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Лучший способ почтить память Навального - обеспечить победу Украине, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в неотложной поддержке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генсек НАТО в интервью "Радио Свобода".

"Частично – чтобы предотвратить дальнейшие достижения России, но обеспечить одновременно возможности Украины освободить больше территории. И я глубоко верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина", – заявил глава альянса.

Он также вспомнил о пакетах помощи, которые недавно выделили Швеция и Канада, а также заверения в безопасности на "миллиардов долларов дополнительной поддержки", соглашения о которых Украина подписала с Германией и Францией.

Читайте: Столтенберг: Чем дольше США медлят с помощью, тем больше украинцев гибнут

"Очень приветствуется объявление Японии. Также на этой неделе – более 100 миллионов долларов дополнительно на разминирование. Поэтому, конечно, мы сосредоточены на Соединенных Штатах, но мы также видим, как другие союзники действительно активизируются и оказывают значительную поддержку Украине", – резюмировал Столтенберг, отвечая на вопрос об ускорении одобрения финансирования военной помощи Украине со стороны Конгресса США.

Автор: 

НАТО (9984) Украина (44946) Навальный Алексей (855) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
А какое отношение Навальный имеет к победе Украины? Навальный такой же "имперец", как *****... Только моложе.
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21.02.2024 09:51
+5
Це вже якесь меншовартісне збочення - без упину молитися на імперський бутерброд.
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21.02.2024 09:52
+4
Про Авдіївку та трагедію 110 бригади вже забули.
Проте бутєрброд з дружиною і досі бентежать уми всього цивілізованого світу.
Хтось може мені пояснити секрет успіху?
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21.02.2024 09:50
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А це обєспокоєніє вже затрахав то я так розумію в НАТО цей твердолоб а-ля данілоф наш? Аби тількі ******* і нічого не робити?
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21.02.2024 09:49 Ответить
Про Авдіївку та трагедію 110 бригади вже забули.
Проте бутєрброд з дружиною і досі бентежать уми всього цивілізованого світу.
Хтось може мені пояснити секрет успіху?
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21.02.2024 09:50 Ответить
А какое отношение Навальный имеет к победе Украины? Навальный такой же "имперец", как *****... Только моложе.
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21.02.2024 09:51 Ответить
Це вже якесь меншовартісне збочення - без упину молитися на імперський бутерброд.
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21.02.2024 09:52 Ответить
Більшої дурості я не чув, окрім дурості наш туди рух, записаний до Конституції.
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21.02.2024 09:55 Ответить
Столтенберг вже третіи місяць занепокоєнии шо в Украіни нема достатньо зброі -- а Пентагон напряму в обхід Конгресу не хоче поставити?
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21.02.2024 09:58 Ответить
Здурів мабуть...
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21.02.2024 10:14 Ответить
не зрозуміло!
тобто, вьо, навального нема, більше нічого не заважає, допомогти україні, перемогти?
відсвяткуємо, цю подію, передачею україні, далекобійних ракет та самолів.
а, і ще, знімемо табу, на бомбардування кацапської території.
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21.02.2024 10:20 Ответить
мзс України просто безтолкова організація
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21.02.2024 10:26 Ответить
а шо Навальний вшановував пам'ять загиблих українськіх героїв, чи просто бажав сісти в крісло сцаря заміст *****. На якого біса цей бутерброд до українськой перемоги
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21.02.2024 10:33 Ответить
Мало того, що цей Навальний був імперцем , так він ще виявився конкретним ЛОХом!! 👈
Поїхати ( хтось йому навішав такої лапши на вуха!!) - в рашку і здатися путіну!!( сподівався, що його зороблять наступним президентом кацапстану)💩
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21.02.2024 10:39 Ответить
Ну пипец. Дело оказывается было в Навальном.
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21.02.2024 10:43 Ответить
а каким боком Завальный до Украины ?
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21.02.2024 11:07 Ответить
Мабуть, таким, як і мексиканський кордон чи вимоги польських блокувальників до керівництва ЄС. Замість реальної допомоги Україні в світі пішла якась нездорова куйня. Тулити до України будь-що, якби тільки тієї допомоги не дати.
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21.02.2024 11:37 Ответить
 
 