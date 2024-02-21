Лучший способ почтить память Навального - обеспечить победу Украине, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в неотложной поддержке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генсек НАТО в интервью "Радио Свобода".

"Частично – чтобы предотвратить дальнейшие достижения России, но обеспечить одновременно возможности Украины освободить больше территории. И я глубоко верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина", – заявил глава альянса.

Он также вспомнил о пакетах помощи, которые недавно выделили Швеция и Канада, а также заверения в безопасности на "миллиардов долларов дополнительной поддержки", соглашения о которых Украина подписала с Германией и Францией.

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"Очень приветствуется объявление Японии. Также на этой неделе – более 100 миллионов долларов дополнительно на разминирование. Поэтому, конечно, мы сосредоточены на Соединенных Штатах, но мы также видим, как другие союзники действительно активизируются и оказывают значительную поддержку Украине", – резюмировал Столтенберг, отвечая на вопрос об ускорении одобрения финансирования военной помощи Украине со стороны Конгресса США.