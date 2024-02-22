Воин 10-й ОГШБр Юрий Татарчук из Ивано-Франковщины погиб, защищая Украину на Донетчине

В боях на Донетчине погиб старший водитель-механик 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Татарчук из с. Слобода Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила Печенежинская громада, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что жизнь украинского воина оборвалась 11 февраля в ходе ведения боевых действий вблизи населенного пункта Веселое Бахмутского района Донецкой области. Юрию Татарчуку был 31 год.

Мужчина защищал Украину как старший водитель-механик горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода 10 горно-штурмовой бригады.

"Горю предела нет, проклятая война забирает молодых, настоящих, лучших. Еще одна непоправимая потеря для Печенежинской громады... Его жизнь оборвалась на взлете. Впереди жизнь, планы, мечты. Но им не суждено сбыться. Юрий оставался единственным сыном после трагической гибели младшего брата несколько лет назад за границей", - говорится в сообщении.

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