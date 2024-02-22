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Великобритания (4715) россия (92987) санкции (11031)

Россия продолжает получать товары из Британии, несмотря на санкции, - Sky News

санкції

Россия получает британское оборудование и технику через страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прямой британский экспорт в Россию упал на 74%. Россия все еще импортирует из Британии продукты питания, медицинские препараты и другие гуманитарные товары, тогда как тяжелую технику, электрооборудование и автомобили – нет.

Анализ Sky News свидетельствует, что большие объемы британских товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях, все еще находят свой путь в РФ через соседние с ним государства.

Отмечается, что экспорт Британии в Кыргызстан вырос более чем на 1100%, причем там преобладают тяжелая техника и транспортные средства. В целом британский экспорт в Кыргызстан, Армению, Узбекистан и Грузию вырос более чем на 500% с начала полномасштабной войны.

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Наибольшей категорией товаров, которые направлялись в эти четыре страны из Британии, были части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов на сумму шесть миллионов фунтов стерлингов. Среди других товаров, отправляемых британскими экспортерами, – машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и радионавигационные средства.

Британское правительство, комментируя анализ Sky News, заявило, что постоянно пытается усилить режим санкций против России, а их несоблюдение "является серьезным правонарушением и наказывается крупными финансовыми штрафами или уголовным преследованием".
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Топ комментарии
+4
Киргизія , Грузія , Узбекистан , Вірменія ... - хвойди та зрадники .
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22.02.2024 08:22
+3
Підараси сер.....
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22.02.2024 06:45
+3
Китай, В'єтнам, Індія - можна нескінченно перераховувати
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22.02.2024 08:36
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Навіть Британія не може дати собі ради!!!
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22.02.2024 06:32 Ответить
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22.02.2024 06:33 Ответить
Підараси сер.....
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22.02.2024 06:45 Ответить
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22.02.2024 06:49 Ответить
А що тут дивного. Все заборонити просто неможливо, в ********* світі, навіть в таких країнах. Тип паче, під@р@сів вистачає в кожній країні. Які захочуть заробити на цьому.
Щоб нічого не доходило до параши, це треба блокувати всі сполучення з нею.
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22.02.2024 06:59 Ответить
у них сірі товари дешевші за офіційні
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22.02.2024 07:13 Ответить
Только многие товары официально на расее не продаются. А так называемый "параллельный импорт" легко поднимает цену раза в два
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22.02.2024 07:31 Ответить
у них IPhone дешевше ніж млинець навіть у США
китайська техніка копійки
----
ось з авто дупа але єдине
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22.02.2024 07:42 Ответить
Весь серый импорт продается через интернет-магазины. А цены там гораздо демократичнее официальных. Оборот самого крупного интернет-магазина Wildberries за год вырос на 98%.
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22.02.2024 07:46 Ответить
Легко можуть регулювати. Хоча б лімітами. Але британська влада не стане позбавляти своїх виробників прибутків. Вони ж не ідіоти.
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22.02.2024 07:25 Ответить
Звичайно, це взагалі потрібно бути повним ідіотом, щоб не зрозуміти завдяки чому зріс попит в сусідніх з парашою країнах....
Надіюся вони хочаб GPS -трекери додумалися поставити....
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22.02.2024 07:35 Ответить
Чтобы купить товар достаточно юр. лица незарегистрированного в рашке. Для этого даже никакие узбеки не нужны.
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22.02.2024 08:26 Ответить
Для бывших "братьев" по совку открылись новые горизонты.
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22.02.2024 08:05 Ответить
Киргизія , Грузія , Узбекистан , Вірменія ... - хвойди та зрадники .
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22.02.2024 08:22 Ответить
Китай, В'єтнам, Індія - можна нескінченно перераховувати
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22.02.2024 08:36 Ответить
Та ні, то Брітанія хвойди. Такі тупі шо не бачать як і куди іх товари йдуть. Треба заблокувати імпорт Вірменіі, Киргизтану і так далі. Але ж ні, хвойди любять грощі більше.
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22.02.2024 12:06 Ответить
 
 