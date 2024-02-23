Украина может столкнуться с "катастрофической" нехваткой боеприпасов с апреля, - ABC

Американские чиновники считают, что весна-лето будут "критическим" периодом времени для украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Они назвали "конец марта" особенно решающим моментом для судьбы украинских войск, если Конгресс не одобрит новый законопроект о помощи. Еще один чиновник сказал, что будет трудно точно определить, когда ситуация для украинских войск может ухудшиться, но отметил, что ожидается, что дефицит будет расти до весны.

"Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Итак, этот период, в который мы входим, является критическим. То, что защищено сегодня – они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут поддерживать поставки ракет-перехватчиков", – сказал представитель оборонного ведомства.

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И если Россия получит контроль над небом, "это полностью изменит характер этой борьбы", добавил он.

Но чиновники говорят, что Украине срочно нужны как малые, так и большие боеприпасы, в том числе ракеты с GPS-наведением для систем HIMARS.

Американские чиновники также прогнозируют недостаток средств противовоздушной обороны. Они указывают, что Украина все еще нуждается в деньгах на строительство инфраструктуры для поддержки переданных истребителей F-16, которые планируется развернуть позже в этом году. Речь идет о взлетно-посадочных полосах и подвесах для хранения самолетов.

Кроме того, без утверждения дополнительной помощи США не смогут продолжать тренировать украинских пилотов.