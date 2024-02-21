Він неврівноважений і несповна розуму, - Хейлі про Трампа
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка змагається з Дональдом Трампом за республіканську номінацію на виборах президента США, вдалась до відвертої критики опонента, заперечуючи наміри завершити свою кампанію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
У виступі в Клемсонському університеті, який вона свого часу закінчила, Хейлі наголосила, що не збирається виходити з президентських перегонів попри невтішні результати опитувань.
Та водночас вона перейшла до прямої критики Трампа, назвавши його "катастрофою" для Республіканської партії, "більш неврівноваженим і несповна розуму", ніж коли він брав участь у виборах уперше.
Хейлі водночас розкритикувала інших республіканців за те, що вони "занадто бояться сказати про це вголос": "Звичайно, багато політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, потій бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії".
"Що ж, я не боюся говорити незручну правду вголос. Я не відчуваю потреби вислужуватись перед ним. І я не боюся відплати Трампа. Я нічого від нього не шукаю", – наголосила політикиня.
Раніше Хейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.
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https://zn.ua/usa/putin-zajavil-chto-prezident-bajden-dlja-rossii-luchshe-prezidenta-trampa.html ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН ДЛЯ РОССИИ ЛУЧШЕ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА
в итоге пишут, что это
Путин поддержал Дональда Трампа оригинальным способом.
За https://charter97.org/ru/news/2023/9/27/565453/ Трампа русские уже пили в 2017, потом почемуто начали "плеваться"
В общем получается выбор
Трамп - неизвестно что будет (будучи президентом ничего плохого не сделал), в худшем случае - договариваться на текущих позициях
Байдн - будем помогать сколько нужно, но по факту, пипеточно, помощь сокращается в два раза в 2024-2025 годах, лендлиз заблокирован, санкции не работают, нефть приносит доходы, в ракетах комплектующие из США. В итоге прийдется договариваться на позициях которые будут, когда станет понятно, что пипеточная помощь ничего не решит и никто помогать серьезно не желает.
Вариант еще Украина самостоятельно сможет производить все оружие, но это пока скорее фантастика. Тогда без разницы кто станет президентом
Кожного писати одне й те саме, це так по-кремлівськи.
Кстати, Байден называл свою конкурентку на кресло Президента, Камалу Харрис-проституткой, но она стала вице-президентом США.
Не исключено, что Трамп, если победит на выборах-он значительно опрежает Байдена, назначит Хейли, вице-президентом.
Крім Прутіна звичайно!
Так що Гейлі права, воно із-за вугла мішком намахане!
Майорчік! Ви вже убіти!
Трампісти - це моральні збоченці та вороги України, тому вбивати вас з рогатки я буду скрізь.
Можете написати, що Трамп зробив поганого для України будучи президентом?
що він зробив поганого для України будучи президентом
тема знову міняеться
Якщо через його дії впаде Америка, не важко уявити, в якій сильній позиції опиниться Китай і його сателіти, включно з росією.
І Україна тут - це лише одна з фігур на великій шахівниці.
А за "білих" замість гросмейстера ставлять грати школяра пубертатного віку з посередніми здібностями.
Скільки там раз банкрутів Трамп? Не раз і не два. Значить, він вперто каже "я знаю, как надо" і кожного разу втрапляє в халепу.
Його заява щодо заохочення нападу росії на боржників НАТО вже посіяла сумніви щодо надійності цієї структури. Вже є розмови, що потрібен інший, суто європейський оборонний союз.
Тобто рудий ще навіть не балотується, а шкоди від нього вже чимало.
Про НАТО ця заява була коли він був президентом - зараз на публіку повторив.
НАТО не розвалилось, США не вийшли з НАТО - навпаки всі збільшили внески до НАТО,
хоча ще не всі досягли 2% ВВП
Що тут поганого?
Чи краще мати рядом потенційного союзника, у якого взагалі нічого нема?
Якщо зараз стверджують що снарядів нема, техніки нема та поломана.
То що було коли навіть 2% не виділяли
Якшо поки вибір з двух - то при одному поки всі дії спрямовані на повільну поразку
а тим https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html часом "санкції із ада" збагачують росію