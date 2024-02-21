УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14368 відвідувачів онлайн
Новини
13 738 55

Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача

зеленський

Президент здійснив кадрові зміни у Ставці Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

На сайті опублікували Указ №83/2024, згідно з яким у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затверджено:

  • Баргилевича Анатолія Владиславовича - начальника Генерального штабу Збройних Сил України
  • Павлюка Олександра Олексійовича - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також зі складу Ставки вивели колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максима Миргородського.

Читайте також: Зеленський 25 лютого проведе пресконференцію, - Никифоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Ставка (135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Щось ця ставка все більше бродячий оркестр нагадує, а не орган управління війною.
показати весь коментар
21.02.2024 22:03
+22
а вы друзья как не садитесь в долбо**бы все годитесь... поця мамы рымы и ставка в Омане тьфу.. придурок недоумок... малое Политбюро и курочка в дорогу.... ВОВА ЛЯ ГДЕ СНАРЯДЫ ****...???
показати весь коментар
21.02.2024 22:02
+21
а єрмака залишив для більш щільного оперативного контакту онлайн з кремлівськими партнерами?
показати весь коментар
21.02.2024 22:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російський шпигун подав у відставку?
показати весь коментар
21.02.2024 22:00 Відповісти
Ви про 5-6 менеджерів ОПУ? Як про одне єдине зло?
показати весь коментар
21.02.2024 22:03 Відповісти
Проще- он туда Ху#ло ввёл.
показати весь коментар
21.02.2024 22:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cJn3Girj1pQ https://www.youtube.com/watch?v=cJn3Girj1pQ


страхи від постачальників зброї - про загрозу розвалу вже від відпарцьваній перевіреній при Залужному системі її розподілення та збереження від рашистів , йде мова навіть не про зраду
показати весь коментар
21.02.2024 22:20 Відповісти
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно..
показати весь коментар
21.02.2024 22:44 Відповісти
с шестьорок пішов.....
показати весь коментар
21.02.2024 23:11 Відповісти
а вы друзья как не садитесь в долбо**бы все годитесь... поця мамы рымы и ставка в Омане тьфу.. придурок недоумок... малое Политбюро и курочка в дорогу.... ВОВА ЛЯ ГДЕ СНАРЯДЫ ****...???
показати весь коментар
21.02.2024 22:02 Відповісти
ПОСТАВИВ більшість ОПУ - цивільних, щоб повністю заголосовувати якісь розумні пропозиції некарманних військових ...
показати весь коментар
21.02.2024 22:02 Відповісти
Он подоляк у Накі вже ізнову зажігаєт
показати весь коментар
21.02.2024 22:06 Відповісти
як би не провал, то арестович теж міг би зажигати у Накі. Майклу важко розбиратись у сортах нашого лайна.
показати весь коментар
21.02.2024 22:20 Відповісти
я розумію -але плюс йому , не видаляє мене й інших небагатьох серед !!!тих, хто правду говорять про фермера Подоляка , а там тисячі васторга. Тролі Подляківські тупі ще й в перепалку зі мою вступають.
показати весь коментар
21.02.2024 22:27 Відповісти
не тіштесь тим, що не видаляє. Просто він ті коменти не читає, бо йому просто ніколи.
показати весь коментар
21.02.2024 22:41 Відповісти
може так - але тролі клюють
показати весь коментар
21.02.2024 23:06 Відповісти
вони є скрізь.
показати весь коментар
21.02.2024 23:17 Відповісти
Нашій країні пороблено ...
показати весь коментар
21.02.2024 22:02 Відповісти
Ну що ж поробиш кацапчику, пороблена ваша Московія значит пороблена
показати весь коментар
21.02.2024 22:11 Відповісти
Якщо прапор догори дригом, то і все догори дригом
показати весь коментар
21.02.2024 22:28 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2024 23:33 Відповісти
ось як раз з прапором все нормально, задовбали вже псевдоіксперди! догори дригом мізки або взагалі відсутні у багатьох, інакше б не докотолись до какой разніци!
показати весь коментар
22.02.2024 00:40 Відповісти
Воно ТЮкнуте. Що Ви від нього хочете?
показати весь коментар
22.02.2024 07:31 Відповісти
Щось ця ставка все більше бродячий оркестр нагадує, а не орган управління війною.
показати весь коментар
21.02.2024 22:03 Відповісти
эта ставка ничего не решает, т.к. все её члены назначаются Зе и нужна она только для прикрытия решений, которые он принимает вместе с дерьмаком
показати весь коментар
21.02.2024 23:42 Відповісти
"Зе" принимает какие-то решения? Этот девайс для озвучивания текста с суфлера?
показати весь коментар
22.02.2024 07:53 Відповісти
а єрмака залишив для більш щільного оперативного контакту онлайн з кремлівськими партнерами?
показати весь коментар
21.02.2024 22:05 Відповісти
Гройсмейстер "Карслон" розставив фіг.ури і зробитв свій хід!
показати весь коментар
21.02.2024 22:05 Відповісти
Воно керує, ****...
показати весь коментар
21.02.2024 22:07 Відповісти
Ввів туди одразу трьох дЄрьмаків?))
показати весь коментар
21.02.2024 22:09 Відповісти
"вводить і виводить, вводить і виводить! замечатєльно виходить!"
показати весь коментар
21.02.2024 22:09 Відповісти
Дик, не ліжка міняти потрібно а головних бл@дей
показати весь коментар
21.02.2024 22:13 Відповісти
Питання гудрону, зависло у аброхамії… це неприпустимо…
показати весь коментар
21.02.2024 22:16 Відповісти
А лебіговича немає там?
показати весь коментар
21.02.2024 22:17 Відповісти
Заплатіть Єрмаку, карбованим сріблом, карбованим сріблом, Єрмаку заплатіть
показати весь коментар
21.02.2024 22:20 Відповісти
33 срібні монети, заплатіть
показати весь коментар
21.02.2024 22:22 Відповісти
Це що за демарш? Чому квадро-не-ухилянт не ввів у Ставку марянку безуглу та льошку арєстовіча?
показати весь коментар
21.02.2024 22:21 Відповісти
Цікаво - Зеленський реально думає, що він справжній президент, а не погана імітація? Він просто пробка, що затикає дірку, поки справжній президент не з'явиться. Подивіться на цю нахмурену мордашку, такий весь серьйозний, умора. Вираз обличчя дитинки, що грається в лікаря. З тим же успіхом він може себе вважати Юлієм Цезарем - діагноз той же. Сумно на це все дивитися. Зеленський такий президент, як з повидла куля. Позорисько України.
показати весь коментар
21.02.2024 22:21 Відповісти
Яким же тричі нікчемою треба бути, щоб визнати таку нікчему, як Зеленський, своїм начальником.
показати весь коментар
21.02.2024 22:26 Відповісти
Пора вже в ставку коня заводити, о ні краще осла.
показати весь коментар
21.02.2024 22:37 Відповісти
Ця приказка звучить так: "З нього такий ... як з гівна куля." Це народний вислів, що використовується для іронічного підкреслення невідповідності людини до певних очікувань або ролей. Фраза може бути доповнена різними словами залежно від контексту, наприклад, "з нього такий воїн, як з гівна куля" або будь-яке інше порівняння, що підкреслює неможливість досягнення чогось із даною особою або предметом.

до чого там "повидло"?..
показати весь коментар
21.02.2024 23:42 Відповісти
Дякую, це відомо. Оскільки Зеленському "какая разніца" що повидло, що гівно - суть від цього не змінюється - куля не виходить ні з того, ні з того. Але визнаю - порівняння з гівном влучніше...
показати весь коментар
22.02.2024 07:11 Відповісти
Ну вы дипломат! Заменили известную субстанцию словом "повидло".
показати весь коментар
22.02.2024 07:55 Відповісти
При всем уважении к генералам . Это перестановка кроватей и имитация деятельности.
Видосик уже снял о потужном кадровом решении?
показати весь коментар
21.02.2024 22:26 Відповісти
Як на мене, український генерал у якого батьки в росії - це нонсенс! Не бачити це може тільки ідіот або кремлівський козачок!
показати весь коментар
21.02.2024 22:30 Відповісти
Ну, а татарин міністр у якого сім' я в америці, ну а верховний хто іщо?. Це все нагадує театр абсурду і ми спокійно за цим спостерігаємо. Надіюся, що тільки до середини травня.
показати весь коментар
22.02.2024 07:31 Відповісти
Там судя по носу не татарин, а "француз"! Це все дійсно кривавий театр абсурду! Такого ніколи в світі ще не було. І всі це бачать, але мовчать!
показати весь коментар
22.02.2024 10:45 Відповісти
Ну а як Зеленський з Дєрьмаком верещали - "скоро наступ, скоро наступ" (типу - скоріше будуйте лінію Суровікіна) й відтягували як могли.
І це на кожному кроці.
показати весь коментар
21.02.2024 23:46 Відповісти
95 квартал
показати весь коментар
21.02.2024 22:41 Відповісти
Цирк
показати весь коментар
21.02.2024 22:44 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 02:41 Відповісти
клоун-янелох-пісюнограй,а де всі мордовороти твої з кварталу? поховалися суки,один ти
воюєш,та дєрьмак....
показати весь коментар
22.02.2024 03:18 Відповісти
А Мар'яна Безмозгла там поза штатом працює?
показати весь коментар
22.02.2024 06:30 Відповісти
Виконуємо вимоги оманських домовленностей !
показати весь коментар
22.02.2024 07:36 Відповісти
 
 