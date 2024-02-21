Он неуравновешен и не в своем уме, - Хейли о Трампе

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли, соревнующаяся с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию на выборах президента США, прибегла к откровенной критике оппонента, отрицая намерение завершить свою кампанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

В выступлении в Клемсонском университете, который она в свое время закончила, Хейли подчеркнула, что не собирается выходить из президентской гонки, несмотря на неутешительные результаты опросов.

Но, в то же время, она перешла к прямой критике Трампа, назвав его "катастрофой" для Республиканской партии, "более неуравновешенным и не в своем уме", чем когда он принимал участие в выборах в первый раз.

Хейли, в то же время, раскритиковала других республиканцев за то, что они "слишком боятся сказать об этом вслух": "Конечно, многие политики, которые сейчас публично поддерживают Трампа, боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии".

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"Что ж, я не боюсь говорить неудобную правду вслух. Я не чувствую потребности выслуживаться перед ним. И я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не ищу", - подчеркнула политик.

Ранее Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года, по крайней мере, до праймериз в "супервторник" 5 марта.

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