В окупованому Бердянську вранці вибухнув автомобіль: Рашисти оточили ділянку
У тимчасово окупованому Бердянську вранці пролунав вибух, як відомо, в районі заправки вибухнуло авто.
Про це повідомила очільниця МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.
"Приблизно о 6:50 в Бердянську пролунав вибух, який бердянці чули в більшості мікрорайонів міста
За уточненою інформацією, вибухнув автомобіль в районі заправки БРСМ поблизу повороту на 8 березня. Окупанти оточили цю ділянку, рух автотранспорту перекрито", - йдеться в повідомленні.
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