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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Всеукраїнська Рада Церков закликала до загальнонаціональної молитви і посту 1-3 березня

рада,церков

Всеукраїнська Ради Церков і релігійних організацій закликала християн різних конфесій до загальнонаціональної молитви і посту 1-3 березня 2024 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті організації.

У зверненні зазначається: "Наближається друга річниця від початку повномасштабної російської агресії в Україну.  Героїчний спротив Сил Оборони України та всього українського народу дозволив зупинити агресора, зруйнувати план ворога і визволити частину території України від російських окупантів.

Користуючись нагодою, висловлюємо вдячність міжнародним партнерам та церквам і народам світу, які шанують цінність людського життя і допомагають українцям захищати свободу і незалежність України від російської агресії.

Разом з тим, глибоко впевнені, що головним чинником у захисті нашої держави та збереженні життя мільйонів українців є Божа допомога. Святе Письмо говорить до нас: "Народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище!" (Книга Псалмів 62:9). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраїнська рада церков закликає Всесвітню раду церков притягнути до відповідальності РПЦ за підтримку війни проти України

Щодня різні українські церкви та релігійні організації підносять молитви до Богу про захист нашої держави та перемогу у війні за незалежність України. Вважаємо, що в ці складні дні дуже важливо всім українцям звертатися до Всевишнего в молитві. 

Закликаємо усі конфесії України, представників влади, українців в Україні та по всьому світу долучитися до загальнонаціональної триденної МОЛИТВИ і ПОСТУ 1-3 березня 2024 року, відповідно до своїх релігійних традицій та у зручний день, однодушно підносячи молитви Богу за Україну, за український народ, за наших воїнів, за звільнення з полону військових та цивільних, за велику перемогу!

Віримо, що зло, яке повстало проти України, неминуче буде зламане і покаране, і Божою милістю в нашу країну прийде мир, безпека та добробут!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Всеукраїнська Рада Церков під час візиту до США надала свідчення щодо російських репресій на окупованих територіях України. ФОТО

Автор: 

Рада церков (47) молитва (87)


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Топ коментарі
+16
Молитви ще більш дієві, ніж санкції та гнівне засудження.
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20.02.2024 21:29
+6
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На користь ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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20.02.2024 21:38
+6
Так! Молитва-це велика сила! 🙏🙏🙏
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20.02.2024 21:50
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Молитви ще більш дієві, ніж санкції та гнівне засудження.
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20.02.2024 21:29 Відповісти
Так! Молитва-це велика сила! 🙏🙏🙏
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20.02.2024 21:50 Відповісти
Ти вже молилась, Дездемона? То помолись щоб вигадана химера прислала хоч 10 тисяч снарядів, або помолись щоб всі окуповані території повернулись під контроль України, бо молитва це ж велика сила. Недорозвинені віропітеки
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21.02.2024 09:09 Відповісти
Потрібно бути толерантним . Вірити - це краще, ніж обкрадати та убивати.
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21.02.2024 16:07 Відповісти
Об вас толерастів уже всі ноги витирають, ще не набридло? В дупу віру.
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21.02.2024 16:19 Відповісти
Сподіваємося, що без участі, отого ФСБату московськага від прутіна
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20.02.2024 21:29 Відповісти
ну молитва у кожного своя, а пост до чого?
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20.02.2024 21:36 Відповісти
Піст це підсилення молитви
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20.02.2024 22:01 Відповісти
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На користь ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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20.02.2024 21:38 Відповісти
Дякую за турботу, мороку і оптимізм. Нажаль, ви переоцінюєте якість українського народу. Є відсотків з десять-п'ятнадцять , які хоч якось залучені до війни. Іншим глибоко начхати. Вони будуть писати, яка погана Америка, поганий зєля, погане ТЦК, які любі ухилянтики. Про гулаг. І іншу хєрню. Оце їхні теми. Ресурс підписантів я думаю вже вичерпався. Якби щось стосувалося їхніх шкур, то підписався би мільйон за годину. А так тема війни це для ЗСУ та Білого Дому. Ха ха ха.
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20.02.2024 21:51 Відповісти
Хоч паржом?
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20.02.2024 22:14 Відповісти
Це воборець зе тепер "воює" , мабуть з десь з Америки.
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20.02.2024 22:39 Відповісти
Це не виборець зе. Це в ЗСУ є такий зв'язок. Той, хто не воює, той цього ж звичайно не знає і знати не буде. Тільки трєндьож. І нічого крім прапорця прокоментувати не можеш. А як же ти по іншому прокоментуєш? Ніяк. Бо нікчема. Ну хоч прапорець побачив. І те добре. Ха ха ха
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20.02.2024 23:20 Відповісти
В Петицію треба додати також конфіскацію українських активів (тобто рахунків, нерухомості українців більш ніж 100 тис євро чи доларів) на користь України
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21.02.2024 01:05 Відповісти
На такi грошi бабка кофе пьет
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21.02.2024 03:16 Відповісти
Підписав. Розповсюдив, де зміг.
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21.02.2024 12:10 Відповісти
Здається нормальний текст . Тільки одне речення є сумнівним. Про спротив Сил Оборони і всього українського народу. Брехня. Не всього. Треба виправити про спротив Сил Оборони і далеко далеко не всього українського народу. Отак точніше. Тільки ця правка робить кумедним весь подальший текст і задум загалом . Ха ха ха.
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20.02.2024 21:39 Відповісти
Особливо добив останній абзац гарно влаштувались упіздні, ніхріна не роблять і мають чимало грошей з безмозких віропітеків.
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20.02.2024 21:43 Відповісти
дурне коли вірить у те що воно розумне теж є віруючим-але воно просто дурне...
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20.02.2024 21:51 Відповісти
То вважаєш себе розумним, хоч являєшся ідіотом, бо віриш, що розумніший, бо віриш у вигадку. Це про розум мені буде розповідати віропітек котрий вірить, що професійна повія при живому чоловіку була незаймана та наородила від сирості у хліві бога. Так, до таких розумників мені далеко.
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21.02.2024 09:04 Відповісти
от саме тому що ти оце написало лише підтверджує що ти є геть дурне...
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21.02.2024 10:07 Відповісти
Оце те, що ти в це віриш підтверджує, що ти тупе як той пеньок,
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21.02.2024 10:20 Відповісти
дурному нічого не доведеш саме тому немає жодного сенсу у тому щоб доводити-бо воно геть дурне...
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21.02.2024 10:25 Відповісти
Так, дурноме пеньку не доведеш, що воно дурне, бо щоб це зрозуміти треба мати розум, а звідки розум дебіла котрий вірить у європейські казки та легенди і вважає, що це правда навіть вважає брехнею, що у Марії був законний чоловік ото ти дебіл віропітечний.
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21.02.2024 10:39 Відповісти
дебіла ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало-бо саме ото він і є...
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21.02.2024 10:44 Відповісти
Та ні, я бачу дебіла який тут мені щось хрюкає. То що? Сказати більше нічого? Віропітек обісрався на тому, що Марія мала законного чоловіка ви тваринки навіть самі собі суперечите, про що можна говорити з такими низькими істотами? Йди помолись щоб твій лох хоч один снаряд прислав.
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21.02.2024 11:14 Відповісти
Доречі, попи кажуть, що так і написано у засретбії, відомої ще як бульбія, що Марія мала чоловіка та була незаймана, також доведений факт, що вона була професійна повія, і ти, недоумок, у це віриш ще й себе розумним вважаєш
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21.02.2024 10:32 Відповісти
Слово боже вчить-не розкидайте бісер перед свинями...Саме тому я і не буду цього робити.
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21.02.2024 12:26 Відповісти
Ти вже помолилась, Дездемона? Що там твій лох пришле хоч один снаряд чи йому пох на таке віропітечне сміття як ти?
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21.02.2024 14:59 Відповісти
Віропітекам сказати по суті нічого на прості питання та факти тому підібгавши хвоста тікають як собаки побиті на останок намагаючись щось дзявкнути мерзенна релігія для мерзенних істот, у свій час люди обрали за краще звільнити маніяка ніж оте опудало, що обнанювало людей, а це багато про що говорить
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21.02.2024 15:08 Відповісти
Ви просто невихований Хам ( якщо Ви хворий на голову - я перепрошую)
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21.02.2024 16:12 Відповісти
Ще одна віропітечка? Це ж яким треба бути щоб вірити в цю мерзенну вигадку. Так що це не віропітекам говорити про здоровий глузд.
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21.02.2024 16:23 Відповісти
Ви хворі на голову. Вам потрібна консультація психолога або психотерапевта. Співчуваю. До речі, я не вірянка , але поважаю вірян.
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21.02.2024 23:21 Відповісти
Я твоєї думки не питав, пішла на.
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22.02.2024 00:04 Відповісти
Це тільки мені здається, що вони якось применшили роль наших військових у захисті крани?
Де б ці церкви були якби не мужність наших героїв ?
Доречі, чи не пора церквам почати сплачувати податки?
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20.02.2024 22:00 Відповісти
Роль військових у обороні зменшують не тільки церкви. Кожен мєнт, наприклад, стверджує що він також знаходиться в силах оборони. А те що він на Прикарпатті в той момент, то це таке. Кожен мер чи голова по початках бігав в броніку , наприклад, в Рівненській обл., також стверджує, що він теж воює. І так можна продовжувати довго. Виявляється є економічний фронт, культурний фронт, спортивний фронт і інші. І коли фронтовик буде казати про свій фронт не всі одразу зрозуміють про який фронт буде йтись. Бо обороняються у нас всі, як виявляється. Ну церковний фронт це ж саме собою. Ха ха ха.
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20.02.2024 22:15 Відповісти
з 18 березня починається Великий пост.
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20.02.2024 22:01 Відповісти
Великий піст,і добровільний піст в якомусь наміренні,за якусь конкретну потребу,це різні речі
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20.02.2024 22:03 Відповісти
Молитися придуманому богу, котрий спостерігає за знищенням невинних? Ще й постуавати? А целібату потрібно дотримуватись, щоб піст з молитвою підсилити??
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20.02.2024 22:02 Відповісти
Що таке церкви?
В 1 Тимофія 2:5, бо є один Бог і один Посередник між Богом і людьми, людина Христос Ісус.

Нехай краще збирають батальйон попів та відправляють в окопи!
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20.02.2024 22:54 Відповісти
А ще можна порозкрашувати перила мостів чи щось перейменувати. Молитва-це тільки особисте бо в кожної людини свої стосунки з Творцем, а попарня переводить це в фарс.
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21.02.2024 05:06 Відповісти
Шкода, що ініціатива не від уряду. Молимос
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21.02.2024 07:02 Відповісти
 
 