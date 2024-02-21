Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась, - Арахамия
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал информацию о завершении встречи фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия написал в телеграм-канале.
Арахамия отметил: "Закончилась встреча нашей фракции с президентом.
Понимаем, что она привлекла большое внимание СМИ, так как это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения. Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента разрешил ее провести только сейчас.
Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения. Это обычная практика для всех огромных команд.
Говорили о самом главном для нашей Победы – фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям. Работы много. Но с самого начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы.
Спасибо президенту за встречу и возвращаемся к своей работе".
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25 февраля Зеленский планирует провести конференцию военно-политического руководства, - Никифоров
По словам пресс-секретаря, нас ожидает "честный разговор" о нашем будущем пути в 2024 году. Будут все топ спикеры: военные, премьер, СБУ, ГУР и другие.
Вова розказав їм- ми колись розігнали ВР, бо там не було вже коаліції. От й зараз у нас її немає, вороги України ОПЗЖ нам підголосовують. Мені залишилося 100 днів Я пропоную коаліцію Єдності, реанімацію ПАРЛАМЕНТУ , бо виборів мене, поки війна, бути не може а за констицією Парламент може діяти у цей час без перевиборів, правити як друга головна гілка країни , А я буду як президент Німеччини предсвницькою гілкою влади на міжнародних заходах. Кабмін мені запропонує нова коаліція , ми ж обіцяли оновити владу - ну тільки ж Залужного викидати треба й 5-6 менеджерів вичистити з ОПУ й посади туди звичайнісіньких канцеляристів .
Поскількаи піддався ІПСОшкам Кремля й Єрмака з Подоляком , вибачаюсь- повертаю Залужного з його командою .
Так я врятую не тільки Україну, а й своє справжнє батьком дане мені ім"я"увійду в історію не НЕЛОХОМ й НЕТРЯПКОЮ й дітям не буду за мене соромно.
Elvis Has Left the Building!!!
Нарешті відбулося і тепер з новими силами об'єднувати заради перемоги, працювати, працювати і ще раз працю-
...якого дідька?! То ж не президент! президент ось:
От за логікою, якщо ТІПА ІПСО Кремля " сдєлало вовє нєрви" , він викинув Залужного - то треба виправляти помилку й повертати Батьтка Нації на роботу .
План є!
І якісний…
Щоб і надалі утримати владу
Бо повідомлення не містить жодної корисної інформації.
Геть Зеленого Баригу!
Війна вигідна зеленому баризі, тому, що він на ній збагачується.
Зелений барига на війні збагатився у 840 разів!
ЗЕ-команда-клоунов.
А ще єдність це коли президент- президент всієї країни і тому зустрічається з усіма кого народ обрав своїми представниками у Верховну Раду України.
Я дуже хочу щоб це сталось і було природньою подією.
Щоб зникла вибірковість, яка свідчить зовсім не про єднання.
Це б було сильним кроком відповідальньої людини.
Вирішили зібрати фракцію і поговорити ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html