Зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу" завершилася, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив інформацію про завершення зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія написав у телеграмі.

Арахамія зазначив: "Закінчилася зустріч нашої фракції з Президентом.

Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз.

Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд.

Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги.

Дякуємо Президенту за зустріч і повертаємося до своєї роботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проведе завтра зустріч з фракцією "Слуга народу"