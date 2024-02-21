УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14280 відвідувачів онлайн
Новини
9 079 90

Зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу" завершилася, - Арахамія

зеленський

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив інформацію про завершення зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія написав у телеграмі.

Арахамія зазначив: "Закінчилася зустріч нашої фракції з Президентом.

Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз.

Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд.

Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги.

Дякуємо Президенту за зустріч і повертаємося до своєї роботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проведе завтра зустріч з фракцією "Слуга народу"

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2813)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+64
показати весь коментар
21.02.2024 19:24
+44
Шашлики були ?
показати весь коментар
21.02.2024 19:19
+38
Потужно?
показати весь коментар
21.02.2024 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно?
показати весь коментар
21.02.2024 19:18 Відповісти
Перед початком кінця епохи зеболота. Відлік пішов
показати весь коментар
21.02.2024 19:22 Відповісти
всі в гавно.
показати весь коментар
21.02.2024 19:24 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2024 22:37 Відповісти
пукнули
показати весь коментар
21.02.2024 19:37 Відповісти
АМІНЬ!-вже Подолояк у Майкла Накі знову експердствує у справах ЗСУ
показати весь коментар
21.02.2024 19:39 Відповісти
Вот что будет "потужно"...

25 февраля Зеленский планирует провести конференцию военно-политического руководства, - Никифоров

По словам пресс-секретаря, нас ожидает "честный разговор" о нашем будущем пути в 2024 году. Будут все топ спикеры: военные, премьер, СБУ, ГУР и другие.
показати весь коментар
21.02.2024 19:42 Відповісти
це той випадок коли сурдопереклад був змістовнішим чим надпотужно скалічений намаганням препізедент під ОПою.
показати весь коментар
21.02.2024 19:57 Відповісти
А що там з дурнорежимом ?
показати весь коментар
21.02.2024 21:28 Відповісти
Шашлики були ?
показати весь коментар
21.02.2024 19:19 Відповісти
Не було. Бо безугла СТРИПТИЗ устроїла !
показати весь коментар
21.02.2024 19:21 Відповісти
..через що всім довелося терміново покинути залу
показати весь коментар
21.02.2024 19:22 Відповісти
Зегевара аккомпанировал на рояле.
показати весь коментар
21.02.2024 19:24 Відповісти
Не скажииии.... Стрептиз безумної під шашлики це саме ТО!
показати весь коментар
21.02.2024 20:15 Відповісти
🐍🐸
показати весь коментар
21.02.2024 22:09 Відповісти
бестижа
показати весь коментар
21.02.2024 22:38 Відповісти
ПОМРІЮ- МОЖНА?
Вова розказав їм- ми колись розігнали ВР, бо там не було вже коаліції. От й зараз у нас її немає, вороги України ОПЗЖ нам підголосовують. Мені залишилося 100 днів Я пропоную коаліцію Єдності, реанімацію ПАРЛАМЕНТУ , бо виборів мене, поки війна, бути не може а за констицією Парламент може діяти у цей час без перевиборів, правити як друга головна гілка країни , А я буду як президент Німеччини предсвницькою гілкою влади на міжнародних заходах. Кабмін мені запропонує нова коаліція , ми ж обіцяли оновити владу - ну тільки ж Залужного викидати треба й 5-6 менеджерів вичистити з ОПУ й посади туди звичайнісіньких канцеляристів .
Поскількаи піддався ІПСОшкам Кремля й Єрмака з Подоляком , вибачаюсь- повертаю Залужного з його командою .
Так я врятую не тільки Україну, а й своє справжнє батьком дане мені ім"я"увійду в історію не НЕЛОХОМ й НЕТРЯПКОЮ й дітям не буду за мене соромно.
показати весь коментар
21.02.2024 19:50 Відповісти
Давно не виделись, но долго не общались. Напоминает как Янык приезжал к рыгам принимать диктаторские законы.
показати весь коментар
21.02.2024 19:21 Відповісти
Подія!!!
Elvis Has Left the Building!!!
показати весь коментар
21.02.2024 19:21 Відповісти
...and went to the Heartbreak Hotel. 😌
показати весь коментар
21.02.2024 19:46 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2024 19:24 Відповісти
Я давно всім кажу-він свята людина.Що б Україна без нього робила?
показати весь коментар
21.02.2024 19:53 Відповісти
фєєрічно!
показати весь коментар
21.02.2024 19:24 Відповісти
Та да! Ось чомусь провести зустріч з тими, кому (не) служить і сам Зєлєнскій, і його партія в голову Зєлєнскому не приходить. Ні родичам полонених азовців, ні родичам розстріляних на позиціях на Зеніті під Авдіївкою... Напевне сказати нічого. Гидко...
показати весь коментар
21.02.2024 20:14 Відповісти
Поїпались...??
показати весь коментар
21.02.2024 19:24 Відповісти
Ну слава Богу!
Нарешті відбулося і тепер з новими силами об'єднувати заради перемоги, працювати, працювати і ще раз працю-
...якого дідька?! То ж не президент! президент ось:
показати весь коментар
21.02.2024 19:28 Відповісти
А це хто ? Невже дЄрмак ? Повісте його .... на дошку пошани перед Верховною Радою. Нарід має знати своїх героїв комуністичної праці.
показати весь коментар
21.02.2024 19:31 Відповісти
Точно... Повісити у прямому розумінні.
показати весь коментар
21.02.2024 19:47 Відповісти
Він йому в ванні зачитував сумісні з Подоляком ІПСОшки типу від Кремля (школа ботоферм Пригожина Подоляку згодилася- вони ж разом Вову вели на вибори) .А потім все це розповів достойній журналістці з WP , як НЕНАЗВАНЕ ДЖЕРЕЛО З ОДНІЄЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, використали її як корисну ідіотку .
От за логікою, якщо ТІПА ІПСО Кремля " сдєлало вовє нєрви" , він викинув Залужного - то треба виправляти помилку й повертати Батьтка Нації на роботу .
показати весь коментар
21.02.2024 19:59 Відповісти
Якщо іпсо кремля здєлало ваві нєрви, во викидати потрібно ваву!!!
показати весь коментар
21.02.2024 20:23 Відповісти
ніззя- Партнери повинні патіхаму зажати яйця , щоб закрив МАРОДЕРНЮ ЄРМАКА , оживив ВР, повернув Залужного - інакше не будуть допомагати.
показати весь коментар
21.02.2024 20:44 Відповісти
Арахуймія прийшов у війсковій формі утирок
показати весь коментар
21.02.2024 21:30 Відповісти
" І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів.... " прийняти якнайшвидше новий закон про мобілізацію. Цього хочуть усі, особливо ухилянти.
показати весь коментар
21.02.2024 19:28 Відповісти
Що там пише наш свлькор: самогонка була? Пики били?
показати весь коментар
21.02.2024 19:28 Відповісти
Гнусавий довбойоб. Відчув, що потужності не вистачає. Розхитати човен. Звернувся до своїх ДУБілів за допомогою знову когось ЗАБРЕХАТИ. Гидко дивитись на його свинячу пику ! Пика без мізків, без совісті, без ... плану
показати весь коментар
21.02.2024 19:28 Відповісти
Ну, навіщо ви так!
План є!
І якісний…
показати весь коментар
21.02.2024 19:48 Відповісти
Скоріше потужний. Як потужний ПотуЖНЄЦ на всі руки мАлАдЄц !
показати весь коментар
21.02.2024 20:19 Відповісти
І один з напрямків посилення-посилення офшорізації.
показати весь коментар
21.02.2024 19:28 Відповісти
Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи Джерело:

Щоб і надалі утримати владу
показати весь коментар
21.02.2024 19:29 Відповісти
Ці хрюшки такі самовпевнені ! Що Перемога у них в кишені. Нахрін генерали, ЗСУ, волонтери. Та навіть партнери вже непотрібні. Тільки заважають брехати.
показати весь коментар
21.02.2024 19:36 Відповісти
говорили про те, як і далі саботувати шлях до перемоги України
показати весь коментар
21.02.2024 19:31 Відповісти
ділили награбоване(((
показати весь коментар
21.02.2024 19:31 Відповісти
Поїли шашликів, пограли на роялі, і гвоздь програми безугла на шесті)))
показати весь коментар
21.02.2024 19:32 Відповісти
Осиковому.
показати весь коментар
21.02.2024 19:47 Відповісти
Тепер, мабуть, прямо після зустрічі, усі чоловіки, з отого міфічного утворення у ВРУ, підуть до ТЦК, щоб нарешті реально захищати Україну, без отих дивних канавертів для нардепів у ВРУ!! Це ж не офшорити…
показати весь коментар
21.02.2024 19:33 Відповісти
Ех, а раніше були деньки, коли гудів Трускавець, тріщали лижі в Буковелі... А сьогодні десь тихенько в Києві, в підвалі, вигнавши на пару часів котів.
показати весь коментар
21.02.2024 19:36 Відповісти
Все молодці хлопці,поділили що залишилось і як янек назер,таких ублюдків країна не витримає далі ,а як співав в 19 році шльондра коломойская ,з тими тварями нам з кацапами не справитись ,так що на землю обетовану назер,якщо затримаєтеся на можно і на каштанах на Хрещатик Повісити,да і всіх ушлепків прокуратура дбр СБУ разом з собою нахер
показати весь коментар
21.02.2024 19:36 Відповісти
А що сказати хтів?
Бо повідомлення не містить жодної корисної інформації.
показати весь коментар
21.02.2024 19:37 Відповісти
а в цей час ніяких обстрилів по Київу не було. це добре, але є питання- совпадєніє?
показати весь коментар
21.02.2024 19:38 Відповісти
Чудь лисова.Говорили про Перемогу УКРАИНЫ? або про перемогу рыгив- малоросив.Гребаный антимайдан.
показати весь коментар
21.02.2024 19:39 Відповісти
І як там Безмозглу синхронізували?
показати весь коментар
21.02.2024 19:44 Відповісти
Зелений барига збагатився у 840 раз!
Геть Зеленого Баригу!
показати весь коментар
21.02.2024 19:45 Відповісти
Дострокові
показати весь коментар
21.02.2024 20:02 Відповісти
Зеленський обіцяв припинити війну. Але він її не припиняє, тому, що Зелений барига заробляє на війні!
Війна вигідна зеленому баризі, тому, що він на ній збагачується.
Зелений барига на війні збагатився у 840 разів!
показати весь коментар
21.02.2024 19:47 Відповісти
знов шашлики жрала зелена шобла...
показати весь коментар
21.02.2024 19:48 Відповісти
На даний час актуально об'єднуватись всім ,а не тільки красти,якщо снаряди є складність в виробництві,то що мін ,куска болванок не наробити,повністю рукожопі ,а це зелене воровське шапіто пора закривати .Хоча якщо вибори будуть ці ублюдки 50 відсотків дебілів знайдуть ,бо рятівник шашликів Зеров,та боневтік .
показати весь коментар
21.02.2024 19:50 Відповісти
Черговий Трускавець - 2.0
показати весь коментар
21.02.2024 19:50 Відповісти
а я вже подумала, що створять свою окрему штурмову бригаду
показати весь коментар
21.02.2024 19:52 Відповісти
може таки шаурмову ?
показати весь коментар
21.02.2024 20:17 Відповісти
он же на кордони должен быть
показати весь коментар
21.02.2024 19:52 Відповісти
абхазоид арахамия, бывший диджей, це велика фигура в управлении государством и законодательстве.
ЗЕ-команда-клоунов.
показати весь коментар
21.02.2024 19:57 Відповісти
Партія не керує державою. Партія НАПРАВЛЯЄТ. Ну, просто, дитячий сад. Як вам ще поясняти.
показати весь коментар
21.02.2024 20:01 Відповісти
Цікаво, а бубочка шось висрав своїм ротом, чи за нього кукурікав д,Ермак?
показати весь коментар
21.02.2024 19:57 Відповісти
Грошей хочаб на всіх вистачило?
показати весь коментар
21.02.2024 20:00 Відповісти
Потужно домовилися, як в найтіснішій єдності партії та офісу до решти обікрасти нашу державу.
показати весь коментар
21.02.2024 20:02 Відповісти
Они не обикрасти, они продавати державу......
показати весь коментар
21.02.2024 20:04 Відповісти
Один дебіл зустрівся з іншими дебіляками. І чого доброго від цього чекати.
показати весь коментар
21.02.2024 20:04 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2024 20:05 Відповісти
Він шо *********?
показати весь коментар
21.02.2024 21:28 Відповісти
Скоріш цзаофан. Те саме що і хунвейбін - тільки вид зверху.
показати весь коментар
21.02.2024 21:39 Відповісти
Ні, просто звичайне *****.
показати весь коментар
21.02.2024 22:27 Відповісти
Всемудачи.
показати весь коментар
21.02.2024 20:15 Відповісти
Оригінальне словосполучення. Головне 100% влучне.
показати весь коментар
21.02.2024 21:42 Відповісти
Зустрілись свині біля корита !!!!!
показати весь коментар
21.02.2024 20:18 Відповісти
Ну, чЬо, рєшілі ? В Трускавец їхати. На семінар чи лікбез ???
показати весь коментар
21.02.2024 20:20 Відповісти
Не в Трускавець, а в Оман.
показати весь коментар
21.02.2024 22:29 Відповісти
інший заголовок цієї новини: "мавпи поспілкувалися".
показати весь коментар
21.02.2024 20:38 Відповісти
Збирає голоси за закон про мобілізацію якщо хтось не зрозумів
показати весь коментар
21.02.2024 20:51 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2024 21:22 Відповісти
свинячі шашлики??
показати весь коментар
21.02.2024 21:50 Відповісти
Єдність суспільства це коли влада поважає народ і прислухається до його думки, а народ поважає владу саме за те, що вона з повагою відноситься до народу і діє враховуючі думки народу.

А ще єдність це коли президент- президент всієї країни і тому зустрічається з усіма кого народ обрав своїми представниками у Верховну Раду України.
Я дуже хочу щоб це сталось і було природньою подією.
Щоб зникла вибірковість, яка свідчить зовсім не про єднання.
Це б було сильним кроком відповідальньої людини.
показати весь коментар
21.02.2024 21:58 Відповісти
Відповідальна людина? Перше та друге, це про кого? Ви, що тільки прокинулися від сну?
показати весь коментар
22.02.2024 07:45 Відповісти
Нарада у Зеленського. Керівництво ОПУ, Умєров, Стефанчук. 30 заяв на вихід з фракції і складання повноважень депутатів. Перед Зеленським вибір - валити закон про мобілізацію, як того вимагає прокремлівське лобі, або втратити більшість в парламенті, бо там розуміють наслідки, а тримати вкупі їх - нема грошей.

Вирішили зібрати фракцію і поговорити ...

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
21.02.2024 23:00 Відповісти
Потужно поговорили? А по рюмашці єрмак своїм слугам налив?
показати весь коментар
21.02.2024 23:19 Відповісти
підари кончені,всією фракцією на фронт! і гамнокомандувача з собою візьміть,
показати весь коментар
22.02.2024 03:25 Відповісти
Просив проголосувати Раду за продовження повноважень Президента до кінця війни? Виходить, що погодив, бо заяву на вихід із депутатів написав тільки Медяник. Решта будуть відповідати по закону.
показати весь коментар
22.02.2024 07:57 Відповісти
 
 