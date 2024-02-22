Зафиксированы пуски ракет Х-22 в направлении южных областей, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе удара ракетами Х-22 из Черного моря для южных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Три самолета Ту-22м3 - в акватории Черного моря! Зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей!" - говорится в сообщении ВС.

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