Он неуравновешен и не в своем уме, - Хейли о Трампе
Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли, соревнующаяся с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию на выборах президента США, прибегла к откровенной критике оппонента, отрицая намерение завершить свою кампанию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.
В выступлении в Клемсонском университете, который она в свое время закончила, Хейли подчеркнула, что не собирается выходить из президентской гонки, несмотря на неутешительные результаты опросов.
Но, в то же время, она перешла к прямой критике Трампа, назвав его "катастрофой" для Республиканской партии, "более неуравновешенным и не в своем уме", чем когда он принимал участие в выборах в первый раз.
Хейли, в то же время, раскритиковала других республиканцев за то, что они "слишком боятся сказать об этом вслух": "Конечно, многие политики, которые сейчас публично поддерживают Трампа, боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии".
"Что ж, я не боюсь говорить неудобную правду вслух. Я не чувствую потребности выслуживаться перед ним. И я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не ищу", - подчеркнула политик.
Ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года, по крайней мере, до праймериз в "супервторник" 5 марта.
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https://zn.ua/usa/putin-zajavil-chto-prezident-bajden-dlja-rossii-luchshe-prezidenta-trampa.html ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН ДЛЯ РОССИИ ЛУЧШЕ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА
в итоге пишут, что это
Путин поддержал Дональда Трампа оригинальным способом.
За https://charter97.org/ru/news/2023/9/27/565453/ Трампа русские уже пили в 2017, потом почемуто начали "плеваться"
В общем получается выбор
Трамп - неизвестно что будет (будучи президентом ничего плохого не сделал), в худшем случае - договариваться на текущих позициях
Байдн - будем помогать сколько нужно, но по факту, пипеточно, помощь сокращается в два раза в 2024-2025 годах, лендлиз заблокирован, санкции не работают, нефть приносит доходы, в ракетах комплектующие из США. В итоге прийдется договариваться на позициях которые будут, когда станет понятно, что пипеточная помощь ничего не решит и никто помогать серьезно не желает.
Вариант еще Украина самостоятельно сможет производить все оружие, но это пока скорее фантастика. Тогда без разницы кто станет президентом
Кожного писати одне й те саме, це так по-кремлівськи.
Кстати, Байден называл свою конкурентку на кресло Президента, Камалу Харрис-проституткой, но она стала вице-президентом США.
Не исключено, что Трамп, если победит на выборах-он значительно опрежает Байдена, назначит Хейли, вице-президентом.
Крім Прутіна звичайно!
Так що Гейлі права, воно із-за вугла мішком намахане!
Майорчік! Ви вже убіти!
Трампісти - це моральні збоченці та вороги України, тому вбивати вас з рогатки я буду скрізь.
Можете написати, що Трамп зробив поганого для України будучи президентом?
що він зробив поганого для України будучи президентом
тема знову міняеться
Якщо через його дії впаде Америка, не важко уявити, в якій сильній позиції опиниться Китай і його сателіти, включно з росією.
І Україна тут - це лише одна з фігур на великій шахівниці.
А за "білих" замість гросмейстера ставлять грати школяра пубертатного віку з посередніми здібностями.
Скільки там раз банкрутів Трамп? Не раз і не два. Значить, він вперто каже "я знаю, как надо" і кожного разу втрапляє в халепу.
Його заява щодо заохочення нападу росії на боржників НАТО вже посіяла сумніви щодо надійності цієї структури. Вже є розмови, що потрібен інший, суто європейський оборонний союз.
Тобто рудий ще навіть не балотується, а шкоди від нього вже чимало.
Про НАТО ця заява була коли він був президентом - зараз на публіку повторив.
НАТО не розвалилось, США не вийшли з НАТО - навпаки всі збільшили внески до НАТО,
хоча ще не всі досягли 2% ВВП
Що тут поганого?
Чи краще мати рядом потенційного союзника, у якого взагалі нічого нема?
Якщо зараз стверджують що снарядів нема, техніки нема та поломана.
То що було коли навіть 2% не виділяли
Якшо поки вибір з двух - то при одному поки всі дії спрямовані на повільну поразку
а тим https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html часом "санкції із ада" збагачують росію