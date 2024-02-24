Украина присоединится к НАТО. Это вопрос не "если", а "когда", - Столтенберг

Сейчас украинские воины демонстрируют незаурядное мужество и стойкость в борьбе с врагом. Вторжение Путина в Украину приблизило членство страны в НАТО.

Об этом сегодня во время телевизионного обращения по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня два года, как Россия вторглась в Украину, начав самую большую войну в Европе со времен Второй Мировой войны. Ситуация на поле боя остается очень серьезной. Цель президента Путина получить доминирование над Украиной не изменилась, нет никаких признаков, что он готовится к миру. Но мы не должны падать духом. Украина демонстрирует выдающиеся навыки и яростную решимость снова и снова", - заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что, несмотря на многочисленные опасения, Украина не потерпела коллапса в течение недель, а смогла освободить половину территории, которая была захвачена Россией с начала вторжения, вытеснить Россию из значительной части Черного моря и нанести тяжелые потери российским войскам.

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"Но самое главное - Украина сохранила свою свободу и независимость. Это стало возможным благодаря мужеству и решительности, которые были усилены масштабной военной и экономической помощью от союзников по Альянсу. Только в течение минувших дней и недель союзники объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов. Они включают такие ключевые силы и средства как артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны и боевые катера. А также оборудование и запасные части для самолетов F-16, беспилотники и оборудование для разминирования", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что Путин начал эту войну, чтобы закрыть двери НАТО, отрицать право Украины выбирать свой путь. Но он достиг совершенно противоположного: сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее, сказал генсек.

По его словам, НАТО помогает Украине в достижении все большей взаимосовместимости ее Вооруженных сил с силами Альянса. Украина и НАТО вместе открывают новый Центр анализа, тренировки и образования в Польше, углубляют политические связи через Совет НАТО-Украина, где проводят консультации и принимают решения вместе.

"Украина присоединится к НАТО - это вопрос не "если", а "когда". Готовя вас к этому дню, НАТО и дальше будет стоять рядом с Украиной. Ради вашей и нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

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