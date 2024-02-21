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Найкращий спосіб вшанувати пам’ять Навального - забезпечити перемогу Україні, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує нагальної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генсек НАТО в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Частково – щоб запобігти подальшим здобуткам Росії, але забезпечити водночас можливості України звільнити більше території. І я глибоко вірю, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального – це зробити так, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а перемогла Україна", – заявив очільник альянсу.

Він також згадав про пакети допомоги, які нещодавно виділили Швеція й Канада, а також безпекові запевнення на "мільярди доларів додаткової підтримки", угоди про які Україна підписала з Німеччиною та Францією.

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"Дуже вітається оголошення Японії. Також цього тижня – понад 100 мільйонів доларів додатково на розмінування. Тому, звісно, ми зосереджені на Сполучених Штатах, але ми також бачимо, як інші союзники справді активізуються та надають значну підтримку Україні", – резюмував Столтенберґ, відповідаючи на запитання про прискорення схвалення фінансування військової допомоги Україні з боку Конгресу США.

Автор: 

НАТО (6445) Україна (5894) Навальний Олексій (612) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
А какое отношение Навальный имеет к победе Украины? Навальный такой же "имперец", как *****... Только моложе.
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21.02.2024 09:51
+5
Це вже якесь меншовартісне збочення - без упину молитися на імперський бутерброд.
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21.02.2024 09:52
+4
Про Авдіївку та трагедію 110 бригади вже забули.
Проте бутєрброд з дружиною і досі бентежать уми всього цивілізованого світу.
Хтось може мені пояснити секрет успіху?
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21.02.2024 09:50
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А це обєспокоєніє вже затрахав то я так розумію в НАТО цей твердолоб а-ля данілоф наш? Аби тількі ******* і нічого не робити?
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21.02.2024 09:49 Відповісти
Про Авдіївку та трагедію 110 бригади вже забули.
Проте бутєрброд з дружиною і досі бентежать уми всього цивілізованого світу.
Хтось може мені пояснити секрет успіху?
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21.02.2024 09:50 Відповісти
А какое отношение Навальный имеет к победе Украины? Навальный такой же "имперец", как *****... Только моложе.
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21.02.2024 09:51 Відповісти
Це вже якесь меншовартісне збочення - без упину молитися на імперський бутерброд.
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21.02.2024 09:52 Відповісти
Більшої дурості я не чув, окрім дурості наш туди рух, записаний до Конституції.
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21.02.2024 09:55 Відповісти
Столтенберг вже третіи місяць занепокоєнии шо в Украіни нема достатньо зброі -- а Пентагон напряму в обхід Конгресу не хоче поставити?
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21.02.2024 09:58 Відповісти
Здурів мабуть...
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21.02.2024 10:14 Відповісти
не зрозуміло!
тобто, вьо, навального нема, більше нічого не заважає, допомогти україні, перемогти?
відсвяткуємо, цю подію, передачею україні, далекобійних ракет та самолів.
а, і ще, знімемо табу, на бомбардування кацапської території.
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21.02.2024 10:20 Відповісти
мзс України просто безтолкова організація
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21.02.2024 10:26 Відповісти
а шо Навальний вшановував пам'ять загиблих українськіх героїв, чи просто бажав сісти в крісло сцаря заміст *****. На якого біса цей бутерброд до українськой перемоги
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21.02.2024 10:33 Відповісти
Мало того, що цей Навальний був імперцем , так він ще виявився конкретним ЛОХом!! 👈
Поїхати ( хтось йому навішав такої лапши на вуха!!) - в рашку і здатися путіну!!( сподівався, що його зороблять наступним президентом кацапстану)💩
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21.02.2024 10:39 Відповісти
Ну пипец. Дело оказывается было в Навальном.
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21.02.2024 10:43 Відповісти
а каким боком Завальный до Украины ?
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21.02.2024 11:07 Відповісти
Мабуть, таким, як і мексиканський кордон чи вимоги польських блокувальників до керівництва ЄС. Замість реальної допомоги Україні в світі пішла якась нездорова куйня. Тулити до України будь-що, якби тільки тієї допомоги не дати.
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21.02.2024 11:37 Відповісти
 
 