Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News около линии фронта
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News в месте, расположенном менее чем в 2,5 километрах от линии фронта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте канала.
С главой государства общался политический ведущий Брет Байер. Журналисты указывают, что это было первое интервью президента вблизи передовой изначально полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Отмечается, что ведущий говорил с Зеленским о годовщине войны, прениях в Конгрессе США о принятии законопроекта о дополнительном финансировании для Украины, а также о последних событиях на поле боя.
В телекомпании добавили, что Байер был с Зеленским во время одного из брифингов, награждения военных и в госпитале, где лечатся раненые воины ВСУ.
Выход интервью в США намечен на четверг, 22 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Published February 21, 2024 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f49522e093c6c0c4JmltdHM9MTcwODQ3MzYwMCZpZ3VpZD0wMzZhZjM1ZC0yOTU1LTY4MGEtMjU2Mi1lMGRlMjhjYjY5MWImaW5zaWQ9NTIxNQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=036af35d-2955-680a-2562-e0de28cb691b&psq=fox+news+breaking+news&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZm94bmV3cy5jb20v&ntb=1 Fox News
Писець.
Колись казав нам викладач універу- вам здається ви нічого не знаєте й нічого не варті, ваші роки навчання ... Але коли почнете спілкуватися з людьми широкого кола , тоді зможете оцінити й свої навички не тільки професійні а просто кругозір та інтереси до знань хоча б ... Вова з дитячого стільчика тільки зубрив й кланявся на оплески ФСЬО! Диплом юриста має, та мабуть кучу компромату, з котрим його раніше захищав дружба юрист Баканов а тепер Єрмак ( скоріш шантажує)
Ти хоч знаєш хто такий Сорос і що він вам москалям зробив???? Особливо як ви ******* його гроші.... Підари кончені....
классний вийшов фільм « дворец» ( 2023) Романа Поланські.
россіяні усі злі на Поланські.
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Глянув Ютуб: @TuckerCarlson‧1.62M subscribers
і його відосики як правило від кількадесяти тис. до 1-2М
Микола Янович не треба скігліті, треба браті лопату і годувати свою сім'ю.
Про НюсМакс не знаю, але Фоксу справді віддаю перевагу порівняно з лівими (зокрема тому, що останні заідеологізовані нездоровими крайностями)
в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.
Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США, як й Ахмєтов.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.
Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий та фонд СОРОСА ВІДРОЛЖЕННЯ розкритикували олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу....
так що звичайно команда Єрмака з Пінчуком лиш недавно вели Трампістів з Єрмакомарафону а пустили туди Рашкіна , й то Пінкус нікакашний Трампіст ще проскакує на марафеті Єрмака
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою ТрампаУкраїнський мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.-Моніку Кроулі...
Цікаво тільки по який бік фронту це відбувалося, до чиїх саме позицій було 2,5 км?
Бо це той же Зеленський, що не зміг відповісти Норіциній з ТВ24 на питання "що для вас особисто Перемога?" і поніс якусь маячню.