Иран отрицает поставки баллистических ракет России
Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло сообщение СМИ о поставках России баллистических ракет, которые могут применяться в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
В заявлении говорится, что недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию "необоснованны".
"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.
Представительство Ирана при ООН добавило, что приняло такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".
Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.
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Шо?! Опять ?!
Создано
13 февраля 2024 г.
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Автор: https://www.change.org/u/1330816182 Yuri Shvets
PRESIDENT OF THE UNITED STATES
UNITED STATES CONGRESS
We, citizens of Ukraine, and its many friends and supporters, urge the U.S. President and Congress to enact, without delay, the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" (REPO for Ukrainians Act). By using confiscated Russian sovereign assets to make Russia pay for the damage and injury it caused in Ukraine, cease its use of force against Ukraine, and withdraw its troops from within Ukraine's internationally recognized boundaries, this act would serve as a powerful countermeasure to Russia's serious violations of international law.
The transfer of assets to recipients requires the utmost transparency, accountability, and control to ensure that the recipients receive what is due to them. We urge the President, in coordinating the establishment of the international compensation mechanism with foreign partners including Ukraine, to provide for distribution of the funds directly to the end users.
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З осені 2022 року російські війська застосовують проти України іранські ударні дрони типу Shahed. Станом на кінець 2023 року Україна звітувала про пуски росіянами 3700 "шахедів".
Іранські балістичні ракети демонструються під час церемонії вступу до ЗСУ в Тегерані, Іран, 22 серпня 2023 року.
Це як? Гугля брикнула?
-- то який клопіт? і ви кажіть
- Бачиш Сусліка??
- Ні...
- І я не бачу.
Але він Є.
Так і з поставками ракет.
така зуйня, малята...
Витрачати мільярди на утримання величезної організації яка не має ні владних повноважень, ні військових чи економічних інструментів!
Занепокоєння, стурбованість, протест, рішучий протест, засудження, попередження... тьху курва.
Це просто легітимний спосіб організувати шпигунське кубло в США, та пиляти бабло з ХАМАСами та всілякими Хезболлами.
Розігнати їх до бісової матері.
Персы исламофашистские выглядят как хитртожопые 000000сы.