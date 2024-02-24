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Новости Война
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членство в НАТО (1434) Столтенберг (1619)

Украина присоединится к НАТО. Это вопрос не "если", а "когда", - Столтенберг

столтенберг

Сейчас украинские воины демонстрируют незаурядное мужество и стойкость в борьбе с врагом. Вторжение Путина в Украину приблизило членство страны в НАТО.

Об этом сегодня во время телевизионного обращения по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня два года, как Россия вторглась в Украину, начав самую большую войну в Европе со времен Второй Мировой войны. Ситуация на поле боя остается очень серьезной. Цель президента Путина получить доминирование над Украиной не изменилась, нет никаких признаков, что он готовится к миру. Но мы не должны падать духом. Украина демонстрирует выдающиеся навыки и яростную решимость снова и снова", - заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что, несмотря на многочисленные опасения, Украина не потерпела коллапса в течение недель, а смогла освободить половину территории, которая была захвачена Россией с начала вторжения, вытеснить Россию из значительной части Черного моря и нанести тяжелые потери российским войскам.

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"Но самое главное - Украина сохранила свою свободу и независимость. Это стало возможным благодаря мужеству и решительности, которые были усилены масштабной военной и экономической помощью от союзников по Альянсу. Только в течение минувших дней и недель союзники объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов. Они включают такие ключевые силы и средства как артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны и боевые катера. А также оборудование и запасные части для самолетов F-16, беспилотники и оборудование для разминирования", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что Путин начал эту войну, чтобы закрыть двери НАТО, отрицать право Украины выбирать свой путь. Но он достиг совершенно противоположного: сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее, сказал генсек.

По его словам, НАТО помогает Украине в достижении все большей взаимосовместимости ее Вооруженных сил с силами Альянса. Украина и НАТО вместе открывают новый Центр анализа, тренировки и образования в Польше, углубляют политические связи через Совет НАТО-Украина, где проводят консультации и принимают решения вместе.

"Украина присоединится к НАТО - это вопрос не "если", а "когда". Готовя вас к этому дню, НАТО и дальше будет стоять рядом с Украиной. Ради вашей и нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

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Топ комментарии
+11
Ось-ось, коли? Напевне поки ви ''колотите воду в ступі'' і дзюрите від слова ''ескалація'' то оте ''коли'' доволі туманна перспектива
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24.02.2024 11:51
+9
В КНДР теж зброї набуде? Чи в Ірані?
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24.02.2024 11:58
+7
Як вони вже задовбали, одне і теж казати. Зброю краще дайте.

Це як москаль каже, чи пише десь. Я росіянин, я проти війни. Та задовбали вже. Те що ти проти війни, війну не зупинить. Чи ти падлюко думаєш що мама, яка ховає своїх дітей від ракет, то їй на душі краще буде, що буде знати що хтось десь там на параші проти війни. Задовбали вже, це якзнущння звучить.

Теж саме і тут. Україна буде там, Україна будет сям. Задовбали! Зброю краще дайте. Не гроші, а зброю.
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24.02.2024 11:57
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Війна буде тривати 100 років,тобто ніколи.
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24.02.2024 11:49 Ответить
років через 2-3 такими темпами у рашки вже не буде бронетехніки, навіть часів другої світової, їх втрати живої сили значно зростуть. Буде 1 к 20-30
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24.02.2024 11:53 Ответить
В КНДР теж зброї набуде? Чи в Ірані?
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24.02.2024 11:58 Ответить
Ні, танків і бтрів не буде. кндр трй мільон снарядів десятками років клєпали, то й навіть наступного мільона не буде скоріш за все.
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24.02.2024 12:05 Ответить
М'ясом завалять.
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24.02.2024 12:13 Ответить
Маринуємо шашлики на майскія празДнікі!)
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24.02.2024 13:19 Ответить
Скажімо так, у країн НАТО вже зараз немає ніякої бронетехніки, яку б вони могли нам надати. НЕмає у них снарядів, ракет - нічого немає. У московитів там щось біля півтори тисячі літаків є в наявності для війни проти України, американці ж тих десяток F-16 ніяк не дадуть. Усі вони бояться ескалації та виборів. Демократія - це лайно собаче, вона не здатна захистити свої країни від загарбників і сприяє пануванню мерзотників у світі.
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24.02.2024 14:18 Ответить
Война будет 100 лет только при условии если война не будет на территории рашки. А мы етого не допустим. Война обязана перейти на территорию рашки чего боится так *****. И не потому что рашисты боятся войны и выйдут на протесты. Я даже не ставил бы на ето. А потому что на рашке начнется беспредел, неконтролированный оборот оружия, создаваться внутренние банды, мародеры, вооруженные нападения на местную власть и мусоров. Некоторые республики захотят отделиться от етого кошмара и устроят гражданскую войну. Именно поетому ***** делает все и даже хочет создать буферную зону чтобы война не перешла с Украины на рашку.
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24.02.2024 12:38 Ответить
То,хай буфєрную зону создайот на Уралі! - від українців,і від китайців!))
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24.02.2024 13:18 Ответить
Тут війна не до чого, просто з єрмаком і татарович в НАТО не буруть. Але Херпіду замість НАТО для України вибирає єрмака і татрова.
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24.02.2024 13:45 Ответить
А чим ,,якщо" відрізняється від ,,коли"?!
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24.02.2024 11:49 Ответить
Ал краще ніж "куди"…
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24.02.2024 11:55 Ответить
А якщо "ні" то тоді "що"?
Чергові занепокоєння та співчуття мабуть... і обіцянки.
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24.02.2024 12:02 Ответить
якщо чесно, пан Столтенберг...
ідіть ви на хер зі своїм НАТОМ ,
усі разом, та кожен окремо.
тьфу на вас дебіли.
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24.02.2024 15:04 Ответить
Ось-ось, коли? Напевне поки ви ''колотите воду в ступі'' і дзюрите від слова ''ескалація'' то оте ''коли'' доволі туманна перспектива
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24.02.2024 11:51 Ответить
Коли-не питання! Коли влада в Україні перейматиметься збереженням України а не збереженням,у будь який спосіб,своєї влади!
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24.02.2024 11:54 Ответить
Як вони вже задовбали, одне і теж казати. Зброю краще дайте.

Це як москаль каже, чи пише десь. Я росіянин, я проти війни. Та задовбали вже. Те що ти проти війни, війну не зупинить. Чи ти падлюко думаєш що мама, яка ховає своїх дітей від ракет, то їй на душі краще буде, що буде знати що хтось десь там на параші проти війни. Задовбали вже, це якзнущння звучить.

Теж саме і тут. Україна буде там, Україна будет сям. Задовбали! Зброю краще дайте. Не гроші, а зброю.
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24.02.2024 11:57 Ответить
100%
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24.02.2024 14:27 Ответить
та норм все ...
хамовита бубовня і сама справиться...
а українці? ну шо українці? - в окопах..
в них і лягуть...
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24.02.2024 11:59 Ответить
коли рак на горі свисне
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24.02.2024 12:06 Ответить
"як козак на горі свисне - то, маскаль в сподні дрисне!!"
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24.02.2024 13:22 Ответить
ми не можемо, не вміємо і ніколи не будемо вибирати людей - ми завжди будемо вибирати клованів....
а винуватою завжди буде Америка...
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24.02.2024 12:07 Ответить
В усіх демократичних державах в ХХ та ХХІ століттях майже завжди обирають клованів. Тільки наш клован воює проти московитів, а їхні кловани - сцикливі, продажні мерзотники, які радо продавали і продають інтереси своїх народів. Більших ідіотів, ніж американські президенти (крім Рейгана), не знайти.
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24.02.2024 14:25 Ответить
В цьому млявому "коли" і є ваша нєрішучість, а треба вже "завтра".
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24.02.2024 12:14 Ответить
Треба було "позавчора", взагалі-то.
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24.02.2024 14:22 Ответить
По-перше коли Україну приймуть до НАТО це не від президента залежить
А від самого НАТО
Воюючу Україну ніхто зараз не прийме в НАТО
Тобто НАТО прийме Україну коли завершиться війна і не треба допомагати
Ще треба роби щорічні грошові внески, ось що чекає Україну від НАТО
І мабуть якщо в майбутньому буде ще війна НАТО буде наполягати на дипломатії
Бо НАТО не хоче воювати
А НАТО може гарантувати Україні безпеку якщо вони схиляються до дипломатії а не до сили?
Зараз у світі хто має сильнішу армію той і перемагає
Дипломатія війну не зупинить, а тільки пришвидшить капітуляцію на умовах ворога
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24.02.2024 12:16 Ответить
То коли?
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24.02.2024 12:22 Ответить
Коли почнуть не імітувати, а робити реформи.
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24.02.2024 12:50 Ответить
Коли НАТО перестане сратися кацапів. Реформи тут - другорядна обставина і тільки привід Україні відмовляти. Першорядне - це тільки иваринний страх перед кацапами.
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24.02.2024 13:26 Ответить
Колись давно нам казали, що ось ось настане комунізм....
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24.02.2024 12:36 Ответить
От відразу після комунізму Україну і приймуть в НАТО.
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24.02.2024 14:32 Ответить
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24.02.2024 15:06 Ответить
Как Порох, назло Зеле, уволил Залужного, чтобы нас подставить, нажиться на войне и помочь Путину
https://www.youtube.com/watch?v=-lTRwuVvmnA
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24.02.2024 12:51 Ответить
Ціна цих слів близька до нуля.
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24.02.2024 12:53 Ответить
так і хочеться сказати "коли рак свисне"
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24.02.2024 13:00 Ответить
Та звісно , "коли". У вас "коли" - це коли рак свисне, або кацапи на Марс переселяться. Бо до того часу ви будете постійно дристати від "вялічія Расії", і відмовляти Україні в членстві, бо то батарея гаряча, то жопа холодна.
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24.02.2024 13:25 Ответить
Ух,тут кацапських ботів набігло..,пишуть,що Україні нати не треба,бо ната - фігня
А,по факту, Україні потрібне НАТО,бо багато допомагає!,
а НАТО потребує Україну,бо Україна - щит півнАтлантичного театру від кацапських орд! і,завжди була, але вони не розуміли,аж тепер.
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24.02.2024 13:36 Ответить
Питання в тому чи готові ви віддати на поталу ***** Україну чи готові вступити в бій ?
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24.02.2024 14:15 Ответить
Вони від самого початку хотіли віддати нас московитам: https://texty.org.ua/fragments/111692/zelenskyj-i-zaluzhnyj-duzhe-dyvno-povodylysya-recenziya-na-knyzhku-pro-vijnu-v-********-ochyma-otochennya-bajdena/?fbclid=IwAR39Mm2sUbiawCVlwYov0If6QgMTrk8fOKqaxeQXFG22MOiRJY9zBnC3IlU https://texty.org.ua/fragments/111692/zelenskyj-i-zaluzhnyj-duzhe-dyvno-povodylysya-recenziya-na-knyzhku-pro-vijnu-v-********-ochyma-otochennya-bajdena/?fbclid=IwAR39Mm2sUbiawCVlwYov0If6QgMTrk8fOKqaxeQXFG22MOiRJY9zBnC3IlU


Україна зламала їхні плани.
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24.02.2024 14:32 Ответить
Можливо, якщо захоче, Україна колись приєднає до себе НАТО.
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24.02.2024 14:20 Ответить
У Запада перед русскими из-за наличия у последних ядерного оружия просто животный страх.
Украину в НАТО не примут никогда.
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24.02.2024 14:30 Ответить
Отсюда вывод---- только свое Яо. Восстановить статус страны с ЯО. Юридически имеем право. И выйти из Будапешта 94 в одностороннем порядке. Тоже имеем право.
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25.02.2024 08:30 Ответить
 
 