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граница (5141) Польша (8138) Зварич Василий (35)

Украина направила Польше официальную ноту из-за высыпанного на границе "транзитного" рапса

укрзалізниця

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал наказать виновных в высыпании рапса из зерновозов на пути, произошедшее в пятницу, 23 февраля, в Дорогуске, на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук посла Украины в Польше Василия Зварыча.

"Снова на польской железной дороге совершено правонарушение в отношении украинского зерна, которое после прохождения таможенного контроля следовало через территорию Польши транзитом в Германию. Сегодня утром на железнодорожной станции в Дорогуске злоумышленники открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на рельсы высыпан рапс. Посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем", - написал Зварыч.

Он подчеркнул, что безнаказанность - неприемлема, а преступники, презирающие и уничтожающие чужое имущество, должны предстать перед законом.

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"Правовое государство, которым является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно", - подчеркнул посол Украины в РП.

Напомним, в пятницу, 23 февраля, около 9:00 на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из зерновозов рапс, направлявшийся в Германию.

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков призвал найти и наказать преступников немедленно, "чтобы у других не было соблазна это повторить".

В "Укрзализныце" готовят соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

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Топ комментарии
+14
Пускай польская ж/д пару раз компенсирует убытки тогда они етих *блокировщиков* на бутылки посадят
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23.02.2024 15:22
+7
Тре запускать на линию экспериментально-блуждающие вагоны з насiнням лободи , берiзки, дурману, щирицi, мокрецю, пирiя, осоту та iншого насiння, котре вiдiб`е охоту висипати зерно iз вагонiв.
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23.02.2024 15:21
+6
кацапи так точно допомогли
ви про це ?
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23.02.2024 15:24
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Правила форума Совет форумчан
Тре запускать на линию экспериментально-блуждающие вагоны з насiнням лободи , берiзки, дурману, щирицi, мокрецю, пирiя, осоту та iншого насiння, котре вiдiб`е охоту висипати зерно iз вагонiв.
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23.02.2024 15:21 Ответить
Про Борщіник забули!
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23.02.2024 15:28 Ответить
Борщ, який кролики браво хрумкають?
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23.02.2024 15:30 Ответить
Я би не пас в ньому кроликів

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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23.02.2024 15:35 Ответить
Навіщо лободу? Споринью їм треба по одному-два вагони у різні напрямки країни.
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23.02.2024 16:32 Ответить
Ну що, синку, допомогли тобі ляхи?
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23.02.2024 15:22 Ответить
кацапи так точно допомогли
ви про це ?
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23.02.2024 15:24 Ответить
Наша разведка промухала предупредить зебилов , чтобы не духарились в Польше со своим великим крадiвництвом. Бо в Польше - большой процент совка, которому зебилы дали карты в руки, в законе побастовать. Сейчас мы наблюдаем замороженный конфликт мстительного главзеба, за свой левый бизнес в Польше и опецькувато-гонорливого поляка.
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23.02.2024 15:29 Ответить
Ватанов , на манер вас , везде хватает, в том числе и в Польше. Ваапше-та от вас попахивает нацизмом.
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23.02.2024 15:24 Ответить
Пускай польская ж/д пару раз компенсирует убытки тогда они етих *блокировщиков* на бутылки посадят
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23.02.2024 15:22 Ответить
яку ноту? фа чи соль?
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23.02.2024 15:26 Ответить
Фас
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23.02.2024 15:32 Ответить
Камертонно-монотонную - ля, типо, ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-а.
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23.02.2024 15:32 Ответить
Ноту треба надсилати в ЄС.
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23.02.2024 15:30 Ответить
Як казало польське ху-йло - мають право, шляхта, ...ля...
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23.02.2024 15:39 Ответить
Нужно требовать компенсации от Брюсселя, граница Польша-Украина-это граница ЕС и закон о транзите нарушает Брюссель.
И пусть сами ищут методы влияния на Польшу и её люмпен.
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23.02.2024 15:47 Ответить
"Друзі"--під@р@си... іншого коменту я не придумав.
А у цей самий час Україна стікає кров'ю.
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23.02.2024 16:25 Ответить
 
 