористами".?
Польща грає з вогнем і зволікає.
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20.02.2024 19:13 Відповісти
Селюки скучили за твьордай рузкая рукой та смердючим кацапським чоботом. А польські пані за брудним кацапським чліном.
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20.02.2024 19:16 Відповісти
Ні пані , не ведися на брехню , бо вона вигідна зеленим . Все почалося з оцього --УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.

Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
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20.02.2024 19:25 Відповісти
Все почалося 24.02.2022. А зараз почалося сінхронно з пуйловським наступом. Ну, так співпало.. Ще й мисливці підтягнулись так випадково..
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20.02.2024 19:43 Відповісти
Помиляєтесь , все почалося з 2019 року .
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20.02.2024 19:44 Відповісти
Ні в 862-му...
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20.02.2024 19:46 Відповісти
Женщины и дети в автобусах сутками сидели выходит,паны опять хотят дождаться кирзовых сапог на своей земле?
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20.02.2024 19:51 Відповісти


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/20/710171/?_gl=1*1lld1eb*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODQ1MDgyMC4zMjguMS4xNzA4NDUxNDM5LjUzLjAuMA.. Украина планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы преодолеть польскую блокаду
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20.02.2024 19:51 Відповісти
подляки забыли как нищенствовали при ссср., просили подачки у советских солдат
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20.02.2024 19:53 Відповісти
Платящий на Кипре налоги украинский фермер в среднем владеет землей в таком же объеме, как 44 тысячи фермеров в Польше. Это большая сила, которую ЕС должен начать слушать."
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20.02.2024 20:17 Відповісти
тобі якє діло? Німецький власник БМВ тоже дуже багатіший за тебе, - так що будете закривати кордон від БМВ?
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20.02.2024 22:48 Відповісти
Byłoby sprawiedliwym strajkiem, gdybyś blokował tylko produkty rolne, ale blokujesz wszystko! Elektronika, medycyna, żywność, poczta, przesyłki prywatne, odzież, części do samochodów, części do dronów dla wojska, komponenty do ukraińskich fabryk. Ukraina nie może otrzymać wszystkich tych towarów. Cała nasza gospodarka jest zniszczona. Bo w czasie wojny blokujecie drogi Ukrainy. Znalazłeś nasz słaby punkt, że nie mamy innych dróg, tylko przez Polskę. Ponieważ inne strony ukraińskiej granicy są blokowane przez Rosję. Chcesz, żeby Ukraina przegrała z Putinem? Pracujesz dla Moskwy? Co Ukraina ma wspólnego z tymi przepisami? Dlaczego nie zablokujecie Brukseli? Blokuj Warszawę! Ukraina nie może w żaden sposób wpływać na dopłaty dla rolników. To nie jest przyjazne posunięcie.
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21.02.2024 17:25 Відповісти
хто б міг подумати що поляки такі кончені
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20.02.2024 20:52 Відповісти
той хто має хоть початковий рівень освіти
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20.02.2024 22:49 Відповісти
ну так в ретроспективі всі все знають і такі *****ць "освічені" но то розкажи нам "освічений" що буде через два роки
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21.02.2024 00:04 Відповісти
Якщо ці курви на кордоні так нас принижують та влаштовують ворожнечу, то що вони почнуть робити з нашими біженцями через деякий час можна лише здогадуватись. Рятувальники хЄрові. Щоб вам від ***** прилетіло, а ми подивимось, як він вам ввьол.
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20.02.2024 21:33 Відповісти
"Путин, разберись с ними". Польский фермер обратился к президенту России на границе с Украиной
https://ctrana.news/news/458237-blokirujushchij-ukrainskuju-hranitsu-fermer-iz-polshi-prizval-vladimira-putina-navesti-porjadok.html
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20.02.2024 22:44 Відповісти
 
 