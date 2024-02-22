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Украина (44294) Шарль Мишель (246)

Поражение Украины поставит под угрозу ценности ЕС, - Мишель

шарль,мішель

Поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому нет альтернативы, кроме продолжения поддержки со стороны Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью группе СМИ, включая Euractiv.

"Поражение Украины не может быть вариантом, потому что мы все понимаем, что было бы и какие последствия, если бы это было. Никто не может предсказать, какова будет внутренняя ситуация в России, но очевидно, что если Украина проиграет эту войну, это будет огромный риск для наших ценностей", – подчеркнул Мишель.

Он отметил, что Евросоюз намерен продолжать поддерживать Киев, но поставки артиллерийских боеприпасов замедлились, и существует неопределенность по поводу следующего пакета военной помощи из Брюсселя.

"Есть один план "А" – и только план "А", и это – поддержка Украины", – сказал Мишель.

После решений о политической и финансовой поддержке, принятых на двух предыдущих саммитах ЕС, ожидается, что в марте лидеры Евросоюза договорятся о более долгосрочной военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), используемого для поставок оружия в Украину.

Читайте также: Украина есть и останется "абсолютным приоритетом" для Евросоюза, - Мишель

Однако страны-члены ЕС пока не пришли к соглашению о реформировании и пополнении фонда.

Отвечая на вопрос, когда он ожидает достижения соглашения, Мишель сказал, что этот вопрос должен быть решен "в течение нескольких недель", но не позже, чем за столом лидеров ЕС на мартовском саммите.

"Мы видим, что в США также есть определенные трудности, и я искренне надеюсь, что они будут следовать нашему примеру, потому что эти деньги для Украины – это инвестиция в мир и стабильность", – сказал Мишель.

Читайте также: Мишель призвал Конгресс США скорее одобрить предоставление 60 млрд дол. помощи Украине
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Топ комментарии
+5
Дайте оружия, ценности пока оставьте себе... )
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22.02.2024 10:21
+5
******* і *******, ******* і *******. І ніфіга не роблять. Сказати міоже по секрету шановному Мішелю що якщо ми програєто то їм буде торба дуже швидко. Не буде в них ні цінностей, ні Європи, ні майбутнього, ніхєра.
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22.02.2024 10:21
+4
Які цінності? Бескінечний пи₴діж?
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22.02.2024 10:29
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"Поразка України поставила б під загрозу європейські цінності..."
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Навіщо нам потрібні ці ваші цінності? Залишіть їх собі, ми вже ними ситі по горло.
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22.02.2024 10:20 Ответить
І ваше твердження - саме те, чого стратегічно прагне русня.
Щоб як совєцкім гражданам став не потрібен СРСР і строітєльство коммунізма, громадянам Заходу стала не потрібна демократія і капіталізм.
Поразкою України якраз і досягається мета.
Смотрітє, дємократіі слаби і нєжізнєспособни, діктатури - сіла і стабільность. Прісоєдіняйтєсь, єслі хотітє бить в бєзопасності.
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22.02.2024 10:26 Ответить
Поляки розкидають наше зерно, угорці та румуни заїкаються про території. Якщо вам потрібні такі цінності, то хай буде так. Хоча чим це відрізняється від кацапів, які теж хочуть собі шматочок нашої землі?
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22.02.2024 10:33 Ответить
Правильно, нічим. Тож висновок який? Треба приєднуватись до сильного, а не воювати з ним.
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22.02.2024 10:56 Ответить
Дайте оружия, ценности пока оставьте себе... )
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22.02.2024 10:21 Ответить
******* і *******, ******* і *******. І ніфіга не роблять. Сказати міоже по секрету шановному Мішелю що якщо ми програєто то їм буде торба дуже швидко. Не буде в них ні цінностей, ні Європи, ні майбутнього, ніхєра.
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22.02.2024 10:21 Ответить
щось забагато й легко вони почали обговорювати поразку, наче це фінал художнього фільму, а не сотні тисяч вбитих і закатованих, мільйони біженців, десятки мільйонів зруйнованих життів
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22.02.2024 10:21 Ответить
їх це стосується опосередковано, тому вони не хвилюються дуже. тебе ж не турбували війни в Габоні або Анголі? там теж сотні тисяч вбитих та закатованих, та мільйони біженців було, але скоріш за все ти навіть не підозрюєш про таке.
тут та ж сама ситуація: ну вбивають там кацапи українців...пагано, канєшна, ну шо ж поробиш?
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22.02.2024 10:47 Ответить
Які цінності? Бескінечний пи₴діж?
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22.02.2024 10:29 Ответить
ПОКИ ЩО ,ЄДИНОЮ ДОКАЗАНОЮ ЦІННІСТЬЮ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ, Є БЕЗЦІННА АМЕРИКАНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БРЕХНЯ, КОТРА КОШТУЄ УКРАЇНІ ,СОТЕНЬ ТИСЯЧ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ..
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22.02.2024 10:35 Ответить
Гроші газпрьому, це і підтверджують в цілої плеяди осіб, на посадах у країнах ЄС!!
Молодець, правду каже!
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22.02.2024 10:38 Ответить
та не хвилюйся ти так, мішель, цінності ЄС вже давно подохли та смердять в вигрібній ямі *****.
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22.02.2024 10:40 Ответить
непереборний фактор:
як що україна капітулює, пропадуть ваші цінності. як що розвалиться кацапія, пропадуть надприбутки.
треба з'ясувати, які цінності цінніше?
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22.02.2024 10:46 Ответить
Ннмає в ЄС жодних цінностей, лише жага до бабла і тремтіння аби нічого не сталося. Жалюгідні сцикуни
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22.02.2024 10:48 Ответить
Без України нема у вас цінностей. Показали себе гарно за ці два роки.
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22.02.2024 10:52 Ответить
А не пішов би ти зі своїми "цінностями".
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22.02.2024 10:58 Ответить
"цінності", блд - в якому світі ви живете?
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22.02.2024 11:27 Ответить
Так підтримуйта активніше, ось як Іран - дав 400 балістичних ракет, хєра нам не дають 400 балістичних ракет?
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22.02.2024 12:40 Ответить
 
 