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боеприпасы (2279) оружие (10027) США (24807)

Украина может столкнуться с "катастрофической" нехваткой боеприпасов с апреля, - ABC

боєприпаси

Американские чиновники считают, что весна-лето будут "критическим" периодом времени для украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Они назвали "конец марта" особенно решающим моментом для судьбы украинских войск, если Конгресс не одобрит новый законопроект о помощи. Еще один чиновник сказал, что будет трудно точно определить, когда ситуация для украинских войск может ухудшиться, но отметил, что ожидается, что дефицит будет расти до весны.

"Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Итак, этот период, в который мы входим, является критическим. То, что защищено сегодня – они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут поддерживать поставки ракет-перехватчиков", – сказал представитель оборонного ведомства.

Читайте также: Боррель призвал членов ЕС предоставить Украине боеприпасы: Это требует немедленных действий

И если Россия получит контроль над небом, "это полностью изменит характер этой борьбы", добавил он.

Но чиновники говорят, что Украине срочно нужны как малые, так и большие боеприпасы, в том числе ракеты с GPS-наведением для систем HIMARS.

Американские чиновники также прогнозируют недостаток средств противовоздушной обороны. Они указывают, что Украина все еще нуждается в деньгах на строительство инфраструктуры для поддержки переданных истребителей F-16, которые планируется развернуть позже в этом году. Речь идет о взлетно-посадочных полосах и подвесах для хранения самолетов.

Кроме того, без утверждения дополнительной помощи США не смогут продолжать тренировать украинских пилотов.
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Топ комментарии
+19
Розкажіть нам краще про шашликі. А то дістали вже своїм фронтом та ************....
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23.02.2024 07:00
+19
4 млн. снарядів лежить на складах США. Байден навіть без Конгреса може дати дозвіл на їх відправку в Україну. Чому цього не робиться? Тому що політика на крові. Підараси.
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23.02.2024 07:07
+11
Вікіпедія: «У 2019 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського відбулося розведення у Станиці Луганській та повторне розведення в Золотому та Петрівському».

Правильним було б написати відведення..бо зі сторони росії ніхто не робив таких потуг...
І більше всього мене напрягає, що все в нас ініціативи гнiди Зеленського..З його ініціативи відвели, потім, з його ж ініціативи «проіпали» вторгнення..з його ініціативи Ꮳеρемось з союзниками, заохочуємо корупцію і колабораціонізм (Резніков і Баканов вам в доказ), за його ініціативи злили вагнерівців (він навіть не напрягав нікого і сам це зробити)..теж, з його ініціативи, влаштовують судилища над військовими….
Тобто цей ініціатор вирішив, що він всемогутній місія і може розпоряджатися долями українців?
Що за пʼять років було ініційовано для людей? Дороги не рахуються, бо і вони були ініційовані для маршруту орків…
Нαχ нам цей ініціатор?
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23.02.2024 07:38
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Правила форума Совет форумчан
Так Павел же обіцяв підкинути і Туреччина може 1млн продати
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23.02.2024 06:59 Ответить
Павел натякнув ,що треба купити снаряди але Українська влада краще втратить Україну, але платити не буде, все чекає на шару.
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23.02.2024 07:36 Ответить
Канада обіцяла дати гроші -- але поки роздупляться
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23.02.2024 07:38 Ответить
Канада обіцяла гроші на перевозку а не на снаряди. 4 мільярди десь треба взять...
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23.02.2024 07:44 Ответить
Європа ж виділила
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23.02.2024 07:48 Ответить
Наскільки зрозумів там у французів є невеличкий шкурний інтерес. Їм вигідніше виробляти снаряди самим, але дуже повільно - а не купити одразу й багато поза межами ЕС..
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23.02.2024 07:54 Ответить
Вони проти турків а в тих є 155мл
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23.02.2024 08:00 Ответить
Розкажіть нам краще про шашликі. А то дістали вже своїм фронтом та ************....
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23.02.2024 07:00 Ответить
Мені теж ****** від таких новин
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23.02.2024 07:37 Ответить
Розкажи, бубочка, не про шашлики, а про те чому жодне з потужних підприємств мого міста, що знаходиться в тилу, не почали виробляти яку-небудь продукцію для військових, в тому числі і снаряди, а працюють так як і до війни? І це стосується не тільки мого міста, а всієї України. Чи виробництво снарядів це занадто високотехнологічний процес?
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23.02.2024 07:44 Ответить
А хто сдєлал єто вмєстє у 2019-му?
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23.02.2024 08:01 Ответить
В минулому році,якщо не помиляюсь,біля
700 мільярдів витратили на всілякі ремонти.Ок,є нагальні ремонти,але,хоча б половину можна б було відкласти?????
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23.02.2024 08:46 Ответить
В Одесі досі сподіваються виділити з бюджету міста 106 млн. на ремонт суду. Щоб цим високооплачуваним хабарникам було зручніше...
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23.02.2024 08:55 Ответить
Так. Виробництво снарядів - високотехнологічний процес. Для нього треба відповідні матеріали, вибухова речовина, відповідне обладнання для виробництва та відповідні фахівці. Інакше то будуть не снаряди, а шматки металу з вибухівкою, які летітимуть туди, куди їм захочеться і зриватимуться там, де їм захочеться. Читай уважно статті, хоча б, на Цензорі. Вся розвинена Європа з потужною економікою не може нам виготовити нещасний мільйон снарядів за рік. А ти щось хочеш від нашої повністю убитої економіки, яка ледь животіє на закордонні подачки.
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23.02.2024 08:14 Ответить
Такий високотехнологічний, що русня зараз ледь не на кожному трубному заводі десятками тисяч штампує. А масове виробництво мінометних мін навіть арабські бабуїни давно опанували.
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23.02.2024 08:47 Ответить
Якби русня виробляла все на трубних заводах, то не просила б у Пупса. І в русні є з чого і є за що виробляти. Вони не сидять на зарубіжних подачках. Все, виходь зі шкільного віку і не пиши маячні. На трубному заводі. Добре, хоч не на кондитерській фабриці...
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23.02.2024 09:05 Ответить
На хлібозаводі дрони збирають. Був репортаж.
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23.02.2024 09:07 Ответить
Зрівняв збирання дронів і виготовлення снарядів. І дрони теж дивлячись які. Ланцети чи Шахеди на хлібозаводі не збереш.
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23.02.2024 09:10 Ответить
Так і снаряди з трубного виходять такі, що ховайся. Але їх, курва, достобіса.
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23.02.2024 09:11 Ответить
Нас такі не влаштовують. В нас вже був подібний міномет, який своїх убивав. Ні, в нас нема зайвих людей для таких ескспериментів. Краще, дійсно, купити десь нормальні речі, ніж виробляти гівно, від якого більше лиха, ніж користі.
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23.02.2024 09:17 Ответить
Що краще - якість або кількість? Погані снаряди кращі, ніж відсутність снарядів.
Насправді це дуже і дуже відкрите питання. І відповідь шукається просто зараз, на цій війні.
Поки що перевага на боці купи лайна.
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23.02.2024 09:19 Ответить
Краще якість. А наробити гівна, яке потім валятиметься на складах ні на що не придатне? А воно ж теж не задарма виготовлене. То краще ті гроші витратити на якісну продукцію, хай її буде менше, але вона дійсно принесе користь. А частину на придбання необхідного обладнання і матеріалів, які дозволять виробляти свою якісну продукцію. Якщо є така можливість і якщо ми зуміємо це зробити, звісно. Це моя суб"єктивна думка. Кожному своє.
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23.02.2024 09:49 Ответить
Так у нас немає ані свого поганого (ніхто, навіть той же Порошенко, не налагодив виробництво), ані європейського гарного (русняві спецслужби не дозволяють виділити на це гроші).
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23.02.2024 09:53 Ответить
Все заводы двойного назначения, но не в Европе.
Трубы кстати очень технологичный процесс.
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23.02.2024 09:44 Ответить
О , в черговий раз принизив українців і їх військовий потенціал. Ми випускали найстрашніші для світу ракети "Сатана", виготовляли ************ космічні ракети і були у десятці країн світу, які продавали зброю і ********** всім державам світу. А для запуску лінії по виробництву потрібно було закупили лінію по виробництву цих снарядів, яку можна розмістити на території любого заводу. Навіть купувати таку лінію не потрібно, її запустив ще "барига". Але нарід у 2019 році вибрав того, хто може обсміювати зі сцени українців і їх керівництво, яке щось робило і розбиралося, що робити, а не виготовляти зброю.
Можна просто порівняти Порошенка і Херпіду, Парубія і Стефанчука, Турчинова і ветеринара із Луганська в чорному. Лідера партіє "ЄС" і лідера партії "слуга наріду" арахамію. Ще можна порівняти депутатів Синютку,Княжицького,Кубіва,Арєва, Геращенко,Сюмар, Клімкуш-Цинцадзе, Іонову, Фріз,Южаніну,Павленко,Федину, Забродського,Вятровича, Зінкевич і наприклад "слуг": арахамію,Шуляк,Ясько,Герус,Гетьманцева,Іонусаш,Ковальова,Третьякову,Брагар,Клочко,Богуцьку,Підласук,Аллахвердієву,Бужанського, Дубінського, Василєвську-Смаглюк та інших. При діючому президенту чомусь у 2021 році знищили мільйони мін, які потрібні сьогодні фронту і навіть не потрібно було їх виготовляти, то навіщо це зробили херпідовці?
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23.02.2024 08:47 Ответить
То який вам куй заважав закупити лінії до 19 року? Побудувати, хоча б, один патронний завод? Встановити на склади вже готових, випущених ще ДО вас, ***********, бодай примітивні відеокамери? І Сатану випускали не ВИ. Випускали ДО вас. ВИ все знищили.
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23.02.2024 09:01 Ответить
Та ну? Якщо Ви чогось не знаєте, то це не означає, що цього не було. 2 листопада 2017 року заступник МЕРТ Юрій Бровченко повідомив, що Україна закупила лінії для виробництва 100-155 мм снарядів та починає будівництво патронних заводів.7 листопада 2017 року на полігоні в Дівичках за участі секретаря РНБО було проведено демонстрацію й випробування ***********, вироблених на українських підприємствах. Було налагоджено виробництво ВОГ-17, 152 мм артилерійських снарядів та 60 мм мін, після всіх випробувань буде налагоджено їх серійне виробництво й вони надійдуть на фронт.
14 березня 2018 року було опубліковано відео випробування великокаліберних артилерійських набоїв виробництва "Артем". Створені нові лінії по виготовленню снарядів 152 і 155 калібу. Звичайно було створено САУ "Богдана" і ********** до неї. Але тут пройшли вибори у 2019 році і стали виготовляти асфальт і закупляти асфальтоукладчики.
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23.02.2024 10:31 Ответить
2 листопада 2017
14 березня 2018 року
надійдуть на фронт.

І скільки навиробляли за півтора року? Де воно? Чому так і не надійшло на фронт? Чи так і залишилось на папері, як і все інше в ті часи? Гроші розпиляли, а користі 0.
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23.02.2024 11:23 Ответить
Та ні, все воно було на фронті. Цією зброєю і ************ українці боронили нашу землю у перші місяці війни 2022 року, поки поступила зброя від США і інших країн. САУ "Богдана" визволяла острів "Зміїний". А що дав фронту Херпіду? А дав він виключно мародерів від влади і зрадників від своєї партії "слуг", які в перші дні перейшли на бік ворога. А зі зброї не дав нічого.
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23.02.2024 15:38 Ответить
янык ты шоле?
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23.02.2024 12:08 Ответить
Не хизуйтесь минулими здобутками, як русня зараз хизується "вєлікой культурой".
Немає у нас зараз великих здобутків, як у русні немає вже вєлікой культури. Замість Чайковського - Моргенштерн, замість Достоєвського - Донцова.
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23.02.2024 09:09 Ответить
Я так понял американцы только в голливудских боевиках такие шустрые и оперативные а в жизни далеко не ушли от зажравшихся от хорошей жизни европейцев с их бюрократией.
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23.02.2024 07:05 Ответить
4 млн. снарядів лежить на складах США. Байден навіть без Конгреса може дати дозвіл на їх відправку в Україну. Чому цього не робиться? Тому що політика на крові. Підараси.
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23.02.2024 07:07 Ответить
Байден кинув афганців. Тепер так виглядає, що кине нас заради якихось своїх інтересів.
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23.02.2024 08:30 Ответить
А до того іракців, лівійців і сірійців. Тепер наша черга.
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23.02.2024 09:12 Ответить
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23.02.2024 07:15 Ответить
ситуация уже критическая.
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23.02.2024 07:19 Ответить
Просто скажить прямо: Так званому "Захiду" корисно затягувати вiйну в Украiнi, так сомо i так званой укр.владi(?)👈
Всi цi розмови про неможливiсть постачати снаряди, ракети..чистий п#здеж
Украiнцiв насправдi хочуть знищити за допомогою руснi.💩
Тому друзi пишаемося собою, та сподiваемося що Вищi Сили винищать
наших ворогiв ранiше
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23.02.2024 07:23 Ответить
А в чому користь? 🤡🤡🤡🤡
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23.02.2024 09:48 Ответить
В тому, щоб знищити конкурента ( бачите, як поляки кіпішують 👈), заграбастать природні ресурси України, придбати дешеву робочу силу на різну брудну роботу у себе.., перед путіним вислужитися та отримати свої 30 шекелів, можно ще багато чого знайти "корисного" як вони вважають при знищені України
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23.02.2024 10:00 Ответить
Україна конкурент ЄС? Смішно, ага. У чому конкурент? У сільгосппродукції? Так а ринок збуту для всіх інших товарів. Не поляки кіпішують, а кілька десятків поляків. Заграбастать природні ресурси?))) Які? Україна багата довбойобами Придбати робочу силу? В чому тут конкуренція? Це зиск. У вас в голові каша із побрехеньок. Відкриваю вам секрет, середньостатистичну жителю Європи плювати на Україну.
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23.02.2024 11:17 Ответить
Це у вас в голові борщ з варених середньостатистичних жителів Європи, на яких всім плювати , а ось на українську землю не плювати.
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23.02.2024 11:40 Ответить
Ага, вагонами вивозять і черга за громадянством стоїть щоб отримати українську сотку десь під Гайсином
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23.02.2024 11:45 Ответить
сотка не потрiбна ,заберуть все
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23.02.2024 21:12 Ответить
🤡
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23.02.2024 21:36 Ответить
Судячи по тому, що сьогодні не збили жодної ракети, ситуація вже критична.
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23.02.2024 07:33 Ответить
ці ракети дуже важко збивати, ще й тим, чого в Одесі нині немає... за весь час не приземлили жодної (це про х-22)
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23.02.2024 07:55 Ответить
Вікіпедія: «У 2019 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського відбулося розведення у Станиці Луганській та повторне розведення в Золотому та Петрівському».

Правильним було б написати відведення..бо зі сторони росії ніхто не робив таких потуг...
І більше всього мене напрягає, що все в нас ініціативи гнiди Зеленського..З його ініціативи відвели, потім, з його ж ініціативи «проіпали» вторгнення..з його ініціативи Ꮳеρемось з союзниками, заохочуємо корупцію і колабораціонізм (Резніков і Баканов вам в доказ), за його ініціативи злили вагнерівців (він навіть не напрягав нікого і сам це зробити)..теж, з його ініціативи, влаштовують судилища над військовими….
Тобто цей ініціатор вирішив, що він всемогутній місія і може розпоряджатися долями українців?
Що за пʼять років було ініційовано для людей? Дороги не рахуються, бо і вони були ініційовані для маршруту орків…
Нαχ нам цей ініціатор?
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23.02.2024 07:38 Ответить
Він вдало пройшов "ініціацію" в Омані і тепер ефективно працює на хазяїна.
Всі минулорічні закордонні поїздки блазня та його коМанди лише погіршили ситуацію.
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23.02.2024 09:09 Ответить
Виникає питання: де поділись всі ці доморощені олігархи - пінчуки, ахмєтови, коломойські тощо, які десятиліттями наживались на Україні, а тепер навіть кілька десятків ліній з виробництва мін і снарядів не здатні запустити, зважаючи на повне банкрутство зе-влади в питанні ВПК й зокрема виготовлення набоїв і ***********?
Хоча, з коломоєм більш-менш ясно: він після того, як йому висунули звинувачення США, пообіцяв пітьмі продати Україну за $100 млрд.
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23.02.2024 07:39 Ответить
Вони по їнший бок від барикад, але усі мають робити вигляд що вони цього не знають.
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23.02.2024 07:43 Ответить
вони з НБУ вирішують питання виводу валюти за кордон в особливо немалих обсягах, та так жваво, що аж МВФ сказав, що він проти...
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23.02.2024 07:57 Ответить


почитай законодавство України з приводу виробництва *********** в Україні. І отримаєш відповідь чому приватні компанії не можуть виробляти ********** в Україні
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23.02.2024 08:00 Ответить
То по Вашому вони все підготували для цього, але їм ліцензії не видали?
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23.02.2024 08:04 Ответить
Тому і почали пресувати Пашинського, щоб зупинити те що ще ледь працює.
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23.02.2024 08:49 Ответить
А те що отой ''головний спонсор продажного ЗМІ'' постійно і регулярно щось на фронт привозить то ти про це незнаєш? Авжеж, на лайномарахфоні про таке не скажуть! Там зад зеленій владі полірують язиками!
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23.02.2024 08:52 Ответить
От тоді Зеленський буде підписувати угоди з Путлером.
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23.02.2024 07:42 Ответить
Що таке "підвіси для зберігання літаків"? Літаки зберігають в капонірах, ангарах, арочних залізобетонних укриттях закритого типу, підземних залізобетонних укриттях. Та найкраще це підземні авіабази типу авіабаза https://vokrugsveta.ua/sights/kak-vyglyadit-samaya-bolshaya-zabroshennaya-podzemnaya-********-aviabaza-v-evrope-11-05-2017 "Желява" "Объект 505" чі https://www.urbextour.com/ru/urbex-turizm/zabroshennyj-podzemnyj-ajerodrom-v-albanii-s-zakonservirovannymi-drevnimi-sovetskimi-istrebiteljami-mig-17/ GJADËR часів Холодної Війни чи ******* https://mil.in.ua/uk/news/iran-pokazav-pidzemnu-aviabazu-oqab-44/ Oqab 44 (Орел 44) . Але й найдорожче, мабуть нам не по карману.
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23.02.2024 07:43 Ответить
Тобто зараз ситуація нормальна?
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23.02.2024 07:46 Ответить
Вже критична.
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23.02.2024 08:33 Ответить
За два роки повномасштабної війни, можна було б забудувати Закарпаття снарядними заводами, однак коли країною керують довпойопи і зрадники - це "не на часі".
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23.02.2024 07:57 Ответить
А що заважало забудувати до повномасштабної війни? Ми ж збирались якось визволяти окуповані території? Чи там снаряди не потрібні були б?
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23.02.2024 08:18 Ответить
А тоді нам ті снаряди в такій кількості були потрібні???
Ця чума зелена припинила фінансувати те що розпочалося тоді вироблятися!
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23.02.2024 08:55 Ответить
А ти думаєш, що кацапи спокійно спостерігали б, як ЗСУ заходять в Крим та Донецьк?
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23.02.2024 09:07 Ответить
Думали, что Рашка не впишется.
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23.02.2024 09:46 Ответить
А может, шампурами отбиваться будем? Шашлыки все равно откладываются...
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23.02.2024 08:15 Ответить
Наладить производство снарядов, легко, но этого надо хотеть. Проблема одна - Андрюша гнида Ермак и его окружение воров из офиса предателей ПриЗедента. Один маленький фактик, на покупке итальянский орудий - Андрюша гнида Ермак, украл всего-то один Миллиард долларов, орудия так и не поставлены. Так и со снарядами, будут делать у нас, Андрюша гнида Ермак, не сможет аппетитно воровать.
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23.02.2024 08:21 Ответить
" не названі американські посадовці" ? навіщо розповсюджувати плітки?
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23.02.2024 08:51 Ответить
І знову кремлівське ІПСО, ніякої нестачі *********** не буде ні у квітні, ні у травні, і навіть в найближчому майбутньому. Минулого року також писали що ракети до ППО закінчаться у травні, і де ці журналісти зараз? Знову знайшли тему щоб з нічого розкрутити щось.
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23.02.2024 09:22 Ответить
 
 