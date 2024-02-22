Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News поблизу лінії фронту

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News у місці, яке розташоване менше, ніж за 2,5 кілометра від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті каналу.

Із очільником держави спілкувався політичний ведучий Брет Баєр. Журналісти вказують, що це було перше інтерв’ю президента поблизу передової від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що ведучий говорив із Зеленським про річницю війни, дебати у Конгресі США щодо прийняття законопроєкту про додаткове фінансування для України, а також останні події на полі бою.

У телекомпанії додали, що Баєр був із Зеленським під час одного з брифінгів, нагородження військових та у госпіталі, де лікуються поранені воїни ЗСУ.

Вихід інтерв’ю у США запланований на четвер, 22 лютого.

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