Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего
Президент осуществил кадровые изменения в Ставке Главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
На сайте опубликовали Указ №83/2024, согласно которому в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утверждены:
- Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
- Павлюк Александр Алексеевич – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.
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страхи від постачальників зброї - про загрозу розвалу вже від відпарцьваній перевіреній при Залужному системі її розподілення та збереження від рашистів , йде мова навіть не про зраду
до чого там "повидло"?..
Видосик уже снял о потужном кадровом решении?
І це на кожному кроці.
воюєш,та дєрьмак....