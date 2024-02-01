Украина есть и останется "абсолютным приоритетом" для Евросоюза, - Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил, что Украина будет абсолютным приоритетом для ЕС.

Передает слова Мишеля Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он сказал, что Европейский Совет, специальная встреча которого состоялась сегодня в Брюсселе, направил очень мощный сигнал поддержки народу Украины, продемонстрировал единство Евросоюза для европейских граждан и дал понять кремлевскому руководству, что Европа не позволила себя запугать.

"Во время прошедшего Европейского Совета мы приняли решение начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед и достигли политического решения всех 27 стран-членов, которое позволит нам мобилизовать дополнительные 50 миллиардов евро для Украинского фонда", - отметил президент Европейского Совета.

По его словам, это решение присылает очень четкое послание для украинцев о нашей решимости в поддержке Украины, ее свободе и будущем.

"Это также послание единства и лидерства для нашего европейского населения. Это свидетельствует также, что мы не были запуганы Россией, которая нарушает международное право. Это также послание Соединенным Штатам и остальному миру относительно поддержки Украины и ее территориальной целостности", - добавил Шарль Мишель.

Он подчеркнул, что Украина является "абсолютным приоритетом" для Евросоюза и нас, и будет оставаться таким приоритетом в будущем.

Читайте также: Демократические механизмы, борьба с коррупцией и экономическая устойчивость: ЕС назвал предпосылки предоставления Украине 50 млрд евро. ДОКУМЕНТ

Также политик сообщил, что лидеры стран ЕС обсудили сегодня также пути для увеличения военной помощи для Украины, в частности, с использованием возможностей Европейского фонда мира, и поручили министрам обороны доработать предложение, чтобы ускорить доставку в Украину вооружений, боеприпасов и военного оборудования, в которых она нуждается для защиты государства.

"Мы приветствовали политическое соглашение по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы также обсудили, как решать проблему обхода санкций, сделать все возможное, чтобы сократить количество попыток избегать ограничительных мер, направленных против России и против Кремля", - сказал он.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры стран ЕС еще раз подтвердили сегодня непоколебимую поддержку для Украины.

"Сегодня, действительно, особенный день. Европейский совет подтвердил непреклонность обязательства стоять рядом с Украиной. Мы все знаем, что Украина сегодня бьется за нас. Поэтому мы будем поддерживать их (украинцев) необходимым финансированием и будем предоставлять им в этом очень необходимую предсказуемость, которой они заслуживают. Я думаю, что эти 50 миллиардов евро на четыре года также посылают очень мощный сигнал для Путина перед второй годовщиной его жестокого вторжения (в Украину - ред.)", - отметила она.

Напомним, что сегодня Шарль Мишель заявил о том, что лидеры ЕС согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро.

Читайте также: ЕС приложит все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года, - Мишель