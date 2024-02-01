Україна є і залишиться "абсолютним пріоритетом" для Євросоюзу, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запевнив у тому, що Україна буде абсолютним пріоритетом для ЄС.

Передає слова Мішеля Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він сказав, що Європейська Рада, спеціальна зустріч якої відбулася сьогодні у Брюсселі, надіслала дуже потужний сигнал підтримки народу України, продемонструвала єдність Євросоюзу для європейських громадян та дала зрозуміти кремлівському керівництву, що Європа не дозволила себе залякати.

"Під час минулої Європейської Ради ми прийняли рішення розпочати переговори про членство з Україною і Молдовою. Сьогодні ми зробили ще один крок вперед, та досягли політичного рішення всіх 27 країн-членів, яке дозволить нам мобілізувати додаткові 50 мільярдів євро для Українського фонду", - зазначив президент Європейської Ради.

За його словами, це рішення надсилає дуже чітке послання для українців щодо нашої рішучості у підтримці України, її свободи й майбутнього.

"Це також послання єдності та лідерства для нашого європейського населення. Це свідчить також, що ми не були залякані Росією, яка порушує міжнародне право. Це також послання для Сполучених Штатів та для решти світу щодо підтримки України та її територіальної цілісності", - додав Шарль Мішель.

Він підкреслив, що Україна є "абсолютним пріоритетом" для Євросоюзу, і нас, і буде залишатися таким пріоритетом у майбутньому.

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Також політик повідомив, що лідери країн ЄС обговорили сьогодні також шляхи для збільшення військової допомоги для України, зокрема, з використанням можливостей Європейського фонду миру, та доручили міністрам оборони доопрацювати пропозицію, щоб прискорити доставку в Україну озброєння, боєприпасів та військового обладнання, яких вона потребує для захисту держави.

"Ми вітали політичну угоду з використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. Ми будемо продовжувати працювати у цьому напрямку. Ми також обговорили, як вирішувати проблему обминання санкцій, зробити все можливе, щоб скоротити кількість спроб уникати обмежувальних заходів, що спрямовані проти Росії та проти Кремля", - сказав він.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що лідери країн ЄС ще раз підтвердили сьогодні непохитну підтримку для України.

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"Сьогодні, дійсно, дуже особливий день. Європейська рада підтвердила непохитність зобов’язання стояти поряд з Україною. Ми всі знаємо, що Україна сьогодні б’ється за нас. Тож ми будемо підтримувати їх (українців) необхідним фінансуванням, та будемо надавати їм у цьому дуже необхідну передбачуваність, на яку вони заслуговують. Я думаю, що ці 50 мільярдів євро на чотири роки також надсилають дуже потужний сигнал для Путіна, перед другою річницею його жорстокого вторгнення (в Україну - ред.)", - зазначила вона.

Нагадаємо, що сьогодні Шарль Мішель заявив про те що лідери ЄС погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.

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