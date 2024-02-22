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потери (4266) Ивано-Франковская область (901) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (194) ВСУ (6257)

Воин 10-й ОГШБр Юрий Татарчук из Ивано-Франковщины погиб, защищая Украину на Донетчине

юрій,татарчук

В боях на Донетчине погиб старший водитель-механик 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Татарчук из с. Слобода Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила Печенежинская громада, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что жизнь украинского воина оборвалась 11 февраля в ходе ведения боевых действий вблизи населенного пункта Веселое Бахмутского района Донецкой области. Юрию Татарчуку был 31 год.

Мужчина защищал Украину как старший водитель-механик горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода 10 горно-штурмовой бригады.

"Горю предела нет, проклятая война забирает молодых, настоящих, лучших. Еще одна непоправимая потеря для Печенежинской громады... Его жизнь оборвалась на взлете. Впереди жизнь, планы, мечты. Но им не суждено сбыться. Юрий оставался единственным сыном после трагической гибели младшего брата несколько лет назад за границей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+28
Вічна пам'ять герою.
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22.02.2024 17:45
+25
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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22.02.2024 17:46
+19
Для побратимів, втрата, і для Сім'ї, - Горе!! Низький уклін Сім'ї !!!
Клята московська орда, від прутіна+патрушева, понесе кару, страшну кару!
Слава Україні та її Захисникам !!
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22.02.2024 17:45
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Вічна пам'ять герою.
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22.02.2024 17:45 Ответить
Для побратимів, втрата, і для Сім'ї, - Горе!! Низький уклін Сім'ї !!!
Клята московська орда, від прутіна+патрушева, понесе кару, страшну кару!
Слава Україні та її Захисникам !!
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22.02.2024 17:45 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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22.02.2024 17:46 Ответить
кращебвтик ответит за всё!

Слава Герою! Сил родителям пережить это горе...
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22.02.2024 17:52 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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22.02.2024 18:25 Ответить
Вічна Пам'ть і Слава!
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22.02.2024 19:08 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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22.02.2024 19:31 Ответить
Svitla Pam'yat 💛💙🇺🇦🙏
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22.02.2024 19:42 Ответить
Вічна пам"ять Герою України !
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22.02.2024 20:01 Ответить
Господи.. Які красиві хлопці в нас гинуть((. Генофонд втрачаємо((. Схиляю голову, Друже.. Вічна слава Героям!
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22.02.2024 20:38 Ответить
 
 