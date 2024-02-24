Украина присоединится к НАТО. Это вопрос не "если", а "когда", - Столтенберг
Сейчас украинские воины демонстрируют незаурядное мужество и стойкость в борьбе с врагом. Вторжение Путина в Украину приблизило членство страны в НАТО.
Об этом сегодня во время телевизионного обращения по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня два года, как Россия вторглась в Украину, начав самую большую войну в Европе со времен Второй Мировой войны. Ситуация на поле боя остается очень серьезной. Цель президента Путина получить доминирование над Украиной не изменилась, нет никаких признаков, что он готовится к миру. Но мы не должны падать духом. Украина демонстрирует выдающиеся навыки и яростную решимость снова и снова", - заявил генсек НАТО.
Он напомнил, что, несмотря на многочисленные опасения, Украина не потерпела коллапса в течение недель, а смогла освободить половину территории, которая была захвачена Россией с начала вторжения, вытеснить Россию из значительной части Черного моря и нанести тяжелые потери российским войскам.
"Но самое главное - Украина сохранила свою свободу и независимость. Это стало возможным благодаря мужеству и решительности, которые были усилены масштабной военной и экономической помощью от союзников по Альянсу. Только в течение минувших дней и недель союзники объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов. Они включают такие ключевые силы и средства как артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны и боевые катера. А также оборудование и запасные части для самолетов F-16, беспилотники и оборудование для разминирования", - отметил Столтенберг.
Он отметил, что Путин начал эту войну, чтобы закрыть двери НАТО, отрицать право Украины выбирать свой путь. Но он достиг совершенно противоположного: сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее, сказал генсек.
По его словам, НАТО помогает Украине в достижении все большей взаимосовместимости ее Вооруженных сил с силами Альянса. Украина и НАТО вместе открывают новый Центр анализа, тренировки и образования в Польше, углубляют политические связи через Совет НАТО-Украина, где проводят консультации и принимают решения вместе.
"Украина присоединится к НАТО - это вопрос не "если", а "когда". Готовя вас к этому дню, НАТО и дальше будет стоять рядом с Украиной. Ради вашей и нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Чергові занепокоєння та співчуття мабуть... і обіцянки.
ідіть ви на хер зі своїм НАТОМ ,
усі разом, та кожен окремо.
тьфу на вас дебіли.
Це як москаль каже, чи пише десь. Я росіянин, я проти війни. Та задовбали вже. Те що ти проти війни, війну не зупинить. Чи ти падлюко думаєш що мама, яка ховає своїх дітей від ракет, то їй на душі краще буде, що буде знати що хтось десь там на параші проти війни. Задовбали вже, це якзнущння звучить.
Теж саме і тут. Україна буде там, Україна будет сям. Задовбали! Зброю краще дайте. Не гроші, а зброю.
хамовита бубовня і сама справиться...
а українці? ну шо українці? - в окопах..
в них і лягуть...
а винуватою завжди буде Америка...
А від самого НАТО
Воюючу Україну ніхто зараз не прийме в НАТО
Тобто НАТО прийме Україну коли завершиться війна і не треба допомагати
Ще треба роби щорічні грошові внески, ось що чекає Україну від НАТО
І мабуть якщо в майбутньому буде ще війна НАТО буде наполягати на дипломатії
Бо НАТО не хоче воювати
А НАТО може гарантувати Україні безпеку якщо вони схиляються до дипломатії а не до сили?
Зараз у світі хто має сильнішу армію той і перемагає
Дипломатія війну не зупинить, а тільки пришвидшить капітуляцію на умовах ворога
https://www.youtube.com/watch?v=-lTRwuVvmnA
А,по факту, Україні потрібне НАТО,бо багато допомагає!,
а НАТО потребує Україну,бо Україна - щит півнАтлантичного театру від кацапських орд! і,завжди була, але вони не розуміли,аж тепер.
Україна зламала їхні плани.
Украину в НАТО не примут никогда.