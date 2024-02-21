Найкращий спосіб вшанувати пам’ять Навального - забезпечити перемогу Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує нагальної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генсек НАТО в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Частково – щоб запобігти подальшим здобуткам Росії, але забезпечити водночас можливості України звільнити більше території. І я глибоко вірю, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального – це зробити так, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а перемогла Україна", – заявив очільник альянсу.

Він також згадав про пакети допомоги, які нещодавно виділили Швеція й Канада, а також безпекові запевнення на "мільярди доларів додаткової підтримки", угоди про які Україна підписала з Німеччиною та Францією.

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"Дуже вітається оголошення Японії. Також цього тижня – понад 100 мільйонів доларів додатково на розмінування. Тому, звісно, ми зосереджені на Сполучених Штатах, але ми також бачимо, як інші союзники справді активізуються та надають значну підтримку Україні", – резюмував Столтенберґ, відповідаючи на запитання про прискорення схвалення фінансування військової допомоги Україні з боку Конгресу США.