Украина может столкнуться с "катастрофической" нехваткой боеприпасов с апреля, - ABC
Американские чиновники считают, что весна-лето будут "критическим" периодом времени для украинской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Они назвали "конец марта" особенно решающим моментом для судьбы украинских войск, если Конгресс не одобрит новый законопроект о помощи. Еще один чиновник сказал, что будет трудно точно определить, когда ситуация для украинских войск может ухудшиться, но отметил, что ожидается, что дефицит будет расти до весны.
"Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Итак, этот период, в который мы входим, является критическим. То, что защищено сегодня – они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут поддерживать поставки ракет-перехватчиков", – сказал представитель оборонного ведомства.
И если Россия получит контроль над небом, "это полностью изменит характер этой борьбы", добавил он.
Но чиновники говорят, что Украине срочно нужны как малые, так и большие боеприпасы, в том числе ракеты с GPS-наведением для систем HIMARS.
Американские чиновники также прогнозируют недостаток средств противовоздушной обороны. Они указывают, что Украина все еще нуждается в деньгах на строительство инфраструктуры для поддержки переданных истребителей F-16, которые планируется развернуть позже в этом году. Речь идет о взлетно-посадочных полосах и подвесах для хранения самолетов.
Кроме того, без утверждения дополнительной помощи США не смогут продолжать тренировать украинских пилотов.
Пожалуйста, подождите...
700 мільярдів витратили на всілякі ремонти.Ок,є нагальні ремонти,але,хоча б половину можна б було відкласти?????
Насправді це дуже і дуже відкрите питання. І відповідь шукається просто зараз, на цій війні.
Поки що перевага на боці купи лайна.
Трубы кстати очень технологичный процесс.
Можна просто порівняти Порошенка і Херпіду, Парубія і Стефанчука, Турчинова і ветеринара із Луганська в чорному. Лідера партіє "ЄС" і лідера партії "слуга наріду" арахамію. Ще можна порівняти депутатів Синютку,Княжицького,Кубіва,Арєва, Геращенко,Сюмар, Клімкуш-Цинцадзе, Іонову, Фріз,Южаніну,Павленко,Федину, Забродського,Вятровича, Зінкевич і наприклад "слуг": арахамію,Шуляк,Ясько,Герус,Гетьманцева,Іонусаш,Ковальова,Третьякову,Брагар,Клочко,Богуцьку,Підласук,Аллахвердієву,Бужанського, Дубінського, Василєвську-Смаглюк та інших. При діючому президенту чомусь у 2021 році знищили мільйони мін, які потрібні сьогодні фронту і навіть не потрібно було їх виготовляти, то навіщо це зробили херпідовці?
14 березня 2018 року було опубліковано відео випробування великокаліберних артилерійських набоїв виробництва "Артем". Створені нові лінії по виготовленню снарядів 152 і 155 калібу. Звичайно було створено САУ "Богдана" і ********** до неї. Але тут пройшли вибори у 2019 році і стали виготовляти асфальт і закупляти асфальтоукладчики.
14 березня 2018 року
надійдуть на фронт.
І скільки навиробляли за півтора року? Де воно? Чому так і не надійшло на фронт? Чи так і залишилось на папері, як і все інше в ті часи? Гроші розпиляли, а користі 0.
Немає у нас зараз великих здобутків, як у русні немає вже вєлікой культури. Замість Чайковського - Моргенштерн, замість Достоєвського - Донцова.
Всi цi розмови про неможливiсть постачати снаряди, ракети..чистий п#здеж
Украiнцiв насправдi хочуть знищити за допомогою руснi.💩
Тому друзi пишаемося собою, та сподiваемося що Вищi Сили винищать
наших ворогiв ранiше
Правильним було б написати відведення..бо зі сторони росії ніхто не робив таких потуг...
І більше всього мене напрягає, що все в нас ініціативи гнiди Зеленського..З його ініціативи відвели, потім, з його ж ініціативи «проіпали» вторгнення..з його ініціативи Ꮳеρемось з союзниками, заохочуємо корупцію і колабораціонізм (Резніков і Баканов вам в доказ), за його ініціативи злили вагнерівців (він навіть не напрягав нікого і сам це зробити)..теж, з його ініціативи, влаштовують судилища над військовими….
Тобто цей ініціатор вирішив, що він всемогутній місія і може розпоряджатися долями українців?
Що за пʼять років було ініційовано для людей? Дороги не рахуються, бо і вони були ініційовані для маршруту орків…
Нαχ нам цей ініціатор?
Всі минулорічні закордонні поїздки блазня та його коМанди лише погіршили ситуацію.
Хоча, з коломоєм більш-менш ясно: він після того, як йому висунули звинувачення США, пообіцяв пітьмі продати Україну за $100 млрд.
почитай законодавство України з приводу виробництва *********** в Україні. І отримаєш відповідь чому приватні компанії не можуть виробляти ********** в Україні
Ця чума зелена припинила фінансувати те що розпочалося тоді вироблятися!