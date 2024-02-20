Зеленський проведе завтра зустріч з фракцією "Слуга народу"

Президент Володимир Зеленський проведе завтра зустріч з членами фракції "Слуга народу".

Цю інформацію підтвердили джерела Цензор.НЕТ.

Як зазначається, єдиною причиною зустрічі названо 2 роки війни.

На запитання, чи обговорюватимуть на зустрічі кадрові зміни в уряді, співрозмовник сказав, що ні. Але і не заперечив можливість таких ротацій у майбутньому.

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