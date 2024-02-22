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Новини
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Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції, - Sky News

санкції

Росія отримує британське обладнання й техніку через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстану, Вірменії та Узбекистану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну прямий британський експорт до РФ упав на 74%. Росія все ще імпортує з Британії продукти харчування, медичні препарати та інші гуманітарні товари, тоді як важку техніку, електрообладнання та автомобілі – ні.

Аналіз Sky News свідчить, що великі обсяги британських товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях, все ще знаходять свій шлях до РФ через сусідні з нею держави.

Зазначається, що експорт Британії до Киргизстану зріс на понад 1100%, причому там переважають важка техніка і транспортні засоби. Загалом британський експорт до Киргизстану, Вірменії, Узбекистану й Грузії зріс на більш як 500% з початку повномасштабної війни.

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Найбільшою категорією товарів, які надсилалися до цих чотирьох країн з Британії, були частини літаків, гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів на суму шість мільйонів фунтів стерлінгів. Серед інших товарів, які відправляють британські експортери, – машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та радіонавігаційні засоби.

Британський уряд, коментуючи аналіз Sky News, заявив, що постійно намагається посилити режим санкцій проти Росії, а їхнє недотримання "є серйозним правопорушенням і карається великими фінансовими штрафами або кримінальним переслідуванням".

Автор: 

Велика Британія (5590) росія (65191) санкції (11831)


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Топ коментарі
+4
Киргизія , Грузія , Узбекистан , Вірменія ... - хвойди та зрадники .
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22.02.2024 08:22
+3
Підараси сер.....
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22.02.2024 06:45
+3
Китай, В'єтнам, Індія - можна нескінченно перераховувати
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22.02.2024 08:36
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Навіть Британія не може дати собі ради!!!
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22.02.2024 06:32 Відповісти
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22.02.2024 06:33 Відповісти
Підараси сер.....
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22.02.2024 06:45 Відповісти
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22.02.2024 06:49 Відповісти
А що тут дивного. Все заборонити просто неможливо, в ********* світі, навіть в таких країнах. Тип паче, під@р@сів вистачає в кожній країні. Які захочуть заробити на цьому.
Щоб нічого не доходило до параши, це треба блокувати всі сполучення з нею.
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22.02.2024 06:59 Відповісти
у них сірі товари дешевші за офіційні
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22.02.2024 07:13 Відповісти
Только многие товары официально на расее не продаются. А так называемый "параллельный импорт" легко поднимает цену раза в два
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22.02.2024 07:31 Відповісти
у них IPhone дешевше ніж млинець навіть у США
китайська техніка копійки
----
ось з авто дупа але єдине
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22.02.2024 07:42 Відповісти
Весь серый импорт продается через интернет-магазины. А цены там гораздо демократичнее официальных. Оборот самого крупного интернет-магазина Wildberries за год вырос на 98%.
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22.02.2024 07:46 Відповісти
Легко можуть регулювати. Хоча б лімітами. Але британська влада не стане позбавляти своїх виробників прибутків. Вони ж не ідіоти.
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22.02.2024 07:25 Відповісти
Звичайно, це взагалі потрібно бути повним ідіотом, щоб не зрозуміти завдяки чому зріс попит в сусідніх з парашою країнах....
Надіюся вони хочаб GPS -трекери додумалися поставити....
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22.02.2024 07:35 Відповісти
Чтобы купить товар достаточно юр. лица незарегистрированного в рашке. Для этого даже никакие узбеки не нужны.
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22.02.2024 08:26 Відповісти
Для бывших "братьев" по совку открылись новые горизонты.
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22.02.2024 08:05 Відповісти
Киргизія , Грузія , Узбекистан , Вірменія ... - хвойди та зрадники .
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22.02.2024 08:22 Відповісти
Китай, В'єтнам, Індія - можна нескінченно перераховувати
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22.02.2024 08:36 Відповісти
Та ні, то Брітанія хвойди. Такі тупі шо не бачать як і куди іх товари йдуть. Треба заблокувати імпорт Вірменіі, Киргизтану і так далі. Але ж ні, хвойди любять грощі більше.
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22.02.2024 12:06 Відповісти
 
 