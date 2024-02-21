Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего

Президент осуществил кадровые изменения в Ставке Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

На сайте опубликовали Указ №83/2024, согласно которому в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утверждены:

Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Павлюк Александр Алексеевич – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.

Читайте также: Зеленский 25 февраля проведет пресс-конференцию, - Никифоров