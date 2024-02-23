Иран отрицает поставки баллистических ракет России

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло сообщение СМИ о поставках России баллистических ракет, которые могут применяться в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В заявлении говорится, что недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию "необоснованны".

"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Представительство Ирана при ООН добавило, что приняло такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Читайте также: Белый дом пока не подтверждает передачу иранских ракет РФ, но готовит новые санкции, - Кирби

Напомним, накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.