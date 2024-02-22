Поразка України поставить під загрозу цінності ЄС, - Мішель

Поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому немає альтернативи, крім продовження підтримки з боку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю групі ЗМІ, включаючи Euractiv.

Поразка України не може бути варіантом, тому що ми всі розуміємо, що було б і які б були наслідки, якби це було. Ніхто не може передбачити, якою буде внутрішня ситуація в Росії, але очевидно, що якщо Україна програє цю війну, це буде величезний ризик для наших цінностей", – наголосив Мішель.

Він зазначив, що Євросоюз має намір продовжувати підтримувати Київ, але поставки артилерійських боєприпасів сповільнилися, і існує невизначеність щодо наступного пакета військової допомоги з Брюсселя.

"Є один план А – і тільки план А – і це підтримка України", – сказав Мішель.

Після рішень про політичну та фінансову підтримку, ухвалених на двох попередніх самітах ЄС, очікується, що в березні лідери Євросоюзу домовляться про більш довгострокову військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), який використовується для поставок зброї в Україну.

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Однак країни-члени ЄС поки що не дійшли згоди щодо реформування та поповнення фонду.

Відповідаючи на запитання, коли він очікує досягнення угоди, Мішель сказав, що це питання має бути вирішене "протягом наступних кількох тижнів", але не пізніше, ніж за столом лідерів ЄС на березневому саміті.

"Ми бачимо, що в США також є певні труднощі, і я щиро сподіваюся, що вони наслідуватимуть наш приклад, тому що ці гроші для України – це інвестиція в мир і стабільність", – сказав Мішель.

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