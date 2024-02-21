Найкращий спосіб вшанувати пам’ять Навального - забезпечити перемогу Україні, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує нагальної підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це генсек НАТО в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Частково – щоб запобігти подальшим здобуткам Росії, але забезпечити водночас можливості України звільнити більше території. І я глибоко вірю, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального – це зробити так, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а перемогла Україна", – заявив очільник альянсу.
Він також згадав про пакети допомоги, які нещодавно виділили Швеція й Канада, а також безпекові запевнення на "мільярди доларів додаткової підтримки", угоди про які Україна підписала з Німеччиною та Францією.
"Дуже вітається оголошення Японії. Також цього тижня – понад 100 мільйонів доларів додатково на розмінування. Тому, звісно, ми зосереджені на Сполучених Штатах, але ми також бачимо, як інші союзники справді активізуються та надають значну підтримку Україні", – резюмував Столтенберґ, відповідаючи на запитання про прискорення схвалення фінансування військової допомоги Україні з боку Конгресу США.
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Проте бутєрброд з дружиною і досі бентежать уми всього цивілізованого світу.
Хтось може мені пояснити секрет успіху?
тобто, вьо, навального нема, більше нічого не заважає, допомогти україні, перемогти?
відсвяткуємо, цю подію, передачею україні, далекобійних ракет та самолів.
а, і ще, знімемо табу, на бомбардування кацапської території.
Поїхати ( хтось йому навішав такої лапши на вуха!!) - в рашку і здатися путіну!!( сподівався, що його зороблять наступним президентом кацапстану)💩