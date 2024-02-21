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Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего

зеленський

Президент осуществил кадровые изменения в Ставке Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

На сайте опубликовали Указ №83/2024, согласно которому в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утверждены:

  • Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
  • Павлюк Александр Алексеевич – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Ставка (126)


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Топ комментарии
+24
Щось ця ставка все більше бродячий оркестр нагадує, а не орган управління війною.
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21.02.2024 22:03
+22
а вы друзья как не садитесь в долбо**бы все годитесь... поця мамы рымы и ставка в Омане тьфу.. придурок недоумок... малое Политбюро и курочка в дорогу.... ВОВА ЛЯ ГДЕ СНАРЯДЫ ****...???
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21.02.2024 22:02
+21
а єрмака залишив для більш щільного оперативного контакту онлайн з кремлівськими партнерами?
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21.02.2024 22:05
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Російський шпигун подав у відставку?
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21.02.2024 22:00 Ответить
Ви про 5-6 менеджерів ОПУ? Як про одне єдине зло?
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21.02.2024 22:03 Ответить
Проще- он туда Ху#ло ввёл.
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21.02.2024 22:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cJn3Girj1pQ https://www.youtube.com/watch?v=cJn3Girj1pQ


страхи від постачальників зброї - про загрозу розвалу вже від відпарцьваній перевіреній при Залужному системі її розподілення та збереження від рашистів , йде мова навіть не про зраду
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21.02.2024 22:20 Ответить
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно..
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21.02.2024 22:44 Ответить
с шестьорок пішов.....
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21.02.2024 23:11 Ответить
а вы друзья как не садитесь в долбо**бы все годитесь... поця мамы рымы и ставка в Омане тьфу.. придурок недоумок... малое Политбюро и курочка в дорогу.... ВОВА ЛЯ ГДЕ СНАРЯДЫ ****...???
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21.02.2024 22:02 Ответить
ПОСТАВИВ більшість ОПУ - цивільних, щоб повністю заголосовувати якісь розумні пропозиції некарманних військових ...
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21.02.2024 22:02 Ответить
Он подоляк у Накі вже ізнову зажігаєт
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21.02.2024 22:06 Ответить
як би не провал, то арестович теж міг би зажигати у Накі. Майклу важко розбиратись у сортах нашого лайна.
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21.02.2024 22:20 Ответить
я розумію -але плюс йому , не видаляє мене й інших небагатьох серед !!!тих, хто правду говорять про фермера Подоляка , а там тисячі васторга. Тролі Подляківські тупі ще й в перепалку зі мою вступають.
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21.02.2024 22:27 Ответить
не тіштесь тим, що не видаляє. Просто він ті коменти не читає, бо йому просто ніколи.
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21.02.2024 22:41 Ответить
може так - але тролі клюють
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21.02.2024 23:06 Ответить
вони є скрізь.
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21.02.2024 23:17 Ответить
Нашій країні пороблено ...
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21.02.2024 22:02 Ответить
Ну що ж поробиш кацапчику, пороблена ваша Московія значит пороблена
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21.02.2024 22:11 Ответить
Якщо прапор догори дригом, то і все догори дригом
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21.02.2024 22:28 Ответить
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21.02.2024 23:33 Ответить
ось як раз з прапором все нормально, задовбали вже псевдоіксперди! догори дригом мізки або взагалі відсутні у багатьох, інакше б не докотолись до какой разніци!
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22.02.2024 00:40 Ответить
Воно ТЮкнуте. Що Ви від нього хочете?
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22.02.2024 07:31 Ответить
Щось ця ставка все більше бродячий оркестр нагадує, а не орган управління війною.
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21.02.2024 22:03 Ответить
эта ставка ничего не решает, т.к. все её члены назначаются Зе и нужна она только для прикрытия решений, которые он принимает вместе с дерьмаком
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21.02.2024 23:42 Ответить
"Зе" принимает какие-то решения? Этот девайс для озвучивания текста с суфлера?
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22.02.2024 07:53 Ответить
а єрмака залишив для більш щільного оперативного контакту онлайн з кремлівськими партнерами?
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21.02.2024 22:05 Ответить
Гройсмейстер "Карслон" розставив фіг.ури і зробитв свій хід!
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21.02.2024 22:05 Ответить
Воно керує, ****...
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21.02.2024 22:07 Ответить
Ввів туди одразу трьох дЄрьмаків?))
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21.02.2024 22:09 Ответить
"вводить і виводить, вводить і виводить! замечатєльно виходить!"
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21.02.2024 22:09 Ответить
Дик, не ліжка міняти потрібно а головних бл@дей
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21.02.2024 22:13 Ответить
Питання гудрону, зависло у аброхамії… це неприпустимо…
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21.02.2024 22:16 Ответить
А лебіговича немає там?
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21.02.2024 22:17 Ответить
Заплатіть Єрмаку, карбованим сріблом, карбованим сріблом, Єрмаку заплатіть
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21.02.2024 22:20 Ответить
33 срібні монети, заплатіть
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21.02.2024 22:22 Ответить
Це що за демарш? Чому квадро-не-ухилянт не ввів у Ставку марянку безуглу та льошку арєстовіча?
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21.02.2024 22:21 Ответить
Цікаво - Зеленський реально думає, що він справжній президент, а не погана імітація? Він просто пробка, що затикає дірку, поки справжній президент не з'явиться. Подивіться на цю нахмурену мордашку, такий весь серьйозний, умора. Вираз обличчя дитинки, що грається в лікаря. З тим же успіхом він може себе вважати Юлієм Цезарем - діагноз той же. Сумно на це все дивитися. Зеленський такий президент, як з повидла куля. Позорисько України.
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21.02.2024 22:21 Ответить
Яким же тричі нікчемою треба бути, щоб визнати таку нікчему, як Зеленський, своїм начальником.
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21.02.2024 22:26 Ответить
Пора вже в ставку коня заводити, о ні краще осла.
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21.02.2024 22:37 Ответить
Ця приказка звучить так: "З нього такий ... як з гівна куля." Це народний вислів, що використовується для іронічного підкреслення невідповідності людини до певних очікувань або ролей. Фраза може бути доповнена різними словами залежно від контексту, наприклад, "з нього такий воїн, як з гівна куля" або будь-яке інше порівняння, що підкреслює неможливість досягнення чогось із даною особою або предметом.

до чого там "повидло"?..
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21.02.2024 23:42 Ответить
Дякую, це відомо. Оскільки Зеленському "какая разніца" що повидло, що гівно - суть від цього не змінюється - куля не виходить ні з того, ні з того. Але визнаю - порівняння з гівном влучніше...
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22.02.2024 07:11 Ответить
Ну вы дипломат! Заменили известную субстанцию словом "повидло".
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22.02.2024 07:55 Ответить
При всем уважении к генералам . Это перестановка кроватей и имитация деятельности.
Видосик уже снял о потужном кадровом решении?
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21.02.2024 22:26 Ответить
Як на мене, український генерал у якого батьки в росії - це нонсенс! Не бачити це може тільки ідіот або кремлівський козачок!
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21.02.2024 22:30 Ответить
Ну, а татарин міністр у якого сім' я в америці, ну а верховний хто іщо?. Це все нагадує театр абсурду і ми спокійно за цим спостерігаємо. Надіюся, що тільки до середини травня.
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22.02.2024 07:31 Ответить
Там судя по носу не татарин, а "француз"! Це все дійсно кривавий театр абсурду! Такого ніколи в світі ще не було. І всі це бачать, але мовчать!
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22.02.2024 10:45 Ответить
Ну а як Зеленський з Дєрьмаком верещали - "скоро наступ, скоро наступ" (типу - скоріше будуйте лінію Суровікіна) й відтягували як могли.
І це на кожному кроці.
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21.02.2024 23:46 Ответить
95 квартал
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21.02.2024 22:41 Ответить
Цирк
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21.02.2024 22:44 Ответить
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22.02.2024 02:41 Ответить
клоун-янелох-пісюнограй,а де всі мордовороти твої з кварталу? поховалися суки,один ти
воюєш,та дєрьмак....
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22.02.2024 03:18 Ответить
А Мар'яна Безмозгла там поза штатом працює?
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22.02.2024 06:30 Ответить
Виконуємо вимоги оманських домовленностей !
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22.02.2024 07:36 Ответить
 
 