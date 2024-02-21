Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача

Президент здійснив кадрові зміни у Ставці Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

На сайті опублікували Указ №83/2024, згідно з яким у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затверджено:

Баргилевича Анатолія Владиславовича - начальника Генерального штабу Збройних Сил України

Павлюка Олександра Олексійовича - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також зі складу Ставки вивели колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максима Миргородського.

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