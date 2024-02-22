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Зафиксированы пуски ракет Х-22 в направлении южных областей, - Воздушные силы

х-22,х22

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе удара ракетами Х-22 из Черного моря для южных областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Три самолета Ту-22м3 - в акватории Черного моря! Зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей!" - говорится в сообщении ВС.

Читайте также: Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ
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Топ комментарии
+4
Їбучімоскалі….
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22.02.2024 23:12
+4
Де удари у відповідь по Білгороду?
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23.02.2024 00:09
+3
свинособаки..
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22.02.2024 23:03
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свинособаки..
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22.02.2024 23:03 Ответить
Їбучімоскалі….
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22.02.2024 23:12 Ответить
Вот вам и "морской бой"...
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22.02.2024 23:23 Ответить
4 взрыва было
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22.02.2024 23:35 Ответить
А можна паканкрєтнєє? Нужна для каректіровкі.
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22.02.2024 23:43 Ответить
в нарабсее
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23.02.2024 08:53 Ответить
конкретика была раньше меня по единим новинам
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23.02.2024 08:54 Ответить
Щоби ракети Х-22 долетіли хоча б до портів Великої Одеси на узбережжі потрібно літакам-носіям ТУ-22 здійснити пуски у районі Севастополя, і не далі, оскільки прицільна дальність цих ракет становить близько 300 км.
Але, як тільки вони підлетять у даний район, то тут вже реально дістати їх нашими літаками-винищувачами.
Або ж, на крайній випадок, запустити в цей очікуваний район пуску ракет із півдюжини реактивних , щоби рашистська ППО "дружнім вогнем" завалила хоча б одну свою стратегічну ТУшку.
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22.02.2024 23:56 Ответить
Де удари у відповідь по Білгороду?
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23.02.2024 00:09 Ответить
який Білгород ??? по Воренежу потрібно бити ...
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23.02.2024 09:14 Ответить
 
 