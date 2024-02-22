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Новини Агресія Росії проти України Війна
11 049 87

Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News поблизу лінії фронту

зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News у місці, яке розташоване менше, ніж за 2,5 кілометра від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті каналу.

Із очільником держави спілкувався політичний ведучий Брет Баєр. Журналісти вказують, що це було перше інтерв’ю президента поблизу передової від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що ведучий говорив із Зеленським про річницю війни, дебати у Конгресі США щодо прийняття законопроєкту про додаткове фінансування для України, а також останні події на полі бою.

У телекомпанії додали, що Баєр був із Зеленським під час одного з брифінгів, нагородження військових та у госпіталі, де лікуються поранені воїни ЗСУ.

Вихід інтерв’ю у США запланований на четвер, 22 лютого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми щоденно, крок за кроком витісняємо Росію з нашої землі, - Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) США (22840) інтерв’ю (221)


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Топ коментарі
+28
Політик це професія - він має бути поліглотом, розбиратись в дипломатії і економіці - нічого з цього в ЗЕ нема. Лише бажання слави
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22.02.2024 01:19
+26
як ці креативні гниди заграли, де не глянь всюди фальш, показуха, сценарій, відосіки, образ героя, одежа під антураж, дебільні види і плани. А в цей самий час єрмак, татаров, гетманцев, арахамія, малюк, буданов, сирський, червоненко, шевченко, дзузі сівковича, екс рнгіонали і безкінечна кількість наволочі крадуть наше майбутнє і тягнуть країну в прірву, а ви гої оцю зрежисовану херню жеріть і обговорюйте нах
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22.02.2024 01:33
+15
Яка героїчєская показуха! На яких дебілів вона розрахована? А от просто й ефективно працювати на державу без цих дешевих понтів не можна?
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22.02.2024 01:47
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Трамп оголосив, що до шорт-листа віце-президента увійшли ДеСантіс, Скотт, Рамасвамі, Ноем, Дональдс, Габбард.

Published February 21, 2024 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f49522e093c6c0c4JmltdHM9MTcwODQ3MzYwMCZpZ3VpZD0wMzZhZjM1ZC0yOTU1LTY4MGEtMjU2Mi1lMGRlMjhjYjY5MWImaW5zaWQ9NTIxNQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=036af35d-2955-680a-2562-e0de28cb691b&psq=fox+news+breaking+news&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZm94bmV3cy5jb20v&ntb=1 Fox News
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22.02.2024 01:13 Відповісти
Придурок рама_с_вамі??

Писець.
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22.02.2024 01:19 Відповісти
лучшие люди города (с)
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22.02.2024 01:26 Відповісти
Якщо оберуть Трампа, ніякої конфіскації не буде
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22.02.2024 02:29 Відповісти
Стане ДеСантіс.
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22.02.2024 09:55 Відповісти
Політик це професія - він має бути поліглотом, розбиратись в дипломатії і економіці - нічого з цього в ЗЕ нема. Лише бажання слави
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22.02.2024 01:19 Відповісти
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22.02.2024 01:20 Відповісти
та хоча б якась освіченість - не диплом , а в голові...
Колись казав нам викладач універу- вам здається ви нічого не знаєте й нічого не варті, ваші роки навчання ... Але коли почнете спілкуватися з людьми широкого кола , тоді зможете оцінити й свої навички не тільки професійні а просто кругозір та інтереси до знань хоча б ... Вова з дитячого стільчика тільки зубрив й кланявся на оплески ФСЬО! Диплом юриста має, та мабуть кучу компромату, з котрим його раніше захищав дружба юрист Баканов а тепер Єрмак ( скоріш шантажує)
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22.02.2024 03:15 Відповісти
В срср була байка. Якщо дуб проліз в інститут, то щоб вчитись без шкільної бази треба вступати в команду КВН інституту. І забути про навчання. Диплом залежитеме від кількості поїздок до мАСЛЮКОВА.
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22.02.2024 07:54 Відповісти
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22.02.2024 08:51 Відповісти
A зачем вы его избирали ? 73%, да депутаты там еще круче. кравчук, кучма, янык кто их избирал ?
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22.02.2024 09:13 Відповісти
Зате він - автоматник. І борець з кіно за права піплу.
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22.02.2024 07:51 Відповісти
Хіба Fox News не світився в некоректому освітленні війни, на її початку?
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22.02.2024 01:21 Відповісти
Фокс це трампівська помийка.
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22.02.2024 01:23 Відповісти
вже НІ -Мєрдок, хазяїн каналу підтримує Гейлі
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22.02.2024 04:01 Відповісти
Спалився - москальський гадьониш, зедебіл
Ти хоч знаєш хто такий Сорос і що він вам москалям зробив???? Особливо як ви ******* його гроші.... Підари кончені....
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22.02.2024 08:25 Відповісти
Рагулізм в коментах - це безпечний спосіб для ницих рагулів та проплачених тролів проявляти агресію. Бо ж по тупому **** через скрін не дадуть. Кожен токсичний гноєк може так дати вихід примітивним емоціям.Та нехайтак бо пішов би в реалі якусь підлоту робити.
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22.02.2024 13:18 Відповісти
Обмеженість в знаннях дуже швидко приводить до деградації в культурно-освітницькій особистості і захопленні в просторі усіх паразитичних висловлювань всякого бидла, яке не здатне прочитати і пару речень, щоб зробити висновки.... Про що я - рагулі є хоч "поняття" хто це? Чи просто "пукнути" в повітря від класного слова Хто ж такий Сорос, до речі, москальня дуже його не любить, бо ж він вложився в їхню економіку і благодійність це просто людина яка вміла заробити гроші, і багато "благодійняла", але ж москалики не ******* цього - їх любовь тільки до тих хто їх вбиває, аля бох сралін, він не ваш кумир?

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22.02.2024 15:03 Відповісти
Стільки багато словесної рагульської необізнаної діареї. НЕ ЦІКАВО.
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24.02.2024 04:22 Відповісти
Що москальський-підарок зацепило???
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25.02.2024 21:17 Відповісти
ni, meni na tebe *****.
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05.03.2024 03:43 Відповісти
Брет Бейр - дуже серйозний репортер.Фокс - єдиний консервативний нелівацький канал,їх вартує дивитись, усе решта - лівацько-соросівські помийки. Фокс найпопулярніший канал, його вечірні програми збирають найбільші аудиторії. СіЕнЕн повна помийка, еквівалент раші тудей, рейтинг гівняний, ведучі - одні нацмени і ЛГБТ. Є ще консервативний Нюсмакс але він набагато менше Фокса.
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22.02.2024 13:20 Відповісти
А що на Банковій такий комфортний підвал?
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22.02.2024 01:24 Відповісти
А що декорації тільки на банковій.
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22.02.2024 02:25 Відповісти
ти зовсім тейво? фокс з урахуванням підлизування трампу просто зразу б написав "зеленський хотів нас наїбати і привіз у декорації у полтавській області, не давайте українцям зброї". але чомусь не написав. цікаво, чому?
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22.02.2024 01:37 Відповісти
А що за необхідність давати інтерв'ю у такому місці? Для прихильників Зєрмака - як можна наражатися на таку небезпеку, він же Верховний, його ж ніхто не замінить, раптом що.
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22.02.2024 01:56 Відповісти
Це один журналіст і пару операторів, за гроші вони напишуть, що прям із захопленої Авдіївки зелох вєщає. І тепер задай собі питання, чому помийка яка постійно обливає Україну брудом, раптом бере інтерв'ю в цієї нікчеми , і не в Києві а начебто під обстрілами за 2 км від фронту?
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22.02.2024 02:24 Відповісти
Олігархи ж не просто так тримали свої канали на бюджетному Єрмакотелемарафеті , тепер треба розплачуватися- лобіювати то WP з казками від Подоляка з Кремлем , як вони "дєлают вовє нєрви" щоб сам фронт захисту розтрощив ,знявши команду Залужного... То Fox News - республіканському заплатять - Трампушу чекають ... Хоча Мєрдок вигнав звідти вже Трампістів , й споносрує Гейлі, але вони усі скурвлені Трампом. Хоча вона ще бореться... .
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22.02.2024 03:26 Відповісти
диви як свіжо вилуплене кок-ко ще не знесеними яйками, дах над лідором створює?
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22.02.2024 02:26 Відповісти
Це шоу розраховано на любителів концертів Кварталу 95, «Сватів» та «Слуга народу».
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22.02.2024 01:48 Відповісти
Не зовсім . З цього каналу вигнали Карлосона , хазяїн його Мєрдок один з найбагатших спонсорів республіканців переманює спонсорів на сторону Гейлі й виділяє сам гроші на її компанію- ТРАМПУША в нєрвах, як наш вова ( дві копії нарцисів , різниця тільки в масштабах, й нарциси в природі є мілкі, а а є крупні ) . А для нормальних ще НЕ Трампістів треба підсрачника, скоро підуть кокуси та праймеріз - Гейлі це може домогти . Знайома розумна освічена американка тільки за республіканців - не голосувала за Трампа ні разу, а Росію ненавидить люто й СССР ненавиділа по- Маккейнівськи ... Казала завжди, ще до війни, давно, коли бачила клієнта в банку, знала, коли пихатий росіянин заходить, а коли , з посмішкою-справжньою виявляється українець - це її враження особисте. Вона була в Україні , гризлася тоді в дискусії ще з комуністом викладачем універу на параді прешотравневому ...
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22.02.2024 04:47 Відповісти
«коли пихатий росіянин »
классний вийшов фільм « дворец» ( 2023) Романа Поланські.

россіяні усі злі на Поланські.
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22.02.2024 08:23 Відповісти
На Безуглу і її саратників з партії "ПОслуги народу".
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22.02.2024 07:56 Відповісти
На амереканцев чувак, на амереканцев. Что он должен делать ? Вы козлы избрали дебила во власть

73
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22.02.2024 09:18 Відповісти
Нащо це шоу і піар в корівнику??? Краще б 10 дронів привіз і роздав на камеру. Одразу б рейтинг зріс на пару процентів.
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22.02.2024 01:24 Відповісти
Из последних его поездок, тем более в госпиталь - был Харьков и область. Учитывая количество охраны и обслуги которое с ним ездит в этих турне... И при этом даже ни разу не попали под обстрел, (а ведь мог бы быть крутой видосик на эту тему) то возникают сомнения в этой "близости к линии фронта"
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22.02.2024 01:25 Відповісти
возникают сомнения у відсутності сумнівів у Оманських домовленостях віслюка.
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22.02.2024 02:29 Відповісти
розслабся, ніяких пострілів і обстрілів не буде в принципі, московія настільки цінного кадра не може втратити нізащо, зеленський це 50% успіху московії в війні з Україною
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22.02.2024 02:56 Відповісти
Для ***** это очень выгодный персонаж, он его не будет мочить (пока). Часть работы делает за ***** - сажает патриотов, военных, в конце концов неугодных, борется с экономикой, уничтожил государственные институты, похерил взаимоотношения с международными ключевыми партнерами и достижения предыдущей власти, никаких движений в сторону очищения и укрепления Украины нет. Я бы такого тоже не трогал.
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22.02.2024 08:50 Відповісти
як ці креативні гниди заграли, де не глянь всюди фальш, показуха, сценарій, відосіки, образ героя, одежа під антураж, дебільні види і плани. А в цей самий час єрмак, татаров, гетманцев, арахамія, малюк, буданов, сирський, червоненко, шевченко, дзузі сівковича, екс рнгіонали і безкінечна кількість наволочі крадуть наше майбутнє і тягнуть країну в прірву, а ви гої оцю зрежисовану херню жеріть і обговорюйте нах
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22.02.2024 01:33 Відповісти
Еой, а шо той ненавісник України і фанат раши старий пердун Червоненко знову десь керує ?
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22.02.2024 08:27 Відповісти
Ви зареєструвалися на форумі щоби повідомити про це?
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22.02.2024 01:57 Відповісти
Яка героїчєская показуха! На яких дебілів вона розрахована? А от просто й ефективно працювати на державу без цих дешевих понтів не можна?
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22.02.2024 01:47 Відповісти
Напевно Єрмак попередив рашистів щоб не стріляли туди, бо там їхній слуга хрипітиме маразмом іншим Карлсонам з-за океану.
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22.02.2024 01:51 Відповісти
Це видання Карлсона вигнало, а з ним пішли його дивитися 8 мільйонів його пошановувачів . дуже велика кількість , більша ніж демократи окремо й республіканці окремо , нейтральні до партійності, просто о вибирають того хто ії кращий на момент голосування
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22.02.2024 03:58 Відповісти
Ви перебільшуєте його важдивість: читав, що Карлсон сподівався наабагато кращої оглядальності, а ніж по факту має сам окремо. І що навіть його інтерв'ю в Пуйла було авантюрою типу "останній шанс" звернути на себе більше уваги (загалом невдалою).
Глянув Ютуб: @TuckerCarlson‧1.62M subscribers

і його відосики як правило від кількадесяти тис. до 1-2М
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22.02.2024 05:03 Відповісти
моя інфа про популярність Такера чи від Рашкіна, чи від Швеця... ну то й добре що не занадто - дякую
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22.02.2024 05:19 Відповісти
Сміливо! Потужно! Хоробро! Неперевершено! ЗЕ та ФОКС це сила!
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22.02.2024 02:44 Відповісти
Фокс. Он блатной или с приблатньонных. Нет. Он сам по себе.
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22.02.2024 09:12 Відповісти
FOX-це видання респів(які зараз лягли під трампа).Шо він там набазікав.Навіть,як що це касалось виделення допомоги,то стіль "криворізької подворотні" тіки погіршать сітуацію.
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22.02.2024 04:16 Відповісти
Дійсно страшнувато за цього недоумка тітушкованого Єрмаком ( у того велика практика працювати у ВР з бандюкам)
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22.02.2024 04:41 Відповісти
касалось виделення,то стіль... сітуацію????

Микола Янович не треба скігліті, треба браті лопату і годувати свою сім'ю.
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22.02.2024 09:51 Відповісти
Який же ти гіперактивний ''Анатолий''. Сколько копеєк за одін пост хозяїн даєт?
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22.02.2024 13:24 Відповісти
Брет Бейр - дуже серйозний репортер.Фокс - єдиний консервативний нелівацький канал,їх вартує дивитись, усе решта - лівацько-соросівські помийки. Фокс найпопулярніший канал, його вечірні програми збирають найбільші аудиторії. СіЕнЕн повна помийка, еквівалент раші тудей, рейтинг гівняний, ведучі - одні нацмени і ЛГБТ. Є ще консервативний Нюсмакс але він набагато менше Фокса.
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22.02.2024 04:38 Відповісти
Він давно не консервативний,а неофашистський як і майже вся рес.партія під керівництвом трампа.А той хто розповідає про сороса,ліваків,про "помийки" CNN-або кацапський(чи єрмаковський) бот,або корисний ідіот.
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22.02.2024 04:59 Відповісти
Це вам СНН чи Сорос розказав?
Про НюсМакс не знаю, але Фоксу справді віддаю перевагу порівняно з лівими (зокрема тому, що останні заідеологізовані нездоровими крайностями)
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22.02.2024 05:05 Відповісти
Вам подобається як там виправдовують і ідеалізірують диктатуру і діктаторів.Мабуть ви ніколи не жили при діктатурі-де панує ненавість і страх.Де за кожне слово в сеті можна лишитись свободи,а то і жіття.Судячи по смайліку вам по приколу.Бажаю вам удачі щоб країна де ви живете не була діктаторськой.Бо рано чи пізно це коснеться і вас.
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22.02.2024 06:04 Відповісти
нема сечі терпіти ці пекельні борошна: ідеалізірують діктаторів... діктатурі ненавість... сеті жіття смайліку діктаторськой коснеться
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22.02.2024 09:57 Відповісти
Ги, це ви серйозно?
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22.02.2024 10:53 Відповісти
Рагулізм в коментах - це безпечний спосіб для ницих рагулів та проплачених тролів проявляти агресію. Бо ж по тупому **** через скрін не дадуть. Кожен токсичний гноєк може так дати вихід примітивним емоціям.Та нехайтак бо пішов би в реалі якусь підлоту робити.
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22.02.2024 13:13 Відповісти
Довженко?
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22.02.2024 05:07 Відповісти
Почав підмахувати республіканцям. Все логічно. Скоро будуть обіймашки з Трампом.
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22.02.2024 05:18 Відповісти
Вовичин улюблений зараз Пінчук був лобістом команди Трампа в перші вибори ... Єрмак взагалі тусив з Джуліані адвокатом Трампа на віллі російського олігарха , готуючи справу проти сина Байдна ... Коли -небудь можна подумати що український олігарх даремно вкидає в вибори якогось американця, коли має інтерес свого бізнесу в Рашці?

в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.

Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США, як й Ахмєтов.
https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.

Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий та фонд СОРОСА ВІДРОЛЖЕННЯ розкритикували олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу....

так що звичайно команда Єрмака з Пінчуком лиш недавно вели Трампістів з Єрмакомарафону а пустили туди Рашкіна , й то Пінкус нікакашний Трампіст ще проскакує на марафеті Єрмака

https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
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22.02.2024 05:29 Відповісти
2015 рік-
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою ТрампаУкраїнський мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.-Моніку Кроулі...
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22.02.2024 05:32 Відповісти
Хіба хтось забув, як проросійські трампісти Іларіонов та ТАБАХ не викисали з каналів Ахмєтова , потім з Марафону під час вже війни. А потім щоб зализати свої гріхи через справу на Байдена ( як виявилося сьогодні -фсбешна історія) ,Єрмак дозволив кликати Рашкіна демократа,,, ************** граються у затягування війни- не хочуть за грати . ...
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22.02.2024 05:42 Відповісти
Чергова пустопорожня матюхня.
Цікаво тільки по який бік фронту це відбувалося, до чиїх саме позицій було 2,5 км?
Бо це той же Зеленський, що не зміг відповісти Норіциній з ТВ24 на питання "що для вас особисто Перемога?" і поніс якусь маячню.
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22.02.2024 06:19 Відповісти
******** павлин…
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22.02.2024 06:35 Відповісти
Шкода, що не на "0". Була б більша ймовірність позбутись безтолкового ішака. Від цього зеленого дебіла і його шапіто лише одна шкода. Геть мудака!
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22.02.2024 07:24 Відповісти
А Залужний попереджав .... !!!
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22.02.2024 07:58 Відповісти
Поблизу лінії фронту?))) Гопник сраний. Показушник
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22.02.2024 09:05 Відповісти
А почему не ком. правде?
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22.02.2024 09:13 Відповісти
 
 