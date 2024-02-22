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Бердянск (433) взрыв (6499)

В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль: Рашисты оцепили участок

вибух

Во временно оккупированном Бердянске утром раздался взрыв, как известно, в районе заправки взорвался автомобиль.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Приблизительно в 6:50 в Бердянске раздался взрыв, который бердянцы слышали в большинстве микрорайонов города

По уточненной информации взорвался автомобиль в районе заправки БРСМ вблизи поворота на 8 марта. Оккупанты оцепили этот участок, движение автотранспорта перекрыто", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Бердянске прогремели взрывы, - Федоров

Віктоіря Галіціна
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>>Рашисти оточили ділянку

Хаймарса привітати зібралися.
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22.02.2024 10:12 Ответить
..награда нашла тварь мокшанскую...
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22.02.2024 11:59 Ответить
 
 