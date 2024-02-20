Зеленський проведе завтра зустріч з фракцією "Слуга народу"
Президент Володимир Зеленський проведе завтра зустріч з членами фракції "Слуга народу".
Цю інформацію підтвердили джерела Цензор.НЕТ.
Як зазначається, єдиною причиною зустрічі названо 2 роки війни.
На запитання, чи обговорюватимуть на зустрічі кадрові зміни в уряді, співрозмовник сказав, що ні. Але і не заперечив можливість таких ротацій у майбутньому.
Топ коментарі
+48 Старый зольдат
показати весь коментар20.02.2024 19:46
+30 Nika Niko
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показати весь коментар20.02.2024 19:47
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Шоб у то саме місце де ви зберетесь прилетіло. ТРИЧІ поспіль.
на ЗСУ...😉
Невже, після цієї зустрічі, усі чоловіки-слуг, підуть в ТЦК для проходження військової служби на передовій, щоб на ділі захищати Україну, але тепер не за канверти та бонуси від голосування!!
Це може, значно підняти у Зеленського, те що у нього уже опало і теліпається, єрундою…. Хтось же, за цим самим, ну рейтингам, спостерігає та доповідає..
Зелені тварюки будуть засуджені.
Є копії ШТ та ЗАС про розмінування.
Що, зелена банда ЗБС?
Тупі ті,що їх вибрали.
Але на війні наживався Порошенко.
піаніні грати
Хай народ бачить чим вони там займаються!
А то закрилися і творять шабаші!
І не треба прикриватись війною, 73% повинні знати своїх ,,героїв,,!
Хоть би фотки його надіслали, від ЗМІ мономарафону, коли перстень облобизають..
Всі скучили за танцями безмізкої і пухкенькими коніертами...
Та й вино за 11к баксюків ще лишилось... А після турне по Європі дєрьмак оновив "сировину" для доріжок... Потрібна дегустація...
Роботи - непочатий край!
Сподіваюсь на передоз
Греки Кіпр і Франція заблокували питання постачання снарядів і байрактарів по фінансування цього питання Турками і виробництву,якщо Киіпр і Греки зрозуміло то Франція яка тільки підписала безпекові гарантії в ту саму секунду підтерлася ними.Оце і всі ті безпекові гарантії і чого вони варті.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/avdijivka-zaraz-u-polon-rf-mogli-potrapiti-sotni-ukrajinskih-soldativ-novini-ukrajini-50394510.html
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Прозріваю:
Офіс Зеленського прилаштував свого колишнього радника в Міноборони. Йдеться про Кірюшу Тимошенка, якого змушені були звільнити через низку скандалів. Останньою краплею стало те, що мільйонер Кирило заграбастав собі один із елітних позашляховиків, які західні союзники надали для гуманітарних цілей.
Свого часу в ОП Тимошенко курував Велике крадівництво - саме на нього йшли всі потоки, якими фінансували служок в Раді та інші забаганки Зеленського і Ко.
Тепер кажуть, що Тимошенко відповідатиме за будівництво фортифікаційних споруд. І стає страшно за наші фортифікації, з огляду на ті шалені корупційні скандали, які вирували навколо Великбуду Зеленського. Що ж, як бачимо друзям Зеленського ніякі косяки не страшні. Що далі, чекаємо на повернення Баканова?
@lexx_sa
А клоун виявися ніх...я не клоуном. Зелупи, вас наїбали. Як ви це ще не зрозуміли?