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Поразка України поставить під загрозу цінності ЄС, - Мішель

шарль,мішель

Поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому немає альтернативи, крім продовження підтримки з боку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю групі ЗМІ, включаючи Euractiv.

Поразка України не може бути варіантом, тому що ми всі розуміємо, що було б і які б були наслідки, якби це було. Ніхто не може передбачити, якою буде внутрішня ситуація в Росії, але очевидно, що якщо Україна програє цю війну, це буде величезний ризик для наших цінностей", – наголосив Мішель.

Він зазначив, що Євросоюз має намір продовжувати підтримувати Київ, але поставки артилерійських боєприпасів сповільнилися, і існує невизначеність щодо наступного пакета військової допомоги з Брюсселя.

"Є один план А – і тільки план А – і це підтримка України", – сказав Мішель.

Після рішень про політичну та фінансову підтримку, ухвалених на двох попередніх самітах ЄС, очікується, що в березні лідери Євросоюзу домовляться про більш довгострокову військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), який використовується для поставок зброї в Україну.

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Однак країни-члени ЄС поки що не дійшли згоди щодо реформування та поповнення фонду.

Відповідаючи на запитання, коли він очікує досягнення угоди, Мішель сказав, що це питання має бути вирішене "протягом наступних кількох тижнів", але не пізніше, ніж за столом лідерів ЄС на березневому саміті.

"Ми бачимо, що в США також є певні труднощі, і я щиро сподіваюся, що вони наслідуватимуть наш приклад, тому що ці гроші для України – це інвестиція в мир і стабільність", – сказав Мішель.

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Автор: 

Україна (5894) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+5
Дайте оружия, ценности пока оставьте себе... )
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22.02.2024 10:21
+5
******* і *******, ******* і *******. І ніфіга не роблять. Сказати міоже по секрету шановному Мішелю що якщо ми програєто то їм буде торба дуже швидко. Не буде в них ні цінностей, ні Європи, ні майбутнього, ніхєра.
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22.02.2024 10:21
+4
Які цінності? Бескінечний пи₴діж?
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22.02.2024 10:29
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"Поразка України поставила б під загрозу європейські цінності..."
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Навіщо нам потрібні ці ваші цінності? Залишіть їх собі, ми вже ними ситі по горло.
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22.02.2024 10:20 Відповісти
І ваше твердження - саме те, чого стратегічно прагне русня.
Щоб як совєцкім гражданам став не потрібен СРСР і строітєльство коммунізма, громадянам Заходу стала не потрібна демократія і капіталізм.
Поразкою України якраз і досягається мета.
Смотрітє, дємократіі слаби і нєжізнєспособни, діктатури - сіла і стабільность. Прісоєдіняйтєсь, єслі хотітє бить в бєзопасності.
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22.02.2024 10:26 Відповісти
Поляки розкидають наше зерно, угорці та румуни заїкаються про території. Якщо вам потрібні такі цінності, то хай буде так. Хоча чим це відрізняється від кацапів, які теж хочуть собі шматочок нашої землі?
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22.02.2024 10:33 Відповісти
Правильно, нічим. Тож висновок який? Треба приєднуватись до сильного, а не воювати з ним.
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22.02.2024 10:56 Відповісти
Дайте оружия, ценности пока оставьте себе... )
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22.02.2024 10:21 Відповісти
******* і *******, ******* і *******. І ніфіга не роблять. Сказати міоже по секрету шановному Мішелю що якщо ми програєто то їм буде торба дуже швидко. Не буде в них ні цінностей, ні Європи, ні майбутнього, ніхєра.
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22.02.2024 10:21 Відповісти
щось забагато й легко вони почали обговорювати поразку, наче це фінал художнього фільму, а не сотні тисяч вбитих і закатованих, мільйони біженців, десятки мільйонів зруйнованих життів
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22.02.2024 10:21 Відповісти
їх це стосується опосередковано, тому вони не хвилюються дуже. тебе ж не турбували війни в Габоні або Анголі? там теж сотні тисяч вбитих та закатованих, та мільйони біженців було, але скоріш за все ти навіть не підозрюєш про таке.
тут та ж сама ситуація: ну вбивають там кацапи українців...пагано, канєшна, ну шо ж поробиш?
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22.02.2024 10:47 Відповісти
Які цінності? Бескінечний пи₴діж?
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22.02.2024 10:29 Відповісти
ПОКИ ЩО ,ЄДИНОЮ ДОКАЗАНОЮ ЦІННІСТЬЮ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ, Є БЕЗЦІННА АМЕРИКАНО-ЄВРОПЕЙСЬКА БРЕХНЯ, КОТРА КОШТУЄ УКРАЇНІ ,СОТЕНЬ ТИСЯЧ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ..
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22.02.2024 10:35 Відповісти
Гроші газпрьому, це і підтверджують в цілої плеяди осіб, на посадах у країнах ЄС!!
Молодець, правду каже!
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22.02.2024 10:38 Відповісти
та не хвилюйся ти так, мішель, цінності ЄС вже давно подохли та смердять в вигрібній ямі *****.
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22.02.2024 10:40 Відповісти
непереборний фактор:
як що україна капітулює, пропадуть ваші цінності. як що розвалиться кацапія, пропадуть надприбутки.
треба з'ясувати, які цінності цінніше?
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22.02.2024 10:46 Відповісти
Ннмає в ЄС жодних цінностей, лише жага до бабла і тремтіння аби нічого не сталося. Жалюгідні сцикуни
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22.02.2024 10:48 Відповісти
Без України нема у вас цінностей. Показали себе гарно за ці два роки.
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22.02.2024 10:52 Відповісти
А не пішов би ти зі своїми "цінностями".
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22.02.2024 10:58 Відповісти
"цінності", блд - в якому світі ви живете?
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22.02.2024 11:27 Відповісти
Так підтримуйта активніше, ось як Іран - дав 400 балістичних ракет, хєра нам не дають 400 балістичних ракет?
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22.02.2024 12:40 Відповісти
 
 