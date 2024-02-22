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В окупованому Бердянську вранці вибухнув автомобіль: Рашисти оточили ділянку

вибух

У тимчасово окупованому Бердянську вранці пролунав вибух, як відомо, в районі заправки вибухнуло авто.

Про це повідомила очільниця МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно о 6:50 в Бердянську пролунав вибух, який бердянці чули в більшості мікрорайонів міста

За уточненою інформацією, вибухнув автомобіль в районі заправки БРСМ поблизу повороту на 8 березня. Окупанти оточили цю ділянку, рух автотранспорту перекрито", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Бердянську та Мелітополі окупанти викрадають людей та звинувачують їх у тероризмі, - керівник ОВА Федоров

Віктоіря Галіціна

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4461)


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>>Рашисти оточили ділянку

Хаймарса привітати зібралися.
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22.02.2024 10:12 Відповісти
..награда нашла тварь мокшанскую...
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22.02.2024 11:59 Відповісти
 
 