Россия продолжает получать товары из Британии, несмотря на санкции, - Sky News

Россия получает британское оборудование и технику через страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прямой британский экспорт в Россию упал на 74%. Россия все еще импортирует из Британии продукты питания, медицинские препараты и другие гуманитарные товары, тогда как тяжелую технику, электрооборудование и автомобили – нет.

Анализ Sky News свидетельствует, что большие объемы британских товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях, все еще находят свой путь в РФ через соседние с ним государства.

Отмечается, что экспорт Британии в Кыргызстан вырос более чем на 1100%, причем там преобладают тяжелая техника и транспортные средства. В целом британский экспорт в Кыргызстан, Армению, Узбекистан и Грузию вырос более чем на 500% с начала полномасштабной войны.

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Наибольшей категорией товаров, которые направлялись в эти четыре страны из Британии, были части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов на сумму шесть миллионов фунтов стерлингов. Среди других товаров, отправляемых британскими экспортерами, – машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и радионавигационные средства.

Британское правительство, комментируя анализ Sky News, заявило, что постоянно пытается усилить режим санкций против России, а их несоблюдение "является серьезным правонарушением и наказывается крупными финансовыми штрафами или уголовным преследованием".