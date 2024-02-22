Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News около линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News в месте, расположенном менее чем в 2,5 километрах от линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте канала.

С главой государства общался политический ведущий Брет Байер. Журналисты указывают, что это было первое интервью президента вблизи передовой изначально полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что ведущий говорил с Зеленским о годовщине войны, прениях в Конгрессе США о принятии законопроекта о дополнительном финансировании для Украины, а также о последних событиях на поле боя.

В телекомпании добавили, что Байер был с Зеленским во время одного из брифингов, награждения военных и в госпитале, где лечатся раненые воины ВСУ.

Выход интервью в США намечен на четверг, 22 февраля.

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