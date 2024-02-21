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Он неуравновешен и не в своем уме, - Хейли о Трампе

ніккі,хейлі

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли, соревнующаяся с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию на выборах президента США, прибегла к откровенной критике оппонента, отрицая намерение завершить свою кампанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

В выступлении в Клемсонском университете, который она в свое время закончила, Хейли подчеркнула, что не собирается выходить из президентской гонки, несмотря на неутешительные результаты опросов.

Но, в то же время, она перешла к прямой критике Трампа, назвав его "катастрофой" для Республиканской партии, "более неуравновешенным и не в своем уме", чем когда он принимал участие в выборах в первый раз.

Хейли, в то же время, раскритиковала других республиканцев за то, что они "слишком боятся сказать об этом вслух": "Конечно, многие политики, которые сейчас публично поддерживают Трампа, боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии".

Также читайте: Конкурент Трампа на выборах в США Хейли попросила защиты из-за угроз

"Что ж, я не боюсь говорить неудобную правду вслух. Я не чувствую потребности выслуживаться перед ним. И я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не ищу", - подчеркнула политик.

Ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года, по крайней мере, до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также читайте: В Республиканской партии США есть "путинское крыло", - CNN

Автор: 

США (26672) Трамп Дональд (5219) Хейли Никки (63)


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Топ комментарии
+31
Нікі, бийся !
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21.02.2024 01:29
+20
Клован. Зараз на планеті наступила якась епоха клованів
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21.02.2024 01:30
+19
Літій,ви особисто проводили опитування американських виборців?
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21.02.2024 01:37
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Страница 3 из 3
Так Трамп і хоче ліквідувати цей"недолік" -стати президентом США, щоб Росія почала війну з Польщею, країнами Балтії, чи ще кимось. А звідкіля порядним американцям знати що таке війна на своїй території?
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21.02.2024 06:34 Ответить
Самое интересно, противники Трампа не могут привести примеры, что он сделал плохого для Украины будучи президентом

https://zn.ua/usa/putin-zajavil-chto-prezident-bajden-dlja-rossii-luchshe-prezidenta-trampa.html ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН ДЛЯ РОССИИ ЛУЧШЕ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА
в итоге пишут, что это
Путин поддержал Дональда Трампа оригинальным способом.

За https://charter97.org/ru/news/2023/9/27/565453/ Трампа русские уже пили в 2017, потом почемуто начали "плеваться"

В общем получается выбор
Трамп - неизвестно что будет (будучи президентом ничего плохого не сделал), в худшем случае - договариваться на текущих позициях
Байдн - будем помогать сколько нужно, но по факту, пипеточно, помощь сокращается в два раза в 2024-2025 годах, лендлиз заблокирован, санкции не работают, нефть приносит доходы, в ракетах комплектующие из США. В итоге прийдется договариваться на позициях которые будут, когда станет понятно, что пипеточная помощь ничего не решит и никто помогать серьезно не желает.

Вариант еще Украина самостоятельно сможет производить все оружие, но это пока скорее фантастика. Тогда без разницы кто станет президентом
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21.02.2024 11:47 Ответить
Тебе інші новини в Україні взагалі не цікавлять? Лише Трамп та Байден?

Кожного писати одне й те саме, це так по-кремлівськи.
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21.02.2024 12:42 Ответить
жесть, что он там такого натворил, что его и посадить хотят, но почему-то не могут, и помоями обливают со всех сторон, даже "коллеги"? может даже за ручку не здороваются (в отличие от торгового партнера - Хйла и ко)? а он даже не у власти ни разу. просто старый дедушка-(полу?)миллионер. и суды не карманные, вроде как (в отличие от "наших"). и паспорт наверняка один.
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21.02.2024 04:06 Ответить
Ее имя при рождении Нимрата Рандхава. Дочь индийских мигрантов. Трамп ее сам продвигал когда был президентом. Доигрался в модную американскую игру - первая женщина, первый цветной, эмигрант, трансвестит, инвалид, троглодит и т.п.
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21.02.2024 04:56 Ответить
Это норма, когда претенденты обливают друг друга.
Кстати, Байден называл свою конкурентку на кресло Президента, Камалу Харрис-проституткой, но она стала вице-президентом США.
Не исключено, что Трамп, если победит на выборах-он значительно опрежает Байдена, назначит Хейли, вице-президентом.
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21.02.2024 05:33 Ответить
Да, очень вероятно. Всем нужны голоса цветных.
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21.02.2024 05:36 Ответить
Ні, поряд з рудим щуром буде інша жінка - Тейлор Грін місцева божевільна доповнить цей божевільний тандем.
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21.02.2024 10:17 Ответить
Людина, тим більше Президент США, яка сповна розуму не буде цілуватись і літати до Кім Чен Ина!
Крім Прутіна звичайно!
Так що Гейлі права, воно із-за вугла мішком намахане!
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21.02.2024 05:36 Ответить
Світ котиться в безодню!
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21.02.2024 06:41 Ответить
Тут спірне питання. Куйло почілувався з Пупсом - і має мільйон снарядів і балістичні ракети. Блазень ні з ким не цілувався - і, відповідно, нічого цього не має.
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21.02.2024 07:39 Ответить
Ось тому що трамп неврівноважений довбойоб він половині американців і подобається. Вони просто дивляться в дзеркало. І це насправді жахливо. Тупість та некомпетентність править світом.
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21.02.2024 05:49 Ответить
Просто бувають неправильні гриби та неправильний порошок!
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21.02.2024 06:42 Ответить
Нікі могла би робити корисне для Америки але гроші олігархів затьмарили їй очі. Сподіваюся що вона прийде до тями і буде вигравати роль у адміністрації Трампа.
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21.02.2024 06:47 Ответить
Я б привітав Нікі як яструба у зовнішній політиці і трампістів у внутрішній. Це був би найкращій варіант для Америки
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21.02.2024 06:58 Ответить
Хейлі буде непоганим віце-президентом.
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21.02.2024 07:28 Ответить
А Тейлор Грін не хочеш? А Трампон хоче.
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21.02.2024 10:21 Ответить
Це чудовий вибір. Трамп знається на людях.
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21.02.2024 11:00 Ответить
Трамп знається на порнозірках та ультраправих сектантах.
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21.02.2024 11:10 Ответить
Іренко, не заздри жінкам Трампа - не з твоїм щастям.
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21.02.2024 11:25 Ответить
Ти хотів сказати жертвам домагань цього старого імпотента?
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21.02.2024 11:34 Ответить
Ну, ну, я розумію: нема взаємності. Ну не всім же бути порнозірками. Але ти працюй над собою, головне не здаватися.
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21.02.2024 11:46 Ответить
Які ж ви кацапські боти під vpn тупорилі, передбачувані та нікчемні.

Майорчік! Ви вже убіти!
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21.02.2024 11:54 Ответить
Ну, давайте знайомитись. Приходь до мене на галявину, ой, що я кажу - до фейсбуку. Задавай у пошуку моє ім'я - це моє справжнє ім'я, не нік. Побачиш, хто я і звідки, чим цікавлюся. Може, ще друзями станемо.
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21.02.2024 12:01 Ответить
Не сміши мої пуанти, коли вони сміються - мені лоскотно.

Трампісти - це моральні збоченці та вороги України, тому вбивати вас з рогатки я буду скрізь.
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21.02.2024 12:16 Ответить
О, з рогатки! Як це збуджує. Пані знається на збоченнях.
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21.02.2024 12:19 Ответить
Досить. Набрид бот. Твої кацапськи роги стирчать з кожного слова. Такий самий збочинець, як твій рудий додік.
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21.02.2024 12:39 Ответить
Нікі Хейлі розумна жінка.
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21.02.2024 07:37 Ответить
Трамп тільки прикидується несповна розуму.
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21.02.2024 07:51 Ответить
Панове антитрампісти. Вам хто зараз не дає зброї? Трамп? Конгрес? Ні, вам не дає зброю Білий дім. Байден може будь-якої хвилини відправити в Україну мільйони снарядів, сотні літаків та ракет. Він цього не робить, він відмовився виконувати закон про ленд-ліз, він відмовився його продовжити. Якщо хтось забув, Байден особисто дзвонив Турчинову у 2014 і вимагав не чинити опору росіянам та здати Крим. Коли Трамп став президентом у 2016 році, він добився прийняття Конгресом резолюції, що Крим назавжди залишиться українським. Ця резолюція висіла на сайті держдепу до того дня, як президентом став Байден. Байден негайно її вилучив. Обама з Байденом після окупації російськими Криму наклали ембарго на постачання зброї Україні. Трамп у 2016 році скасував це ембарго і дав Україні перші стингери та джавеліни. Трамп видобував американську нафту та сланцевий газ, і світова ціна на нафту впала до 35-40 дол. за барель. Байден, ставши президентом, закрив видобуток нафти в США і закуповує зараз перероблену російську нафту в Туреччині та Греції. Скільки сьогодні коштує барель нафти? За таких цін путін може воювати нескінченно. Коли Трамп знову буде президентом, він поверне все на свої місця та посадить країни-терористи на голодну дієту. Трамп - це ваша надія та шанс перемогти. А ви тут змагаєтесь, хто виллє на нього більше бруду. Коли переможе Трамп, ви миттєво "перевзуєтеся" і сидітимете тихо, і не відсвічуватимете. Але я вам нагадаю, що ви про нього писали.
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21.02.2024 07:58 Ответить
На Цензорі лічені акаунти належать громадянам США, так що дарма рекламуєте американського зєлю.
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21.02.2024 08:29 Ответить
Якби не ваш підвищений інтерес до Трампа, я би не писав про нього.. Порівняння із Зелей сильно кульгає. Порівняйте підсумки президентства Трампа та Зелі.
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21.02.2024 10:00 Ответить
Тут питання хто краще для України.

Можете написати, що Трамп зробив поганого для України будучи президентом?
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21.02.2024 11:27 Ответить
Питання в тому, що він зробить з Америкою, коли стане президентом.
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21.02.2024 15:42 Ответить
Тобто нажаль відповіді немає
що він зробив поганого для України будучи президентом

тема знову міняеться
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21.02.2024 16:22 Ответить
Тут варто зробити за зразком русні: подумати глобально.
Якщо через його дії впаде Америка, не важко уявити, в якій сильній позиції опиниться Китай і його сателіти, включно з росією.
І Україна тут - це лише одна з фігур на великій шахівниці.
А за "білих" замість гросмейстера ставлять грати школяра пубертатного віку з посередніми здібностями.
Скільки там раз банкрутів Трамп? Не раз і не два. Значить, він вперто каже "я знаю, как надо" і кожного разу втрапляє в халепу.
Його заява щодо заохочення нападу росії на боржників НАТО вже посіяла сумніви щодо надійності цієї структури. Вже є розмови, що потрібен інший, суто європейський оборонний союз.
Тобто рудий ще навіть не балотується, а шкоди від нього вже чимало.
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22.02.2024 08:21 Ответить
Не зрозуміло, яка шкода була Україні коли був президентом.

Про НАТО ця заява була коли він був президентом - зараз на публіку повторив.
НАТО не розвалилось, США не вийшли з НАТО - навпаки всі збільшили внески до НАТО,
хоча ще не всі досягли 2% ВВП
Що тут поганого?

Чи краще мати рядом потенційного союзника, у якого взагалі нічого нема?
Якщо зараз стверджують що снарядів нема, техніки нема та поломана.
То що було коли навіть 2% не виділяли

Якшо поки вибір з двух - то при одному поки всі дії спрямовані на повільну поразку
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22.02.2024 11:09 Ответить
Русня навіть може тимчасово поступитись Україною, за умови, що наступний штурм Капітолію таки переросте у громадянську війну.
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22.02.2024 11:13 Ответить
What Trump will also do is try to quickly end the war, as it is a money pit for him. Using the carrot and stick analogy, his lever over Ukraine is mostly stick: cede territory and agree to a ceasefire, or I will withhold all support, and Europe is too divided to give you anything substantial anyway. Trump's lever over Russia is mostly carrot: agree to a ceasefire, take the territory, and the heaviest sanctions will be lifted, and you will return to the big boys' club - as someone not to be fucked with. And, by the way, you can always try again later, just not under my watch. Trump sees the writing on the wall: America can no longer afford to police the world, hence his America First rhetoric. Trump squashes those he can easily squash, and butters up the tough cookies to split profits. It works in business after all. And he does like dealing with dictators: they get shit done, they are in full control of their countries, just like business executives of their companies. Is it good for Ukraine? If it retains its sovereignty and pro-Western course, I suppose it could be. But Trump does not particularly care about either: America First, and America needs to shut down, asap, a project that is keeps losing money, from his perspective.
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21.02.2024 08:54 Ответить
Mr. Putin is the best cheater. He will cheat stupid Trump.
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21.02.2024 08:59 Ответить
Trump is not stupid. He's alternatively brilliant.
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21.02.2024 12:34 Ответить
Бейся Хейли, и может ТРАМП сделает тебя виц президентом А то что говорят политики перед выборами конечно бред сумасшедшего.
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21.02.2024 09:53 Ответить
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21.02.2024 10:08 Ответить
Як повідомляв Швець Ю., після рішення суду про визнання Трампа і двох його синів шахраями, Трамп не взмозі подати апеляцію. Бо мито складає 110 відсотків від суми штрафу . А Трамп вже оголосив, що у нього немає таких грошей. Піде як Кіса Воробьянінов просити на курортах Флоріди - американці, я нє єл семь дней, подайте на пропітаніє бившему президенту.
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21.02.2024 10:32 Ответить
Пишуть що прості виборці скидуються щоб заплатити цей штраф

а тим https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html часом "санкції із ада" збагачують росію
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21.02.2024 16:26 Ответить
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