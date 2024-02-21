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Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась, - Арахамия

зеленський

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал информацию о завершении встречи фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия написал в телеграм-канале.

Арахамия отметил: "Закончилась встреча нашей фракции с президентом.

Понимаем, что она привлекла большое внимание СМИ, так как это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения. Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента разрешил ее провести только сейчас.

Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения. Это обычная практика для всех огромных команд.

Говорили о самом главном для нашей Победы – фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям. Работы много. Но с самого начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы.

Спасибо президенту за встречу и возвращаемся к своей работе".

Читайте также: Зеленский проведет завтра встречу с фракцией "Слуга народа"

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+64
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21.02.2024 19:24
+44
Шашлики були ?
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21.02.2024 19:19
+38
Потужно?
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21.02.2024 19:18
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Потужно?
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21.02.2024 19:18 Ответить
Перед початком кінця епохи зеболота. Відлік пішов
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21.02.2024 19:22 Ответить
всі в гавно.
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21.02.2024 19:24 Ответить
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21.02.2024 22:37 Ответить
пукнули
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21.02.2024 19:37 Ответить
АМІНЬ!-вже Подолояк у Майкла Накі знову експердствує у справах ЗСУ
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21.02.2024 19:39 Ответить
Вот что будет "потужно"...

25 февраля Зеленский планирует провести конференцию военно-политического руководства, - Никифоров

По словам пресс-секретаря, нас ожидает "честный разговор" о нашем будущем пути в 2024 году. Будут все топ спикеры: военные, премьер, СБУ, ГУР и другие.
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21.02.2024 19:42 Ответить
це той випадок коли сурдопереклад був змістовнішим чим надпотужно скалічений намаганням препізедент під ОПою.
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21.02.2024 19:57 Ответить
А що там з дурнорежимом ?
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21.02.2024 21:28 Ответить
Шашлики були ?
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21.02.2024 19:19 Ответить
Не було. Бо безугла СТРИПТИЗ устроїла !
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21.02.2024 19:21 Ответить
..через що всім довелося терміново покинути залу
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21.02.2024 19:22 Ответить
Зегевара аккомпанировал на рояле.
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21.02.2024 19:24 Ответить
Не скажииии.... Стрептиз безумної під шашлики це саме ТО!
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21.02.2024 20:15 Ответить
🐍🐸
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21.02.2024 22:09 Ответить
бестижа
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21.02.2024 22:38 Ответить
ПОМРІЮ- МОЖНА?
Вова розказав їм- ми колись розігнали ВР, бо там не було вже коаліції. От й зараз у нас її немає, вороги України ОПЗЖ нам підголосовують. Мені залишилося 100 днів Я пропоную коаліцію Єдності, реанімацію ПАРЛАМЕНТУ , бо виборів мене, поки війна, бути не може а за констицією Парламент може діяти у цей час без перевиборів, правити як друга головна гілка країни , А я буду як президент Німеччини предсвницькою гілкою влади на міжнародних заходах. Кабмін мені запропонує нова коаліція , ми ж обіцяли оновити владу - ну тільки ж Залужного викидати треба й 5-6 менеджерів вичистити з ОПУ й посади туди звичайнісіньких канцеляристів .
Поскількаи піддався ІПСОшкам Кремля й Єрмака з Подоляком , вибачаюсь- повертаю Залужного з його командою .
Так я врятую не тільки Україну, а й своє справжнє батьком дане мені ім"я"увійду в історію не НЕЛОХОМ й НЕТРЯПКОЮ й дітям не буду за мене соромно.
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21.02.2024 19:50 Ответить
Давно не виделись, но долго не общались. Напоминает как Янык приезжал к рыгам принимать диктаторские законы.
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21.02.2024 19:21 Ответить
Подія!!!
Elvis Has Left the Building!!!
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21.02.2024 19:21 Ответить
...and went to the Heartbreak Hotel. 😌
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21.02.2024 19:46 Ответить
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21.02.2024 19:24 Ответить
Я давно всім кажу-він свята людина.Що б Україна без нього робила?
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21.02.2024 19:53 Ответить
фєєрічно!
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21.02.2024 19:24 Ответить
Та да! Ось чомусь провести зустріч з тими, кому (не) служить і сам Зєлєнскій, і його партія в голову Зєлєнскому не приходить. Ні родичам полонених азовців, ні родичам розстріляних на позиціях на Зеніті під Авдіївкою... Напевне сказати нічого. Гидко...
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21.02.2024 20:14 Ответить
Поїпались...??
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21.02.2024 19:24 Ответить
Ну слава Богу!
Нарешті відбулося і тепер з новими силами об'єднувати заради перемоги, працювати, працювати і ще раз працю-
...якого дідька?! То ж не президент! президент ось:
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21.02.2024 19:28 Ответить
А це хто ? Невже дЄрмак ? Повісте його .... на дошку пошани перед Верховною Радою. Нарід має знати своїх героїв комуністичної праці.
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21.02.2024 19:31 Ответить
Точно... Повісити у прямому розумінні.
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21.02.2024 19:47 Ответить
Він йому в ванні зачитував сумісні з Подоляком ІПСОшки типу від Кремля (школа ботоферм Пригожина Подоляку згодилася- вони ж разом Вову вели на вибори) .А потім все це розповів достойній журналістці з WP , як НЕНАЗВАНЕ ДЖЕРЕЛО З ОДНІЄЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, використали її як корисну ідіотку .
От за логікою, якщо ТІПА ІПСО Кремля " сдєлало вовє нєрви" , він викинув Залужного - то треба виправляти помилку й повертати Батьтка Нації на роботу .
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21.02.2024 19:59 Ответить
Якщо іпсо кремля здєлало ваві нєрви, во викидати потрібно ваву!!!
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21.02.2024 20:23 Ответить
ніззя- Партнери повинні патіхаму зажати яйця , щоб закрив МАРОДЕРНЮ ЄРМАКА , оживив ВР, повернув Залужного - інакше не будуть допомагати.
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21.02.2024 20:44 Ответить
Арахуймія прийшов у війсковій формі утирок
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21.02.2024 21:30 Ответить
" І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів.... " прийняти якнайшвидше новий закон про мобілізацію. Цього хочуть усі, особливо ухилянти.
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21.02.2024 19:28 Ответить
Що там пише наш свлькор: самогонка була? Пики били?
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21.02.2024 19:28 Ответить
Гнусавий довбойоб. Відчув, що потужності не вистачає. Розхитати човен. Звернувся до своїх ДУБілів за допомогою знову когось ЗАБРЕХАТИ. Гидко дивитись на його свинячу пику ! Пика без мізків, без совісті, без ... плану
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21.02.2024 19:28 Ответить
Ну, навіщо ви так!
План є!
І якісний…
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21.02.2024 19:48 Ответить
Скоріше потужний. Як потужний ПотуЖНЄЦ на всі руки мАлАдЄц !
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21.02.2024 20:19 Ответить
І один з напрямків посилення-посилення офшорізації.
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21.02.2024 19:28 Ответить
Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи Джерело:

Щоб і надалі утримати владу
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21.02.2024 19:29 Ответить
Ці хрюшки такі самовпевнені ! Що Перемога у них в кишені. Нахрін генерали, ЗСУ, волонтери. Та навіть партнери вже непотрібні. Тільки заважають брехати.
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21.02.2024 19:36 Ответить
говорили про те, як і далі саботувати шлях до перемоги України
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21.02.2024 19:31 Ответить
ділили награбоване(((
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21.02.2024 19:31 Ответить
Поїли шашликів, пограли на роялі, і гвоздь програми безугла на шесті)))
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21.02.2024 19:32 Ответить
Осиковому.
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21.02.2024 19:47 Ответить
Тепер, мабуть, прямо після зустрічі, усі чоловіки, з отого міфічного утворення у ВРУ, підуть до ТЦК, щоб нарешті реально захищати Україну, без отих дивних канавертів для нардепів у ВРУ!! Це ж не офшорити…
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21.02.2024 19:33 Ответить
Ех, а раніше були деньки, коли гудів Трускавець, тріщали лижі в Буковелі... А сьогодні десь тихенько в Києві, в підвалі, вигнавши на пару часів котів.
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21.02.2024 19:36 Ответить
Все молодці хлопці,поділили що залишилось і як янек назер,таких ублюдків країна не витримає далі ,а як співав в 19 році шльондра коломойская ,з тими тварями нам з кацапами не справитись ,так що на землю обетовану назер,якщо затримаєтеся на можно і на каштанах на Хрещатик Повісити,да і всіх ушлепків прокуратура дбр СБУ разом з собою нахер
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21.02.2024 19:36 Ответить
А що сказати хтів?
Бо повідомлення не містить жодної корисної інформації.
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21.02.2024 19:37 Ответить
а в цей час ніяких обстрилів по Київу не було. це добре, але є питання- совпадєніє?
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21.02.2024 19:38 Ответить
Чудь лисова.Говорили про Перемогу УКРАИНЫ? або про перемогу рыгив- малоросив.Гребаный антимайдан.
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21.02.2024 19:39 Ответить
І як там Безмозглу синхронізували?
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21.02.2024 19:44 Ответить
Зелений барига збагатився у 840 раз!
Геть Зеленого Баригу!
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21.02.2024 19:45 Ответить
Дострокові
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21.02.2024 20:02 Ответить
Зеленський обіцяв припинити війну. Але він її не припиняє, тому, що Зелений барига заробляє на війні!
Війна вигідна зеленому баризі, тому, що він на ній збагачується.
Зелений барига на війні збагатився у 840 разів!
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21.02.2024 19:47 Ответить
знов шашлики жрала зелена шобла...
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21.02.2024 19:48 Ответить
На даний час актуально об'єднуватись всім ,а не тільки красти,якщо снаряди є складність в виробництві,то що мін ,куска болванок не наробити,повністю рукожопі ,а це зелене воровське шапіто пора закривати .Хоча якщо вибори будуть ці ублюдки 50 відсотків дебілів знайдуть ,бо рятівник шашликів Зеров,та боневтік .
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21.02.2024 19:50 Ответить
Черговий Трускавець - 2.0
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21.02.2024 19:50 Ответить
а я вже подумала, що створять свою окрему штурмову бригаду
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21.02.2024 19:52 Ответить
може таки шаурмову ?
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21.02.2024 20:17 Ответить
он же на кордони должен быть
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21.02.2024 19:52 Ответить
абхазоид арахамия, бывший диджей, це велика фигура в управлении государством и законодательстве.
ЗЕ-команда-клоунов.
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21.02.2024 19:57 Ответить
Партія не керує державою. Партія НАПРАВЛЯЄТ. Ну, просто, дитячий сад. Як вам ще поясняти.
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21.02.2024 20:01 Ответить
Цікаво, а бубочка шось висрав своїм ротом, чи за нього кукурікав д,Ермак?
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21.02.2024 19:57 Ответить
Грошей хочаб на всіх вистачило?
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21.02.2024 20:00 Ответить
Потужно домовилися, як в найтіснішій єдності партії та офісу до решти обікрасти нашу державу.
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21.02.2024 20:02 Ответить
Они не обикрасти, они продавати державу......
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21.02.2024 20:04 Ответить
Один дебіл зустрівся з іншими дебіляками. І чого доброго від цього чекати.
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21.02.2024 20:04 Ответить
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21.02.2024 20:05 Ответить
Він шо *********?
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21.02.2024 21:28 Ответить
Скоріш цзаофан. Те саме що і хунвейбін - тільки вид зверху.
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21.02.2024 21:39 Ответить
Ні, просто звичайне *****.
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21.02.2024 22:27 Ответить
Всемудачи.
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21.02.2024 20:15 Ответить
Оригінальне словосполучення. Головне 100% влучне.
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21.02.2024 21:42 Ответить
Зустрілись свині біля корита !!!!!
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21.02.2024 20:18 Ответить
Ну, чЬо, рєшілі ? В Трускавец їхати. На семінар чи лікбез ???
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21.02.2024 20:20 Ответить
Не в Трускавець, а в Оман.
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21.02.2024 22:29 Ответить
інший заголовок цієї новини: "мавпи поспілкувалися".
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21.02.2024 20:38 Ответить
Збирає голоси за закон про мобілізацію якщо хтось не зрозумів
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21.02.2024 20:51 Ответить
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21.02.2024 21:22 Ответить
свинячі шашлики??
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21.02.2024 21:50 Ответить
Єдність суспільства це коли влада поважає народ і прислухається до його думки, а народ поважає владу саме за те, що вона з повагою відноситься до народу і діє враховуючі думки народу.

А ще єдність це коли президент- президент всієї країни і тому зустрічається з усіма кого народ обрав своїми представниками у Верховну Раду України.
Я дуже хочу щоб це сталось і було природньою подією.
Щоб зникла вибірковість, яка свідчить зовсім не про єднання.
Це б було сильним кроком відповідальньої людини.
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21.02.2024 21:58 Ответить
Відповідальна людина? Перше та друге, це про кого? Ви, що тільки прокинулися від сну?
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22.02.2024 07:45 Ответить
Нарада у Зеленського. Керівництво ОПУ, Умєров, Стефанчук. 30 заяв на вихід з фракції і складання повноважень депутатів. Перед Зеленським вибір - валити закон про мобілізацію, як того вимагає прокремлівське лобі, або втратити більшість в парламенті, бо там розуміють наслідки, а тримати вкупі їх - нема грошей.

Вирішили зібрати фракцію і поговорити ...

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.02.2024 23:00 Ответить
Потужно поговорили? А по рюмашці єрмак своїм слугам налив?
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21.02.2024 23:19 Ответить
підари кончені,всією фракцією на фронт! і гамнокомандувача з собою візьміть,
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22.02.2024 03:25 Ответить
Просив проголосувати Раду за продовження повноважень Президента до кінця війни? Виходить, що погодив, бо заяву на вихід із депутатів написав тільки Медяник. Решта будуть відповідати по закону.
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22.02.2024 07:57 Ответить
 
 