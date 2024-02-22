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В РФ создали специальный отряд "Союз" для привлечения спортсменов к войне против Украины, - ЦНС

цнс

В России был создан новый специальный отряд из спортсменов для участия в войне против Украины. Его спонсируют российские госкомпании.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко создали отряд "Союз". Туда вошли участники спортивных соревнований, в частности турниров боевых искусств", - говорится в сообщении.

Спонсорами выступают "Росатом", "Сбербанк" и другие российские госкомпании. Они во время войны потратили на покупку оружия и оптического оборудования для россиян десятки миллионов рублей.

В ЦНС добавили, что за обучение участников "Союза" отвечает Российский университет спецназа, расположенный в Чечне.

Читайте также: Россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины, - Центр нацсопротивления
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Топ комментарии
+23
Гарні новини. На наступних Олімпійських іграх не буде необхідності бойкотувати олімпійську збірну pосії.
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22.02.2024 17:20
+17
спорт вне палитеки
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22.02.2024 17:19
+16
Чергові добрива приїдуть. Рекордсмени. Згниють в українських черноземах так само, як і зеки.
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22.02.2024 17:20
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спорт вне палитеки
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22.02.2024 17:19 Ответить
Вазьмите этова
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22.02.2024 17:52 Ответить
Да как вы смеете! Я обращусь в совет ООН по защите животных!
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22.02.2024 19:05 Ответить
Обоих, или тот кто с........)))))
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22.02.2024 19:08 Ответить
Не оскорбляйте доброе имя горилл.

Вообще, в своём расчеловечивании я перестал сравнивать всех этих товарищей с какими бы то ни было животными. Называю их антропоморфами.
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22.02.2024 19:13 Ответить
Старший брат Арахамії, чи то інший підвид?
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22.02.2024 19:30 Ответить
АбраХамія із знатного абхазського роду ЗЄльоних мартишек:
дитяче фото із родинного альбому

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22.02.2024 19:40 Ответить
да, да, "фізкультурники", з колоній

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22.02.2024 19:36 Ответить
Чергові добрива приїдуть. Рекордсмени. Згниють в українських черноземах так само, як і зеки.
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22.02.2024 17:20 Ответить
Трошки довше - враховуючи кількість допінгу та хімози в їхніх біосміттьєвих організмах!
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22.02.2024 17:37 Ответить
ну правильно - ВСІХ кацапських спортсменів гонять сцаними тряпками з міжднародних змагань
що залишається?
тріатлон на бамбасе
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22.02.2024 18:54 Ответить
У загоні "Пензель" будуть служити художники.
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22.02.2024 18:23 Ответить
А у загоні «Космос» будут служити космонавти.
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22.02.2024 19:16 Ответить
А тим часом десь у невідомому місці одному колишньому київському градоначальнику стало дуже незатишно.
Це щоб не сказати стало дуже лячно.
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22.02.2024 19:27 Ответить
Гарні новини. На наступних Олімпійських іграх не буде необхідності бойкотувати олімпійську збірну pосії.
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22.02.2024 17:20 Ответить
енто спортсмены не того уровня
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22.02.2024 19:17 Ответить
Невже ми нарешті побачимо новини про загибель і кацапських спортсменів, не тільки українських?
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22.02.2024 17:26 Ответить
Ні не побачимо на рососії нема ні спортсменів ні людей ні дітей, ні вчителів ні митців - це просто зборище біологічного сміття, тому ми різниці не побачимо
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22.02.2024 18:35 Ответить
Ти б, ваня, закушувало чи що...
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22.02.2024 17:47 Ответить
якщо вже спортсмени йдуть в хід то це добре,зекі і боржники по іпотеці схоже вже закінчуються
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22.02.2024 17:21 Ответить
Це насправді--піар-кампанія кацапні; мовляв, дивіться, навіть спортсмени йдуть воювати кагда родіна в апаснасті!
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22.02.2024 19:11 Ответить
Хаймарсу до лампочки.
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22.02.2024 17:22 Ответить
І допінгами нагодують, і сцяти в пробірки не доведеться, і медальки будуть… посмертно.
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22.02.2024 17:24 Ответить
Ну як цих рашиських варварів допускати до Оліпіади. ?
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22.02.2024 17:25 Ответить
Та нахера ім тои спорт -- всі на фронт - побільше б на них зброі
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22.02.2024 17:26 Ответить
Тепер всіх кацапських спортсменів які не пройшли допінг тести відправлять в окоп де вони рано чи пізно здобудуть золотий дрон від ЗСУ.
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22.02.2024 17:28 Ответить
Иностранного легионера Томаса Баха необходимо туда включить. Проверенный боец за "русский мир"
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22.02.2024 17:30 Ответить
Штурмовой полк имени Святого Мельдония
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22.02.2024 17:33 Ответить
Ну что ж, сейчас наверное уже не должно быть больше вопросов "спорт вне политики", "мы против войны или точно не знаем", "мы только зарабатываем, остальное нас не интересует" и тому подобное. Надо работать над недопуском всего этого мусора на международные соревнования и шарахания крупных международных спонсоров от даже попыток что-то подобное проспонсировать
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22.02.2024 17:34 Ответить
В міждународний розшук як терористів і посібників терористів
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22.02.2024 17:39 Ответить
Починають добиратись до "еліток". Це ознака що темпи утилізації кацапів досить високі. Але все ще занизькі.
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22.02.2024 17:41 Ответить
"потешніе войска"
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22.02.2024 17:41 Ответить
зеки вичерпуються - далі черга спортсменів. Для рашки зеки і спортсмени одне і те саме, але зеки більш витривалі, спортсменам треба буде спец режим харчування і відпочинку, а то вони швидко здуватимуться.
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22.02.2024 17:46 Ответить
Не витривалі, а живучі, як щури. Це різне. У спортсменів таки гарна фізпідготовка. На зека-туберкульозника багато БК не навантажиш, здохне по дорозі, зате з калюжі пити і миші жерти - та легко. Так побєдят.
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22.02.2024 17:47 Ответить
Не зеки, а дурні. Гадаю, на московії вже усі гарно знають, що таке "хаймарс". Поміж скломийом та чорним пакетом для трупаків вони вибирають скломий.
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22.02.2024 19:17 Ответить
А що непальці і жінки вже закінчились ?
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22.02.2024 17:49 Ответить
Закінчилася віра у легкі та швидкі гроші.
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22.02.2024 19:19 Ответить
Тобто за «мишки в лісі» вже не платять
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22.02.2024 23:29 Ответить
То рвали ж попу«спорт внє політікі»
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22.02.2024 17:51 Ответить
Мудре рішення! Нарешті дійшло ,що на ОІ, ЧС,ЧЄ та інших спортивних змаганнях їм допуску не буде! Тепер і допінг-контролю не треба боятись-наколовся,наковтався і впєрьод! І пробірки не треба підміняти. Сци хоч до всерачки,не піймають.
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22.02.2024 17:53 Ответить
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22.02.2024 17:58 Ответить
а -это тот знаменитый институт спецназа - где кадыровцы на краповые береты марафон на джипах сдают и потом смеются с русских ванек и ссут им на головы в прямом смысле -потому -что в Мордоре орки делятся на категории и классы и что одним позволено -за то других бьют по мордам и сажают на бутылки
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22.02.2024 17:58 Ответить
"Спортіки" ще не знають, що краще старенький ТТ ніж кунгфу і карате. Мабуть бойовиків з Сігалом передивилися, вирішили "пабєдіть"?
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22.02.2024 17:58 Ответить
Хаймарсу или пуле ***** на спортивные регалии.А червякам тем более.
Семечки только не забывайте в карманы ложить,спотрсмены.
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22.02.2024 18:00 Ответить
це каратєлі, їхнє завдання лупцювати тих москворотих хто тікає з лінії фронту, і відправляти назад у шанці
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22.02.2024 18:16 Ответить
РосАтом досі не під санкціями... Зе- МЗС не має часу...
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22.02.2024 18:21 Ответить
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22.02.2024 18:25 Ответить
так так.
особливий загін, покупців в пятьорочкє.
особливий загін бухари з гаражів.
особливий загін фанатів автопрома сересера.
особливий загін з пропискою на першому поверсі.
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22.02.2024 18:27 Ответить
Нічого веселого в цьому повідомлені немає. Почитайте про другу світову. Зі спортсменів формували диверсійні загони які наводили жах на німців своїм терором. Такі загони і ЗСУ варто застосовувати, зокрема і з футболістів Динамо та біатлоністів.
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22.02.2024 18:31 Ответить
валуєв командир.
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22.02.2024 18:33 Ответить
Тих кого не заявили на Олімпійські ігри, - їх заявили на війну.
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22.02.2024 18:35 Ответить
О спорт, ты - мир война.
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22.02.2024 19:12 Ответить
Начебто, вже й дохляки з них є. Була така інформація.
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22.02.2024 19:13 Ответить
Чудова новина, нехай тепер спортивний функціонер-толераст європейського чи світового рівню виступить за участь кацапів у змаганнях патамуштоанінєвіновати. У московитів є можливість проводити світові чемпіонати та олімпіади за участю кндр, куби, нікарагуа та зімбабве. Тут росія завжди буде вперде.
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22.02.2024 19:18 Ответить
Кацапня збирає збірну команду з розмінування наших територій?
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22.02.2024 19:27 Ответить
Ну це зрозуміло. Міжнародний спорт для росіян вже табу, так чого без діла швендятись будуть , нехай йдуть на м"ясо. Мікроорганізми в українській землі перероблять і бурята і олімпійського чемпіона.
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22.02.2024 19:29 Ответить
А шо баскетболісти або тенісисти чи фігурісти добре стріляють та вміють танки водити? У олєнєвода взагалі дах у чумі відʼїхав!!!!
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22.02.2024 19:30 Ответить
Чому усі так зловтішаєтесь- це не мобілізовані 40+ з купою хвороб, а треновані, в гарній фізичній формі бійці. Таких постійно шукають наші штурмові і диверсійні підрозділи. Але в нас мобілізують старих сантехніків, слюсарів, ремонтників, водіїв. То коли ваз зальє сусід своїм лайном, чи зникне світло і не буде кому полагодити, тоді спокійно йдіть подивитись на якісь змагання спортсменів, і не переймайтесь.
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22.02.2024 20:28 Ответить
А Міхаїл Чудаков і надалі в керівництві магате?
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22.02.2024 22:20 Ответить
після зеків пішли спортсмени, а хто далі???? піонери кібальчіші???
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23.02.2024 06:01 Ответить
 
 