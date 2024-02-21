Лучший способ почтить память Навального - обеспечить победу Украине, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в неотложной поддержке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генсек НАТО в интервью "Радио Свобода".
"Частично – чтобы предотвратить дальнейшие достижения России, но обеспечить одновременно возможности Украины освободить больше территории. И я глубоко верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина", – заявил глава альянса.
Он также вспомнил о пакетах помощи, которые недавно выделили Швеция и Канада, а также заверения в безопасности на "миллиардов долларов дополнительной поддержки", соглашения о которых Украина подписала с Германией и Францией.
"Очень приветствуется объявление Японии. Также на этой неделе – более 100 миллионов долларов дополнительно на разминирование. Поэтому, конечно, мы сосредоточены на Соединенных Штатах, но мы также видим, как другие союзники действительно активизируются и оказывают значительную поддержку Украине", – резюмировал Столтенберг, отвечая на вопрос об ускорении одобрения финансирования военной помощи Украине со стороны Конгресса США.
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Проте бутєрброд з дружиною і досі бентежать уми всього цивілізованого світу.
Хтось може мені пояснити секрет успіху?
тобто, вьо, навального нема, більше нічого не заважає, допомогти україні, перемогти?
відсвяткуємо, цю подію, передачею україні, далекобійних ракет та самолів.
а, і ще, знімемо табу, на бомбардування кацапської території.
Поїхати ( хтось йому навішав такої лапши на вуха!!) - в рашку і здатися путіну!!( сподівався, що його зороблять наступним президентом кацапстану)💩