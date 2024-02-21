Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача
Президент здійснив кадрові зміни у Ставці Головнокомандувача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.
На сайті опублікували Указ №83/2024, згідно з яким у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затверджено:
- Баргилевича Анатолія Владиславовича - начальника Генерального штабу Збройних Сил України
- Павлюка Олександра Олексійовича - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
Також зі складу Ставки вивели колишнього командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Максима Миргородського.
Топ коментарі
+24 Герхард
показати весь коментар21.02.2024 22:03
+22 Эдуард Рыбченко
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+21 kelt kant
показати весь коментар21.02.2024 22:05
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страхи від постачальників зброї - про загрозу розвалу вже від відпарцьваній перевіреній при Залужному системі її розподілення та збереження від рашистів , йде мова навіть не про зраду
до чого там "повидло"?..
Видосик уже снял о потужном кадровом решении?
І це на кожному кроці.
воюєш,та дєрьмак....