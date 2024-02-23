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Силы ПВО ночью уничтожили 23 "шахеда" из 31, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 23 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым), тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донетчина), противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22 (акватория Черного моря)", - говорится в сообщении.

Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БПЛА Силы ПВО работали в Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Также читайте: Россияне атаковали Одесчину "шахедами" и нанесли ракетный удар, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Результат роботи ППО вночі
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У Дніпрі за один раз збитки більші, ніж у москві за весь час
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23.02.2024 09:22 Ответить
 
 