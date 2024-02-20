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Новости Агрессия России против Украины Война
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Всеукраинская Рада Церквей призвала к общенациональной молитве и посту 1-3 марта

рада,церков

Всеукраинская Рада Церквей и религиозных организаций призвала христиан разных конфессий к общенациональной молитве и посту 1-3 марта 2024 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В обращении отмечается: "Приближается вторая годовщина с начала полномасштабной российской агрессии в Украине. Героическое сопротивление Сил Обороны Украины и всего украинского народа позволило остановить агрессора, разрушить план врага и освободить часть территории Украины от российских оккупантов.

Пользуясь случаем, благодарим международных партнеров и Церкви и народы мира, которые уважают ценность человеческой жизни и помогают украинцам защищать свободу и независимость Украины от российской агрессии.

Вместе с тем глубоко уверены, что главным фактором в защите нашего государства и сохранении жизни миллионов украинцев является Божья помощь. Священное Писание говорит нам: "Народ, всякое время надейтесь на Него, сердце свое пред Ним изливайте, Бог для нас - пристанище!" (Книга Псалмов 62:9).

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Каждый день разные украинские Церкви и религиозные организации возносят молитвы к Богу о защите нашего государства и победе в войне за независимость Украины. Считаем, что в эти сложные дни очень важно всем украинцам обращаться ко Всевышнему в молитве.

Призываем все конфессии Украины, представителей власти, украинцев в Украине и по всему миру присоединиться к общенациональной трехдневной МОЛИТВЕ и ПОСТУ 1-3 марта 2024 года, согласно своим религиозным традициям и в удобный день, единодушно вознося молитвы Богу за Украину, за украинский народ, за наших воинов, за освобождение из плена военных и гражданских, за великую победу!

Верим, что зло, восставшее против Украины, неизбежно будет сломлено и наказано, и Божьей милостью в нашу страну придет мир, безопасность и благополучие!"

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Автор: 

Совет церквей (49) молитва (141)


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Топ комментарии
+16
Молитви ще більш дієві, ніж санкції та гнівне засудження.
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20.02.2024 21:29
+6
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На користь ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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20.02.2024 21:38
+6
Так! Молитва-це велика сила! 🙏🙏🙏
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20.02.2024 21:50
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Правила форума Совет форумчан
Молитви ще більш дієві, ніж санкції та гнівне засудження.
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20.02.2024 21:29 Ответить
Так! Молитва-це велика сила! 🙏🙏🙏
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20.02.2024 21:50 Ответить
Ти вже молилась, Дездемона? То помолись щоб вигадана химера прислала хоч 10 тисяч снарядів, або помолись щоб всі окуповані території повернулись під контроль України, бо молитва це ж велика сила. Недорозвинені віропітеки
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21.02.2024 09:09 Ответить
Потрібно бути толерантним . Вірити - це краще, ніж обкрадати та убивати.
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21.02.2024 16:07 Ответить
Об вас толерастів уже всі ноги витирають, ще не набридло? В дупу віру.
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21.02.2024 16:19 Ответить
Сподіваємося, що без участі, отого ФСБату московськага від прутіна
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20.02.2024 21:29 Ответить
ну молитва у кожного своя, а пост до чого?
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20.02.2024 21:36 Ответить
Піст це підсилення молитви
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20.02.2024 22:01 Ответить
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На користь ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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20.02.2024 21:38 Ответить
Дякую за турботу, мороку і оптимізм. Нажаль, ви переоцінюєте якість українського народу. Є відсотків з десять-п'ятнадцять , які хоч якось залучені до війни. Іншим глибоко начхати. Вони будуть писати, яка погана Америка, поганий зєля, погане ТЦК, які любі ухилянтики. Про гулаг. І іншу хєрню. Оце їхні теми. Ресурс підписантів я думаю вже вичерпався. Якби щось стосувалося їхніх шкур, то підписався би мільйон за годину. А так тема війни це для ЗСУ та Білого Дому. Ха ха ха.
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20.02.2024 21:51 Ответить
Хоч паржом?
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20.02.2024 22:14 Ответить
Це воборець зе тепер "воює" , мабуть з десь з Америки.
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20.02.2024 22:39 Ответить
Це не виборець зе. Це в ЗСУ є такий зв'язок. Той, хто не воює, той цього ж звичайно не знає і знати не буде. Тільки трєндьож. І нічого крім прапорця прокоментувати не можеш. А як же ти по іншому прокоментуєш? Ніяк. Бо нікчема. Ну хоч прапорець побачив. І те добре. Ха ха ха
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20.02.2024 23:20 Ответить
В Петицію треба додати також конфіскацію українських активів (тобто рахунків, нерухомості українців більш ніж 100 тис євро чи доларів) на користь України
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21.02.2024 01:05 Ответить
На такi грошi бабка кофе пьет
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21.02.2024 03:16 Ответить
Підписав. Розповсюдив, де зміг.
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21.02.2024 12:10 Ответить
Здається нормальний текст . Тільки одне речення є сумнівним. Про спротив Сил Оборони і всього українського народу. Брехня. Не всього. Треба виправити про спротив Сил Оборони і далеко далеко не всього українського народу. Отак точніше. Тільки ця правка робить кумедним весь подальший текст і задум загалом . Ха ха ха.
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20.02.2024 21:39 Ответить
Особливо добив останній абзац гарно влаштувались упіздні, ніхріна не роблять і мають чимало грошей з безмозких віропітеків.
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20.02.2024 21:43 Ответить
дурне коли вірить у те що воно розумне теж є віруючим-але воно просто дурне...
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20.02.2024 21:51 Ответить
То вважаєш себе розумним, хоч являєшся ідіотом, бо віриш, що розумніший, бо віриш у вигадку. Це про розум мені буде розповідати віропітек котрий вірить, що професійна повія при живому чоловіку була незаймана та наородила від сирості у хліві бога. Так, до таких розумників мені далеко.
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21.02.2024 09:04 Ответить
от саме тому що ти оце написало лише підтверджує що ти є геть дурне...
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21.02.2024 10:07 Ответить
Оце те, що ти в це віриш підтверджує, що ти тупе як той пеньок,
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21.02.2024 10:20 Ответить
дурному нічого не доведеш саме тому немає жодного сенсу у тому щоб доводити-бо воно геть дурне...
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21.02.2024 10:25 Ответить
Так, дурноме пеньку не доведеш, що воно дурне, бо щоб це зрозуміти треба мати розум, а звідки розум дебіла котрий вірить у європейські казки та легенди і вважає, що це правда навіть вважає брехнею, що у Марії був законний чоловік ото ти дебіл віропітечний.
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21.02.2024 10:39 Ответить
дебіла ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало-бо саме ото він і є...
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21.02.2024 10:44 Ответить
Та ні, я бачу дебіла який тут мені щось хрюкає. То що? Сказати більше нічого? Віропітек обісрався на тому, що Марія мала законного чоловіка ви тваринки навіть самі собі суперечите, про що можна говорити з такими низькими істотами? Йди помолись щоб твій лох хоч один снаряд прислав.
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21.02.2024 11:14 Ответить
Доречі, попи кажуть, що так і написано у засретбії, відомої ще як бульбія, що Марія мала чоловіка та була незаймана, також доведений факт, що вона була професійна повія, і ти, недоумок, у це віриш ще й себе розумним вважаєш
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21.02.2024 10:32 Ответить
Слово боже вчить-не розкидайте бісер перед свинями...Саме тому я і не буду цього робити.
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21.02.2024 12:26 Ответить
Ти вже помолилась, Дездемона? Що там твій лох пришле хоч один снаряд чи йому пох на таке віропітечне сміття як ти?
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21.02.2024 14:59 Ответить
Віропітекам сказати по суті нічого на прості питання та факти тому підібгавши хвоста тікають як собаки побиті на останок намагаючись щось дзявкнути мерзенна релігія для мерзенних істот, у свій час люди обрали за краще звільнити маніяка ніж оте опудало, що обнанювало людей, а це багато про що говорить
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21.02.2024 15:08 Ответить
Ви просто невихований Хам ( якщо Ви хворий на голову - я перепрошую)
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21.02.2024 16:12 Ответить
Ще одна віропітечка? Це ж яким треба бути щоб вірити в цю мерзенну вигадку. Так що це не віропітекам говорити про здоровий глузд.
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21.02.2024 16:23 Ответить
Ви хворі на голову. Вам потрібна консультація психолога або психотерапевта. Співчуваю. До речі, я не вірянка , але поважаю вірян.
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21.02.2024 23:21 Ответить
Я твоєї думки не питав, пішла на.
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22.02.2024 00:04 Ответить
Це тільки мені здається, що вони якось применшили роль наших військових у захисті крани?
Де б ці церкви були якби не мужність наших героїв ?
Доречі, чи не пора церквам почати сплачувати податки?
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20.02.2024 22:00 Ответить
Роль військових у обороні зменшують не тільки церкви. Кожен мєнт, наприклад, стверджує що він також знаходиться в силах оборони. А те що він на Прикарпатті в той момент, то це таке. Кожен мер чи голова по початках бігав в броніку , наприклад, в Рівненській обл., також стверджує, що він теж воює. І так можна продовжувати довго. Виявляється є економічний фронт, культурний фронт, спортивний фронт і інші. І коли фронтовик буде казати про свій фронт не всі одразу зрозуміють про який фронт буде йтись. Бо обороняються у нас всі, як виявляється. Ну церковний фронт це ж саме собою. Ха ха ха.
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20.02.2024 22:15 Ответить
з 18 березня починається Великий пост.
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20.02.2024 22:01 Ответить
Великий піст,і добровільний піст в якомусь наміренні,за якусь конкретну потребу,це різні речі
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20.02.2024 22:03 Ответить
Молитися придуманому богу, котрий спостерігає за знищенням невинних? Ще й постуавати? А целібату потрібно дотримуватись, щоб піст з молитвою підсилити??
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20.02.2024 22:02 Ответить
Що таке церкви?
В 1 Тимофія 2:5, бо є один Бог і один Посередник між Богом і людьми, людина Христос Ісус.

Нехай краще збирають батальйон попів та відправляють в окопи!
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20.02.2024 22:54 Ответить
А ще можна порозкрашувати перила мостів чи щось перейменувати. Молитва-це тільки особисте бо в кожної людини свої стосунки з Творцем, а попарня переводить це в фарс.
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21.02.2024 05:06 Ответить
Шкода, що ініціатива не від уряду. Молимос
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21.02.2024 07:02 Ответить
 
 