Зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу" завершилася, - Арахамія
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив інформацію про завершення зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія написав у телеграмі.
Арахамія зазначив: "Закінчилася зустріч нашої фракції з Президентом.
Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз.
Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд.
Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги.
Дякуємо Президенту за зустріч і повертаємося до своєї роботи".
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25 февраля Зеленский планирует провести конференцию военно-политического руководства, - Никифоров
По словам пресс-секретаря, нас ожидает "честный разговор" о нашем будущем пути в 2024 году. Будут все топ спикеры: военные, премьер, СБУ, ГУР и другие.
Вова розказав їм- ми колись розігнали ВР, бо там не було вже коаліції. От й зараз у нас її немає, вороги України ОПЗЖ нам підголосовують. Мені залишилося 100 днів Я пропоную коаліцію Єдності, реанімацію ПАРЛАМЕНТУ , бо виборів мене, поки війна, бути не може а за констицією Парламент може діяти у цей час без перевиборів, правити як друга головна гілка країни , А я буду як президент Німеччини предсвницькою гілкою влади на міжнародних заходах. Кабмін мені запропонує нова коаліція , ми ж обіцяли оновити владу - ну тільки ж Залужного викидати треба й 5-6 менеджерів вичистити з ОПУ й посади туди звичайнісіньких канцеляристів .
Поскількаи піддався ІПСОшкам Кремля й Єрмака з Подоляком , вибачаюсь- повертаю Залужного з його командою .
Так я врятую не тільки Україну, а й своє справжнє батьком дане мені ім"я"увійду в історію не НЕЛОХОМ й НЕТРЯПКОЮ й дітям не буду за мене соромно.
Elvis Has Left the Building!!!
Нарешті відбулося і тепер з новими силами об'єднувати заради перемоги, працювати, працювати і ще раз працю-
...якого дідька?! То ж не президент! президент ось:
От за логікою, якщо ТІПА ІПСО Кремля " сдєлало вовє нєрви" , він викинув Залужного - то треба виправляти помилку й повертати Батьтка Нації на роботу .
План є!
І якісний…
Щоб і надалі утримати владу
Бо повідомлення не містить жодної корисної інформації.
Геть Зеленого Баригу!
Війна вигідна зеленому баризі, тому, що він на ній збагачується.
Зелений барига на війні збагатився у 840 разів!
ЗЕ-команда-клоунов.
А ще єдність це коли президент- президент всієї країни і тому зустрічається з усіма кого народ обрав своїми представниками у Верховну Раду України.
Я дуже хочу щоб це сталось і було природньою подією.
Щоб зникла вибірковість, яка свідчить зовсім не про єднання.
Це б було сильним кроком відповідальньої людини.
Вирішили зібрати фракцію і поговорити ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html