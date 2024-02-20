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Новини
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Зеленський проведе завтра зустріч з фракцією "Слуга народу"

народа,слуга

Президент Володимир Зеленський проведе завтра зустріч з членами фракції "Слуга народу".

Цю інформацію підтвердили джерела Цензор.НЕТ.

Як зазначається, єдиною причиною зустрічі названо 2 роки війни.

На запитання, чи обговорюватимуть на зустрічі кадрові зміни в уряді, співрозмовник сказав, що ні. Але і не заперечив можливість таких ротацій у майбутньому.

Також читайте: 17 нардепів від "Слуги народу" написали заяви про складання мандата, - Арахамія

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) фракція (121) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+48
Шоб вам там всім повилазило, гниди.
Шоб у то саме місце де ви зберетесь прилетіло. ТРИЧІ поспіль.
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20.02.2024 19:46
+30
Ермака на царство будут венчать
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20.02.2024 19:49
+27
влаштує кокаїнову оргію.
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20.02.2024 19:47
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Шоб вам там всім повилазило, гниди.
Шоб у то саме місце де ви зберетесь прилетіло. ТРИЧІ поспіль.
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20.02.2024 19:46 Відповісти
Согласен с Вами. Но они же в каком-нибудь санатории или на турбазе будут зажигать. Обычных людей жалко.
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20.02.2024 20:01 Відповісти
ВОРОГ НАСТУПАЄ НА РОБОТИНЕ - ШТУРМИ ВІДБИТО, ЗНИЩЕНИЙ АНГАР ТЕХНІКИ РОСІЯН: стрім із міста на Сходіhttps://www.youtube.com/watch?v=OtRda0yd668
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20.02.2024 19:47 Відповісти
влаштує кокаїнову оргію.
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20.02.2024 19:47 Відповісти
Голяка, як кіркоров
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20.02.2024 21:05 Відповісти
Зіграє на піаніно.
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20.02.2024 22:36 Відповісти
Мабуть,буде просити донатити
на ЗСУ...😉
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20.02.2024 19:47 Відповісти
это сон
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20.02.2024 19:50 Відповісти
Може хтось зілл"є координати зустрічі зелених піздунців кацапорилим?
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20.02.2024 20:18 Відповісти
Щоб ненароком не пульнули бонбою в своїх агентів?
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20.02.2024 21:03 Відповісти
а навіщо просити донати. Має в Італії віллу, яка пустує може продати -будуть донати на ЗСУ,
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20.02.2024 21:35 Відповісти
Ермака на царство будут венчать
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20.02.2024 19:49 Відповісти
...себе на другий термін......!!!
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20.02.2024 20:03 Відповісти
Не до Єрмака зараз. Пахан коломойский буде робити " розбори польотів" своїй отарі і пастуху верховнопасному
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20.02.2024 21:44 Відповісти
горіть у пеклі, потвори!
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20.02.2024 19:51 Відповісти
зелені
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20.02.2024 20:10 Відповісти
Хоче розпустити ? -- ну и правильно - одні пристосуванці
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20.02.2024 19:51 Відповісти
Ви жартуєте???
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20.02.2024 20:05 Відповісти
Ну да - сарказм
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20.02.2024 20:09 Відповісти
А може похрестити...
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20.02.2024 20:07 Відповісти
З ?того автомата пошмаляти з сумновідомого серіалу "слуга бєні"
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20.02.2024 20:20 Відповісти
Хресний Батько...Дон Карліоне 95...
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20.02.2024 20:30 Відповісти
Прощальна зустріч з любітєлямі КВН…
Невже, після цієї зустрічі, усі чоловіки-слуг, підуть в ТЦК для проходження військової служби на передовій, щоб на ділі захищати Україну, але тепер не за канверти та бонуси від голосування!!
Це може, значно підняти у Зеленського, те що у нього уже опало і теліпається, єрундою…. Хтось же, за цим самим, ну рейтингам, спостерігає та доповідає..
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20.02.2024 19:52 Відповісти
Пан мабуть опановує жанр "фантастика"в політиці?
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20.02.2024 20:22 Відповісти
Дякую. Можна було б щось поскромніше.
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20.02.2024 21:22 Відповісти
У нас, зєлєбобіків, героїв багато!

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20.02.2024 22:25 Відповісти
Бадьоро.
Зелені тварюки будуть засуджені.
Є копії ШТ та ЗАС про розмінування.
Що, зелена банда ЗБС?
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21.02.2024 04:46 Відповісти
Що, шістки вже не слухаються та розбігаються?
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20.02.2024 19:55 Відповісти
І членкинями - Марьяною Безумною, її спеціально з дурки лікарі випустять...
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20.02.2024 19:55 Відповісти
Зустріч тупих і щє тупіших
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20.02.2024 19:56 Відповісти
Вони не тупі,непогано пристроїлись.
Тупі ті,що їх вибрали.
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20.02.2024 20:05 Відповісти
гениально
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20.02.2024 20:11 Відповісти
Фальшивий президент + фейкова фракція = дурна вистава для бидла...
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20.02.2024 19:57 Відповісти
бидло зустрінеться з монобидлом ...
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20.02.2024 19:58 Відповісти
дуже погані справи для України і її народу.Після "трускавецького зеленого зброду"-Україну "слуги" почали всіми доступними антиукраїнськими методами тягнути до 3,14рації.
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20.02.2024 19:59 Відповісти
Два дЭбила это сила - а фракция...
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20.02.2024 19:59 Відповісти
Які вони слуги народу, вони слуги д'явола!!! Все роблять навпаки, а головне ні чого для народу, армії і впк, ні чого!!!
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20.02.2024 20:01 Відповісти
не в тему...мой родной дядька (уже покойный) служил в штурмовом подразделении Красной Армии (сейчас это например 3-я штурмовая бригада), и он мне очень давно говорил, что у немца попав в плен можна было легко избежать смерти, схитрить и т.д......но попав немец к красноармейцам-кацапам в плен его сразу убивали ....это я к сегодняшнему видео как расстреляли наших пацанов.....прошло столько времени орда осталась ордой.
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20.02.2024 20:02 Відповісти
Ніііі- 72 га "Чорні Запоріжці " крутіша , і 110та ! А так з вами згодна ) Все зрозуміли ? )
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20.02.2024 20:53 Відповісти
з зелёнським проведуть завтра фрикції слуги дєрьмака ))
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20.02.2024 20:04 Відповісти
Дбр.вчр. Тобто - чи пральна я здогадуюсь, що будь-який сходняк...ну, цейво, він навіщось?
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20.02.2024 20:43 Відповісти
прівєт! ато, а для чого тоді мільон корабельних сосен хочуть засвдити.? )
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21.02.2024 10:51 Відповісти
Думаю основная причина встречи - закон про мобилизацию. Не все "слуги" хотят за него голосовать, тем самым разделить ответственность с "лидером".
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20.02.2024 20:07 Відповісти
Єдина причина - тупорилий ішак в агонії через плінтусовий рейтинг. Це безтолкове чмо робить все аналогічно, як робив зек. Ішак готується відкрити "Бориспіль", щоб здриснути у випадку коли припече.
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20.02.2024 20:10 Відповісти
І бабло з бункера треба вивезти, там вже тонни зелененьких пачечок.
Але на війні наживався Порошенко.
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20.02.2024 20:54 Відповісти
Потом в новостных лентах услышим - Зеленський все ж таки втік!
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21.02.2024 00:10 Відповісти
буде вчити на
піаніні грати
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20.02.2024 20:12 Відповісти
Теряюсь в догадках, где будет встреча - в Авдеевке или Работино ?
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20.02.2024 20:14 Відповісти
Буде шабаш на ''лисій горі''
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20.02.2024 20:17 Відповісти
Не принижуйте лису гору
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20.02.2024 20:31 Відповісти
Та ніхто її не принижує, просто споконвіків там збиралася вся нечисть на свої шабаші. Ці починали з Трускавця, а сьогодні прийшов час забратися там.
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20.02.2024 20:50 Відповісти
Фракція висуне його на другий срок без виборів...буде 500 голосів
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20.02.2024 20:22 Відповісти
Нагороджувати буде... а масийчук "асвещать" на марафоне.
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20.02.2024 20:24 Відповісти
Буде розстріл?
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20.02.2024 20:25 Відповісти
Коли будуть показувать по ТБ засідання ВР!
Хай народ бачить чим вони там займаються!
А то закрилися і творять шабаші!
І не треба прикриватись війною, 73% повинні знати своїх ,,героїв,,!
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20.02.2024 20:28 Відповісти
Мабуть, вони будуть коронувати єрмака на «урядовця»?
Хоть би фотки його надіслали, від ЗМІ мономарафону, коли перстень облобизають..
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20.02.2024 20:28 Відповісти
Корпоратив?
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20.02.2024 20:29 Відповісти
Буде налаштовувати, щоб в незаконний спосіб парламент проголосував за продовження його повноважень. Чомусь не думаю, що він задумав зробити щось нормальне для України. Особисто я не впевнений, що наша зморена і обмародерена армія вистоїть сьогодні таку величезну навалу ворога на сході? У воїнів немає чим навіть захистити себе, у них немає простого: снарядів, дронів, які можна виготовляти на кожному малесенькому заводіку. Я вже не пишу про ракети. А ми 5 років носимося із рейтингами того, хто знищує Україну і вбиває її найцінніше - воїнів, які стали на захист Укрїни і нас. Де наші заводи по витготовленню снарядів? Де наші заводи по виготовленню ракет, де наші зводи по виготовленню дронів, де наші заводи по виготовленню РЕБ? Немає. 5 років Володя пробрехав на марфоні за ваші величезні гроші і не для блага України, а виключно для себе, щоб залишитися і далі вас обкрадати. Танцюйие і міряйтеся рейтингами, головне не обзивайте поляків, бо ще можливо прийдеться бігти до них. Ті, що вас стравлюють з поляками і німцями, щоб вивозити своє закуплене за копійки зерно, побіжать в інший бік, там їх не буде. Дуже хочу промилитися, але я чомусь це все бачу. Зупиніться. Допомагайте армії, яку кинули херпідовці, бо то єдиний наш захист, ще є молитва до Бога, іншого просто немає, невже всім повилазило і у всіх висохли мізки? Зараз негайно мають створити Уряд порятунку країни- негайно. В уряді жодного «зеленого» і «рига», бо вони всі заражені вірусом мародерства і маніпуляцій. Також Парламент має взяти на себе всі відповідальність по допомозі уряду в забезпеченні необхідними законами.
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20.02.2024 20:35 Відповісти
Або дєрьмак дасть вказівку зробити Раду недієздатною: коли лишиться меньше 300 депутатів. Рада, відповідно до Конституції та законів, лишається легітимною, але стає недієздатною. Криза поширюється, виконання оманських договорняків прискорюється....
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20.02.2024 20:42 Відповісти
Насправді треба писати - "Буратіно коломойского проведе зустріч з фракціею "Слуги коломойского" "
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20.02.2024 20:38 Відповісти
Трускавець! Трускавець! Трускавець!
Всі скучили за танцями безмізкої і пухкенькими коніертами...
Та й вино за 11к баксюків ще лишилось... А після турне по Європі дєрьмак оновив "сировину" для доріжок... Потрібна дегустація...
Роботи - непочатий край!
Сподіваюсь на передоз
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20.02.2024 20:38 Відповісти
Обмін досвідом. Яка схема ефективніша за іншу і чому. Яку лапшу вішати "елеторальному бидлу". Загалом робочі питання утримання і збереження "військового стану" і заборони будь якої опозиційної агітації. Іншими словами "як все просрати і залишатись при владі".
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20.02.2024 20:39 Відповісти
А 73 дупоголових запрошені? От весь цей непотреб обміняти на полонених Українців!
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20.02.2024 20:42 Відповісти
"Слуга народу" - звучить як знущання.
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20.02.2024 20:44 Відповісти
Хай всі гуртом пакуються і на мінні поля під Авдіївку.

Греки Кіпр і Франція заблокували питання постачання снарядів і байрактарів по фінансування цього питання Турками і виробництву,якщо Киіпр і Греки зрозуміло то Франція яка тільки підписала безпекові гарантії в ту саму секунду підтерлася ними.Оце і всі ті безпекові гарантії і чого вони варті.
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20.02.2024 20:49 Відповісти
збір підарасів.....
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20.02.2024 20:50 Відповісти
Щоб на вас ****** зелених метеорит упав !!!
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20.02.2024 20:56 Відповісти
КО МНЕ УПИРІ, КО МНЕ ВУРДАЛАКІ !!!
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20.02.2024 20:59 Відповісти
Там оно НВ пише, що в Авдіївці в полов взяті 1000+ наших бійців.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/avdijivka-zaraz-u-polon-rf-mogli-potrapiti-sotni-ukrajinskih-soldativ-novini-ukrajini-50394510.html
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20.02.2024 21:03 Відповісти

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Прозріваю:
Офіс Зеленського прилаштував свого колишнього радника в Міноборони. Йдеться про Кірюшу Тимошенка, якого змушені були звільнити через низку скандалів. Останньою краплею стало те, що мільйонер Кирило заграбастав собі один із елітних позашляховиків, які західні союзники надали для гуманітарних цілей.
Свого часу в ОП Тимошенко курував Велике крадівництво - саме на нього йшли всі потоки, якими фінансували служок в Раді та інші забаганки Зеленського і Ко.
Тепер кажуть, що Тимошенко відповідатиме за будівництво фортифікаційних споруд. І стає страшно за наші фортифікації, з огляду на ті шалені корупційні скандали, які вирували навколо Великбуду Зеленського. Що ж, як бачимо друзям Зеленського ніякі косяки не страшні. Що далі, чекаємо на повернення Баканова?
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20.02.2024 21:06 Відповісти
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20.02.2024 21:22 Відповісти
слуга невідомо якого народу... геноцидники
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20.02.2024 21:10 Відповісти
Саморозпуск розглядатимуть?
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20.02.2024 21:15 Відповісти
Вони дотягують з мобілізацією і корупцією до здачі України
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20.02.2024 21:36 Відповісти
Щоб ти мразь і твої слуги урода здохнули всі тварі.
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20.02.2024 21:46 Відповісти
розбійник з нібіру5g

@lexx_sa

А клоун виявися ніх...я не клоуном. Зелупи, вас наїбали. Як ви це ще не зрозуміли?
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20.02.2024 21:52 Відповісти
Може нарешті буде вмовляти однопартійців піти на фронт? Щоб заткнути цим нахабним виборцям ротам. Он Лисий та Пікалов вже служать. Правда чомусь на концертах 95 кварталу їх бачать, у а якомусь бойовому підрозділі ні. Але ж, мабуть, наш Найвеличніший уклоніст зможе переконати друзів заради свого рейтингу йти воювати. Може даже кров проливати😢
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20.02.2024 22:19 Відповісти
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20.02.2024 22:30 Відповісти
Корпоративчик обригаловка для зняття стресу. Бо з виїздом на моря якось надто паливно...
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20.02.2024 22:23 Відповісти
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20.02.2024 22:25 Відповісти
https://youtu.be/NmiQK22OMis?si=vRRAZ5PGn3kjoRTY
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21.02.2024 04:29 Відповісти
В Трускавці? З циганами і ведмедями?
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21.02.2024 07:33 Відповісти
 
 