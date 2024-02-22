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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский (19005) США (24807) интервью (224)

Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News около линии фронта

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News в месте, расположенном менее чем в 2,5 километрах от линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте канала.

С главой государства общался политический ведущий Брет Байер. Журналисты указывают, что это было первое интервью президента вблизи передовой изначально полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что ведущий говорил с Зеленским о годовщине войны, прениях в Конгрессе США о принятии законопроекта о дополнительном финансировании для Украины, а также о последних событиях на поле боя.

В телекомпании добавили, что Байер был с Зеленским во время одного из брифингов, награждения военных и в госпитале, где лечатся раненые воины ВСУ.

Выход интервью в США намечен на четверг, 22 февраля.

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Топ комментарии
+28
Політик це професія - він має бути поліглотом, розбиратись в дипломатії і економіці - нічого з цього в ЗЕ нема. Лише бажання слави
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22.02.2024 01:19
+26
як ці креативні гниди заграли, де не глянь всюди фальш, показуха, сценарій, відосіки, образ героя, одежа під антураж, дебільні види і плани. А в цей самий час єрмак, татаров, гетманцев, арахамія, малюк, буданов, сирський, червоненко, шевченко, дзузі сівковича, екс рнгіонали і безкінечна кількість наволочі крадуть наше майбутнє і тягнуть країну в прірву, а ви гої оцю зрежисовану херню жеріть і обговорюйте нах
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22.02.2024 01:33
+15
Яка героїчєская показуха! На яких дебілів вона розрахована? А от просто й ефективно працювати на державу без цих дешевих понтів не можна?
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22.02.2024 01:47
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Трамп оголосив, що до шорт-листа віце-президента увійшли ДеСантіс, Скотт, Рамасвамі, Ноем, Дональдс, Габбард.

Published February 21, 2024 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f49522e093c6c0c4JmltdHM9MTcwODQ3MzYwMCZpZ3VpZD0wMzZhZjM1ZC0yOTU1LTY4MGEtMjU2Mi1lMGRlMjhjYjY5MWImaW5zaWQ9NTIxNQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=036af35d-2955-680a-2562-e0de28cb691b&psq=fox+news+breaking+news&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZm94bmV3cy5jb20v&ntb=1 Fox News
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22.02.2024 01:13 Ответить
Придурок рама_с_вамі??

Писець.
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22.02.2024 01:19 Ответить
лучшие люди города (с)
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22.02.2024 01:26 Ответить
Якщо оберуть Трампа, ніякої конфіскації не буде
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22.02.2024 02:29 Ответить
Стане ДеСантіс.
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22.02.2024 09:55 Ответить
Політик це професія - він має бути поліглотом, розбиратись в дипломатії і економіці - нічого з цього в ЗЕ нема. Лише бажання слави
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22.02.2024 01:19 Ответить
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22.02.2024 01:20 Ответить
та хоча б якась освіченість - не диплом , а в голові...
Колись казав нам викладач універу- вам здається ви нічого не знаєте й нічого не варті, ваші роки навчання ... Але коли почнете спілкуватися з людьми широкого кола , тоді зможете оцінити й свої навички не тільки професійні а просто кругозір та інтереси до знань хоча б ... Вова з дитячого стільчика тільки зубрив й кланявся на оплески ФСЬО! Диплом юриста має, та мабуть кучу компромату, з котрим його раніше захищав дружба юрист Баканов а тепер Єрмак ( скоріш шантажує)
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22.02.2024 03:15 Ответить
В срср була байка. Якщо дуб проліз в інститут, то щоб вчитись без шкільної бази треба вступати в команду КВН інституту. І забути про навчання. Диплом залежитеме від кількості поїздок до мАСЛЮКОВА.
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22.02.2024 07:54 Ответить
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22.02.2024 08:51 Ответить
A зачем вы его избирали ? 73%, да депутаты там еще круче. кравчук, кучма, янык кто их избирал ?
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22.02.2024 09:13 Ответить
Зате він - автоматник. І борець з кіно за права піплу.
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22.02.2024 07:51 Ответить
Хіба Fox News не світився в некоректому освітленні війни, на її початку?
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22.02.2024 01:21 Ответить
Фокс це трампівська помийка.
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22.02.2024 01:23 Ответить
вже НІ -Мєрдок, хазяїн каналу підтримує Гейлі
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22.02.2024 04:01 Ответить
Спалився - москальський гадьониш, зедебіл
Ти хоч знаєш хто такий Сорос і що він вам москалям зробив???? Особливо як ви ******* його гроші.... Підари кончені....
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22.02.2024 08:25 Ответить
Рагулізм в коментах - це безпечний спосіб для ницих рагулів та проплачених тролів проявляти агресію. Бо ж по тупому **** через скрін не дадуть. Кожен токсичний гноєк може так дати вихід примітивним емоціям.Та нехайтак бо пішов би в реалі якусь підлоту робити.
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22.02.2024 13:18 Ответить
Обмеженість в знаннях дуже швидко приводить до деградації в культурно-освітницькій особистості і захопленні в просторі усіх паразитичних висловлювань всякого бидла, яке не здатне прочитати і пару речень, щоб зробити висновки.... Про що я - рагулі є хоч "поняття" хто це? Чи просто "пукнути" в повітря від класного слова Хто ж такий Сорос, до речі, москальня дуже його не любить, бо ж він вложився в їхню економіку і благодійність це просто людина яка вміла заробити гроші, і багато "благодійняла", але ж москалики не ******* цього - їх любовь тільки до тих хто їх вбиває, аля бох сралін, він не ваш кумир?

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22.02.2024 15:03 Ответить
Стільки багато словесної рагульської необізнаної діареї. НЕ ЦІКАВО.
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24.02.2024 04:22 Ответить
Що москальський-підарок зацепило???
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25.02.2024 21:17 Ответить
ni, meni na tebe *****.
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05.03.2024 03:43 Ответить
Брет Бейр - дуже серйозний репортер.Фокс - єдиний консервативний нелівацький канал,їх вартує дивитись, усе решта - лівацько-соросівські помийки. Фокс найпопулярніший канал, його вечірні програми збирають найбільші аудиторії. СіЕнЕн повна помийка, еквівалент раші тудей, рейтинг гівняний, ведучі - одні нацмени і ЛГБТ. Є ще консервативний Нюсмакс але він набагато менше Фокса.
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22.02.2024 13:20 Ответить
А що на Банковій такий комфортний підвал?
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22.02.2024 01:24 Ответить
А що декорації тільки на банковій.
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22.02.2024 02:25 Ответить
ти зовсім тейво? фокс з урахуванням підлизування трампу просто зразу б написав "зеленський хотів нас наїбати і привіз у декорації у полтавській області, не давайте українцям зброї". але чомусь не написав. цікаво, чому?
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22.02.2024 01:37 Ответить
А що за необхідність давати інтерв'ю у такому місці? Для прихильників Зєрмака - як можна наражатися на таку небезпеку, він же Верховний, його ж ніхто не замінить, раптом що.
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22.02.2024 01:56 Ответить
Це один журналіст і пару операторів, за гроші вони напишуть, що прям із захопленої Авдіївки зелох вєщає. І тепер задай собі питання, чому помийка яка постійно обливає Україну брудом, раптом бере інтерв'ю в цієї нікчеми , і не в Києві а начебто під обстрілами за 2 км від фронту?
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22.02.2024 02:24 Ответить
Олігархи ж не просто так тримали свої канали на бюджетному Єрмакотелемарафеті , тепер треба розплачуватися- лобіювати то WP з казками від Подоляка з Кремлем , як вони "дєлают вовє нєрви" щоб сам фронт захисту розтрощив ,знявши команду Залужного... То Fox News - республіканському заплатять - Трампушу чекають ... Хоча Мєрдок вигнав звідти вже Трампістів , й споносрує Гейлі, але вони усі скурвлені Трампом. Хоча вона ще бореться... .
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22.02.2024 03:26 Ответить
диви як свіжо вилуплене кок-ко ще не знесеними яйками, дах над лідором створює?
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22.02.2024 02:26 Ответить
Це шоу розраховано на любителів концертів Кварталу 95, «Сватів» та «Слуга народу».
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22.02.2024 01:48 Ответить
Не зовсім . З цього каналу вигнали Карлосона , хазяїн його Мєрдок один з найбагатших спонсорів республіканців переманює спонсорів на сторону Гейлі й виділяє сам гроші на її компанію- ТРАМПУША в нєрвах, як наш вова ( дві копії нарцисів , різниця тільки в масштабах, й нарциси в природі є мілкі, а а є крупні ) . А для нормальних ще НЕ Трампістів треба підсрачника, скоро підуть кокуси та праймеріз - Гейлі це може домогти . Знайома розумна освічена американка тільки за республіканців - не голосувала за Трампа ні разу, а Росію ненавидить люто й СССР ненавиділа по- Маккейнівськи ... Казала завжди, ще до війни, давно, коли бачила клієнта в банку, знала, коли пихатий росіянин заходить, а коли , з посмішкою-справжньою виявляється українець - це її враження особисте. Вона була в Україні , гризлася тоді в дискусії ще з комуністом викладачем універу на параді прешотравневому ...
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22.02.2024 04:47 Ответить
«коли пихатий росіянин »
классний вийшов фільм « дворец» ( 2023) Романа Поланські.

россіяні усі злі на Поланські.
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22.02.2024 08:23 Ответить
На Безуглу і її саратників з партії "ПОслуги народу".
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22.02.2024 07:56 Ответить
На амереканцев чувак, на амереканцев. Что он должен делать ? Вы козлы избрали дебила во власть

73
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22.02.2024 09:18 Ответить
Нащо це шоу і піар в корівнику??? Краще б 10 дронів привіз і роздав на камеру. Одразу б рейтинг зріс на пару процентів.
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22.02.2024 01:24 Ответить
Из последних его поездок, тем более в госпиталь - был Харьков и область. Учитывая количество охраны и обслуги которое с ним ездит в этих турне... И при этом даже ни разу не попали под обстрел, (а ведь мог бы быть крутой видосик на эту тему) то возникают сомнения в этой "близости к линии фронта"
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22.02.2024 01:25 Ответить
возникают сомнения у відсутності сумнівів у Оманських домовленостях віслюка.
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22.02.2024 02:29 Ответить
розслабся, ніяких пострілів і обстрілів не буде в принципі, московія настільки цінного кадра не може втратити нізащо, зеленський це 50% успіху московії в війні з Україною
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22.02.2024 02:56 Ответить
Для ***** это очень выгодный персонаж, он его не будет мочить (пока). Часть работы делает за ***** - сажает патриотов, военных, в конце концов неугодных, борется с экономикой, уничтожил государственные институты, похерил взаимоотношения с международными ключевыми партнерами и достижения предыдущей власти, никаких движений в сторону очищения и укрепления Украины нет. Я бы такого тоже не трогал.
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22.02.2024 08:50 Ответить
як ці креативні гниди заграли, де не глянь всюди фальш, показуха, сценарій, відосіки, образ героя, одежа під антураж, дебільні види і плани. А в цей самий час єрмак, татаров, гетманцев, арахамія, малюк, буданов, сирський, червоненко, шевченко, дзузі сівковича, екс рнгіонали і безкінечна кількість наволочі крадуть наше майбутнє і тягнуть країну в прірву, а ви гої оцю зрежисовану херню жеріть і обговорюйте нах
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22.02.2024 01:33 Ответить
Еой, а шо той ненавісник України і фанат раши старий пердун Червоненко знову десь керує ?
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22.02.2024 08:27 Ответить
Ви зареєструвалися на форумі щоби повідомити про це?
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22.02.2024 01:57 Ответить
Яка героїчєская показуха! На яких дебілів вона розрахована? А от просто й ефективно працювати на державу без цих дешевих понтів не можна?
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22.02.2024 01:47 Ответить
Напевно Єрмак попередив рашистів щоб не стріляли туди, бо там їхній слуга хрипітиме маразмом іншим Карлсонам з-за океану.
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22.02.2024 01:51 Ответить
Це видання Карлсона вигнало, а з ним пішли його дивитися 8 мільйонів його пошановувачів . дуже велика кількість , більша ніж демократи окремо й республіканці окремо , нейтральні до партійності, просто о вибирають того хто ії кращий на момент голосування
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22.02.2024 03:58 Ответить
Ви перебільшуєте його важдивість: читав, що Карлсон сподівався наабагато кращої оглядальності, а ніж по факту має сам окремо. І що навіть його інтерв'ю в Пуйла було авантюрою типу "останній шанс" звернути на себе більше уваги (загалом невдалою).
Глянув Ютуб: @TuckerCarlson‧1.62M subscribers

і його відосики як правило від кількадесяти тис. до 1-2М
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22.02.2024 05:03 Ответить
моя інфа про популярність Такера чи від Рашкіна, чи від Швеця... ну то й добре що не занадто - дякую
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22.02.2024 05:19 Ответить
Сміливо! Потужно! Хоробро! Неперевершено! ЗЕ та ФОКС це сила!
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22.02.2024 02:44 Ответить
Фокс. Он блатной или с приблатньонных. Нет. Он сам по себе.
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22.02.2024 09:12 Ответить
FOX-це видання респів(які зараз лягли під трампа).Шо він там набазікав.Навіть,як що це касалось виделення допомоги,то стіль "криворізької подворотні" тіки погіршать сітуацію.
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22.02.2024 04:16 Ответить
Дійсно страшнувато за цього недоумка тітушкованого Єрмаком ( у того велика практика працювати у ВР з бандюкам)
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22.02.2024 04:41 Ответить
касалось виделення,то стіль... сітуацію????

Микола Янович не треба скігліті, треба браті лопату і годувати свою сім'ю.
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22.02.2024 09:51 Ответить
Який же ти гіперактивний ''Анатолий''. Сколько копеєк за одін пост хозяїн даєт?
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22.02.2024 13:24 Ответить
Брет Бейр - дуже серйозний репортер.Фокс - єдиний консервативний нелівацький канал,їх вартує дивитись, усе решта - лівацько-соросівські помийки. Фокс найпопулярніший канал, його вечірні програми збирають найбільші аудиторії. СіЕнЕн повна помийка, еквівалент раші тудей, рейтинг гівняний, ведучі - одні нацмени і ЛГБТ. Є ще консервативний Нюсмакс але він набагато менше Фокса.
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22.02.2024 04:38 Ответить
Він давно не консервативний,а неофашистський як і майже вся рес.партія під керівництвом трампа.А той хто розповідає про сороса,ліваків,про "помийки" CNN-або кацапський(чи єрмаковський) бот,або корисний ідіот.
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22.02.2024 04:59 Ответить
Це вам СНН чи Сорос розказав?
Про НюсМакс не знаю, але Фоксу справді віддаю перевагу порівняно з лівими (зокрема тому, що останні заідеологізовані нездоровими крайностями)
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22.02.2024 05:05 Ответить
Вам подобається як там виправдовують і ідеалізірують диктатуру і діктаторів.Мабуть ви ніколи не жили при діктатурі-де панує ненавість і страх.Де за кожне слово в сеті можна лишитись свободи,а то і жіття.Судячи по смайліку вам по приколу.Бажаю вам удачі щоб країна де ви живете не була діктаторськой.Бо рано чи пізно це коснеться і вас.
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22.02.2024 06:04 Ответить
нема сечі терпіти ці пекельні борошна: ідеалізірують діктаторів... діктатурі ненавість... сеті жіття смайліку діктаторськой коснеться
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22.02.2024 09:57 Ответить
Ги, це ви серйозно?
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22.02.2024 10:53 Ответить
Рагулізм в коментах - це безпечний спосіб для ницих рагулів та проплачених тролів проявляти агресію. Бо ж по тупому **** через скрін не дадуть. Кожен токсичний гноєк може так дати вихід примітивним емоціям.Та нехайтак бо пішов би в реалі якусь підлоту робити.
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22.02.2024 13:13 Ответить
Довженко?
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22.02.2024 05:07 Ответить
Почав підмахувати республіканцям. Все логічно. Скоро будуть обіймашки з Трампом.
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22.02.2024 05:18 Ответить
Вовичин улюблений зараз Пінчук був лобістом команди Трампа в перші вибори ... Єрмак взагалі тусив з Джуліані адвокатом Трампа на віллі російського олігарха , готуючи справу проти сина Байдна ... Коли -небудь можна подумати що український олігарх даремно вкидає в вибори якогось американця, коли має інтерес свого бізнесу в Рашці?

в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.

Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США, як й Ахмєтов.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.

Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий та фонд СОРОСА ВІДРОЛЖЕННЯ розкритикували олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу....

так що звичайно команда Єрмака з Пінчуком лиш недавно вели Трампістів з Єрмакомарафону а пустили туди Рашкіна , й то Пінкус нікакашний Трампіст ще проскакує на марафеті Єрмака

https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
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22.02.2024 05:29 Ответить
2015 рік-
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою ТрампаУкраїнський мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.-Моніку Кроулі...
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22.02.2024 05:32 Ответить
Хіба хтось забув, як проросійські трампісти Іларіонов та ТАБАХ не викисали з каналів Ахмєтова , потім з Марафону під час вже війни. А потім щоб зализати свої гріхи через справу на Байдена ( як виявилося сьогодні -фсбешна історія) ,Єрмак дозволив кликати Рашкіна демократа,,, ************** граються у затягування війни- не хочуть за грати . ...
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22.02.2024 05:42 Ответить
Чергова пустопорожня матюхня.
Цікаво тільки по який бік фронту це відбувалося, до чиїх саме позицій було 2,5 км?
Бо це той же Зеленський, що не зміг відповісти Норіциній з ТВ24 на питання "що для вас особисто Перемога?" і поніс якусь маячню.
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22.02.2024 06:19 Ответить
******** павлин…
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22.02.2024 06:35 Ответить
Шкода, що не на "0". Була б більша ймовірність позбутись безтолкового ішака. Від цього зеленого дебіла і його шапіто лише одна шкода. Геть мудака!
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22.02.2024 07:24 Ответить
А Залужний попереджав .... !!!
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22.02.2024 07:58 Ответить
Поблизу лінії фронту?))) Гопник сраний. Показушник
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22.02.2024 09:05 Ответить
А почему не ком. правде?
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22.02.2024 09:13 Ответить
 
 