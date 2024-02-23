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Иран (1735) баллистические ракеты (325)

Иран отрицает поставки баллистических ракет России

ракети,іран

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло сообщение СМИ о поставках России баллистических ракет, которые могут применяться в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В заявлении говорится, что недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию "необоснованны".

"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Представительство Ирана при ООН добавило, что приняло такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Читайте также: Белый дом пока не подтверждает передачу иранских ракет РФ, но готовит новые санкции, - Кирби

Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.
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Топ комментарии
+22
Да вы и шахеды не поставляете...
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23.02.2024 23:42
+18

Шо?! Опять ?!
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23.02.2024 23:42
+10
піздуни террористи
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23.02.2024 23:52
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Правила форума Совет форумчан
Да вы и шахеды не поставляете...
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23.02.2024 23:42 Ответить
лжецы,а всякий мусор типа шахеды способствует скорейшему миру????
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23.02.2024 23:42 Ответить

Шо?! Опять ?!
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23.02.2024 23:42 Ответить
ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"



Создано

13 февраля 2024 г.

Supporter Voices

Почему эта петиция важна



Автор: https://www.change.org/u/1330816182 Yuri Shvets

PRESIDENT OF THE UNITED STATES

UNITED STATES CONGRESS

We, citizens of Ukraine, and its many friends and supporters, urge the U.S. President and Congress to enact, without delay, the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" (REPO for Ukrainians Act). By using confiscated Russian sovereign assets to make Russia pay for the damage and injury it caused in Ukraine, cease its use of force against Ukraine, and withdraw its troops from within Ukraine's internationally recognized boundaries, this act would serve as a powerful countermeasure to Russia's serious violations of international law.

The transfer of assets to recipients requires the utmost transparency, accountability, and control to ensure that the recipients receive what is due to them. We urge the President, in coordinating the establishment of the international compensation mechanism with foreign partners including Ukraine, to provide for distribution of the funds directly to the end users.

Подписей: 175 792Следующая цель: 200 000

175 792

200 000

Подписи

Следующая цель

Сегодня подписали 6 614 человек

Благодаря вашей поддержке у этой петиции есть шанс на победу! До следующей цели осталось всего 24 208 подписей. Поможете её достичь?
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23.02.2024 23:45 Ответить
Іран надав Росії 400 балістичних ракет класу "земля-земля", пише в середу, 21 лютого, міжнародне агентство Reuters з посиланням на шість іранських джерел.
З осені 2022 року російські війська застосовують проти України іранські ударні дрони типу Shahed. Станом на кінець 2023 року Україна звітувала про пуски росіянами 3700 "шахедів".
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23.02.2024 23:46 Ответить
піздуни террористи
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23.02.2024 23:52 Ответить
Ослолюбы ****..вые.
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23.02.2024 23:53 Ответить
1,5к - чалмоноголовые ))
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24.02.2024 00:19 Ответить
Сполучені Штати та Європейський Союз зберегли санкції проти програми балістичних ракет Ірану на тлі занепокоєння з приводу експорту зброї його маріонеткам на Близькому Сході та до Росії.

Іранські балістичні ракети демонструються під час церемонії вступу до ЗСУ в Тегерані, Іран, 22 серпня 2023 року.

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23.02.2024 23:57 Ответить
під час церемонії вступу до ЗСУ в Тегерані, Іран, 22 серпня 2023 року.

Це як? Гугля брикнула?
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24.02.2024 04:22 Ответить
Эти пида..сы и дроны кацапам НЕ продавали.
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23.02.2024 23:59 Ответить
и МАУ не они сбили...
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24.02.2024 01:38 Ответить
-- лікарю, мені сорок, а я лише раз на тиждень, а сусіду вже шиїсят, а він каже шо тричі на день..
-- то який клопіт? і ви кажіть
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24.02.2024 00:00 Ответить
Як в тому фільмі...
- Бачиш Сусліка??
- Ні...
- І я не бачу.
Але він Є.
Так і з поставками ракет.
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24.02.2024 00:06 Ответить
Так як і КНР та КНДР все заперечують,а іранські фанатики між іншим додають, що наразі немає заборони на продаж їхньої ракетної зброї куди інде.
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24.02.2024 00:06 Ответить
шо ж ти фраєр сдал назад ))
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24.02.2024 00:18 Ответить
«Они ******» (с)
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24.02.2024 01:29 Ответить
кацапня до сіх заперечює шо напала на Україну...
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24.02.2024 02:35 Ответить
релігія, чалматим, не забороняє брехати.
така зуйня, малята...
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24.02.2024 02:44 Ответить
Там набагато чудніше все. Достатньо закрити вікна, і можеш робити, що заманеться. І сало трамбувати. Бо Аллах не бачить. Дикуни, одним словом.
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24.02.2024 04:26 Ответить
Я просто в ступорі. Здається розумні люди, але гроші замилили очі!??
Витрачати мільярди на утримання величезної організації яка не має ні владних повноважень, ні військових чи економічних інструментів!
Занепокоєння, стурбованість, протест, рішучий протест, засудження, попередження... тьху курва.
Це просто легітимний спосіб організувати шпигунське кубло в США, та пиляти бабло з ХАМАСами та всілякими Хезболлами.
Розігнати їх до бісової матері.
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24.02.2024 03:12 Ответить

Персы исламофашистские выглядят как хитртожопые 000000сы.
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24.02.2024 03:17 Ответить
Давняя мстительная нация. У мира ещё будут проблемы с Ираном. Большие проблемы.
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24.02.2024 08:04 Ответить
Цыгане
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24.02.2024 09:47 Ответить
Єтаке старе арабське прислів'я - "Язиком змії правди нескажеш"...
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24.02.2024 11:35 Ответить
 
 