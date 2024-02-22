В РФ создали специальный отряд "Союз" для привлечения спортсменов к войне против Украины, - ЦНС

В России был создан новый специальный отряд из спортсменов для участия в войне против Украины. Его спонсируют российские госкомпании.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко создали отряд "Союз". Туда вошли участники спортивных соревнований, в частности турниров боевых искусств", - говорится в сообщении.

Спонсорами выступают "Росатом", "Сбербанк" и другие российские госкомпании. Они во время войны потратили на покупку оружия и оптического оборудования для россиян десятки миллионов рублей.

В ЦНС добавили, что за обучение участников "Союза" отвечает Российский университет спецназа, расположенный в Чечне.

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