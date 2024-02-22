Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News поблизу лінії фронту
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News у місці, яке розташоване менше, ніж за 2,5 кілометра від лінії фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті каналу.
Із очільником держави спілкувався політичний ведучий Брет Баєр. Журналісти вказують, що це було перше інтерв’ю президента поблизу передової від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Зазначається, що ведучий говорив із Зеленським про річницю війни, дебати у Конгресі США щодо прийняття законопроєкту про додаткове фінансування для України, а також останні події на полі бою.
У телекомпанії додали, що Баєр був із Зеленським під час одного з брифінгів, нагородження військових та у госпіталі, де лікуються поранені воїни ЗСУ.
Вихід інтерв’ю у США запланований на четвер, 22 лютого.
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Published February 21, 2024 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f49522e093c6c0c4JmltdHM9MTcwODQ3MzYwMCZpZ3VpZD0wMzZhZjM1ZC0yOTU1LTY4MGEtMjU2Mi1lMGRlMjhjYjY5MWImaW5zaWQ9NTIxNQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=036af35d-2955-680a-2562-e0de28cb691b&psq=fox+news+breaking+news&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZm94bmV3cy5jb20v&ntb=1 Fox News
Писець.
Колись казав нам викладач універу- вам здається ви нічого не знаєте й нічого не варті, ваші роки навчання ... Але коли почнете спілкуватися з людьми широкого кола , тоді зможете оцінити й свої навички не тільки професійні а просто кругозір та інтереси до знань хоча б ... Вова з дитячого стільчика тільки зубрив й кланявся на оплески ФСЬО! Диплом юриста має, та мабуть кучу компромату, з котрим його раніше захищав дружба юрист Баканов а тепер Єрмак ( скоріш шантажує)
Ти хоч знаєш хто такий Сорос і що він вам москалям зробив???? Особливо як ви ******* його гроші.... Підари кончені....
классний вийшов фільм « дворец» ( 2023) Романа Поланські.
россіяні усі злі на Поланські.
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Глянув Ютуб: @TuckerCarlson‧1.62M subscribers
і його відосики як правило від кількадесяти тис. до 1-2М
Микола Янович не треба скігліті, треба браті лопату і годувати свою сім'ю.
Про НюсМакс не знаю, але Фоксу справді віддаю перевагу порівняно з лівими (зокрема тому, що останні заідеологізовані нездоровими крайностями)
в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.
Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США, як й Ахмєтов.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.
Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий та фонд СОРОСА ВІДРОЛЖЕННЯ розкритикували олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу....
так що звичайно команда Єрмака з Пінчуком лиш недавно вели Трампістів з Єрмакомарафону а пустили туди Рашкіна , й то Пінкус нікакашний Трампіст ще проскакує на марафеті Єрмака
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою ТрампаУкраїнський мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.-Моніку Кроулі...
Цікаво тільки по який бік фронту це відбувалося, до чиїх саме позицій було 2,5 км?
Бо це той же Зеленський, що не зміг відповісти Норіциній з ТВ24 на питання "що для вас особисто Перемога?" і поніс якусь маячню.