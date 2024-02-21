РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8236 посетителей онлайн
Новости
5 089 5

Установлена личность оккупанта, завладевшего автомобилем жителей Киевщины во время оккупации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

окупанти

Во время оккупации Киевщины, угрожая оружием, оккупант вместе с другими военными РФ отобрал несколько автомобилей у украинцев. В последствии в сопровождении военной техники автомобили вывезли на территорию Беларуси. Оккупанту сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины

По результатам розыскных мероприятий оперативники Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе и работники следственного управления Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области установили, что в марте 2022 года в селе Катюжанка Вышгородского района Киевщины российские военные под угрозой оружия отобрали автомобили у местных жителей.

Как выяснили правоохранители, к совершению преступления причастен 35-летний уроженец Чеченской республики РФ. Отобранные транспортные средства вместе с другими военными России вывозил в сопровождении военной техники в Беларусь.

Читайте также: Россияне проводят обход домов перед выборами Путина на ВОТ

По данному факту сотрудниками СБУ расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), российскому оккупанту сообщили о подозрении.

В настоящее время дополнительно установлены еще несколько аналогичных фактов, совершенных военными РФ. Продолжается досудебное расследование.

Окупанти викрадають авто під час окупації Київщини
Окупанти викрадають авто під час окупації Київщини

Автор: 

авто (4204) армия РФ (19238) Киевская область (4135) оккупация (10144) Нацполиция (16468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто унітази, телевізори чи пралки чеченцям безкоштовно надали росіяни з своїх кишень під гаслом Аллах дайот, який озвучив лідор кадиров. А ось позашляховики чеченським абрекам довелось красти особисто. Але споконвічна їхня професія. Грабунок.
показать весь комментарий
21.02.2024 21:35 Ответить
Будет лубіміх авечек катат'!
Вах!
показать весь комментарий
21.02.2024 21:36 Ответить
Ох і новини..
показать весь комментарий
21.02.2024 21:42 Ответить
Тепер це буде робити власна держава
показать весь комментарий
21.02.2024 21:47 Ответить
Нє, щоб встановити особу, яка посприяла вільному проїзду ворожих колон через кордон аж до Києва, купа слідчих і прокурорів займається встановленням одного грабіжника з тих колон. І що далі? Півмільйона чи мільйон підозр по кожному унітазу і пралці в рамках окремих кримінальних проваджень? В інтерпол на розшук будуть подавати бурята, який навряд чи ще коли вибереться зі свого захолустя в цивілізацію, а може його вже черв'ячки на гумус перетравили? Ідіотизм і марнотратство державних коштів.
показать весь комментарий
22.02.2024 00:13 Ответить
 
 